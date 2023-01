Netanjahu und sein zionistisches Faschisten Regime hat förmlich darauf gewartet, um seinen Feldzug der endgültigen Zerschlagung Palästinas zu beginnen Evelyn Hecht-Galinski

https://www.aljazeera.com/news/2023/1/29/netanyahu-announces-plans-to-arm-israelis-after-jerusalem-attack

Israelische Polizisten im Einsatz in Ost-Jerusalem [Datei: Mahmoud Illean/AP Photo]

Netanjahu kündigt Pläne zur Bewaffnung von Israelis nach Anschlag in Jerusalem an

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

29. Januar 2023

Sein Büro erklärte später, dass auch die Sozialleistungen für die Familien der Angreifer gestrichen würden.

Darüber hinaus versprach er neue Schritte zur “Stärkung” der illegalen israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland, nannte aber keine Einzelheiten.

Verletzung der Menschenrechte

Der diplomatische Redakteur von Al Jazeera, James Bays, der aus dem besetzten Ost-Jerusalem berichtet, sagte, Netanjahus Pläne, mehr Waffenscheine für israelische Bürger zu genehmigen, kämen zu dem Zeitpunkt, an dem die israelische Polizei auch diejenigen mit bestehenden Schießerlaubnissen ermutige, ihre Waffen zu tragen.

“Während Netanjahu die Israelis auffordert, das Gesetz nicht in die eigenen Hände zu nehmen, gibt er ihnen gleichzeitig mehr Waffen in die Hände”, sagte Bays, der die Maßnahmen gegen die palästinensischen Familien als “kollektive Bestrafung” und “klare Verletzung der Menschenrechte” bezeichnete.

Der leitende politische Analyst von Al Jazeera, Marwan Bishara, sagte, die Bewaffnung von Zivilisten in Israel könne die Gewalt weiter eskalieren lassen.

“Sie versuchen, die bereits bewaffneten Menschen in Jerusalem und im Westjordanland weiter zu bewaffnen”, sagte Bishara.

“Mehr Gewalt und mehr Leid werden nur den extremsten der extremen [Gruppen] in Israel und möglicherweise auch in Palästina in die Hände spielen.”

Ein Sprecher des israelischen Militärs sagte, ein zusätzliches Bataillon sei zur Verstärkung in das besetzte Westjordanland geschickt worden.

Analysten in Israel erklärten, Netanjahu stehe unter dem Druck von Hardlinern in seinem Kabinett, darunter der Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir.

Die israelische Regierung ist die am weitesten rechts stehende in der Geschichte Israels.

Ben-Gvir, der sich für mehr Waffenzulassungen eingesetzt hatte, sagte am Samstag, er werde sich auch für die Todesstrafe gegen “Terroristen” einsetzen.

“Itamar Ben-Gvir hat den Ruf, ein Feuerwehrmann zu sein, und jetzt gibt ihm Netanjahu einen vollen Container Öl”, sagte Akiva Eldar, ein Mitarbeiter der israelischen Tageszeitung Haaretz.

“Ich fürchte, dass Netanjahu die Hände gebunden sind. Er muss sich zwischen zwei Übeln entscheiden, und ich fürchte, dass es in seinem Kabinett keinen verantwortlichen Erwachsenen gibt, der ihn aufhalten kann”, sagte Eldar gegenüber Al Jazeera.

Die jüngsten Maßnahmen wurden am Samstag angekündigt, als sich Zehntausende von Demonstranten in Tel Aviv versammelten, um gegen die Pläne der seit Dezember amtierenden Regierung Netanjahu zu protestieren, das Justizsystem des Landes zu reformieren und den Obersten Gerichtshof Israels zu schwächen.

Die Demonstranten legten auch eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer der Schießerei in Jerusalem ein.

Die zunehmende Gewalt hat inzwischen die Frage nach einem dritten Palästinenseraufstand aufgeworfen.

Basem Naim von der Hamas, die den Gazastreifen regiert, erklärte gegenüber Al Jazeera, man sei bereit, auf weitere israelische Angriffe zu reagieren. Er sagte, die Gruppe sei entschlossen, ihr Volk und ihre Familien sowie Jerusalem und die Al-Aqsa-Moschee zu verteidigen.

“Wir planen oder initiieren keine Eskalation und keine Gewaltaktionen. Gleichzeitig sind wir aber auch bereit, wie üblich auf Angriffe zu reagieren”, sagte er.

Naim sagte, die Hamas werde die Freiheit ihres Volkes mit allen verfügbaren Mitteln anstreben, einschließlich diplomatischer, politischer und bewaffneter Mittel.

Die palästinensische Führung im besetzten Westjordanland hielt ebenfalls an ihrer Entscheidung fest, die Sicherheitskoordinierung mit Israel aus Protest gegen den tödlichen Überfall in Dschenin auszusetzen.

Nach einem Treffen unter der Leitung von Präsident Mahmoud Abbas in Ramallah forderte die Palästinensische Autonomiebehörde die internationale Gemeinschaft und die Vereinigten Staaten auf, Israel zu zwingen, seine Razzien im Westjordanland einzustellen.

US-Außenminister Antony Blinken wird am Montag und Dienstag Jerusalem und Ramallah besuchen. Übersetzt mit Deepl.com

