Netanjahu, reiste mit Mossad-Chef nach Saudi-Arabien, traf sich mit Kronprinz Von TOI Mitarbeitern

Gemeinsam Mordkommandos in die Welt schicken und einen Iran-Angriff planen?

Bild:Premierminister Benjamin Netanjahu (links) und Mossad-Chef Yossi Cohen bei einem Toast auf das jüdische Neujahr am 2. Oktober 2017. (Haim Zach/GPO)

Netanyahu, Mossad head reportedly travel to Saudi Arabia, meet with crown prince In the first visit of its kind, Prime Minister Benjamin Netanyahu traveled to Saudi Arabia on Sunday, where he met with Crown Prince Mohammad bin Salman and US Secretary of State Mike Pompeo, an Israeli official told Hebrew media on Monday.

Netanjahu reiste mit Mossad-Chef nach Saudi-Arabien, traf sich mit Kronprinz



Bahnbrechendes Treffen fand in Anwesenheit von US-Außenminister Mike Pompeo statt, der Riad zu einer Normalisierung der Beziehungen zu Jerusalem bewegen will

Von TOI-Mitarbeitern

23.11.2020

Im Rahmen des ersten Besuchs dieser Art reiste Premierminister Benjamin Netanjahu am Sonntag nach Saudi-Arabien, wo er mit Kronprinz Mohammad bin Salman und US-Außenminister Mike Pompeo zusammentraf, wie ein israelischer Beamter am Montag vor hebräischen Medien sagte.

Netanjahu war fünf Stunden lang vor Ort in Neom, einer Stadt am Roten Meer, anlässlich des ersten bekannten hochrangigen Treffens zwischen einem israelischen und einem saudischen Führer. Er wurde den Berichten zufolge vom Mossad-Geheimdienstchef Yossi Cohen begleitet.

Pompeo sagte am Montag, er habe in der Nacht zuvor ein “konstruktives” Treffen mit dem saudi-arabischen Kronprinzen abgehalten, als er eine Sieben-Nationen-Tour mit Zwischenstopps in Israel und den Golfstaaten abschloss. Er erwähnte die angebliche Anwesenheit des israelischen Führers nicht.

“Es ist mir eine Freude, mich mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman zu treffen. Unsere Sicherheits- und Wirtschaftspartnerschaft ist stark und wir werden sie weiterhin nutzen, um die Bemühungen gegen den bösartigen iranischen Einfluss am Golf, die wirtschaftlichen Ziele im Rahmen des Plans Vision 2030 und die Reform der Menschenrechte voranzubringen”, twitterte der amerikanische Spitzendiplomat und beschrieb das Treffen als “konstruktiv”.

Der US-Botschafter in Saudi-Arabien, John Abizaid, links, und Saudi-Arabiens Außenminister Faisal bin Farhan, zweiter von links, begrüßen US-Außenminister Mike Pompeo und seine Frau Susan bei ihrer Ankunft am Flughafen Neom Bay in Neom, Saudi-Arabien, am 22. November 2020. (AP-Foto/Patrick Semansky, Pool)

Es gab keine Bestätigung der Berichte aus Israel, den USA oder Saudi-Arabien. In einem Hinweis auf die Reise twitterte jedoch ein Helfer Netanjahus einen Bericht über Verteidigungsminister Benny Gantz, der eine Untersuchung eines Skandals um die Übernahme von Schiffen durch die Marine einleitete und schrieb: “Gantz spielt Politik, während der Premierminister Frieden schließt”.

Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Kan berichtete, dass sich die Gespräche auf den Iran und die neue Regierung Biden konzentrierten.

Netanyahu und Cohen reisten mit dem Privatflugzeug des Geschäftsmannes Ehud Angel nach Saudi-Arabien – dem gleichen Jet, den der Premierminister laut Kan letztes Jahr für einen verdeckten Besuch im Oman benutzte.

Die Berichte kamen, nachdem Twitter-Nutzer bemerkt hatten, dass ein Privatjet am Sonntagabend eine seltene Reise zwischen Tel Aviv und Neom unternommen hatte, was Spekulationen über ein hochrangiges Treffen entfachte.

Netanyahu hatte ursprünglich für Sonntagabend eine Sitzung seines Coronavirus-Kabinetts geplant, diese aber um einen Tag verschoben, da die Vorarbeiten noch nicht abgeschlossen seien.

Gantz, der über die Bemühungen zur Herstellung von Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain im Dunkeln gelassen wurde, hatte sich bereits am Sonntag darüber beklagt, dass er über die Verschiebung der Coronavirus-Kabinettsitzung nicht informiert worden war.

Ein israelischer Beamter teilte den hebräischen Medien mit, dass weder Gantz noch Außenminister Gabi Ashkenazi, ebenfalls von der Blau-Weiß-Partei, im Voraus über Netanjahus Reise nach Saudi-Arabien informiert worden seien.

Eine Reise des israelischen Staatschefs nach Saudi-Arabien würde einen Wendepunkt in der Verlagerung der Golfbeziehungen mit Israel markieren, die in den letzten Monaten auf Drängen der Trump-Administration verstärkt wurden.

Netanjahu stattete im Mai 2019 Oman, einem weiteren Golfstaat, mit dem Israel keine diplomatischen Beziehungen unterhält, einen geheimen Besuch ab.

Es wird angenommen, dass die verdeckten Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien in den letzten Jahren zugenommen haben. Der Politikwechsel wurde Berichten zufolge vom Kronprinzen angeführt, der in Israel einen strategischen Partner im Kampf gegen den iranischen Einfluss in der Region sieht.

Die Trump-Administration hat gehofft, dass Saudi-Arabien sich den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain bei der Anerkennung Israels und der Aufnahme diplomatischer Beziehungen anschließen würde, ein Schritt, der nach der Wahl Joe Bidens zum US-Präsidenten als immer weiter entfernt angesehen wird. Doch die saudische Führung hat bisher angedeutet, dass der israelisch-palästinensische Frieden an erster Stelle stehen müsse.

Ende Oktober, als Präsident Donald Trump verkündete, dass Israel und der Sudan Frieden schließen würden, sagte er voraus, dass Saudi-Arabien bald folgen werde. Während eines Gesprächs mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, dem Präsidenten des Sudanesischen Souveränen Rates, General Abdel Fattah al-Burhan, und dem sudanesischen Premierminister Abdalla Hamdok brachte Trump Reporter ins Oval Office, kündigte an, dass “der Staat Israel und die Republik Sudan vereinbart haben, Frieden zu schließen”, und teilte Reportern mit, dass es weitere fünf Länder gebe, “die sich beteiligen wollen”.

“Wir erwarten, dass Saudi-Arabien eines dieser Länder sein wird”, fügte Trump hinzu, während er die “hochangesehenen” Herrscher des Landes, König Salman und Kronprinz Mohammed bin Salman, lobte.

In diesem Aktenfoto vom 20. Mai 2017 schüttelt US-Präsident Donald Trump (rechts) in Riad, Saudi-Arabien, dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman die Hand. (AP-Foto/Evan Vucci, Akte)

Als das Weiße Haus im August verkündete, dass die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel zugestimmt hatten, volle diplomatische Beziehungen aufzunehmen – ein Schritt, dem Bahrain Wochen später folgte – verzichtete Saudi-Arabien darauf, das Abkommen zu kritisieren oder Gipfeltreffen auszurichten, die die Entscheidung verurteilten, obwohl die Palästinenser darum baten. Die Palästinenser haben die Vereinbarungen als einen “Verrat an Jerusalem, der Al-Aqsa-Moschee und der palästinensischen Sache” bezeichnet, aber die von der Regierung kontrollierten saudischen Medien bezeichneten sie als historisch und gut für den regionalen Frieden.

Das Königreich genehmigte auch die Nutzung des saudischen Luftraums für israelische Flüge in die VAE, eine Entscheidung, die am Tag nach dem Treffen von Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn und Senior-Berater, mit dem Kronprinzen in Riad bekannt gegeben wurde. Kushner hat die arabischen Staaten dazu gedrängt, ihre Beziehungen zu Israel zu normalisieren, und sagte, dass der jüdische Staat schließlich völlig normalisierte Beziehungen zu Saudi-Arabien haben könnte.

Die scheidende US-Regierung und Israel versuchen auch, den Druck auf den Iran in den letzten Tagen des Trumpf-Weißen Hauses zu erhöhen.

Trump hat Biden noch nicht nachgegeben. Übersetzt mit Deepl.com

