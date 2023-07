Auf Medium.com ansehen

Neue Enthüllungen über Wolodomyr Selenskyj



Felix Abt

–

13. Juli 2023

Wer sind die Strippenzieher hinter Präsident Selenskyj? Die Antwort mag Sie überraschen oder auch nicht. Hier kommen die schonungslosen Enthüllungen in einem neuen, gut recherchierten und dokumentierten Video, das den Strippenziehern nicht gefallen wird.

Um den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ranken sich zahlreiche Gerüchte. Die Hauptfrage ist, wie ein ehemaliger Schauspieler nach einem Film, in dem er die Rolle des ukrainischen Präsidenten spielte, in dieses Amt gewählt werden konnte. Der ehemalige US-Marinegeheimdienstler Scott Ritter hat sich dieselbe Frage gestellt und im Detail recherchiert, wie es dazu kam.

Wer hat den Komiker Selenskyj so wohlhabend gemacht? Der Dokumentarfilm “Agent Selenskyj” – Teil 1 gibt die Antworten (Screenshot des Dokumentarfilms zeigt einige von Selenskyjs Besitztümern)

Ritter schreibt in seinem Blog, dass er sich als ehemaliger Geheimdienstoffizier und ehemaliger UN-Waffeninspektor im Irak gefragt hat, warum niemand eine Untersuchung über Wolodomyr Selenskyj, den Präsidenten der Ukraine, durchgeführt hat. “Sein Aufstieg zur Macht stellt meiner Meinung nach eine unglaubliche Manipulation der Weltmeinung dar, die als klassische Fallstudie für sozialpsychologisches Engineering in die Geschichte eingehen wird: ein gewöhnlicher Komiker, der an die Macht kam, weil er einen lang ersehnten Frieden versprach, und der dann seine Mitbürger in einen blutigen Krieg hineinzog, den man nur als Massaker bezeichnen kann.”

Mit Hilfe von Kollegen und Experten, die Selensky aus erster Hand kennen, sichtete Ritter Dokumente und Videos. Seine Erkenntnisse hat er in zwei Videos dokumentiert. Da die Geschichte recht kompliziert ist, hat Ritter sie in zwei Teile aufgeteilt.

Hier nun der erste Teil, der sich mit Selenskyjs unwahrscheinlichem Aufstieg zur Macht befasst und damit, “wie der ukrainische Präsident sein riesiges Vermögen angehäuft hat, eine Summe, die seit Beginn des Krieges mit Russland nur noch größer geworden ist. Und, was vielleicht am wichtigsten ist, warum ich beschlossen habe, diesen Film “Agent Selenskyj” zu nennen.”

Automn 2020: Präsident Selenskyj ist in London zu einem geheimen Treffen mit dem Chef des britischen Geheimdienstes MI6 in dessen Hauptquartier. Scott Ritter erklärt, was dahintersteckt. (Dokumentarfilm-Screenshot zeigt Selenskyj in London)

Besonders eindrucksvoll sind die Filmsequenzen vom Papstbesuch Selenskyjs mit seiner persönlichen Schutztruppe, die laut Ritter komplett vom britischen MI6 gestellt wird. Sein Verhalten gegenüber dem Papst ist höchst merkwürdig und unhöflich. Außerdem trifft er sich in einem anderen Raum mit dem Außenminister des Vatikans, einem in der Ukraine stark engagierten Briten, und mit dem Leiter des britischen Geheimdienstes MI6.

Eine weitere Schlüsselszene gegen Ende des Videos ist das Interview, das der Präsident der Ukraine auf der Straße vor dem Mi6-Hauptquartier gibt, nachdem er dessen Chef Richard Moore besucht hat. Ritter bezeichnet den Mi6-Chef als Selenskyjs Kontaktmann. Aber sehen Sie selbst! Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …