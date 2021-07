Kann man gar nicht oft genug lesen!



https://aardi.org/2021/07/09/how-anti-zionism-became-anti-semitism-by-dr-joseph-massad/

Neu herausgegeben – Wie wurde Antizionismus zu Antisemitismus?

von Prof. Joseph Massad

Moderne arabische Politik und Intellektuellengeschichte

Im späten 18. Jahrhundert erfanden europäische Philologen die Kategorie “semitisch”, um die Sprachen des östlichen Mittelmeerraums und des Horns von Afrika – unter anderem Arabisch, Hebräisch, Aramäisch und Amharisch – zu beschreiben, um sie von den indoeuropäischen “arischen” Sprachen zu unterscheiden. Seitdem begannen die europäischen Christen, die europäischen Juden, die kein Hebräisch sprachen, als “Semiten” zu betrachten, und dies basierte auf den religiösen jüdischen und christlichen Behauptungen, dass die europäischen Juden die Nachfahren der alten palästinensischen Hebräer seien und nicht europäische Konvertiten zum Judentum. Mit dem Aufkommen der biologischen und Rassenwissenschaften im 19. Jahrhundert wurde die philologische Behauptung in eine rassische Behauptung umgewandelt, wobei Juden als “Semiten” als rassisch verschieden von europäischen “Ariern” postuliert wurden. Bemerkenswert ist jedoch, dass weder damals noch heute jemand behauptete, dass europäische Christen, die ihrerseits Nachkommen europäischer Konvertiten zum palästinensischen Christentum waren, ebenfalls “semitische” Nachkommen der alten palästinensischen Christen seien.

Die historische Forschung hat seit vielen Jahrzehnten festgestellt, dass europäische Christen und Juden gebürtige europäische Konvertiten zu den beiden palästinensischen Religionen des Christentums und des Judentums waren und nicht Nachkommen ihrer antiken Anhänger, genauso wenig wie die heutigen indonesischen oder chinesischen oder bosnischen Muslime Nachkommen der antiken arabischen Muslime der arabischen Halbinsel sind. Aber angesichts der Kraft des europäischen Rassismus und der zutiefst rassistischen Kultur Europas, sowohl damals als auch heute, hielt sich der Glaube an die Fremdheit der Juden. Es ist ein Glaube, den die zionistische Bewegung vertrat.

Als der Antisemitismus als politische Ideologie aufkam, klammerte er sich an diese semitische Sprachkategorie, die Antisemiten neben der damaligen Rassenlehre als eine rassische Kategorie betrachteten. Darauf beharrte Wilhelm Marr, der deutsche Erfinder des Begriffs “Antisemitismus”, 1879 – nämlich, dass die Feindschaft der Antisemiten gegenüber den Juden nicht auf deren Religion basierte, wie die Feindschaft gegenüber den europäischen Juden zuvor, sondern dezidiert auf deren “Rasse”.

Seit den Anfängen der zionistischen Bewegung präsentierten zionistische Denker ihr nationales koloniales Projekt als Antwort auf den Antisemitismus. Während die Zionisten den Antisemitismus als Symptom, wenn nicht gar als Diagnose der Judenfrage sahen, boten sie den Zionismus als das endgültige Heilmittel an, das den Antisemitismus in Europa ein für alle Mal ausrotten würde. Theodor Herzl und seine Anhänger bestanden darauf, dass es die Anwesenheit von Juden in nichtjüdischen Gesellschaften ist, die den Antisemitismus verursacht. Herzl formulierte es in seinem 1896 erschienenen zionistischen Pamphlet Der Judenstaat so: “Die unglücklichen Juden tragen jetzt die Saat des Antisemitismus nach England; sie haben ihn bereits in Amerika eingeführt.” Die Zionisten teilten diese Diagnose mit den Antisemiten und forderten den Auszug der Juden aus den nichtjüdischen Gesellschaften, um ihre “abnormale” Situation zu “normalisieren” und sie in eine Nation wie andere Nationen zu verwandeln.

Die Zionisten akzeptierten die Behauptung einer jüdischen “Rasse”, die von der Rasse der Nichtjuden getrennt sei, und fuhren fort, ihr koloniales Projekt auf dieser Grundlage zu rechtfertigen. So wie die europäischen Christen ihre “überlegene” Rasse als Rechtfertigung für ihren Kolonialismus und Neokolonialismus verstanden, benutzte der Zionismus als neues Mitglied im europäischen Kolonialclub ähnliche Argumente, um das Land der Palästinenser zu kolonisieren.

Um die rassischen Behauptungen des Zionismus zu unterstützen, gründeten zionistische jüdische Gelehrte 1902 in Berlin den Verein der jüdischen Statistik, der unter anderem die Ursachen der rassischen “Degeneration” der europäischen Juden untersuchte. Der Begriff der rassischen “Degeneration” war in der Tat ein Jahrzehnt zuvor von dem damals zweitwichtigsten zionistischen Führer nach Herzl erfunden worden, nämlich von Max Nordau, dessen Buch “Degeneration” von 1892 den Begriff populär machte. Zionistische Gelehrte bestanden auf dem Konzept der jüdischen Rasse und der zentralen Bedeutung der jüdischen Demographie für das Überleben der Rasse. Sie beschäftigten sich mit der physischen Gesundheit der europäischen Juden, der Rate der Mischehen mit Nicht-Juden, der jüdischen Geburtenrate und der Rate der jüdischen Konversionen zum Christentum, um die Ursachen der jüdischen rassischen Degeneration herauszufinden und ob die Juden rassisch rein blieben. Die europäischen Juden, so schlussfolgerten sie, litten unter “Degeneration”, die durch ihren Aufenthalt in der “Diaspora” verursacht wurde. Ihre “Degeneration” war jedoch nicht biologisch – die zionistischen Wissenschaftler behaupteten, dass Juden, die sich mit Christen vermischten oder nach der Aufklärung zum Christentum konvertierten, die jüdische Gemeinschaft ganz verlassen hatten und nicht mehr innerhalb der Gemeinschaft heirateten, eine zufällige Entwicklung, die die jüdische Rassenreinheit bewahrte. Da die jüdische “Degeneration” nicht biologisch war, bestand die Aufgabe für den Zionismus darin, die Juden zu “regenerieren”, indem ein Siedler-Kolonialstaat für europäische Juden in Palästina geschaffen wurde.

Herzl erklärte in Der Judenstaat, dass das zionistische Projekt mit Antisemiten den Wunsch teilte, Europa von seinen Juden zu entleeren, um sie in ein Kolonialgebiet außerhalb Europas zu schicken. Er erklärte berühmt, dass “die Regierungen aller Länder, die vom Antisemitismus gegeißelt sind, sehr daran interessiert sein werden, uns zu helfen, [die] Souveränität zu erlangen, die wir wollen”; und in der Tat, dass nicht “nur arme Juden” zu einem Einwanderungsfonds für europäische Juden beitragen würden, “sondern auch Christen, die sie loswerden wollten.” Er fügte in seinen Tagebüchern hinzu: “Die Antisemiten werden unsere verlässlichsten Freunde werden, die antisemitischen Länder unsere Verbündeten.” Als zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Großbritannien eine Welle des Antisemitismus aufkam, weil jüdische Flüchtlinge, die vor russischen Pogromen flohen, ins Land gelassen wurden, war es Herzl, der antisemitische britische Beamte beruhigte, dass die Unterstützung des zionistischen Siedlerkolonialismus in Palästina sie davor bewahren würde, jüdische Flüchtlinge in Großbritannien aufnehmen zu müssen.

Herzls britischer Verbündeter zu dieser Zeit war Großbritanniens Kolonialminister Joseph Chamberlain, ein Antisemit, der glaubte, dass “jüdisches” Geld dem britischen Imperialismus helfen würde, wenn Großbritannien das zionistische Projekt unterstützte. Als der britische Premierminister Arthur Balfour den Aliens Act von 1905 durch das Unterhaus brachte, um die Einwanderung osteuropäischer Juden zu verbieten, ging es ihm darum, das Land vor den “unzweifelhaften Übeln” der jüdischen Einwanderung zu bewahren. Wie Chamberlain hatte auch der antisemitische Balfour ein anderes koloniales Ziel für jüdische Einwanderer im Sinn. Der Punkt ist nicht, dass Balfour zuerst ein Antisemit war und dann pro-jüdisch wurde, als er die Balfour-Erklärung von 1917 herausgab, sondern dass seine pro-zionistischen Ansichten durch seinen Antisemitismus mobilisiert wurden. Auch Winston Churchill wird von Zionisten zu einem weiteren Helden für das “jüdische Volk” erklärt. Aber auch sein Antisemitismus war legendär. Er identifizierte den Kommunismus als eine “jüdische Verschwörung” zur Übernahme der Welt und unterstützte den Zionismus, der eine kolonial-siedlerische Lösung für “das jüdische Problem” anbot, mit der Begründung, dass dies den Kommunismus untergraben würde.

Die Führer der zionistischen Bewegung setzten den Vorwurf des Antisemitismus gegen die einheimischen Palästinenser ein, die den Zionismus seit den frühen 1880er Jahren bekämpften. Sie behaupteten, der palästinensische Antizionismus beruhe nicht auf der Kolonisierung Palästinas durch die Bewegung und der Übernahme des Landes der palästinensischen Bauern, sondern auf “Antisemitismus”. 1920 beschuldigten zionistische Kolonisten in Palästina Palästinenser, die sich gegen die Kolonisierung wehrten, ein antisemitisches “Pogrom” gegen ihre jüdischen Kolonisatoren während der Nabi Musa-Ereignisse zu begehen, die zum Tod von fünf jüdischen Kolonisten und vier Palästinensern, darunter einem jungen palästinensischen Mädchen, führten. In der Zwischenzeit starteten zionistische Juden, die eine eigentümliche Form des sozialistischen Zionismus vertraten, 1927 auf dem ersten Kongress der Liga gegen den Imperialismus einen Angriff auf kommunistische Juden. Die Juden, die sich auf dem Kongress gegen den zionistischen Siedlerkolonialismus und seine imperialistischen Allianzen aussprachen, wurden von den Zionisten als “antisemitisch” bezeichnet.

Dies war nicht nur ein zionistisches Bestreben, da die Briten, die Palästina Ende 1917 eroberten, sich hartnäckig weigerten, das palästinensische Volk zu identifizieren, außer als religiöse Gemeinschaft, und daher jeden palästinensischen antiimperialistischen und antizionistischen Widerstand als “sektiererisch” angriffen, indem sie sich gegen die jüdische Kolonisierung wegen ihres jüdischen Charakters und nicht wegen ihrer kolonialen Natur wandten.

Die Zionisten, damals eine Minderheit im europäischen und US-amerikanischen Judentum, bestanden darauf, dass ihr Zionismus in Wirklichkeit nichts anderes als politisches Judentum und Jüdischsein sei und nicht von ihnen getrennt werden könne; spätere Zionisten übernahmen diese Aneignung dann als historische Tatsache und nicht als Neuerung. Wenn Zionisten und der Staat Israel den Vorwurf des Antisemitismus zu Propagandazwecken nutzen, um Israels Siedlerkolonialismus vor Kritik und Verurteilung abzuschirmen, tun sie deshalb so, als seien sie aufrichtig, wenn sie behaupten, Kritiker Israels seien Antisemiten. Für sie ist der Zionismus ein “jüdischer” Charakterzug; er ist etwas, das für jeden Juden konstitutiv ist. Sie bestehen darauf, dass das Streben nach “Rückkehr” nach Palästina, nach “Zion”, etwas ist, das alle Juden teilen und durch die Jahrhunderte hindurch immer geteilt haben. Als die Welt, vertreten durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen, 1975 urteilte, dass “Zionismus Rassismus ist” und ihn mit anderen weißen europäischen Siedlerkolonialismen in Rhodesien, Namibia und Südafrika verglich, bestanden Zionisten und ihre Freunde darauf, dass das Gegenteil der Fall sei: die UN-Resolution und alle Formen des Antizionismus seien Antisemitismus!

Der Kampf, einen “Juden” in Israel legal zu definieren, dauert seit der Gründung der Siedlerkolonie an und eine Lösung ist nicht in Sicht. Das Einzige, worüber sich alle Zionisten einig sind, ist, dass der Zionismus das Judentum ausmacht. Und das gilt sogar und angeblich besonders für diejenigen, die sich ihrer “jüdischen” Identität widersetzen wollen, indem sie sich dem Zionismus widersetzen. In diesem Sinne werden solche Juden, die sich dem Zionismus widersetzen, als “selbsthassend” bezeichnet, mit der Begründung, dass sie den angeblich zionistischen Teil ihres Jüdischseins hassen.

Dieser Logik folgend werden die Kolonisierung Palästinas, die Vertreibung der Palästinenser, um Platz für die kolonisierenden Juden zu schaffen, der Erlass unzähliger Gesetze, die den rassistischen Charakter der jüdischen Siedlerkolonie garantieren, die Invasion benachbarter Gebiete, die Bombardierung und Ermordung tausender Zivilisten und die Errichtung eines Apartheidsystems vom Zionismus und Israel als “jüdische” Handlungen dargestellt, was bedeutet, dass der Widerstand dagegen eindeutig Antisemitismus darstellt.

Wenn Palästinenser beharrlich erwidern, dass israelische Verbrechen keine jüdischen Verbrechen sind und dass ihre Verurteilung Israels keine Verurteilung der Juden ist, sträuben sich die Zionisten, aber nicht gegen die Behauptung der Palästinenser, sie seien Anti-Kolonialisten und keine Antisemiten. Vielmehr wehren sich die Zionisten gegen die Hybris der Palästinenser, die nicht erkennen, dass die Tatsache, dass sie israelische Handlungen nicht als “jüdische” Handlungen betrachten, die Palästinenser in den Augen der Zionisten zu Antisemiten macht.

In den letzten Jahren und mit dem zunehmenden Erfolg der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS-Bewegung) begannen israelische und pro-israelische Stimmen, viel Besorgnis über die “antisemitischen” Motive aller Bewegungen zu äußern, die sich gegen israelischen Siedlerkolonialismus, staatlichen Rassismus und militärische Besatzung wenden. Die Pro-Israel-Ankläger wollen das Protokoll korrigieren und behaupten, dass Antisemitismus keine rechte Ideologie mehr ist, sondern in der Linken endemisch ist.

Dies war keine neue Strategie, sondern ein altes, vom israelischen Staat gefördertes Schema, um Palästinenser anzugreifen und Kritiker Israels in der amerikanischen und europäischen Linken zu diffamieren, die nach 1967 begannen, Kritik an Israel zu äußern. Während der zwei Jahrzehnte zwischen der Gründung der israelischen Siedlerkolonie und der Invasion Syriens, Jordaniens und Ägyptens 1967 war die weiße amerikanische und europäische Linke von dem Land verzaubert und verteidigte es auf Schritt und Tritt gegen die Ansprüche der vertriebenen und unterdrückten einheimischen Palästinenser, deren Land und Lebensgrundlagen es usurpiert hatte. Doch nach den Invasionen von 1967, dem Aufstieg der Bürgerrechts- und Befreiungsbewegungen in den USA, den Studentenaufständen in Frankreich und anderswo begann sich die Situation zu ändern. Eine Minderheit der weißen Linken in den Vereinigten Staaten und in Westeuropa begann zum ersten Mal Kritik an dem Land zu äußern. Dies alarmierte die israelische Führung und pro-zionistische Kreise in den USA und Westeuropa.

Wenn die israelische Regierung in jüngerer Zeit enorme finanzielle Mittel und eine eigene Organisation mit einem Budget von 72 Millionen Dollar (USD) zur Bekämpfung von BDS eingesetzt hat, war ihre Reaktion 1972 weniger drastisch, wenn auch nicht weniger effektiv. Es war Israels Außenminister, der die amerikanisch-jüdischen Organisationen anwies, wie sie auf diese Kritik zu reagieren haben. In einer Rede auf einer jährlichen Konferenz in Israel, die vom American Jewish Congress im August 1972 gesponsert wurde (später veröffentlicht in der Kongresspublikation Congress Bi-weekly am 30. März 1973), legte Israels fähiger Außenminister Abba Eban (geboren in Südafrika unter dem Namen Aubrey Solomon) die neue Strategie dar: “Let there be no mistake: Die Neue Linke ist der Autor und der Stammvater des neuen Antisemitismus… die Unterscheidung zwischen Antisemitismus und Antizionismus ist überhaupt keine Unterscheidung… Antizionismus ist lediglich der neue Antisemitismus.” Während nichtjüdische Kritiker als Antisemiten gegeißelt wurden, beschrieb Eban zwei amerikanisch-jüdische Kritiker (Noam Chomsky und I. F. Stone) als an einem Komplex von “Schuldgefühlen über das jüdische Überleben” leidend. Ihre Werte und Ideologie, d.h. ihr Antikolonialismus und Antirassismus, “stehen in Konflikt und Kollision mit unserer eigenen jüdischen Wertewelt.”

Dass Eban die israelische koloniale und rassistische Politik mit jüdischer Tradition und jüdischen Werten identifiziert, ist Teil des Zionismus, der alle Juden in Israels Handlungen und Ideale verwickelt. Wenn Zionismus ein anderes Wort für Judentum und Juden wird, und wenn “Israel” das “jüdische Volk” ist (worauf sich das Wort “Israel” vor seiner zionistischen Aneignung zur Benennung ihrer Kolonie bezog), und nicht nur “ihr” angeblicher Staat, wären alle Pro-Zionisten zwangsläufig nicht antisemitisch, während alle Antizionisten es wären.

Abba Ebans Besorgnis über den “Neuen Antisemitismus” wurde nie geäußert, wenn es um pro-israelische und pro-zionistische Antisemiten ging. In Fortführung von Herzls Vermächtnis baute die israelische Regierung starke Allianzen mit dem Apartheid-Regime Südafrikas auf, dessen afrikanische Führer in den 1930er und 1940er Jahren Pro-Hitleristen waren. Israel unterstützte auch den antisemitischen paraguayischen Diktator Alfredo Stroessner, der antisemitische Kampagnen gegen paraguayische Juden startete, die sich ihm widersetzten, aber gleichzeitig Israel unterstützte, das ihn mit Waffen versorgte. Israel verbündete sich auch mit den argentinischen Putschisten der späten 1970er und 1980er Jahre und unterstützte sie mit militärischer Hilfe, als sie antisemitische Kampagnen starteten, die sich gegen jüdische Dissidenten richteten, die sie verschwinden ließen, folterten und töteten.

Dies war auch die Position der israelischen Regierung gegenüber amerikanischen Evangelikalen. Jerry Falwell, der die Moral Majority gründete, eine rechte, fundamentalistische christliche Organisation, die sich zum mächtigsten Unterstützer Israels in der christlichen Rechten entwickelte, identifizierte den Antichristen als einen Juden. Doch als er 2007 starb, lobten israelische Führer und Leiter von pro-israelischen Mainstream-Organisationen des amerikanischen Judentums Falwells Unterstützung Israels “trotz” einiger “Differenzen”, die sie mit ihm gehabt hatten.

Wenn Eban 1972 über alle nichtjüdischen Kritiker und ein paar jüdische Intellektuelle, die Israel kritisch gegenüberstanden, besorgt war, so galt 2007 die pro-zionistische Besorgnis nicht nur den nichtjüdischen Kritikern Israels und einem oder zwei jüdischen Intellektuellen, sondern der viel größeren Anzahl amerikanisch-jüdischer Kritiker Israels. David A. Harris, der geschäftsführende Direktor des American Jewish Committee, veröffentlichte 2007 einen Essay in der New York Times, in dem er feststellte: “Das vielleicht überraschendste – und beunruhigendste – Merkmal dieses neuen Trends ist die sehr öffentliche Beteiligung einiger Juden an der verbalen Attacke gegen den Zionismus und den jüdischen Staat.” Er fügte hinzu, dass diejenigen, die das Existenzrecht Israels ablehnen, “ob Jude oder Nichtjude, konfrontiert werden müssen.”

In der jüngeren Vergangenheit waren Israels Führer nicht nur unkritisch gegenüber rechtsgerichteten, weißen, supremacistischen europäischen und amerikanischen Bewegungen, mit denen Israel verbündet ist, sondern sie ignorierten auch weiterhin deren Antisemitismus, der erwartungsgemäß aufgrund ihrer Unterstützung für Israel und den Zionismus verziehen wurde. Die Geschichte hat sich in den letzten Jahren in Israels Unterstützung für ukrainische, ungarische und polnische Antisemiten und sogar für deutsche und österreichische Antisemiten wiederholt. Dies war wichtig für den jüngsten israelischen Vorstoß, antiisraelische Kritik in der Europäischen Union und in den Vereinigten Staaten zu kriminalisieren. Dies begann mit der Verabschiedung einer Arbeitsdefinition von Antisemitismus durch die International Holocaust Remembrance Alliance im Jahr 2016, die “Manifestationen…, die sich gegen den Staat Israel richten, der als jüdisches Kollektiv verstanden wird, einschließt.” Als die EU im vergangenen Dezember eine Maßnahme verabschiedete, die Antisemitismus als antizionistische und israelkritische Positionen definiert, war es die rechte österreichische Regierung, zu der auch Mitglieder einer Neonazi-Partei gehören, die auf die Verabschiedung dieser Maßnahme drängte.

Pro-zionistischer rechter Antisemitismus war und ist eine Bedrohung für jüdisches Leben in den Vereinigten Staaten und Europa. Während fortschrittliche amerikanische und europäische Juden, Christen, Muslime und Menschen aller Glaubensrichtungen sich antizionistischen Bewegungen und/oder Bewegungen angeschlossen haben, die sich gegen die rassistische und siedler-koloniale Politik Israels wenden und sich der Bekämpfung des Antisemitismus verschrieben haben, sind pro-israelische Juden und Nichtjuden Teil von pro-zionistischen Bewegungen, deren Antisemitismus die physische Existenz amerikanischer und europäischer Juden bedroht.

Es ist nicht so, dass Antisemitismus und Antizionismus nicht nur nicht ein und dasselbe sind, wie Eban und die israelische Regierung und ihre Unterstützer uns glauben machen wollen, es ist so, dass Antisemitismus, Pro-Zionismus, Rassismus und Pro-Kolonialismus untrennbare Gefährten sind. In der Tat ist der Pro-Zionismus heute die einzige respektable Form des Antisemitismus, die von der israelischen Regierung und Pro-Zionisten überall als Segen für den Staat Israel begrüßt wird. Wenn Pro-Zionisten israelische Invasionen und Kriegsverbrechen als jüdische Errungenschaft feiern, jubeln Israel und seine Unterstützer ihnen zu, aber wenn Anti-Zionisten israelische Verbrechen und Invasionen als Verbrechen der israelischen Regierung angreifen, und entschieden nicht als Verbrechen des jüdischen Volkes, sind es Israel und seine pro-zionistischen Unterstützer, die sie als Antisemiten bezeichnen.

Unterstützer Israels können nicht beides haben: Sie können nicht behaupten, dass die zionistische Bewegung das Recht hat, das Land der Palästinenser im Namen der Juden zu kolonisieren, und dass die Bewegung das Recht hat, Juden zu privilegieren und das palästinensische Volk im Namen des jüdischen Volkes zu unterdrücken und zu diskriminieren, und dass sie das Recht hat, rassistische Gesetze im Namen der Juden zu verabschieden, und dass sie das Recht hat, ihren Staat “das jüdische Volk” zu nennen, für das sie spricht, und dann nach all dem die unaufrichtige Behauptung vorbringen, dass diejenigen, die Israel verurteilen, Juden verurteilen.

Ironischerweise ist es die Mehrheit der Kritiker Israels, im Gegensatz zur Mehrheit seiner Unterstützer, die die Behauptung Israels, dass Israel alle Juden repräsentiert, zurückweisen und darauf bestehen, dass die rassistischen Gesetze und die koloniale Politik Israels die israelische Regierung und nicht das jüdische Volk repräsentieren. Die zionistische Verquickung von Zionismus und Israel mit dem jüdischen Volk und ihre Verquickung von Antizionismus mit Antisemitismus sind nicht nur falsche Gleichungen, um Kritiker Israels zu bekämpfen; vielmehr sind sie in erster Linie die Rechtfertigung für pro-zionistischen und pro-israelischen Antisemitismus. Quelle

Joseph Massad

Moderne arabische Politik und Intellektuellengeschichte

Joseph Massad lehrt und schreibt über moderne arabische Politik und Geistesgeschichte. Sein besonderes Interesse gilt den Theorien von Identität und Kultur – einschließlich Theorien von Nationalismus, Sexualität, Rasse und Religion. Seinen Doktortitel erhielt er 1998 von der Columbia University. Er ist der Autor von Desiring Arabs (2007), das mit dem Lionel Trilling Book Award ausgezeichnet wurde; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinian Question (2006); und Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan (2001). Sein Buch Daymumat al-Mas’alah al-Filastiniyyah wurde 2009 von Dar Al-Adab veröffentlicht, und La persistance de la question palestinienne wurde 2009 von La Fabrique veröffentlicht. Die arabische Übersetzung von Desiring Arabs wurde 2013 bei Dar Al-Shuruq Press in Kairo unter dem Titel Ishtiha’ Al-‘Arab veröffentlicht.

Sein neuestes Buch ist Islam in Liberalism, University of Chicago Press, 2015. Das Buch wurde ins Arabische übersetzt unter dem Titel Al-Islam fi al-Libraliyyah, Dar Jadawel, Beirut, 2018, und ins Türkische unter dem Titel Liberalizmde Islam, Runik Kitap, Istanbul, 2021. Übersetzt mit Deepl.com

Wer ist AARDi?

Gegen Apartheid und Rassendiskriminierung

AARDi ist eine Nichtregierungsorganisation, die sich aus Menschenrechtsanwälten, Akademikern und Aktivisten zusammensetzt, die entschieden gegen Apartheid und Rassendiskriminierung eintreten und die glauben, dass der palästinensisch-israelische Konflikt hauptsächlich eine Frage der Menschenrechte ist. Sie glauben auch, dass die Abschaffung des Apartheid-Regimes, das Israel allen Palästinensern auferlegt hat, eine notwendige Voraussetzung ist, um einen wahren, gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen.

AARDi ist in Genf, Schweiz, als “Globale Organisation gegen Rassendiskriminierung und Segregation” registriert, und ihre Arbeit orientiert sich an internationalen Konventionen und Deklarationen, insbesondere an der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der Internationalen Konvention zur Beseitigung aller Formen von Rassendiskriminierung und der Internationalen Konvention zur Unterdrückung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid.



Unsere Vision ist eine gerechte Welt, in der alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten sind.



Unsere Mission ist es, jede Doktrin der Überlegenheit, die auf rassischer Differenzierung beruht, zu entlarven und globale Aktionen gegen alle Formen und Handlungen der Apartheid zu mobilisieren, wobei wir uns auf das Apartheid-Regime konzentrieren, das Israel allen Palästinensern auferlegt hat, wo immer sie leben.

—

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...