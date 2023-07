„Während die israelischen Bürger um ihre Freiheit und Demokratie kämpfen, kämpft die palästinensische Widerstandsbewegung weiter für das Ende der Besatzung und ihre Menschenrechte. Solange die USA die Besetzung der palästinensischen Gebiete unterstützen und sich weigern, Druck auf Israel auszuüben, damit es sich an den Verhandlungstisch setzt, wird der Status quo aufrechterhalten. Amerika ist mitschuldig an der Unterdrückung und dem Leiden des palästinensischen Volkes.“

Netanjahu ist machtlos gegen die Proteste

Von Steven Sahiounie

25. Juli 2023

Während die israelischen Bürger um ihre Freiheit und Demokratie kämpfen, kämpft die palästinensische Widerstandsbewegung weiter für das Ende der Besatzung und ihre Menschenrechte.

Ariel Sharon, der verstorbene ehemalige israelische Premierminister, sagte, er mache sich keine Sorgen darüber, dass arabische Länder oder die Palästinenser Israel zerstören könnten. Er sagte, seine einzige Befürchtung sei, dass sich die Beziehungen zwischen Israel und Amerika ändern würden und dass die fehlende Unterstützung der USA für Israel das Ende des Landes bedeuten würde.

US-Präsident Joe Biden hat den israelischen Gesetzesentwurf verurteilt, der laut Biden Israel den begehrten Status einer Demokratie zu entziehen droht.

Tausende von israelischen Bürgern protestieren gegen die von der extremistischen Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu vorgeschlagenen Justizreformen. Die Straßenproteste gegen den Gesetzesentwurf begannen im Januar und gewinnen immer mehr an Fahrt, da sich Militäreinheiten, Gewerkschaften und Ärzteverbände den Demonstranten anschließen.

Mehr als 500 Piloten der israelischen Luftwaffe haben erklärt, dass sie ihren Dienst verweigern werden, wenn sie aus Protest gegen den Gesetzentwurf einberufen werden.

Netanjahu ist machtlos, die Proteste oder das Gesetz zu stoppen. Seine persönliche Freiheit steht auf dem Spiel, und er ist von den jüdischen Extremisten abhängig, die ihn bei den letzten Wahlen an die Macht gebracht haben. Ohne ihre Unterstützung würde seine Regierung zusammenbrechen, und ihm würde eine Gefängnisstrafe wegen Korruption drohen. In der Vergangenheit hatte Netanjahu diese Extremisten lächerlich gemacht und behauptet, er würde ihnen niemals Posten in seiner Regierung geben. Doch nun hängen seine Freiheit und sein Amt von ihrer Unterstützung ab, damit er weiterhin an der Spitze der Regierung steht.

Der umstrittene Gesetzentwurf, der im Mittelpunkt der Proteste steht, würde die Befugnis der Justiz beschneiden, geplante Maßnahmen der Regierung zu überprüfen und zu kommentieren. Im Rahmen der klassischen „checks and balances“ einer modernen Demokratie würde eine der „Kontrollen“ außer Kraft gesetzt. Die Extremisten, die die Regierung kontrollieren, könnten Gesetzesentwürfe durchpeitschen, die den Frauen die Rechte entziehen und weitere Gebiete in den besetzten Gebieten von den Palästinensern ethnisch säubern, wodurch die von den USA und der UNO unterstützte Zweistaatenlösung für Palästina unmöglich würde.

Teile der Netanjahu-Regierung wiesen Biden für seine Äußerungen über Israel zurecht und erklärten, dass sie sich niemals dem Druck der USA beugen würden und dass Israel kein Stern auf der amerikanischen Flagge sei. Die Regierung Biden hat sich von der extremistischen Netanjahu-Regierung distanziert und Netanjahu aufgefordert, den Gesetzentwurf zu verwerfen. Biden hat Netanjahu einen Besuch im Weißen Haus zugesagt, aber der Termin steht noch nicht fest, so dass die Medienberichte über das schwierige Verhältnis nur so sprudeln.

Die anhaltenden Spannungen zwischen den Palästinensern in den besetzten Gebieten des Westjordanlandes und den israelischen Verteidigungskräften (IDF) haben zu wiederholten Angriffen der IDF auf Jenin und andere Brennpunkte geführt, bei denen Zivilisten getötet und verletzt wurden.

Die israelischen Straßenproteste zielen nicht auf die Freiheit und Demokratie der 6 Millionen Palästinenser unter der Besatzung ab, sondern auf den Widerstand gegen das Gesetz zur Justizreform, das die 6 Millionen Juden betrifft, die in Freiheit leben und Menschenrechte haben, während die Palästinenser weder Freiheit noch Menschenrechte haben.

Als Netanjahu an die Macht kam, versprach er, dass es seine Priorität sei, weitere arabische Länder für das Abraham-Abkommen zu gewinnen, wobei der Hauptgewinn Saudi-Arabien sein sollte. Der Kronprinz von Saudi-Arabien hat jedoch darauf bestanden, dass zuerst die Besetzung Palästinas beendet werden muss, bevor eine Normalisierung beginnen kann.

Netanjahu hat es sich zur Priorität gemacht, noch mehr besetzte Gebiete im Westjordanland zu annektieren, in denen amerikanische Juden leben, die religiöse Extremisten sind und die rechtsextremen Parteien im Netanjahu-Regierungsbündnis unterstützen.

Die Nordgrenze Israels ist nicht sicher, da Israel kürzlich begonnen hat, weiter in den Libanon vorzudringen. Die libanesische Widerstandsgruppe ist gut darauf vorbereitet, Widerstandsoperationen in Israel zu starten, und da die IDF und die israelische Luftwaffe aufgrund der Proteste gegen den Gesetzentwurf in Unordnung geraten sind, steht die Sicherheit Israels auf dem Spiel.

Netanjahu ist dafür bekannt, dass er Militäroperationen gegen den Gazastreifen und das Westjordanland anstiftet, um von seinen innenpolitischen Problemen abzulenken. Netanjahu setzt auf die Einigkeit der israelischen Bürger, in Zeiten einer militärischen Krise zusammenzustehen; diese Wette könnte er jedoch jetzt verlieren, da die Juden aufgrund der anhaltenden Proteste gegen die Regierung alles andere als geeint sind. Auch auf das Militär kann er sich nicht verlassen, da es einen politischen Standpunkt gegen den umstrittenen Gesetzentwurf einnimmt, der nicht mehr aufzuhalten zu sein scheint. Einige Analysten sind so weit gegangen, dass sie von einem Bürgerkrieg in Israel ausgehen.

Das Weiße Haus ist besorgt über die Freiheiten, die die israelischen Bürger genießen, und über den Verlust dieser Freiheiten im Falle der Verabschiedung des Gesetzes. Währenddessen ignoriert das Weiße Haus den völligen Mangel an Menschenrechten und Freiheit der Palästinenser, die unter einer brutalen Besatzung leben, die keine Anzeichen für eine Veränderung erkennen lässt.

Während die israelischen Bürger um ihre Freiheit und Demokratie kämpfen, kämpft die palästinensische Widerstandsbewegung weiter für das Ende der Besatzung und ihre Menschenrechte. Solange die USA die Besetzung der palästinensischen Gebiete unterstützen und sich weigern, Druck auf Israel auszuüben, damit es sich an den Verhandlungstisch setzt, wird der Status quo aufrechterhalten. Amerika ist mitschuldig an der Unterdrückung und dem Leiden des palästinensischen Volkes. Übersetzt mit Deepl.com

