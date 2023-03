Netanyahu has taken Israel to the abyss. What is his exit strategy? Israel collapsed into virtual chaos over the weekend, after Defence Minister Yoav Gallant made a dramatic televised address to the nation, calling for Prime Minister Benjamin Netanyahu to suspend his government’s extremist political plan. He noted, among other things, that the army was in open revolt against the draconian legislative agenda.

Netanjahu hat Israel an den Rand des Abgrunds gebracht. Was ist seine Ausstiegsstrategie?

Von Richard Silverstein

27. März 2023



Entweder stürzt Netanjahus Regierung, oder er muss nachgeben und den Forderungen der Demonstranten nachgeben

Israel stürzte am Wochenende in ein virtuelles Chaos, nachdem Verteidigungsminister Yoav Gallant in einer dramatischen Fernsehansprache an die Nation appellierte, Premierminister Benjamin Netanjahu solle den extremistischen politischen Plan seiner Regierung aussetzen.

Er wies unter anderem darauf hin, dass sich die Armee in offener Revolte gegen die drakonische Gesetzesagenda befinde.

Die Vorschläge der Regierung sehen die Abschaffung des Rechts des Obersten Gerichtshofs vor, die Gesetzgebung der Knesset zu überprüfen; die Ernennung von Richtern durch die politische Ebene statt durch ein unabhängiges Gremium; die Abschaffung des Rechts des Generalstaatsanwalts, zu entscheiden, ob ein Ministerpräsident für das Amt geeignet ist (Netanjahu würde für untauglich erklärt werden, wenn er in einem der Korruptionsfälle, die er bestreitet, vor Gericht verurteilt würde); und die Erlaubnis für die Regierung, eine Entscheidung des Generalstaatsanwalts zu ignorieren, in der festgestellt wird, dass ein Gesetz gegen die Grundgesetze Israels verstößt.

Diese Vorschläge wurden von einer extremistischen libertären Denkfabrik, dem Kohelet Policy Forum, ausgearbeitet. Sie hat nicht nur die der Knesset vorgelegten Gesetzentwürfe verfasst, sondern auch Reden und Stellungnahmen von Ministern und Abgeordneten, die diese Vorschläge befürworten.

Kohelet wird von den amerikanisch-jüdischen Milliardären Arthur Dantchik und Jeffrey Yass finanziert, letzterer einer der größten Spender der Republikanischen Partei in den USA.

In seiner Fernsehansprache forderte Gallant Netanjahu auf, die Pläne auszusetzen und Verhandlungen mit der Opposition aufzunehmen, um einen politischen Kompromiss zu finden. Innerhalb von 24 Stunden hatte Netanjahu dem schärfsten seiner Minister, Itamar Ben-Gvir, zugestimmt, der twitterte, er solle Gallant entlassen. Dies tat er wenige Stunden nach der Rede.

Wütende öffentliche Reaktion

Die öffentliche Reaktion war fast unmittelbar und wütend. Bei früheren Demonstrationen versammelten sich die Demonstranten auf großen öffentlichen Straßen und Plätzen, wobei Tel Aviv die größte Menschenmenge stellte. Einige wenige zogen zur nahe gelegenen Ayalon-Autobahn, einer Hauptverkehrsstraße, die durch die Stadt führt, und blockierten dort den Verkehr. Die Polizei versuchte, solche Blockaden zu verhindern und die Aktivisten auf die Straßen der Stadt zu beschränken.

Am Sonntagabend wurden die Handschuhe ausgezogen. Über 100.000 Israelis marschierten direkt zur Autobahn. Sie wurden von berittenen Polizisten empfangen, die sie angriffen und mit langen Stöcken schlugen. Einige Demonstranten griffen die berittenen Polizisten an und trieben sie zurück. Andere in der Menge schrien: “Schande! Schande!”

Für Netanjahu geht es nur um sein politisches Überleben. Der Verlust seines Anwalts würde ihn in politische Gefahr bringen, denn eine Verurteilung würde ihn mit ziemlicher Sicherheit aus dem Amt drängen.

Weitere Tausende versammelten sich vor Netanjahus Regierungssitz in der Balfour Street in Jerusalem, wo sie versuchten, die Sicherheitsbarrieren um das Gebäude zu durchbrechen. Im ganzen Land fanden an 150 Orten Demonstrationen statt. Wichtige Autobahnen außerhalb von Tel Aviv wurden ebenfalls blockiert, und die Demonstranten entzündeten Lagerfeuer, um ihrer Wut Ausdruck zu verleihen. Alle Universitäten gaben bekannt, dass sie aus Protest streiken würden.

Einer der schädlichsten potenziellen Deserteure war Netanjahus Anwalt, der ihn in einem der vier Korruptionsverfahren vertritt, in denen er angeklagt ist, der warnte, dass er ihn nicht weiter vertreten würde, wenn die Gesetzgebung nicht gestoppt würde.

Dies traf den Premierminister an einem seiner verwundbarsten Punkte. Das Einzige, worum er sich sorgt, ist sein politisches Überleben. Würde er seinen Anwalt verlieren, wäre er politisch gefährdet, denn eine Verurteilung würde ihn mit ziemlicher Sicherheit aus dem Amt drängen. Sobald er nicht mehr an der Spitze des Landes steht, wird er nicht mehr in der Lage sein, die notwendigen Gesetze zu verabschieden, um seine Verurteilung zu verhindern. Er muss an der Macht bleiben, um sich vor dem Gefängnis zu schützen.

In einer Rede vor Demonstranten warnte der Vorsitzende der Gewerkschaft Histadrut, dass sie einen landesweiten Generalstreik plane. “Dies ist das Land der Bürger, aller seiner Bürger. Nicht des Kohelet-Forums!”, erklärte der Vorsitzende Arnon Bar-David in einer dramatischen Rede.

“Wir werden den Abstieg des Landes in den Abgrund nicht zulassen… Wenn die Gesetzgebung nicht gestoppt wird, werden wir von hier aus zu einem Generalstreik in Israel übergehen.”

Sich dem Druck beugen

Als ehemaliger General und jetziger Verteidigungsminister kannte Gallant die vorherrschenden Ansichten seiner Offiziere. Sein eigener Stabschef teilte ihm mit, dass die Offiziere wegen der Agenda der Regierungskoalition fast offen meutern würden. Hunderte von ihnen haben öffentliche Erklärungen unterzeichnet, in denen sie den Reservedienst verweigern. Sogar Offiziere im aktiven Dienst haben eine solche Verpflichtung abgegeben.

Gallant hat gehandelt, weil er verstanden hat, dass Israel ein geschlossenes Militär braucht. Wenn es in den Reihen Uneinigkeit gibt, kann das Land seine Bürger nicht schützen – ganz zu schweigen davon, dass die israelische Armee die wichtigste einigende Institution des Landes ist.

Demonstranten versammeln sich vor dem israelischen Parlament in Jerusalem inmitten der anhaltenden Demonstrationen gegen den umstrittenen Vorstoß der rechtsgerichteten Regierung zur Überarbeitung des Justizsystems, 27. März 2023 (AFP)

Sie definiert die israelische Identität und die meisten Bürger dienen in ihr. Für viele Israelis sind die Armee und der Staat untrennbar miteinander verbunden. Aus diesem Grund definierte Gallant seine Loyalität zum Staat über das Militär. Wenn die Armee nicht auf der Seite der Regierung steht, dann kann oder darf diese nicht funktionieren.

Mit seiner Entlassung wurde der ehemalige Minister zum Helden für die Millionen von Israelis, die sich dem widersetzen, was sie als Regimewechsel-Regierung bezeichnen. Netanjahu, normalerweise ein gewiefter politischer Taktiker, hat nicht nur einen Rivalen geschaffen, sondern ihm auch eine große Plattform und politische Sichtbarkeit geboten. Zweifellos wird Gallant nun eine Schlüsselrolle bei der Festlegung eines Weges nach vorn spielen (falls es einen gibt).

Angesichts der offenen Rebellion in der Nation muss entweder seine Regierung stürzen oder er muss einknicken und den Forderungen der Demonstranten nachgeben.

Der Premierminister ist dafür bekannt, ein vorsichtiger politischer Akteur zu sein. Er wendet sich nur selten direkt gegen den Wind, sondern passt sich den politischen Strömungen mit Zickzackkursen an. Nachdem er Gallant entlassen hatte, ließ Netanjahu eine weitere Bombe platzen: Haaretz berichtete, er wolle am Montag eine Aussetzung des rechtsextremen Gesetzgebungsprogramms ankündigen.

Nachdem Gallant den Fehdehandschuh hingeworfen hatte, bekundeten andere hochrangige Likud-Abgeordnete ihre Unterstützung. Der ehemalige israelische Botschafter in den USA, Ron Dermer, vielleicht der engste Berater des Ministerpräsidenten und oft als “Bibis Gehirn” bezeichnet, drängte ihn zu einem Kompromiss.

In der Tat beugt er sich dem Unvermeidlichen. Angesichts der offenen Rebellion der Nation muss entweder seine Regierung stürzen oder er muss einknicken und den Forderungen der Demonstranten nachgeben.

Ironischerweise forderte der führende Brandstifter der Regierung, Bezalel Smotrich, der Minister für Siedlungen, Netanjahu auf, standhaft zu bleiben, und warnte, dass das Land in “Anarchie” und “Gewalt” versinken würde. Offensichtlich hat er weder ferngesehen noch ist er durch die Straßen einer israelischen Großstadt gegangen.

Keine Zeit zum Feiern

Doch für die Israelis ist es noch nicht an der Zeit zu feiern. Netanjahu spricht leichtfertig, verspricht mit der einen Hand und nimmt mit der anderen wieder weg. Es ist noch nicht klar, wie genau sein strategischer Rückzug aussieht.

Darüber hinaus drohte Yariv Levin, der Architekt des Gesetzespakets der Regierung, mit seinem Rücktritt, falls es über den Haufen geworfen wird. Der Premierminister hat nur eine Mehrheit von vier Sitzen. Er kann es sich nicht leisten, eine Schlüsselfigur wie Levin zu verlieren, denn andere würden ihn wahrscheinlich unterstützen und die Koalition aufgeben.

Der Premierminister mag nachgegeben haben. Doch als Taktiker weiß er, dass ein strategischer Rückzug seinen Gegnern vorgaukeln könnte, dass sie eine Schlacht gewonnen haben. Indem er sie in einem falschen Gefühl des Sieges wiegt, behält Netanjahu die Möglichkeit, einen Gegenangriff zu starten.

Auch wenn der erste Akt beendet ist, wird es sicherlich noch viele weitere Dramen geben, bevor diese Geschichte zu Ende ist. Übersetzt mit Deepl.com

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Richard Silverstein schreibt den Blog Tikun Olam, der sich der Aufdeckung der Exzesse des israelischen Staates der nationalen Sicherheit widmet. Seine Arbeiten sind in Haaretz, The Forward, der Seattle Times und der Los Angeles Times erschienen. Er trug zu der Essaysammlung A Time to Speak Out (Verso) bei, die dem Libanonkrieg 2006 gewidmet ist, und hat einen weiteren Essay in der Sammlung Israel and Palestine: Alternate Perspectives on Statehood (Rowman & Littlefield) Foto von RS von: (Erika Schultz/Seattle Times)

