Bildquelle: Bezalel Smotrich, a far-right Israeli lawmaker and leader of the Religious Zionism party, speaks during a rally with supporters in the southern Israeli city of Sderot, 26 October 2022 (AFP)



Netanjahus rechtsextreme Regierung wird das Ende der israelischen Apartheid

einläuten



Von Gideon Levy

11. Dezember 2022



Neben all den apokalyptischen Schilderungen – zum Teil sicherlich berechtigt – dessen, was Israel

nach der Vereidigung der neuen Regierung bevorsteht, müssen wir Raum für eine andere,

optimistischere Sichtweise lassen: Die neue Regierung könnte das Ende der Apartheid sicherlich

näher bringen näher, als es jede denkbare Regierung der Mitte getan hätte.

Obwohl dies nicht ihr Wunsch oder ihre Absicht ist, ist diese rechtsextreme Regierung die einzige,

die wahrscheinlich das stehende Wasser stören wird, in dem sich Israel seit Jahrzehnten wälzt, einige

seiner Lügen und Täuschungen zerschmettert, Israels wahres Gesicht den Israelis zeigt und der

Welt und vielleicht einen heilenden Umbruch herbeiführen, der den scheinbar ewigen Status quo

verändern wird.

Die ersten Anzeichen dafür häufen sich und machen Hoffnung. Die öffentliche Debatte in Israel

ist zum Leben erwacht, nachdem sie jahrelang im Koma lag. Die Gespräche im Westen zeigen auch

Anzeichen einer veränderten Einstellung gegenüber seinem kostbaren Israel, dem Staat, der

unantastbar ist.

Hier geht es nicht um die Theorie, nach der je schlechter es ist, desto besser. Es ist auch nicht der

Wunsch, alles zu zerstören, um es wieder aufzubauen, oder einen Staat zu bestrafen, der es verdient,

bestraft zu werden. Dies ist ein nüchterner Ansatz, der anerkennt, dass Israel in dem Moment, in

dem die Besatzung dauerhaft wurde, ein Apartheidstaat wurde, und dass die Apartheid ein

unerträgliches Phänomen ist, das Israel niemals aus eigenem Antrieb beenden wird.



Wer das versteht, kann nur auf einen scharfen Ruck hoffen, der die Israelis daran erinnert:

Freunde, ihr lebt im Prä-Mandela-Südafrika, auch wenn es diejenigen gibt, die euch das

verschweigen. Die sechste Regierung von Benjamin Netanjahu wird die gute Nachricht bringen.

Du kannst dich nicht noch einmal täuschen lassen. Vielleicht bringt es auch den Ruck.



Wenn wir wieder eine zentristische Regierung hätten, wären alle so zufrieden. Die Israelis würden

weiterhin glauben, dass sie in einer Demokratie leben, die Welt würde glauben, die Besatzung sei

vorübergehend und rühre von den Sicherheitsbedürfnissen des einzigen jüdischen Staates der Welt

her. Schließlich hat Israel eine Regierung und glaubt, dass der „Konflikt“ gelöst werden muss. Es

gibt sogar eine Lösung im Regal, zwei Staaten, lasst uns „Kumbaya“ singen.



Die neue Regierung wird zu all dem „nein“ sagen. Es gibt keine Lösung, keine Absicht, die

Apartheid zu beenden; Die Besetzung hat nichts mit Sicherheit zu tun, sondern mit dem Glauben

an die jüdische Exklusivität in diesem Land und mit messianischen Impulsen. Die Annexion ist

bereits da, und jetzt werden wir all dies in Ihre überraschten Gesichter schieben. Die Welt ist von

dieser Regierung etwas fassungslos; es weiß nicht, was es damit anfangen soll, wie viele gute Israelis,

die dachten, alles sei in Ordnung.



Amos Harel schrieb, dass die Übertragung von Befugnissen an Bezalel Smotrich im

Westjordanland zu internationalen Sanktionen gegen Israel führen und den Anschein einer

gerichtlichen Aufsicht über die Besatzung beenden könnte.

Mordechai Kremnitzer schrieb, dass dersystematische Betrug, den Israel an der internationalen Gemeinschaft begeht, beseitigt wurde, undes ist nun klar, dass Israels Hauptüberlegung darin besteht, immer mehr Territorium zuübernehmen (Haaretz, Hebräisch, 7. Dezember). Mit anderen Worten, Schluss mit dem Bluff.



Beide erkennen die Täuschung an, aber beide warnen davor, dass sie von der schrecklichen neuen

Regierung aufgrund des internationalen Preises, den Israel für das Abreißen der Maske zahlen wird,untergraben wird.



Dies ist ein rätselhafter Ansatz. Wenn es offensichtlich ist, dass wir die Apartheid haben und dass

niemand in Israel ihr ein Ende bereiten wird, dann sollten wir mit Sehnsucht auf Sanktionen

blicken, die einzigen Mittel außer Krieg, die die Apartheid beenden können.

Die Netanyahu-Smotrich-Regierung ist die einzige, die diesen Prozess beschleunigen kann, und jeder, der die Apartheid nicht für immer will, sollte sich darüber freuen.

Zweifel quälen uns. Die internationale Gemeinschaft, angeführt von den Vereinigten Staaten, wird

alles tun, um sich selbst weiterhin zu belügen und eine Bestrafung Israels zu vermeiden, selbst nach

55 Jahren Besatzung. Es gibt Sanktionen, die jedem Israeli großen Schmerz zufügen können. Aber ganz ehrlich, gibt es eine andere Option, die uns Hoffnung geben kann? Übersetzt mit Deepl.com



