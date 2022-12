Was nun AA Baebock und “Zeitenwende Scholz? Evelyn Hecht-Galinski

Netanjahu stellt das rassistischste und extremste Kabinett der israelischen Geschichte zusammen

Von Ben Marenlensky, Linke Stimme.

21. Dezember 2022

Wie konnte es dazu kommen?

Der Aufstieg von Itamar Ben-Gvir und seiner faschistischen Partei Otzma Yehudit (Jüdische Macht) schockierte die Welt. Doch diese Entwicklung in der israelischen Politik hatte lange auf sich warten lassen.

Nach einer kurzen Pause in der Opposition hat die Likud-Partei von Benjamin Netanjahu die Wahlen am 1. November gewonnen und führt nun Gespräche mit den anderen rechten Parteien, um eine Koalitionsregierung zu bilden. Netanjahu, der in der israelischen Politik als Mitte-Rechts-Partei gilt, hat in der Vergangenheit immer wieder mit rechtsextremen Politikern zusammengearbeitet, darunter auch mit solchen, die offen zum Völkermord aufriefen. Seine sechste Regierung entwickelt sich jedoch zur rassistischsten und extremsten Regierung in der Geschichte Israels, was zum großen Teil auf die Einbeziehung von Itamar Ben-Gvir zurückzuführen ist, einem berüchtigten Rechtsverteidiger rechtsextremer Terroristen. Bis 2020 hängte Ben-Gvir ein Foto von Baruch Goldstein, der 1994 in einer Moschee in Hebron 29 Palästinenser massakrierte, in sein Wohnzimmer.

Ben-Gvir führt die Partei Otzma Yehudit an, die ideologischen Nachfahren des verstorbenen Rabbi Meir Kahane. Kahane war so extrem, dass er 1988 aus der israelischen Knesset verbannt wurde, und seine Kach-Partei wurde von Israel, der EU, Kanada und bis vor kurzem auch von den Vereinigten Staaten als terroristische Organisation eingestuft. Otzma Yehudit kandidiert jedoch seit 2013 bei den israelischen Wahlen und errang schließlich 2021 einen Sitz. In diesem Jahr kandidierte sie als Teil eines Wahlbündnisses mit der Religiösen Zionistischen Partei unter Bezalel Smotrich und Noam, einer kleineren Partei unter Avi Maoz. Das Bündnis errang vierzehn Sitze (darunter sechs für Otzma Yehudit) und ist damit die drittgrößte Fraktion in der Knesset. Die Arbeitspartei, einst eine dominierende Kraft in der israelischen Politik, ist auf vier Sitze geschrumpft, und die sozialdemokratische Meretz wurde ganz aus der Knesset verdrängt.

Während der Koalitionsgespräche wurde spekuliert, dass Netanjahu versuchen könnte, eine Koalition mit den “zentristischen” Parteien – Yesh Atid unter der Führung von Yair Lapid und Nationale Einheit unter der Führung von Benny Gantz – zu bilden, aus Angst vor einer Rüge durch die Regierung Biden. Die Hoffnung auf eine “normale” israelische Regierung erwies sich jedoch als illusorisch. Netanjahu bot Ben-Gvir nicht nur den von ihm bevorzugten Posten des Ministers für öffentliche Sicherheit an, sondern erweiterte das Ressort um die Aufsicht über die Grenzpolizei im Westjordanland. Andere Mitglieder von Otzma Yehudit erhielten die Kontrolle über das Ministerium für Negev und Galiläa, das neu geschaffene Ministerium für das Kulturerbe, den stellvertretenden Wirtschaftsminister und andere Positionen. Der Führer des religiösen Zionismus, Bezalel Smotrich, erhielt das Amt des Finanzministers, das er nach eigenen Angaben gemäß den jüdischen Schriften führen wird. Netanjahu brauchte Noam nicht in die Koalition aufzunehmen, schuf aber trotzdem ein neues Ministerium für jüdische Identität, in das Avi Moaz aufgenommen wurde, der sich für ein Verbot von Pride-Paraden und eine stärkere Geschlechtertrennung bei öffentlichen Veranstaltungen einsetzte.

Wenn man bedenkt, wie brutal Israel die Palästinenser selbst unter “Mitte-Links”-Regierungen behandelt hat, ist die Aussicht auf eine israelische Regierung mit Kahanisten im Kabinett wirklich alptraumhaft. Ben-Gvir schlägt bereits extremistische Maßnahmen vor, wie etwa die Lockerung der Vorschriften für offenes Feuer, die es IDF-Soldaten erlauben, auf jeden zu schießen, der einen Stein oder einen Molotow-Cocktail in der Hand hält. Im Oktober letzten Jahres hat er bei einer seiner Provokationen im Ostjerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah eine Waffe geschwungen und die israelische Polizei aufgefordert, auf Steine werfende Palästinenser zu schießen, nur eine Nacht nachdem er gedroht hatte, sie selbst “niederzumähen”. Auch wenn er behauptet, seine Ansichten “gemildert” zu haben (er befürwortet nur die Abschiebung “illoyaler” Araber und nicht aller), wird seine Ernennung sicher explosive Folgen haben.

Wie sind wir hierher gekommen?

Liberale Zionisten waren über Ben-Gvirs Aufstieg schockiert. Einige behaupteten, dies sei nicht “mein” Zionismus oder Ben-Gvirs Ansichten stünden im “Widerspruch” zu Israels Grundprinzipien. Doch so wie der Trumpismus nicht einfach aus dem Nichts aufgetaucht ist, war Ben-Gvirs Aufstieg ein unvermeidliches Ergebnis langfristiger Prozesse in der israelischen Gesellschaft. Die zionistische Bewegung hatte schon immer ein schwieriges Verhältnis zum Faschismus, den sie in vielen Fällen aus offensichtlichen Gründen ablehnte, aber auch das Haavara-Abkommen mit Hitler unterzeichnete, um Tausende deutscher Juden nach Palästina zu bringen. Zionistische Organisationen wie der Board of Deputies of British Jews waren einige der einzigen jüdischen Organisationen, die sich dem weltweiten Boykott gegen Nazideutschland widersetzten.

Zu dieser Zeit betrachteten sich die meisten Zionisten als Arbeitszionisten oder “praktische” Zionisten, und viele unterstützten einen binationalen Staat mit den Palästinensern. Rechtsgerichtete Zionisten, die maximale Gebietsgewinne für Israel anstrebten, galten als “Revisionisten” und wurden an den Rand der zionistischen Bewegung gedrängt. Unter der Führung von Ze’ev Jabotinsky gründeten sie die paramilitärische Organisation Irgun, die 1946 das King David Hotel bombardierte. Sie arbeiteten mit der noch extremeren Lehi zusammen (die zeitweise ein Bündnis mit dem faschistischen Italien und Nazideutschland anstrebte), um das Massaker von Deir Yassin zu verüben, bei dem mehr als 107 Palästinenser getötet wurden. Die Revisionistischen Zionisten schnitten bei den ersten israelischen Wahlen schlecht ab und erreichten bis 1965 nie mehr als 14 % der Stimmen.

Trotz der Dominanz der Arbeiterbewegung in der frühen israelischen Politik und der allgemeinen Unterstützung für Minderheitenrechte in der gesamten jüdischen Welt führte die zionistische Kolonisierung Palästinas – einschließlich der Vertreibung von 700.000 Palästinensern im Jahr 1948 – zu einer eigenen Logik, die das Bewusstsein der jüdischen Arbeiter tiefgreifend beeinflusste. Anstatt gegen Bosse und Großgrundbesitzer zu kämpfen, war es den Juden möglich, Land und Ressourcen zu erwerben, indem sie Palästina besiedelten und die einheimische Bevölkerung vertrieben. Unter diesen Bedingungen waren nicht internationale Klassensolidarität, sondern Rassismus, Militarismus und die Unterstützung des US-Imperialismus vorherrschend. Die Histadrut, Israels größter Gewerkschaftsverband, spielte bei diesem Projekt eine Schlüsselrolle. Unter dem Banner der “Hebräischen Arbeit” vertrieb sie gewaltsam arabische Arbeiter aus den Städten und ersetzte sie durch jüdische Arbeiter.

Der Kampf zwischen Siedlern und Einheimischen verschärfte sich, als Israel 1967 das Westjordanland (einschließlich Ost-Jerusalem), die Golanhöhen, die Sinai-Halbinsel und den Gazastreifen eroberte. Die Israelis wurden ermutigt, so viele Hügel wie möglich für sich zu beanspruchen, dann würde das Militär kommen, um sie zu schützen. Heute leben über eine halbe Million israelische Siedler in den besetzten Gebieten und bilden die wichtigste Wählerbasis für den religiösen Zionismus und Otzma Yehudit. Wie die “Manifest Destiny” in den Vereinigten Staaten und der “Great Trek” durch Südafrika hat die Besiedlung des Westjordanlands nicht die Klassensolidarität, sondern den erbitterten Hass zwischen israelischen Siedlern (die die Palästinenser als Hindernis betrachten) und den um ihre Existenz kämpfenden Palästinensern gefördert. Dies hat eine konservierende Wirkung auf die gesamte israelische Gesellschaft, da viele Israelis – von Haifa über Tel Aviv bis Eilat – Familienangehörige im Westjordanland haben oder sich anderweitig mit dem Projekt der Nationenbildung solidarisch fühlen.

Die Zionisten des “Friedenslagers” haben sich als völlig unfähig erwiesen, auf diese Entwicklungen zu reagieren. Die Osloer Abkommen haben niemanden zufriedengestellt, da sie der Palästinensischen Autonomiebehörde nur bestimmte Verwaltungsprivilegien einräumten, ohne die Besatzung zu beenden. Nur neun Monate nach seiner Umsetzung sank die israelische Unterstützung für das Oslo-I-Abkommen auf 35 %, und am 4. November 1995 ermordete ein rechtsextremer Zionist den israelischen Premierminister Yitzhak Rabin. Mit dem “Friedensprozess” ging es seitdem nur noch bergab.

Heute glaubt niemand mehr realistisch an eine Zwei-Staaten-Lösung, und die Mehrheit der Israelis und Palästinenser lehnt diese Idee ab. In ihrem Ringen um Relevanz haben sich die Zionisten des “Friedenslagers” damit abgefunden, zu versuchen, Veränderungen am Rande zu bewirken, aber selbst das erwies sich als nicht realisierbar. Die ideologisch inkohärente Anti-Netanjahu-Koalition, die im vergangenen Jahr gebildet wurde, wurde vom Chaos heimgesucht und brach zusammen, nachdem ein einziges Mitglied ausgestiegen war. Im August bombardierten sie den Gazastreifen ununterbrochen und töteten 49 Menschen, darunter 17 Kinder. Auch für die israelischen Arbeitnehmer haben sich die Bedingungen nicht verbessert: Die Mieten sind in einem einzigen Jahr um 10 % gestiegen. Es ist keine Überraschung, dass sich die israelische Arbeiterklasse und die Jugend von diesen Parteien abgewandt haben und nach “Anti-Establishment”-Alternativen auf der extremen Rechten suchen.

Wohin soll es jetzt gehen?

Heute unterstützen 49 % der Israelis die Ernennung Ben-Gvirs zum Minister für nationale Sicherheit, nur 46 % sind dagegen. 64 % der Israelis unterstützen seine Gesetzgebung zur Ausweisung von Personen, die “illoyal” gegenüber Israel sind. Letztes Jahr unterstützten 72 % der Israelis die israelische Bombardierung des Gazastreifens. Die israelische Linke existiert kaum, und ihre Forderungen beschränken sich meist auf Fragen der Lebenshaltungskosten. Wie Left Voice bereits berichtete, hat Netanjahu die Besatzung geschickt genutzt, um diese Proteste zu zerstreuen, indem er argumentierte, wer sich die Miete in Tel Aviv nicht leisten könne, solle sich im Westjordanland niederlassen.

In dieser Situation sollten Sozialisten ökonomistische Slogans wie “Israelische und palästinensische Arbeiter vereinigt euch und kämpft” vermeiden. Auch wenn alle Arbeiter im Großen und Ganzen ein Interesse daran haben, den Kapitalismus zu bekämpfen, stellt die tägliche Realität der Besatzung die israelischen Arbeiter gegen die Palästinenser und gibt ihnen Land im Austausch für die Durchführung ihrer expansionistischen Agenda. Es ist verständlich, dass ein Palästinenser sich nicht mit den Israelis “vereinigen” möchte, wenn er mit ihnen hauptsächlich durch den Lauf einer Waffe in Kontakt kommt. Als unterdrücktes Volk sollten die Bedürfnisse und Forderungen der palästinensischen Arbeiter in den Mittelpunkt gestellt werden.

Ebenso sollten Sozialisten nicht vor radikalen Slogans wie “Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein” zurückschrecken, aus Angst, israelische Arbeiter zu verprellen. Der Slogan ist Ausdruck des Wunsches der Palästinenser nach Freiheit von der Gewalt des israelischen Staates, ganz gleich, wie viele Zionisten behaupten, er sei ein Aufruf zum Völkermord. Es ist nicht die Aufgabe der Sozialisten, sich den schlimmsten Vorurteilen der israelischen Arbeiter zu beugen, sondern das Bewusstsein der Arbeiterklasse zu schärfen und zu erklären, dass ein freies Palästina keine Bedrohung für die israelischen Arbeiter darstellt, sondern nur für die Kapitalisten und ihre Kollaborateure, die von der Apartheid profitieren und sie durchsetzen. Wie die Volksfront für die Befreiung Palästinas es ausdrückt, ist das Ziel die “Schaffung eines volksdemokratischen Palästinas, in dem Araber und Juden ohne Diskriminierung leben würden, ein Staat ohne Klassen und nationale Unterdrückung, ein Staat, der es Arabern und Juden ermöglicht, ihre nationale Kultur zu entwickeln”.

Die Liberalen wünschen sich eine Rückkehr zum alten Zionismus, in dem Politiker humanistische Phrasen von sich gaben, während sie ethnische Säuberungen durchführten. Jetzt ist die Maske gefallen, und die zionistische Rhetorik ist genauso rassistisch wie ihre Politik es immer war. Es gibt kein Zurück mehr – der “Friedenslager”-Zionismus ist für immer verschwunden. In dieser Situation müssen wir uns auf die radikalen antizionistischen Traditionen der frühen Palästinensischen Kommunistischen Partei, den palästinensischen Generalstreik von 1936 und spätere Entwicklungen wie Matzpen besinnen. Sie warnten davor, wohin dieses Siedler-Kolonialprojekt führen würde. Netanjahus rechtsextremes Kabinett ist eine faule Frucht, die von einem faulen Baum stammt, der an der Wurzel gefällt werden muss. Übersetzt mit Deepl.com

