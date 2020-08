Netanjahu: Ich war gegen den Verkauf der F-35 an die VAE; der Deal beinhaltet ihn nicht Von Noa Landau

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-netanyahu-i-opposed-f-35-sale-to-uae-deal-doesn-t-include-it-1.9081793

Netanjahu: Ich war gegen den Verkauf der F-35 an die VAE; der Deal beinhaltet ihn nicht

Netanjahu-Erklärung kommt, nachdem israelische Beamte Haaretz mitgeteilt haben, dass sie besorgt darüber sind, dass PM dem Verkauf der F-35 an die VAE als Teil des Normalisierungsabkommens zugestimmt hat

Von Noa Landau

18.08.2020

Premierminister Benjamin Netanjahu sagte am Dienstag, dass das Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten kein israelisches Abkommen für Waffenverkäufe zwischen den VAE und den Vereinigten Staaten beinhaltet.

“Das Friedensabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten enthält keine diesbezüglichen Klauseln, und die Vereinigten Staaten haben Israel klargestellt, dass es Israels qualitativen Vorsprung immer sichern wird.

Laut dem Büro des Premierministers hat sich Netanjahu “gegen den Verkauf von F-35-Flugzeugen und anderen fortschrittlichen Waffen aller Art im Nahen Osten, einschließlich arabischer Staaten, die mit dem Staat Israel Frieden schließen, ausgesprochen”. Er fügte hinzu, dass er diese Position in den vergangenen Monaten gegenüber dem US-Botschafter in Israel David Friedman und dem US-Außenminister Mike Pompeo zum Ausdruck gebracht habe.

Israelische Beamte, die an den fortschreitenden Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten beteiligt sind, sagten Haaretz am Montag, dass Israel seine seit langem bestehende Opposition gegen den Verkauf von F-35-Jets und anderen fortschrittlichen Waffen an den Golfstaat trotz des Abkommens nicht geändert habe.

Seit der Ankündigung des Abkommens zwischen Israel und den VAE äußerten mehrere Quellen, die zuvor an Kontakten zwischen den beiden Ländern beteiligt waren, die Befürchtung, dass Netanjahu im Rahmen der neuen Vereinbarungen Israels traditionell vehemente Opposition Israels gegen den Verkauf von sensibler militärischer Ausrüstung und Technologie an die VAE, insbesondere des modernen Kampfjets F-35, aufgegeben haben könnte.

Diese Quellen äußerten die Befürchtung, dass während der Gespräche mit den VAE möglicherweise eine geheime Vereinbarung in dieser Frage getroffen wurde, ohne die israelischen Spitzenverteidiger, die bisher von den Gesprächen ausgeschlossen waren, zu informieren.

Ein Plan für einen solchen Verkauf wurde in der Vergangenheit vom US-Kongress unter dem Druck Israels und der Israel-Lobby in Washington blockiert.

Am Dienstagmorgen berichtete der Journalist Nahum Barnea in der Tageszeitung Yedioth Ahronoth, dass der treibende Faktor für die VAE, das Abkommen mit Israel zu unterzeichnen, ein US-Waffengeschäft im Wert von mehreren zehn Milliarden Dollar ist, das die Lieferung von F-35-Flugzeugen, modernen UAVs und anderen Waffen einschließt. Infografik über die F-35-Flugzeuge

Netanjahu nannte den Bericht “gefälschte Nachrichten” und behauptete, dass “Israel trotz der Berichte der Medien und des linken Flügels keinem Waffenhandel zwischen den VAE und Israel zugestimmt habe”. Er sagte, im Gegenteil, die Vereinigten Staaten hätten versprochen, dass Israel seinen qualitativen militärischen Vorsprung behalten werde.

Außenministerin Gabi Aschkenazi lobte den Deal während einer Pressekonferenz am Dienstag und sagte, dem Ministerium seien keine verteidigungsbezogenen Versprechungen bekannt, die in diesem Zusammenhang gemacht worden seien, und wenn es welche gegeben habe, dann nicht mit Wissen des Ministeriums.

Verteidigungsminister Benny Gantz kommentierte das Abkommen am Dienstag mit den Worten, es sei wichtig für Israels Zukunft und Widerstandsfähigkeit, aber nicht weniger wichtig sei es, “die Vormachtstellung des Staates Israel in der Verteidigung zu sichern”. Er fügte hinzu: “Es ist möglich, einen Friedensvertrag zu schließen, der Verantwortung in Bezug auf die Verteidigung zeigt”, und dass die F-35 das fortschrittlichste Kampfflugzeug der Welt sei, und dass “es schlecht für Israel wäre, wenn es anfangen würde, sich seinen Weg durch die Welt zu bahnen”. Übersetzt mit Deepl.com