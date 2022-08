“Bei den Opfern handelt es sich um Momen al-Nairb, fünf Jahre alt, Hazem Salem, neun Jahre alt, Khalil Shubair, 10 Jahre alt, Ahmad al-Nairb, 11 Jahre alt und Khalil Abu Hamada, 19 Jahre alt.”

“Weitere 15 Menschen wurden verletzt, die meisten von ihnen waren Kinder.”



Palästinenser transportieren Verletzte nach einem israelischen Angriff in Rafah im südlichen Gazastreifen, am späten Abend des 6. August 2022 (AFP)



Am zweiten Tag der israelischen Bombardierung wurden überfüllte Wohngebiete schwer beschossen, und Israel erklärte, die Bombardierung des Gazastreifens könne eine Woche dauern



Neue israelische Luftangriffe erhöhen die Zahl der Toten in Gaza auf 24, darunter fünf Kinder

Von Mohammed al-Hajjar, Lubna Masarwaund Huthifa Fayyad

6. August 2022

Die israelische Armee hat den zweiten Tag ihrer Militäroperation im Gazastreifen mit groß angelegten tödlichen Angriffen auf überfüllte Wohngebiete abgeschlossen. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden seit Freitag mindestens 24 Menschen getötet und mindestens 203 Zivilisten verwundet.

Vier Minderjährige und ein Teenager wurden bei einem mutmaßlichen israelischen Luftangriff getötet, der am späten Samstag ein Wohngebiet in der Nähe einer Moschee im überfüllten Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens traf, berichtet Mohammed al-Hajjar, Korrespondent des Middle East Eye.

Es war buchstäblich ein Massaker. Es gibt keine anderen Worte, um es zu beschreiben. Ich stehe immer noch unter Schock über das, was ich gesehen habe. Es waren doch nur Kinder”.

– Ahamd Arafah, Augenzeuge

Bei den Opfern handelt es sich um Momen al-Nairb, fünf Jahre alt, Hazem Salem, neun Jahre alt, Khalil Shubair, 10 Jahre alt, Ahmad al-Nairb, 11 Jahre alt und Khalil Abu Hamada, 19 Jahre alt.

Weitere 15 Menschen wurden verletzt, die meisten von ihnen waren Kinder.

Ahamd Arafah, ein Augenzeuge, beschrieb Szenen des Grauens.

“Ich kann nicht einmal in Worte fassen, was ich gerade erlebt habe, ich zittere immer noch”, sagte Arafah gegenüber MEE.

“Wir haben wie alle anderen auch die Nachrichten gesehen, dann hörten wir Schreie und gingen nach draußen. Ich habe erschreckende Szenen gesehen. Blutverschmierte Kinder, Leichenteile überall auf der Straße, Menschen, die verwirrt herumlaufen.

“Natürlich ist der Strom ausgefallen, und wir können kaum sehen, was passiert ist”, sagte Arafah und fügte hinzu, dass sie dann begannen, Leichen in die Krankenwagen zu bringen, etwa 10 in jedem Fahrzeug.

“Es war buchstäblich ein Massaker. Es gibt keine anderen Worte, um es zu beschreiben. Ich stehe immer noch unter Schock über das, was ich gesehen habe. Es waren doch nur Kinder. Was ist ihr Verbrechen?”

Die israelische Armee bestritt, zum Zeitpunkt der Explosion Luftangriffe in dem Gebiet durchgeführt zu haben, und erklärte, es habe sich wahrscheinlich um eine fehlgeleitete palästinensische Rakete gehandelt.

Keine Warnung

Zur gleichen Zeit wurde die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens von einer weiteren Welle schwerer Luftangriffe getroffen. Dabei wurde ein Haus der Familie al-Mudallal getroffen.

Ersten Berichten zufolge wurden mindestens 30 Menschen verletzt, einige sind noch unter den Trümmern begraben.

“Der Angriff erfolgte ohne Vorwarnung, und mehrere Bomben trafen das Wohngebiet”, sagte der örtliche Journalist Wael Abu Omar. “Unter den Verwundeten waren Ältere, Frauen und Kinder.”

Bei einem Luftangriff am Freitag in der Nähe einer Moschee im Stadtteil Shujaiya nördlich von Gaza wurden der fünfjährige Alaa Qaddoum, eine 23-jährige Frau und eine 75-jährige Großmutter getötet.

Die palästinensischen Behörden gaben an, dass in den ersten 24 Stunden des israelischen Angriffs, der nach Angaben lokaler Medien mehrere Wohntürme zum Ziel hatte, 650 Wohneinheiten beschädigt wurden.

Israel warnte am Samstag, dass sein tödlicher Bombenangriff auf den Gazastreifen eine Woche andauern könnte, während der grenzüberschreitende Beschuss einen zweiten Tag lang nachhallte – die schlimmste Eskalation seit dem Krieg im vergangenen Jahr.

“Wir haben noch nie ein solches Maß an Brutalität gesehen. Wir sind hier alle Zivilisten. Wir gehören keiner bewaffneten Gruppe an”, sagte Khamees Shammalk, 75, gegenüber MEE.

“Sie gaben uns nur 15 Minuten Zeit, um zu evakuieren, und wir mussten uns beeilen, denn wir konnten nichts von unseren Habseligkeiten mitnehmen”, sagte er.

Krankenhäuser stehen vor der Schließung

Inmitten der anhaltenden israelischen Angriffe am Samstag warnte das palästinensische Gesundheitsministerium, dass die Gesundheitseinrichtungen im Gazastreifen innerhalb von 72 Stunden vollständig geschlossen werden müssten, und forderte die internationale Gemeinschaft auf, Druck auf Israel auszuüben, damit es Patienten aus der Enklave herauslässt.

Zuvor hatte das einzige Kraftwerk des Gazastreifens erklärt, es sei zur Schließung gezwungen, da Israel seit fast einer Woche die Einfahrt von Tanklastwagen in den Gazastreifen verhindert. Die Schließung des Kraftwerks bedeutet, dass die Bevölkerung des Gazastreifens nur noch vier Stunden Strom pro Tag erhält.

Palästinenser suchen in den Trümmern eines Wohnhauses nach einem israelischen Angriff in Rafah im südlichen Gazastreifen nach Verletzten, 6. August 2022 (AFP)

Infolge des anhaltenden Stromausfalls stehen den Krankenhäusern im Gazastreifen “schwierige und entscheidende” Stunden bevor, so das Ministerium in einer Erklärung.

“Der Stromausfall stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Arbeit der lebenswichtigen Abteilungen in den Krankenhäusern dar, insbesondere für die Notaufnahme, die Intensivpflege, die Operationen, die Dialyseabteilungen, die Labore, die Krankenstationen, die Wäschereien, die Sauerstoffsysteme und die medizinischen Gase”, fügte das Ministerium hinzu.

“Das Gesundheitsministerium ruft alle internationalen, humanitären und Hilfsinstitutionen dazu auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und Druck auf die israelische Besatzungsmacht auszuüben, damit Patienten, die eine kritische Versorgung benötigen, unverzüglich den Grenzübergang Beit Hanoun passieren können, und sich für die Versorgung der Gesundheitseinrichtungen mit dringend benötigten Medikamenten und Treibstoff einzusetzen.”

Der Gesundheitssektor im Gazastreifen befand sich bereits vor Beginn des Angriffs in der “schlimmsten Situation seit Jahren”, so der Bericht weiter. Es fehlten 40 Prozent der medizinischen Hilfsgüter, 30 Prozent der benötigten Notfall- und chirurgischen Hilfsgüter und 60 Prozent der Labor- und Blutbankgüter.

“Die israelischen Streitkräfte gehen mit tödlicher Gewalt gegen palästinensische Bürger vor, was dazu geführt hat, dass gestern Kindern, die in Krankenhäuser transportiert wurden, die oberen und unteren Gliedmaßen amputiert wurden”, erklärte Mohammed Abu Salmiyeh, der Direktor des al-Shifa-Krankenhauses in Gaza, gegenüber Middle East Eye.



Kriminell

Der palästinensische Abgeordnete Sami Abu Shehadeh kritisierte die israelische Militäroperation im Gazastreifen als Teil des Wahlkampfs des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Yair Lapid und des israelischen Verteidigungsministers Benny Gantz.

“Die jüngste israelische Aggression im Gazastreifen zeigt, dass Lapid und Gantz und ihre [Regierungs-]Koalition zu allem bereit sind, um an der Macht zu bleiben, einschließlich der Tötung eines fünfjährigen Mädchens.

Israels jüngste Aggression in Gaza zeigt den Willen von Lapid und Gantz und ihrer Koalition, alles zu tun, um an der Macht zu bleiben.

– Sami Abu Shehadeh, Gemeinsame Liste

“Dieses neue Kriegsverbrechen ist Teil einer unmoralischen Wahlkampagne, mit der sie zeigen wollen, dass sie genauso kriminell sein können wie Benjamin Netanjahu”, sagte Shehadeh gegenüber MEE und bezog sich dabei auf den Oppositionsführer, der während seiner Zeit als Premierminister drei Militäraktionen gegen den Gazastreifen leitete.

“Das palästinensische Volk braucht dringend internationalen Schutz. Die israelische Regierung hat ihre Angriffe und Verbrechen in Palästina verstärkt, und dabei geht es nicht nur um eine bestimmte Fraktion: Ihre Angriffe reichen von Menschenrechtsorganisationen bis zu den Familien von Sheikh Jarrah”, fügte Shehadeh, ein Gesetzgeber der Gemeinsamen Liste, hinzu.

“Wer wird diese Kriegsverbrechen stoppen? Die internationale Gemeinschaft belohnt die israelische Besatzung auf eine Weise, die die Apartheid noch weiter vertieft. Aber das ist nicht unumkehrbar: Wir werden weiter für Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit kämpfen, denn das ist der einzige Weg, um einen dauerhaften Frieden zu erreichen.”

Ägypten “arbeitet an der Wiederherstellung des Friedens

Ägyptens Präsident Abdel Fattah el-Sisi äußerte die Hoffnung, dass bald wieder Ruhe einkehren werde.

Bei einer Veranstaltung der Militärakademie am Samstag sagte Sisi, seine Regierung versuche, durch Kontakte mit der palästinensischen und der israelischen Seite eine positive Rolle zu spielen.

“Wir arbeiten mit unseren Partnern zusammen, um Frieden und Stabilität im Gazastreifen wiederherzustellen”, sagte er.

Ägypten spielt traditionell eine Vermittlerrolle im israelisch-palästinensischen Konflikt, seit es Israel 1979 formell anerkannt hat.

Kairo vermittelte den Waffenstillstand, der den 11-tägigen Krieg in Gaza im vergangenen Jahr beendete. Nach Angaben des Gaza-Gesundheitsministeriums wurden in diesem Krieg 256 Palästinenser, darunter 66 Kinder, getötet und mindestens 72 000 Menschen vertrieben.

Sowohl Israel als auch der Palästinensische Islamische Dschihad schienen einem Waffenstillstand jedoch nicht nahe zu kommen, da beide Seiten erklärten, dass die Kämpfe voraussichtlich weitergehen würden.

Die Welt reagiert

Israels Angriff auf den Gazastreifen hat in der internationalen Gemeinschaft unterschiedliche Reaktionen ausgelöst.

Der UN-Beauftragte für den Friedensprozess im Nahen Osten, Tor Wennesland, erklärte, er sei “zutiefst besorgt” über die eskalierende Gewalt.

“Es kann keine Rechtfertigung für Angriffe auf Zivilisten geben”, sagte Wennesland nach dem israelischen Bombardement.

Unterdessen verurteilte die Türkei die Luftangriffe und erklärte, es sei “inakzeptabel, dass Zivilisten, darunter auch Kinder, bei Angriffen ihr Leben verlieren”.

“Wir sind tief besorgt über die zunehmenden Spannungen in der Region nach den Angriffen. Wir betonen, dass diese Ereignisse beendet werden müssen, bevor sie sich zu einer neuen Konfliktspirale ausweiten”, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums.

Israel-Gaza: Wie die Welt auf die Angriffe reagierte

Mehr lesen ”

Der ehemalige pakistanische Premierminister Imran Khan beschuldigte Israel, die Palästinenser durch seine massive Militärmacht “unterjochen” zu wollen, um diejenigen zu “eliminieren”, die für ihre Rechte eintreten und ein Ende der israelischen Besatzung fordern wollen.

Die ägyptische Al-Azhar-Universität, eine der höchsten religiösen Autoritäten in der muslimischen Welt, gab ebenfalls eine scharfe Erklärung ab, in der sie das “unvernünftige und inakzeptable weltweite Schweigen” verurteilte, das es Israel erlaube, seine “unmoralischen und barbarischen Menschenrechtsverletzungen und seine wiederholten Angriffe gegen unsere unschuldigen palästinensischen Brüder” fortzusetzen.

Die Vereinigten Staaten bekräftigten das Recht Israels, sich durch Angriffe auf Gaza zu verteidigen.

“Wir fordern alle Seiten auf, eine weitere Eskalation zu vermeiden… Wir unterstützen Israels Recht, sich gegen terroristische Gruppen zu verteidigen, die unschuldigen Zivilisten in Israel das Leben nehmen”, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby.

Russland, dessen Beziehungen zu Israel durch Moskaus Einmarsch in der Ukraine auf die Probe gestellt wurden, schien die Schuld zunächst den Israelis zuzuschieben.

“Wir beobachten mit großer Sorge, wie sich die Ereignisse entwickeln”, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, und fügte hinzu, Moskau rufe “alle beteiligten Parteien zu maximaler Zurückhaltung auf”.

“Die neue Eskalation wurde durch den Beschuss des Gazastreifens durch die israelische Armee am 5. August ausgelöst, auf den palästinensische Gruppen mit massivem und wahllosem Bombardement auf israelisches Gebiet reagierten”, sagte sie.

Unterdessen bekräftigte die britische Außenministerin Liz Truss die Unterstützung ihrer Regierung für Israel.

“Das Vereinigte Königreich steht an der Seite Israels und seines Rechts, sich zu verteidigen”, twitterte sie.

“Wir verurteilen terroristische Gruppen, die auf Zivilisten schießen, und die Gewalt, die auf beiden Seiten zu Opfern geführt hat.”

Israelische Ultranationalisten planen Al-Aqsa-Angriff

Unterdessen planen israelische Ultranationalisten, darunter auch Siedler, eine groß angelegte Erstürmung der Al-Aqsa-Moschee am Sonntag, nachdem die Palästinenser zu einer Mobilisierung an dem besetzten Ort in Ostjerusalem aufgerufen hatten.

Die geplante Erstürmung, die von rechtsextremen Gruppen in Abstimmung mit den israelischen Streitkräften organisiert wird, soll anlässlich des jüdischen Feiertags Tisha B’av zwischen 7.00 und 10.00 Uhr Ortszeit und dann erneut um 13.30 Uhr stattfinden.

Trotz der Befürchtung, dass provokative Besuche israelischer Siedler in der Al-Aqsa-Moschee zu einer Eskalation der Gewalt führen könnten, beabsichtigt die israelische Polizei laut israelischen Medien nicht, die für morgen geplanten Stürmungen zu verhindern.

Itamar Ben-Gvir, ein rechtsextremer israelischer Abgeordneter, der für seine provokativen Auseinandersetzungen mit Palästinensern berüchtigt ist, will an den Razzien teilnehmen.

“Wir können nicht vor dem Islamischen Dschihad kapitulieren – wir sind die Hausherren in Israel. Je mehr wir auf diese Weise fühlen und handeln, desto mehr werden die Feinde die Botschaft verstehen”, sagte der Abgeordnete.

Die Situation könnte sich jedoch bis Sonntag ändern, so Sicherheitsquellen gegenüber der israelischen Tageszeitung Haaretz.

Ein für Sonntag in Tel Aviv geplantes Freundschaftsspiel zwischen den Fußballvereinen Juventus und Atletico Madrid wurde abgesagt, berichteten spanische Medien.

Die beiden Vereine begründeten dies mit den seit Freitagnachmittag andauernden Kämpfen zwischen Israel und bewaffneten Gruppen im Gazastreifen.

Das Spiel sollte am 7. August im Bloomfield-Stadion in Tel Aviv, Israel, stattfinden. Übersetzt mit Deepl.com

--

