Netanyahu’s remarks should prompt a major paradigm shift in occupied Palestine Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is known to be against the establishment of a Palestinian state, but now he has made it clear that he wants to go even further. ‘We need to eliminate [Pales…

Cover: Anadolu Agency

Netanjahus Äußerungen sollten einen großen Paradigmenwechsel im besetzten Palästina auslösen

von Ramzy Baroud

4. Juli 2023



Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu ist bekanntlich gegen die Gründung eines palästinensischen Staates, aber jetzt hat er deutlich gemacht, dass er noch weiter gehen will. “Wir müssen die [palästinensisch-arabischen] Bestrebungen nach einem Staat beseitigen”, sagte er vor dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung der Knesset, wie israelische Medien am 26. Juni berichteten. Der rechtsgerichtete Regierungschef fügte hinzu, seine Regierung bereite sich “auf den Tag nach Abbas vor”, womit er sich auf den 88-jährigen Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde bezog. “Wir haben ein Interesse daran, dass die [palästinensische] Autonomiebehörde weiterarbeitet. In den Bereichen, in denen es ihr gelingt, zu handeln, erledigt sie die Arbeit für uns”.

Einige Leute, darunter auch Beamte der Palästinensischen Autonomiebehörde, schienen von seinen Worten überrascht zu sein, was merkwürdig ist, wenn man bedenkt, dass Israels Absichten in Bezug auf die palästinensische Freiheit und Staatlichkeit selbst politischen Neulingen bekannt sind.

Der offizielle Sprecher der palästinensischen Präsidentschaft konterte, indem er betonte, dass nur ein unabhängiger palästinensischer Staat “Sicherheit” und “Stabilität” erreichen könne. Diese Terminologie wird von palästinensischen Offiziellen häufig verwendet, um Sympathien in den USA zu wecken, da diese Sprache dem Washingtoner Narrativ über Palästina und den Nahen Osten entlehnt ist. Praktisch gesehen wird “Sicherheit” fast immer mit Israel in Verbindung gebracht und “Stabilität” mit der Agenda und den Interessen der USA in der Region.

Für Israel hat eine solche Sprache jedoch keine Dringlichkeit, da “Sicherheit” aus der Sicht Tel Avivs durch die bedingungslose Unterstützung der USA und die “Sicherheitskoordination” zwischen der israelischen Militärbesatzung und der Palästinensischen Autonomiebehörde erreicht wird. Beide sind bereits zufrieden. Deshalb sagte Netanjahu vor dem Knessetausschuss, dass die Palästinensische Autonomiebehörde “die Arbeit für uns erledigt” und fügte hinzu: “Und wir haben kein Interesse daran, dass sie zusammenbricht.” Mit anderen Worten: Der israelische Premierminister sieht die Palästinensische Autonomiebehörde als eine weitere Verteidigungslinie gegen genau die Palästinenser, deren Interessen die Behörde eigentlich vertreten und fördern soll.

Was die “Stabilität” anbelangt, so ist diese für Israel von geringer Bedeutung, denn in der Praxis definiert es Stabilität als seine eigene vollständige Vorherrschaft über die Palästinenser. Oder besser gesagt, über die gesamte Region.

Keine der oben genannten Behauptungen beruht auf komplexen Analysen oder Vermutungen, sondern auf offiziellen israelischen Erklärungen und Handlungen vor Ort.

Als Israels rechtsextremer Minister Bezalel Smotrich im März erklärte, dass es “so etwas wie Palästinenser nicht gibt, weil es so etwas wie das palästinensische Volk nicht gibt”, hielt er keine Geschichtsvorlesung und hielt auch keine bloße Hassrede. Er erklärte lapidar, dass Israel weder moralisch, rechtlich noch politisch für seine Handlungen gegen diejenigen verantwortlich ist, die in der verdrehten zionistischen Weltanschauung nicht existieren.

Seine Äußerungen standen im Einklang mit den anhaltenden Pogromen, die von seinen Anhängern, den bewaffneten und gefährlichen illegalen jüdischen Siedlern im gesamten besetzten Westjordanland, gegen Palästinenser in Huwara im Februar und in jüngster Zeit gegen Turmus Ayya und andere palästinensische Städte und Dörfer durchgeführt wurden. Weder die Amerikaner noch die Europäer haben irgendwelche Strafmaßnahmen gegen Smotrich oder gar gegen die Siedlerbanden verhängt, die palästinensische Häuser und Autos in Brand steckten und dabei viele Menschen töteten und verletzten.

Doch das ist nur ein Mikrokosmos des Gesamtbildes, in dem Israel sagt und tut, was es will, während die Amerikaner weiterhin aus einem alten politischen Drehbuch ablesen, als ob sich vor Ort nichts geändert hätte. Es kann jedoch kein Zweifel daran bestehen, dass die US-Außenpolitiker sehr wohl wissen, dass Israel keinerlei Interesse an einer gerechten und friedlichen Beilegung seiner militärischen Besetzung Palästinas hat.

Wir dürfen uns daher zu Recht fragen, warum die US-Regierung auf der immer gleichen, abgedroschenen Formel beharrt und beide Seiten auffordert, sich wieder in den so genannten “Friedensprozess” einzuschalten und zu Verhandlungen zurückzukehren. Dieses Mantra bestimmt nach wie vor die Außenpolitik der USA, und zwar seit Anfang der 1990er Jahre, als Israel und die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) das Osloer Abkommen unterzeichneten. Seitdem hat sich die Zahl der illegalen Siedlungen und Siedler verdreifacht, und das palästinensische Volk ist nicht nur der israelischen Gewalt, sondern auch der Unterdrückung und Korruption durch die Palästinensische Autonomiebehörde noch stärker ausgesetzt. Es ist sicher kein Zufall, dass Abbas eine Schlüsselrolle bei der Unterzeichnung des Osloer Abkommens spielte.

Obwohl Oslo den Palästinensern gegenüber ungerecht war, da es sich weitgehend außerhalb akzeptabler internationaler Paradigmen bewegte und keine Durchsetzungsklauseln oder Fristen enthielt, lehnten Netanjahu und andere israelische Führer das Abkommen dennoch ab, weil es – wenn auch nur symbolisch – von Israel ein bestimmtes Verhalten erwartete. Die Aufforderung, keine Siedlungen zu bauen oder zu erweitern, hat Netanjahu beispielsweise immer wütend gemacht, und er hat sich in der Vergangenheit in dieser Frage sogar mehrfach mit seinen amerikanischen Gönnern angelegt, vor allem unter der Regierung von Präsident Barack Obama.

Die israelische Führung hat das Gefühl, dass sie über allen Gesetzen und Erwartungen steht, die von außen an sie herangetragen werden, selbst wenn diese Erwartungen sehr gering sind und von engen Verbündeten wie Washington gestellt werden. Mit der Zeit hat sich Netanjahu natürlich durchgesetzt, nicht nur gegen den vermeintlichen “Druck” der USA und der internationalen Gemeinschaft, sondern auch gegen die “liberaleren” politischen Kräfte in seiner eigenen Gesellschaft.

Jetzt, mit einer stabilen Koalitionsregierung ausgestattet und offenbar immun gegen jede nennenswerte Kritik, geschweige denn gegen greifbare Konsequenzen für sein Handeln, ist der israelische Staatschef bereit, seine rechtsgerichtete Agenda ohne Zögern durchzusetzen.

Daher seine jüngsten Äußerungen, die eine ermutigendere Version der Kommentare des obersten israelischen Regierungsberaters Dov Weissglas vom Oktober 2004 sind, der die wahren Absichten hinter dem israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen im Jahr 2005 erklärte. Es handele sich um eine israelische Taktik, die darauf abziele, “den Friedensprozess einzufrieren”, so Weissglas gegenüber Haaretz. “Und wenn man diesen Prozess einfriert, verhindert man die Gründung eines palästinensischen Staates und eine Diskussion über die Flüchtlinge, die Grenzen und Jerusalem. Im Endeffekt ist dieses ganze Paket namens palästinensischer Staat mit allem, was es mit sich bringt, auf unbestimmte Zeit von unserer Tagesordnung gestrichen worden.”

Obwohl dieses “Gesamtpaket” in der Tat seit langem von der israelischen Agenda gestrichen ist, verwies die israelische Führung immer wieder auf einen palästinensischen Staat, um die minimalen Erwartungen der US-Politik zu erfüllen. Netanjahu hat dieses Spiel mehr als einmal gespielt, so auch in seinem CNN-Interview vom Februar, in dem er argumentierte, ein palästinensischer Staat sei möglich, aber nur, wenn er keine Souveränität habe. Jetzt ist er bereit, über diese scheinbar alte Sprache hinauszugehen und in neue politische Gebiete vorzudringen, in denen selbst das Streben nach einem unabhängigen Palästina nicht zulässig ist.

Netanjahus beunruhigende, aber ehrliche Sprache wird wahrscheinlich noch mehr israelische Gewalt und palästinensischen Widerstand hervorrufen, aber sie sollte auch für mehr Klarheit sorgen, indem sie den betrügerischen Diskurs über “Sicherheit”, “Stabilität” und den sterbenden “Friedensprozess” ein für alle Mal ad acta legt. Übersetzt mit Deepl.com

Buchvorstellung von Ramzys Barouds neuestem Buch – Die letzte Erde: A Palestinian Story am 27. März 2018 [Jehan Alfarra/Middle East Monitor]

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …