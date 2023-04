Netanyahu surrounds himself with extremists promoting violence The last few weeks have done much to highlight the extremists in the new Israeli government. Prime Minister Benjamin Netanyahu claims to be above it, emphasizing in November to CNN’s Fareed Zakaria that “I decide the policy” and “I’ve had such partners in the past and they didn’t change an iota of my policies.”

Elisha Yered (links), Sprecher des israelischen Gesetzgebers Limor Son Har-Melech, und Yossi Levi (rechts), Geschäftsführer der Netzah Yehuda Association, zusammen an einem nicht genannten Ort. (über Twitter)

Netanjahu umgibt sich mit gewaltbereiten Extremisten

von Michael F. Brown

3. April 2023

Die letzten Wochen haben die Extremisten in der neuen israelischen Regierung sehr deutlich gemacht.

Premierminister Benjamin Netanjahu behauptet, darüber zu stehen, und betonte im November gegenüber Fareed Zakaria von CNN, dass “ich die Politik bestimme” und “ich solche Partner in der Vergangenheit hatte und sie kein Jota an meiner Politik geändert haben”.

Wie hat sich das bewährt?

Er kontrolliert die Extremisten nicht, sie diktieren ihm. Letztlich gefällt ihm die Richtung.

Die Aufrufe Netanjahus zu antipalästinensischer Gewalt beschränken sich nicht auf Finanzminister Bezalel Smotrich, der dazu aufrief, das palästinensische Dorf Huwwara durch den “Staat Israel” “auszuradieren” und “nicht, Gott bewahre, [durch] Privatpersonen”. Sie gehen über Smotrichs Behauptung hinaus, dass es “so etwas wie Palästinenser nicht gibt, weil es so etwas wie das palästinensische Volk nicht gibt”.

Es ist auch nicht nur Zvika Fogel, ein Abgeordneter der Partei Jüdische Kraft, der im Radio Galei Israel von Kriegsverbrechen sprach, als er sagte: “Eine Huwwara, die brennt – das ist der einzige Weg, um Abschreckung zu erreichen.”

Der Parlamentarier fügte hinzu: “Wir müssen aufhören, vor kollektiver Bestrafung zurückzuschrecken.”

Limor Son Har-Melech, eine weitere Abgeordnete der Jewish Power in Netanjahus Koalition, sprach ihre eigenen Drohungen aus.

Sie rief am 19. März dazu auf, “die Zentren des Terrorismus in den Städten und Dörfern zu besetzen und die Waffen bis zum letzten von ihnen einzusammeln und die Familien der Terroristen zu deportieren.”

Sie bezeichnet ganze Gemeinden als “Zentren des Terrorismus”, um noch mehr Gewalt durch das israelische Militär, das mächtigste in der Region, zu fordern. Und ihre Formulierung über “Terroristenfamilien” ist ein klarer Aufruf zur kollektiven Bestrafung von Palästinensern, die sie für Israels Siedler im Westjordanland nie in Betracht ziehen würde, obwohl deren Siedlungsaktivitäten nach internationalem Recht verboten sind.

Ende Februar empfahl Har-Melech auch für das Westjordanland eine “unverhältnismäßige Reaktion, die dem Feind deutlich macht, dass der Hausbesitzer verrückt geworden ist”. Das ist ein Aufruf zu unkontrollierter israelischer Gewalt gegen die besetzte palästinensische Bevölkerung.

Damit war sie nicht allein. Kurz vor ihrem Kommentar hatte Smotrich getwittert: “‘Ruhe’ wird nur erreicht werden, wenn die IDF [israelisches Militär] die Städte des Terrors und ihre Täter gnadenlos mit Panzern und Hubschraubern so trifft, dass es ausstrahlt, dass der Besitzer des Hauses verrückt geworden ist und ihnen den Wunsch nimmt, uns zu schaden.”

In der extremen Rechten gibt es eine Verliebtheit in das Zeigen von gewaltsamem “Wahnsinn” gegen Palästinenser, die vom Internationalen Strafgerichtshof ebenso aufgegriffen werden sollte wie die alltägliche Apartheid-Verwaltung über die Jahre hinweg durch “linke”, zentristische und rechte Regierungen.

Auch der Sprecher von Har-Melech, Elisha Yered, hat wiederholt darauf gedrängt, Huwwara “auszuradieren”.

Am 20. März tweetete er: “Ich weiche nicht von der klaren Aussage zurück, dass das Dorf Huwwara ausgelöscht werden sollte.”

Unter Berufung auf den ehemaligen Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, der eine ähnliche Äußerung von Finanzminister Smotrich als “unverantwortlich”, “abstoßend” und “widerwärtig” bezeichnete, schrieb ein Sprecher des Außenministeriums am 24. März per E-Mail an The Electronic Intifada: “Wie Herr Price sagte, waren die Äußerungen von Minister Smotrich unverantwortlich und abstoßend, und so wie die Vereinigten Staaten die palästinensische Aufwiegelung verurteilen, verurteilen wir diese provokativen Äußerungen, die einer Aufwiegelung zur Gewalt gleichkommen.”

Am 26. März zeigte sich Yered bestürzt darüber, dass “dieses Dorf noch steht”. Dies sind die Leute, die mit der Regierungskoalition in Verbindung gebracht werden, die jährlich 3,8 Milliarden Dollar an US-Militärhilfe erhält.

Zuvor, am 21. März, hatte Yered ein Video mit dem Titel “Fragen und Antworten: Warum Huwwara ausgelöscht werden sollte” in einer von Journalisten genutzten WhatsApp-Gruppe.

Yered hat zuvor gesagt, dass “wir die Gojim vertreiben müssen”, womit er die Palästinenser meinte. Er behauptet auch, dass Palästinenser, die in seinem expansionistischen Land leben wollen, dies nur tun können, wenn sie “den Kopf einziehen”.

Im August wurde Yered verhaftet, weil er verdächtigt wurde, Palästinenser bestohlen zu haben. Er lebt in einem illegalen Außenposten – wie gesagt, alle Siedlungen sind nach internationalem Recht illegal – im besetzten Westjordanland. Es überrascht nicht, dass er sich für die Ausbreitung von Siedlungen im gesamten Westjordanland einsetzt.

Das Außenministerium äußerte sich auf Anfrage von The Electronic Intifada nicht zu der Beziehung zwischen dem Kriegsverbrecher-Sprecher von Har-Melech und dem Geschäftsführer der Netzah Yehuda Association, Yossi Levi.

Die beiden Männer sind auf diesem Foto zu sehen, das Levi auf Twitter veröffentlichte:

Das Foto der beiden entstand weniger als ein Jahr, nachdem das Netzah Yehuda-Bataillon, das steuerlich absetzbare Spenden von amerikanischen Bürgern erhält, an der Tötung des amerikanischen Staatsbürgers Omar Assad beteiligt war.

Adam Shapiro, Direktor für Israel-Palästina bei der Menschenrechtsorganisation DAWN, erklärte gegenüber The Electronic Intifada: “Es ist nicht überraschend, dass Yossi Levi mit Elisha Yered zusammen ist, der vor kurzem dazu aufgerufen hat, dass die Siedler Huwwara auslöschen sollen. Während Netzah Yehuda jetzt vielleicht aus dem Westjordanland abgezogen wird, wütet die bewaffnete Miliz der israelischen Siedlerbewegung in den besetzten palästinensischen Gebieten.”

Im November veröffentlichte DAWN einen Bericht über die “Bilanz der Netzah Yehuda-Bataillone in Bezug auf grobe Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen, einschließlich außergerichtlicher Tötungen, Folter und körperlicher Misshandlungen.”

Yered retweetet auch Hetze gegen palästinensische Kinder und die bekannteste muslimische heilige Stätte in den besetzten palästinensischen Gebieten.

Im ersten Beispiel unten, sagt der Tweeter über das israelische Militär und palästinensische Kinder: “IDF-Soldaten in Alarmbereitschaft neben glücklichen kleinen Kindern, die sich einen Dreck um sie scheren.” Im zweiten Beispiel sagt der Kommentator, dass nicht die goldene Kuppel des Felsendoms, sondern der dritte Tempel fehlt.

Solche provokativen Kommentare machen den Weg frei für weitere israelische Gewalt gegen palästinensische Kinder und für die Angriffe auf muslimische und palästinensische heilige Stätten.

Laut Jonathan Ofir in Mondoweiss veröffentlichte Avichay Buaron, ein kürzlich hinzugekommenes Mitglied des israelischen Parlaments, der Knesset, im Jahr 2010 einen Leitartikel, in dem er “Vernichtungslager” für Israels Feinde befürwortete.

Auch @AvichayBuaron “wünscht sich den Tag, an dem die Al-Aqsa-Moschee in der Praxis vom Tempelberg getilgt wird, und nicht nur auf Photoshop… Juden auf der ganzen Welt werden nach Jerusalem hinaufsteigen, um den geliebten Tempel zu bauen, und kein Muslim wird es wagen, seinen Mund aufzumachen” https://t.co/rsACRoYfVg

– David Sheen (@davidsheen) March 30, 2023

Ich glaube nicht, dass buchstäblich Vernichtungs- oder Todeslager gebaut werden, aber wenn Mitglieder der Knesset tatsächlich dazu aufrufen, die Huwwara “auszulöschen”, befinden wir uns an einem sehr gefährlichen Punkt.

Die Palästinenser, die 1948 bei der Gründung des Staates Israel durch antipalästinensische Gewalt und Massaker zu Hunderttausenden vertrieben wurden, wissen sehr wohl, wie schnell Rhetorik in Taten umschlagen kann. Die jüngste Geschichte zeigt, wie willig die israelische Regierung ist, ihr Militär in palästinensische Städte und Flüchtlingslager zu schicken.

Dutzende und sogar Hunderte von Palästinensern – über 2.000 in etwa sieben Wochen in Gaza im Jahr 2014 – wurden innerhalb weniger Tage getötet, wobei die USA lediglich behaupteten, dass Israel Selbstverteidigung betreibe. Diese überwältigende Gewalt richtet sich gegen ein enteignetes Volk, das in Flüchtlingslager und Freiluftgefängnisse gezwungen wird.

Im Grunde sind die Palästinenser bereits zusammengetrieben. Vermutlich sucht Netanjahu jetzt den Rat von Buaron und anderen Koalitionsmitgliedern wie Smotrich und Fogel, die beide öffentlich dazu aufgerufen haben, eine ganze palästinensische Gemeinschaft “auszurotten” oder “brennen” zu lassen.

Buaron wetterte ebenso wie Koalitionskollegen, die angeblich noch weiter rechts von ihm stehen, gegen Huwwara. Der Likud-Gesetzgeber ist der Meinung, dass es viel besser wäre, wenn die IDF zur Vernunft käme und Vergeltungsmaßnahmen durchführen würde, wie sie es in der Vergangenheit getan hat, anstatt dass Einzelpersonen die Dinge selbst in die Hand nehmen, wie es zum Teil geschehen ist.

Erst letzten Monat hatte Buaron getwittert, dass Israel mit dem erwarteten Abgang von Abu Mazen [Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas] die Gelegenheit hätte, “eine neue Ordnung zu schaffen”. Buaron bezog sich offenbar nicht nur auf Finanzierungsentscheidungen der PA, mit denen er nicht einverstanden war, sondern schien vorzuschlagen, dass Israel bei der Wahl der künftigen palästinensischen Führung eine Rolle spielen sollte.

Der rassistische Buaron zieht es eindeutig vor, dass palästinensische Bürger Israels als Bürger zweiter Klasse betrachtet werden – was sie objektiv bereits sind -, deren Teilnahme an israelischen Wahlen unrechtmäßig ist.

Buaron und die bereits erwähnten Gesetzgeber sind die Personen in der israelischen Regierung, die die US-Politiker unbedingt finanzieren wollen. Netanjahu ist bereitwillig eine Koalition mit ihnen eingegangen, weil sie die gleichen antipalästinensischen Überzeugungen teilen.

Die Situation wird immer schlimmer, und dennoch gehen die US-Finanzierungen weiter und weiter. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …