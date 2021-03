https://www.middleeastmonitor.com/20210324-netanyahu-is-not-ready-to-step-down-despite-another-election-deadlock/

Bild: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Abu Ghosh near Jerusalem on March 9, 2021 [GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images]

Netanjahu ist nicht bereit zurückzutreten, trotz eines weiteren Wahldefizits

Von Motasem A Dalloul

24. März 2021

Nach Israels vierter Parlamentswahl in weniger als zwei Jahren hat Premierminister Benjamin Netanjahu gesagt, dass er trotz einer erneuten Patt-Situation nicht zurücktreten wird. Keine der israelischen Parteien hat genug Sitze in der Knesset gewonnen, um allein eine Regierung zu bilden.

Netanjahus Likud hat jedoch die meisten Sitze gewonnen und ist damit die größte Partei im Parlament, und er wird wahrscheinlich gebeten werden, eine Regierung zu bilden. Obwohl er wegen Korruptions- und Betrugsvorwürfen angeklagt ist, besteht er darauf, an der Macht zu bleiben und eine weitere Koalition anzuführen.

Erste Vermutungen in israelischen Medien, die auf eigenen Umfragen und mehreren Exit Polls basieren, besagen, dass der Likud 31 bis 33 Sitze gewinnen wird. Zusammen mit den anderen rechten Parteien, die bereit sind, Netanyahu zur Seite zu stehen, wird er über 61 Knesset-Sitze verfügen, während die bröckelnden Parteien der Mitte und der Linken 59 Sitze haben.

Anders als bei früheren Gelegenheiten beanspruchte Netanjahu nach den Exit Polls und Medienumfragen nicht den Sieg. Stattdessen bejubelte er die “klare Mehrheit” des Likud und appellierte an die rivalisierenden Parteien, sich mit ihm zusammenzutun, um eine stabile Koalitionsregierung zu bilden, die in der Lage wäre, die Krisen zu lösen, mit denen Israel und seine Bürger konfrontiert sind.

READ: Netanjahu führt Israel Wahlen ohne Mehrheit, Exit Polls sagen

“Bürger Israels – ich danke euch!” Ynet News berichtete, dass Netanjahu auf Twitter auf Hebräisch schrieb. “Ihr habt der Rechten und dem Likud unter meiner Führung einen großen Sieg beschert. Der Likud ist um ein Vielfaches größer als die nächste Partei.”

Netanjahu lässt die Korruptionsvorwürfe offenbar hinter sich und geht zielstrebig auf die Bildung einer neuen Regierung zu. Er erinnert die Menschen an die Errungenschaften seiner scheidenden Regierung und betont, dass der Likud die beste Regierungspartei und er der beste Anführer sei, um Israels Wirtschafts-, Sicherheits- und andere Probleme zu lösen.

“Es ist offensichtlich”, twitterte er, “dass eine klare Mehrheit der Israelis rechts ist und sie wollen eine starke und stabile rechte Regierung, die die Wirtschaft Israels, die Sicherheit Israels und das Land Israel schützen wird. Das ist es, was wir tun werden. Wir lieben euch!”

Gantz und Netanjahu: Warten auf die Folgen der israelischen Regierungsbildung – Cartoon [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Gantz und Netanjahu: in Erwartung der Konsequenzen der israelischen Regierungsbildung – Karikatur [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Obwohl Überraschungen bei dieser Wahl erwartet wurden, ist die größte Überraschung, dass alle israelischen Fraktionen mit Ausnahme des Likuds von politischer Instabilität betroffen waren. Es wurde erwartet, dass der Austritt des hochrangigen Likud-Funktionärs Gideon Saar die Stimmen spalten würde. Die Partei blieb jedoch stark und konnte den Verlust von Saars Anhängern kompensieren, indem sie Wähler von anderen Parteien anlockte.

Viele Israelis glauben, dass es Netanyahu ist, der den Likud und seine Stimmen zusammenhält. Der Haaretz-Kolumnist Gideon Levy sagte mir, dass Netanyahu trotz seiner vielen Misserfolge bei wichtigen Themen die meisten Stimmen bei dieser Wahl bekommen hat, weil er “ein sehr talentierter Politiker ist.”

Der Journalist Baruch Yedid war von Netanjahus Sieg nicht überrascht. “Netanjahu wird als starke Führungspersönlichkeit mit einem politischen Sicherheitskonzept und viel besseren Managementfähigkeiten als seine Konkurrenten [im rechten Flügel] wahrgenommen”, sagte er mir.

Yedid verwies auch auf die Fragmentierung der Linken. “Die Vielzahl der [linken] Parteien verleitet die Wähler in Israel auch dazu, für eine große Partei von rechts zu stimmen.” Auf diese Weise, betonte er, geben die israelischen Wähler Netanjahu Schutz vor Strafverfolgung.

Netanjahu ist ein stolzer Mann, aber er hat die Unterstützung des Volkes. Seine Gegner waren wieder einmal nicht in der Lage, ihn an den Wahlurnen zu stürzen. Das Gegenteil ist der Fall. Er scheint stärker zu sein als je zuvor und weit davon entfernt, zurückzutreten, trotz eines weiteren Wahldefizits. Übersetzt mit Deepl.com

