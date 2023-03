https://consortiumnews.com/2023/03/03/asad-abukhalil-netanyahus-anthology-of-errors-fabrications-falsehoods/?eType=EmailBlastContent&eId=81b51e66-8b87-4c1f-b950-71e7038a8f25

Netanjahus Anthologie der Irrtümer, Erfindungen und Unwahrheiten



Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

3. März 2023



Das neue Buch des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, Bibi: My Story” ist eine interessante und unterhaltsame Lektüre für jeden, der sich mit seinem eigenen Rassismus und der Dämonisierung von Bevölkerungsgruppen als minderwertige Menschen wohlfühlt.

Wenn Ihnen Menschenrechtsverletzungen egal sind und Sie Kriegsverbrechen befürworten, ist dieses Buch genau das Richtige für Sie.

Hier ist ein israelischer Führer, der stolz auf seine Verstöße gegen die Kriegsgesetze ist (wie die Sprengung libanesischer Zivilflugzeuge im Jahr 1968), und er ist auch stolz auf seine rassistischen Restriktionen gegen afrikanische Einwanderer, weil diese nach seiner Darstellung anfälliger für Verbrechen sind als andere Völker.

Dieses Buch, wie auch frühere Bücher von Netanjahu, wird von amerikanischen Journalisten und politischen Entscheidungsträgern gleichermaßen gelesen werden. Netanjahu war ein junger Diplomat, als US-Außenminister George Schultz ihn zu langen Diskussionen über die Außenpolitik und darüber einlud, wie man die Araber am besten unterjochen kann.

Das Buch ist nützlich, um zu erklären, wie die Außenpolitik der USA im Nahen Osten gemacht wird. Würde ein Araber über die Ursprünge der US-Politik im Nahen Osten schreiben und darüber, wie die israelische Führung im Wesentlichen die US-Pläne und -Politik für sie formuliert, würde diese Person automatisch des Antisemitismus beschuldigt werden.

Ich glaube Netanjahu, wenn er in diesem Buch mehrfach behauptet, dass seine rechtsgerichtete berufliche Vision von den US-Regierungen übernommen wurde. Hier erfahren wir, dass das Abraham-Abkommen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump eigentlich auf eine Initiative von Netanjahu zurückgeht.

Netanjahu ist (in Israel und in den pro-israelischen westlichen Ländern) für seine Vorliebe bekannt, die Wahrheit zu umgehen; Lügen, Verdrehungen und Erfindungen fallen ihm leicht.

So behauptet er in diesem Buch, der Krieg von 1967 sei unvermeidlich gewesen, weil “die Araber ihn durchziehen werden” (S. 38), obwohl es Israel war, das diesen Krieg begonnen hatte. (In den ersten Stunden des Konflikts versuchte die israelische Regierung zunächst, die Regierung Johnson in die Irre zu führen, indem sie fälschlicherweise behauptete, Ägypten habe den Krieg begonnen, indem es die ersten Schüsse abfeuerte).

Amüsiert über die Flammen

Netanjahu ist so stolz auf die “Mission”, 1968 libanesische Zivilflugzeuge “in die Luft zu jagen” (die gesamte damalige Flotte libanesischer Fluggesellschaften), dass er eine eifrige Inspektion der Flugzeuge mitten in der Nacht fabriziert, als die Flugzeuge geparkt und der Flughafen geschlossen war, um sicherzustellen, dass keine Zivilisten an Bord waren, bevor die Operation stattfand. (p. 56).

Er fabriziert ein humanitäres Mäntelchen für sein Kriegsverbrechen. Netanjahu war amüsiert, als er sah, wie der “Flughafen … mit riesigen Flammen erleuchtet wurde. Es war wie in einem Film” (S. 56).

Er erwähnt beiläufig, dass sein Bruder zu dem Team gehörte, das 1973 Beirut überfiel (er gibt das Datum fälschlicherweise mit 1972 an) und palästinensische Zivilisten und Militärs tötete. Er behauptet, diese Führer hätten Anschläge auf Israel geplant (S. 93), obwohl eines der Opfer der Dichter Kamal Nasser war, der in seinem Leben noch nie eine Waffe in der Hand hatte.

So begann Netanjahus Krieg gegen den Terrorismus.

Er unterstreicht die jüdische Verbundenheit mit dem Land (auch die der europäischen Juden, die das Heilige Land noch nie gesehen hatten), kann aber die Verbundenheit der palästinensischen Urbevölkerung mit ihrem Land nicht verstehen. Dies ist der Kern des zionistischen Rassismus, der noch immer die Grundlage für Israels anhaltende Aggression gegen die Palästinenser bildet.

Netanjahus Analyse der amerikanisch-israelischen Beziehungen ist einfach: Egal, was Israel tut und egal, wie viele Kriege und Invasionen es anzettelt, die “Allianz mit den USA wird für sich selbst sorgen”. Er glaubt zu Recht, dass die US-Präsidenten zu Israel stehen werden, egal was passiert, und dass “jeder einen Gewinner mag” (S. 84).

Aber Israel gewinnt Kriege nicht allein; es kämpft – wie die Ukraine – mit der gesamten westlichen Welt im Rücken. Netanjahu hat Recht, dass seit 1948 jeder US-Präsident trotz der internationalen öffentlichen Empörung an der Seite Israels gestanden hat, egal was passiert.

Zugang zur Spitze

Das Buch offenbart, in welchem Ausmaß einflussreiche amerikanische Zionisten Zugang zu den höchsten Rängen der US-Regierung haben können. Netanjahus Vater, damals Professor für Judaistik an der Cornell University, beschloss 1974, dass ihm die Außenpolitik der USA gegenüber Israel nicht gefiel. Also nahm er seinen Sohn mit zu einem Treffen mit Eugene Rostow, dem ehemaligen Staatssekretär für politische Angelegenheiten von Präsident Lyndon Johnson.

Rostow arrangierte für die beiden ein Treffen mit Paul Nitze und Admiral Elmo Zumwalt. Können Sie sich vorstellen, dass ein arabisch-amerikanischer Professor und sein Sohn einen solchen Zugang hatten? Bis heute sind die Türen für Arabisch-Amerikaner, die mit der US-Außenpolitik nicht einverstanden sind, verschlossen. Nur Arabisch-Amerikaner, die bereit sind, den Kriegen und der Politik der USA zu applaudieren, sind in den Hallen der Macht willkommen.

Netanjahus Vater traf sich 1947 sogar mit General Dwight Eisenhower, um ihm die rechtsgerichtete israelische Sache schmackhaft zu machen. Eisenhower war “hinreichend beeindruckt”, so dass er ihn bat, “seine gesamte Präsentation vor einer vollständigen Versammlung des Generalstabs der Armee zu wiederholen” (S. 107).

Einmischung

Netanjahu erwähnt die Zeit, als Yitzhak Rabin als israelischer Botschafter in den USA von dem Historiker Arthur Schlesinger Jr. beschuldigt wurde, sich auf der Seite von Richard M. Nixon in die amerikanischen Präsidentschaftswahlen von 1972 eingemischt zu haben.

Doch Rabins Einmischung war bei weitem nicht so eklatant und plump wie Netanjahus eigene Einmischung auf der Seite der republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Glücklicherweise hat dies die Haltung der Demokraten außerhalb des Kongresses gegenüber Israel getrübt und Israels Markennamen geschädigt.

Israel war ein politisches Produkt, mit dem sich sowohl Demokraten als auch Republikaner, Liberale und Konservative, identifizieren konnten. In der heutigen amerikanischen Politik ist das israelische politische Projekt – insbesondere unter Netanjahu – zu einer Sache der Rechten geworden, und zwar für die Rechte – sowohl in Israel als auch in den Vereinigten Staaten.

Entgegen den Absichten von David Ben-Gurion, dem Gründer der Nation, ist Israel in den USA zunehmend zu einem parteipolitischen Thema geworden, auch wenn die Führung der Demokratischen Partei zu zaghaft ist, um die Gefühle der Basisdemokraten zum Thema Israel zu reflektieren. Die Führung hat kein Interesse daran, der Israel-Lobby die Stirn zu bieten.

Anfänge in den USA

In den 1980er Jahren begann Netanyahu in der israelischen Botschaft in Washington zu arbeiten. Natürlich hatte er Zugang zu den höchsten Rängen der US-Macht. Er gab zu, dass er Leute rekrutierte, um pro-israelische “op-eds” zu verfassen, die Kritik an Israel entlarven (S. 149).

Netanjahu war ein regelmäßiger und begehrter Gast in US-TV-Nachrichtensendungen. Er erzählt den Lesern, dass amerikanische “Kamerateams” ihm nach einem Auftritt in der ABC-Sendung Nightline die Daumen nach oben zeigten. Ted Koppel, der Moderator der Sendung, war maßgeblich für Netanjahus Beförderung verantwortlich.

Schultz, der damalige Außenminister, rief diesen einfachen Mitarbeiter der israelischen Botschaft an, um seine Meinung zur US-Außenpolitik einzuholen.

Ein arabischer Botschafter würde monatelang warten, bis er eine wenige Minuten dauernde Audienz beim Außenminister erhält. Aber Schultz teilte wichtige Erkenntnisse mit Netanjahu; er sagte ihm bei seinem ersten Treffen über die Palästinenser: “Diese Terroristen sind keine menschlichen Wesen. Sie sind Tiere” (S. 153). Währenddessen las Präsident Ronald Reagan Netanjahus Buch über Terrorismus und verteilte es an seine Mitarbeiter.

Prahlender Bibi

Netanjahu will den Leser wissen lassen, dass er ein militärischer Held war, dass er ein großer Intellektueller und Politiker ist, dass er außerdem sehr witzig ist und Vorhersagen machen kann. Er erzählt uns zum Beispiel, dass er den Zusammenbruch des Sowjetblocks vorausgesagt hat, obwohl es keine Belege für diese Behauptung gibt.

Zu den Fälschungen in dem Buch gehört auch sein Geschwätz über die Madrider Friedenskonferenz von 1991 und darüber, dass er arabische Reporter versammelte und sich ihren Fragen stellte, wobei er alle ihre Argumente über den Konflikt widerlegte.

Eine solche Pressekonferenz hat nicht stattgefunden, und die Teilnehmer erinnern sich, dass arabische Reporter damals Pressetermine mit israelischen Führern und Diplomaten boykottiert haben.

Netanjahu behauptet, dass alle arabischen Diplomaten bei der UNO (wo er israelischer Botschafter war) die Fakten des Nahen Ostens nicht kennen – obwohl sein Buch voller Fehler, Ungenauigkeiten und Unwahrheiten ist. So behauptet er zum Beispiel, dass der Stamm des Propheten Mohammed “ein beeindruckender jüdischer Stamm in Arabien” war und dass er, d. h. Mohammed, seinen eigenen Stamm vernichtete. Der Historiker Netanjahu erwähnt mit keinem Wort, wie Mohammed die Vernichtung seines eigenen Stammes überleben konnte.

Sein Rassismus wird entlarvt, wenn er die palästinensischen Ureinwohner des heiligen Landes als bloße “Araber, die einen ständigen Strom von Kolonisten hereinströmen ließen” (S. 186) bezeichnet. Er behauptet dreist, dass “nicht die Juden das Land von den Arabern an sich reißen, sondern die Araber das Land von den Juden an sich reißen. Die Juden sind die Ureinwohner, die Araber sind die Kolonisten”.

Netanjahu greift auf diese wilden Ideen zurück, zum Beispiel in dem allseits diskreditierten Buch From Times Immemorial von Joan Peters. Und natürlich zitiert er Mark Twain, der bei einem Besuch im heiligen Land die arabischen Bauern nicht für erwähnenswert hielt. Übersetzt mit Deepl.com

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und betreibt den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert als @asadabukhalil

