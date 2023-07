Neue Gaskraftwerke, künstlich verteuerte Preise – eine grundsätzlichere Betrachtung von: Jens Berger

https://www.nachdenkseiten.de/?p=101243



Neue Gaskraftwerke, künstlich verteuerte Preise – eine grundsätzlichere Betrachtung Ein Artikel von: Jens Berger

Um den Kohleausstieg wie geplant hinzubekommen, muss Deutschland bei der Stromversorgung ausgerechnet auf den Energieträger setzen, der in den letzten Monaten im Heizungsbereich als Auslaufmodell schlechthin dargestellt wurde – das Erdgas. Es geht um 25 Gigawatt Kapazität, was 50 oder mehr neuen Gaskraftwerken entspricht. Man verbietet de facto neue Gasheizungen und baut selbst 50 neue Gaskraftwerke? Das klingt nicht nur paradox, sondern ist es auch – vor allem wegen den ökonomischen Auswirkungen. Die Folgen für die künftigen Strompreise sind fatal und nach dem flächendeckenden Wechsel auf strombetriebene Wärmepumpen wird dies auch Folgen für die Heizkosten haben. Wieder einmal zeigt sich, dass vor allem Habecks Wirtschaftsministerium die Energie- und die Heizungswende so gestaltet, dass der volkswirtschaftliche Schaden gigantisch sein wird. Von Jens Berger.



Es mag ja zunächst kontraintuitiv klingen – es ist jedoch seit langem bekannt, dass die Verstromung von fossilem Erdgas bei der Energiewende ein unverzichtbares Kernelement ist. Die Stromerzeugung aus Sonnenenergie und Wind ist preiswert und klimafreundlich, aber das Angebot beider Energieträger ist nun einmal variabel. In der Nacht scheint keine und bei bewölktem Himmel wenig Sonne und auch der Wind bläst bekanntermaßen nicht immer. Um jederzeit genügend Strom ins Netz einspeisen zu können, sind daher Reservekapazitäten nötig, die im Idealfall ohne große Vor- oder Nachlaufzeit flexibel und sicher einspringen können, wenn die regenerativen Energien nicht ausreichen. Die Verstromung von Erdgas erfüllt genau diese Anforderungen.Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

