Bild: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu during a memorial ceremony on 26 May, 2021 (AFP)

https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-netanyahu-legacy-fear-hate-betrayal-long-goodbye





Netanjahus Vermächtnis des Hasses bestimmt seinen langen Abschied



Von Richard Silverstein



3. Juni 2021

Am Mittwoch wurde Benjamin Netanjahu nach 12 aufeinanderfolgenden Jahren als Israels Premierminister von der Macht gestürzt. Zuvor hatte er bereits eine dreijährige Amtszeit absolviert, was ihn zum dienstältesten Regierungschef in der Geschichte des Landes macht.

Es kann gut sein, dass es noch einige Wendungen geben wird. Die Knesset hat die neue Regierung noch nicht vereidigt und Netanjahu könnte in der Lage sein, rechte Mitglieder der Koalition von Yair Lapid abzuschütteln. In den letzten Jahren hat es sich manchmal so angefühlt, als ob man sich alles vorstellen kann, nur nicht das Ende des Mannes, der Israel regiert. Selbst wenn er abgesetzt wird, wissen wir, dass er nicht erledigt sein wird. Aber an diesem Punkt lohnt es sich, seine Regentschaft zu betrachten, die wenig an Errungenschaften zu bieten hat.

Netanjahu blieb so lange an der Macht, nicht weil er geliebt wurde, sondern weil die Opposition zersplittert war

Zu Hause regierte er durch Spaltung. Er dämonisierte nicht nur die üblichen Verdächtigen, wie die Linken und diverse Aktivisten, er wütete sogar gegen Menschenrechtsgruppen, weil sie vor UN-Tribunalen über mögliche Kriegsverbrechen aussagten, und er verabschiedete ein Gesetz, das sie zwang, ihre ausländischen Geldgeber öffentlich zu nennen. Er dämonisierte seine politischen Gegner und ging weit über bloße Meinungsverschiedenheiten hinaus. Netanyahus Gegner waren Verräter an der Nation. Sie würden das Land verraten, indem sie einen palästinensischen Staat zuließen, und sie würden weich gegenüber der Hamas sein und die Raketen wieder fliegen lassen, sagte der Premierminister.

Sogar innerhalb seiner eigenen Likud-Partei warf Netanyahu frühere Protegés weg wie altes Brot. Seine Stabschefs waren berüchtigt dafür, seine schärfsten politischen Rivalen zu werden. Tatsächlich hatte der designierte Ministerpräsident Naftali Bennett einst genau diese Funktion inne, ebenso wie Avigdor Lieberman, der seine politische Karriere unter Netanyahu begann. Selbst seine Mentoren, wie der ehemalige Präsident Reuven Rivlin, der ihm half, an die Macht zu kommen, wurden als Bedrohung angesehen. Als Rivlin für das Präsidentenamt kandidierte, führte der Premierminister eine letztlich gescheiterte Kampagne, um seine Kandidatur zu sabotieren.

Keine kohärente Vision

Netanjahu vertritt kaum ein kohärentes politisches Programm, um das sich seine Anhänger scharen könnten. Er stützte sich hauptsächlich auf eine ultranationalistische Siedlerideologie, die die israelische Gesellschaft durchdrungen hat und nun die Hebel der staatlichen Macht dominiert. Er baute Zehntausende von neuen Häusern in Siedlungen. Unter seiner Herrschaft ging die ethnische Säuberung der Palästinenser von ihrem Land sowohl im Westjordanland als auch in Ostjerusalem weiter.

Sein Ziel wurde, zusammen mit seinen Siedler-Gönnern, jede Möglichkeit eines palästinensischen Staates zu zerstören. Darin war er außerordentlich erfolgreich. Gegenwärtig hat keine politische Partei, auch nicht jene, die sich als links bezeichnen, die nationalen Rechte der Palästinenser zu einer Priorität gemacht. Zentristische und linke Politiker spielen solche Ansichten herunter. Man hört kaum jemals Unterstützung für eine Zweistaatenlösung. Die einzigen Figuren, die dieses Argument vorbringen, sind US-Demokraten und amerikanisch-jüdische liberale Zionisten.

Im Jahr 2018 brachte Netanjahu das Nationalstaatsgesetz zur Verabschiedung in der Knesset. Es schloss palästinensische Bürger Israels von jedem offiziellen Nationalstatus aus. Arabisch war keine offizielle Staatssprache mehr. Von nun an sollte Israel ein Staat nur von – und für – Juden sein. Die Palästinenser, die 1948 Bürger des Staates wurden, fühlten sich zutiefst missachtet. Ihre Rechte, so wie sie waren, wurden mit Füßen getreten. In der Tat kann man die Unruhen, die sich wie ein Lauffeuer in gemischten jüdisch-palästinensischen Städten in Israel im letzten Monat ausbreiteten, auf diese verhasste Gesetzgebung zurückführen.

Als Teil seiner langjährigen Bemühungen, die Macht in seinen Händen zu konzentrieren, gelang es Netanjahu, einen Großteil der Medien des Landes zu kontrollieren. Einige dieser Bemühungen beinhalteten die Orchestrierung von Deals, bei denen Führungskräfte von Unternehmen für eine günstige politische Berichterstattung finanziell belohnt wurden. Derzeit steht Netanyahu in drei separaten Anklagepunkten vor Gericht. Wäre die neue Regierungskoalition nicht gebildet worden, hätte ein Schuldspruch ihn zum Rücktritt gezwungen.

Äußere Feinde

Auf regionaler Ebene schuf die Angst, die Netanjahu unter den Israelis vor äußeren Feinden erzeugte, ein künstliches Gefühl des Zusammenhalts, das es ihm erlaubte, das Land angesichts solcher feindlichen Kräfte zu vereinen. Er brauchte Feinde wie den Iran, die Hamas und die Hisbollah, um seinen Einfluss auf die israelische Wählerschaft zu erhalten. Er startete eine jahrzehntelange Terrorkampagne gegen Teheran und dessen angeblichen Versuch, die regionale Vorherrschaft zu erlangen.

Er wies den Mossad an, das iranische Atomprogramm durch die Ermordung von Wissenschaftlern und die Bombardierung von Raketenbasen und Atomanlagen zu sabotieren. Netanjahu ordnete Luftangriffe gegen iranische Militärbasen in Syrien an und führte Angriffe auf die Hisbollah durch, einen der wichtigsten regionalen Verbündeten Teherans, der auch an der Seite der syrischen Regierungstruppen kämpfte.

Ein Wahlplakat der Gemeinsamen Liste, das Premier Benjamin Netanjahu mit einer arabischen Bildunterschrift zeigt, die besagt: “Der Vater des Nationalstaatsgesetzes, sagt ‘ein neuer Ansatz’, wem macht er etwas vor?”, in Umm al-Fahm am 12. März 2021 (AFP)

Ein Plakat der Gemeinsamen Liste, das Netanjahu mit der arabischen Bildunterschrift “Der Vater des Nationalstaatsgesetzes, sagt ‘ein neuer Ansatz’, wen hält er zum Narren?” in Umm al-Fahm am 12. März 2021 zeigt (AFP)

Im Jahr 2014 startete Netanjahu die Operation “Protective Edge”, indem er in den Gazastreifen einmarschierte, um Raketenangriffe auf Israel zu unterbinden. Über 2.300 Palästinenser starben. Die große Mehrheit waren Zivilisten. Der Angriff führte zu einem Waffenstillstand, löste aber keine der großen offenen Fragen, die die Hamas von Israel trennten.

Letzten Monat, angesichts eines neuen Ansturms von Hamas-Raketen, die als Reaktion auf die israelische Polizeibrutalität an der al-Aqsa-Moschee und aus Solidarität mit den palästinensischen Familien in Sheikh Jarrah abgefeuert wurden, startete Netanyahu erneut eine Offensive gegen Gaza. Dieses Mal dauerte die Militäroperation aufgrund der Intervention von US-Präsident Joe Biden nur 11 Tage. Hunderte von Palästinensern starben.

Anders als bei den vorherigen Angriffen ließen sich weder Israelis noch die Welt von Netanjahus Behauptungen überzeugen, dass Israel sich nur gegen Raketen der Hamas verteidigte. Stattdessen betrachteten sie die gnadenlosen israelischen Luftangriffe als Aggressionsakte gegen die Zivilbevölkerung. Der Krieg hatte kein anderes strategisches Ziel, als dazu beizutragen, Netanyahu an der Macht zu halten, da seine politischen Rivalen es nicht wagten, sich gegen ihn zu verschwören, solange sich das Land im Krieg befand.

Als sich die Welt gegen Israel wandte, waren die Israelis selbst seiner Kriegslust und Kriegslust überdrüssig geworden. Insbesondere wurden sie der mehrfachen Anklagen wegen Korruption überdrüssig, die der Generalstaatsanwalt gegen ihn erhob.

Ein Erbe des Hasses

Wie der ehemalige US-Präsident Donald Trump hatte Netanyahu immer die Unterstützung einer starken Minderheit von Israelis, die an ihn glauben, egal was er tut. Aber er verfügte nie über eine Mehrheit. Stattdessen, wie Trump, mochte die Mehrheit der Israelis ihn nicht und misstraute ihm, aber nie genug, um eine vereinte Opposition zu schaffen, die ihn von der Macht verdrängen könnte.

Israel ist gespaltener denn je zwischen reich und arm, säkular und religiös, Palästinenser und Juden, rechts und links

Er blieb so lange an der Macht, nicht weil er geliebt wurde, sondern weil die Opposition zersplittert war und sich niemand erhob, der über genügend Unterstützung verfügen konnte, um ihn zu stürzen. Das lag zum Teil daran, dass es Netanyahu gelang, seine Rivalen zu verleumden und sie zu beschädigter Ware zu machen.

Netanjahu hat ein Vermächtnis von Hass, Angst und Verrat hinterlassen. Ein massiver Trümmerhaufen liegt über die politische Landschaft verstreut. Israel ist mehr denn je gespalten zwischen arm und reich, säkular und religiös, Palästinenser und Juden, rechts und links. Dies ist ein Zeugnis für Netanjahu und das, was er angerichtet hat. Selbst wenn die neue Regierung an die Macht kommt, verspricht sie nicht, den Schaden ungeschehen zu machen, denn die Koalition selbst ist ein Amalgam von politischen Parteien mit gegensätzlichen Ideologien und Agenden.

Die Frage, die sich Israel und seinen neuen Führern stellt, ist, ob sie den Schaden, den er angerichtet hat, reparieren können; oder ob sein Einfluss weiter bestehen bleibt und das Land den Abstieg in Richtung der autoritären Herrschaft, die er initiiert hat, fortsetzen wird. Übersetzt mit Deepl.com

Richard Silverstein schreibt den Blog Tikun Olam, der sich der Aufdeckung der Exzesse des israelischen Nationalen Sicherheitsstaates widmet. Seine Arbeit ist in Haaretz, dem Forward, der Seattle Times und der Los Angeles Times erschienen. Er trug zu der Essay-Sammlung über den Libanon-Krieg 2006, A Time to Speak Out (Verso) bei und hat einen weiteren Essay in der Sammlung Israel and Palestine: Alternate Perspectives on Statehood (Rowman & Littlefield) Foto von RS von: (Erika Schultz/Seattle Times)

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...