Dieser Bericht von Tikum Olam sollte aufrütteln. Mehr als schändlich und gefährlich, dass sich gerade US- Pro Israel Spender und Organisationen, zusammen mit rechtsextremen Gruppen an Spenden für Islamophobie zusammentun. Aber ist das wirklich eine Überraschung? Ist nicht gerade die zionistische Ideologie zutiefst rassistisch und faschistisch?

Neuer CAIR-Bericht: 105 Millionen Dollar von großen US-Stiftungen an islamfeindliche Gruppen gespendet Jüdische Pro-Israel-Spender gaben 20% der Gesamtfinanzierung

von Richard Silverstein

13. Januar 2022



Die amerikanische muslimische Verteidigungsorganisation CAIR hat einen neuen Bericht über Islamophobie in Amerika, Islamophobia in the Mainstream, veröffentlicht. Darin wird berichtet, dass wohlhabende US-Stiftungen zwischen 2017 und 2019 105 Millionen Dollar an Hassgruppen mit einer islamfeindlichen Agenda gespendet haben. Die Studie untersuchte die 50 größten US-Stiftungen und konzentrierte sich auf 35, die die Mittel an 26 Organisationen weitergaben. Unter den Stiftungen waren solche, die von bekannten rechtsextremen Persönlichkeiten gegründet wurden: dem verstorbenen Glücksspielmagnaten Sheldon Adelson, Irving Moskowitz, der seinen Reichtum durch ein südkalifornisches Bingo-Imperium erwarb, und Bernie Marcus, dem Gründer von Home Depot. Der Jewish Communal Fund und die jüdischen Verbände in Boston, Los Angeles und San Francisco spendeten ebenfalls große Summen an diese Gruppen über Donor-Advised Funds.

Zu den gemeinnützigen Organisationen, die Spenden erhielten, gehören die American Freedom Defense Initiative (gegründet von Pamela Geller), das American Freedom Law Center (gegründet von David Yerushalmi), die Foundation for the Defense of Democracies (gegründet von Cliff May, dem ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden der Republican Jewish Coalition), das Middle East Forum (gegründet von Daniel Pipes) und das David Horowitz Freedom Center. Eine Reihe von ihnen wird vom Southern Poverty Law Center als antimuslimische Hassgruppen geführt.

Viele der Geldgeber sind rechtsextreme jüdische Unterstützer israelischer Siedler und rechtsgerichteter israelischer politischer Parteien. Es gibt eine Verbindung zwischen Islamophobie und israelischer ultranationalistischer Ideologie. Die israelische extreme Rechte hat die Karriere von Politikern wie Bibi Netanjahu beflügelt, der Bündnisse mit islamfeindlichen, einwanderungsfeindlichen europäischen Staaten wie Polen und Ungarn eingegangen ist,

20 % der Gesamtfinanzierung der Islamophobie in den USA wurde jüdischen Familien- oder Gemeinschaftsstiftungen zugeschrieben. Pro-Israel-Gruppen, die islamfeindliche Ansichten vertreten, erhielten 30 % der Gesamtfinanzierung.

Zahra Billoo

Wenn Juden Islamophobie finanzieren, wie können sie dann muslimische Verbündete sein?

Diese Informationen bestätigen die (in Kreisen der Israel-Lobby) umstrittenen Äußerungen der Direktorin von CAIR Bay Area, Zahra Billoo (30 Minuten im Video), auf einer kürzlich abgehaltenen Konferenz der American Muslims for Palestine. Sie beschuldigte “höfliche Zionisten”, die versuchen, mit amerikanischen Muslimen “das Brot zu brechen”, keine wahren Freunde der amerikanischen muslimischen Gemeinschaft zu sein. Sie warnte, diese seien fast so gefährlich wie rechtsextreme weiße Rassisten, die ausdrücklich islamfeindliche Ansichten vertreten.

Ihre Äußerungen wurden zuerst von dem rechtsextremen Blogger David Lange gemeldet, der immer wieder Falschmeldungen verbreitet, um pro-palästinensische Gruppen und Medien in Verlegenheit zu bringen. (Offenlegung: Lange führte seinen Blog unter dem Pseudonym Aussie Dave, bis ich seine wahre Identität aufdeckte). Lange ist oft der Initiator von pro-israelischen Medienaufregungen, so auch in diesem Fall. Die Gegenreaktion gegen Billoo war heftig. Der Direktor der ADL, Jonathan Greenblatt, griff sie scharf an und bezeichnete ihre Anschuldigungen als “schreckliche, unverfrorene Bigotterie” und “abscheulichen, antisemitischen, verschwörungsgeladenen Müll”. Mehrere jüdische Publikationen griffen sie ebenfalls an, und zwar so heftig, dass sie eine einmonatige Auszeit von ihrer Arbeit nahm, um sich von deren Auswirkungen zu erholen.

Ich stelle fest, dass männliche Redner auf der AMP-Konferenz, die ähnliche Äußerungen machten, nicht angegriffen wurden. Jüdische Gemeindeleiter haben sich eindeutig auf Billoo als eine angeblich judenfeindliche Persönlichkeit mit einem nationalen Ruf konzentriert. Nach einer ähnlichen Reihe von Angriffen gegen ihre pro-palästinensischen Ansichten wurde sie auch aus dem nationalen Vorstand des Women’s March ausgeschlossen. Bisher hat noch niemand den frauenfeindlichen Charakter dieser Angriffe bemerkt, die sich auf weibliche muslimische Führer wie Billoo konzentrieren.

Die verbalen Angriffe von Israel-Lobby-Gruppen wie der ADL ähneln denen der israelischen Regierung gegen palästinensische Menschenrechtsgruppen, die der Verteidigungsminister des “Terrorismus” beschuldigte. Er brachte sie fälschlicherweise mit einer militanten palästinensischen Gruppe, der Front für die Befreiung Palästinas, in Verbindung. Der gemeinsame Nenner, der die Gruppen verband, war ihre Unterstützung für die ICC-Untersuchung israelischer Kriegsverbrechen.

Die Angriffe auf CAIR sind Teil einer Kampagne, die Kritik an Israel in den USA zum Schweigen bringen soll. Zu den Taktiken gehören die Verabschiedung von Anti-BDS-Gesetzen in 17 Bundesstaaten, von Anti-Scharia-Gesetzen in sechs Bundesstaaten und von Gesetzesvorschlägen in 43.

Gleichzeitig haben jüdische Gruppen versucht, amerikanische Muslime zu kooptieren, indem sie einen jüdisch-muslimischen Dialog und Partnerschaften aufgebaut haben, die eine gemeinsame innenpolitische Agenda vorantreiben. Bei diesen Bemühungen wird die Diskussion über Palästina merklich vermieden. Eine dieser Initiativen ist das Muslim Leadership Institute des Shalom Hartman Institute. Das MLI rekrutiert junge muslimische Führungskräfte und bietet ihnen ein einwöchiges Seminar über Zionismus und israelisches Leben an, für das sie nichts bezahlen müssen. Es gibt kaum Bemühungen, israelische Juden über den Islam oder die Interessen amerikanischer Muslime aufzuklären.

Zu den Teilnehmern gehören die Medienpersönlichkeiten Wahajat Ali und die pakistanisch-amerikanische “Bürgerrechtsverteidigerin” Rabia Choudry. Ein Teilnehmer brach das Programm ab und schrieb einen Bericht über seine Enttäuschung mit MLI. Ein anderer MLI-Teilnehmer, Harun Mogul, gab einen zutiefst zynischen Bericht über seine Beteiligung ab:

Natürlich hat [Shalom Hartman] uns benutzt und wird uns weiterhin benutzen, aber meine Absicht ist es, [Shalom Hartman] auch zu benutzen. … als eine Möglichkeit, Zugang zu bestimmten Räumen und [wichtigen politischen] Leuten zu bekommen und meine Sichtweise des Konflikts einzubringen. Das liegt in der Natur der Politik, man benutzt sich gegenseitig und versucht, seine Agenda durchzusetzen, und das ist die Arena, in der ich die Palästinenser meiner Meinung nach am effektivsten unterstützen kann.

Ich bin seit über 50 Jahren in der Politik tätig und habe noch nie jemanden benutzt, um meine Ziele durchzusetzen.

In ähnlicher Weise hat das American Jewish Committee zusammen mit der Islamic Society of North America den Muslim-Jewish Advisory Council gegründet. Seine Aufgabe war es:

… eine innenpolitische Agenda zu entwickeln und zu vertreten, um die Rechte religiöser Minderheiten zu schützen und zu erweitern. [Er ist ein greifbares Ergebnis unseres Engagements für die Zusammenarbeit mit der muslimischen Gemeinschaft Amerikas zum Wohle aller Bürger. Diese wertorientierte Partnerschaft setzt einen neuen Standard für die interreligiöse Zusammenarbeit”.

Diese Bemühungen laufen auf einen Versuch hinaus, das Thema Palästina von der muslimischen Tagesordnung zu verdrängen. Sie sabotieren einen über Jahrzehnte entwickelten Konsens zur Unterstützung der palästinensischen Rechte. Außerdem lenken sie die Aufmerksamkeit von dem Thema ab und schwächen die Entschlossenheit der muslimischen Gemeinschaft. Das Hartman-Institut hob in Werbematerialien für seine Anti-BDS-Arbeit die Reaktion dieses muslimisch-amerikanischen Teilnehmers auf das MLI-Seminar hervor:

“Ich denke, der Durchbruch für mich war, hierher [nach Israel, zum Hartman-Institut] zu kommen, als jemand, der immer sehr darauf bedacht war, sich als Antizionist, aber nicht als Antisemit zu bezeichnen, und jetzt nicht mehr ganz sicher ist, ob ich ein Antizionist bin. Ich sage nicht, dass ich ein Zionist bin. Ich sage nur, dass ich nicht mehr weiß, was ich bin.”

Die Hoffnung ist, dass die Partnerschaft für die amerikanischen Muslime so wichtig wird, dass sie Palästina opfern, um sie zu erhalten.

Amerikanische Juden, die in diesem Land diskriminiert wurden, dürfen sich dieser hässlichen Geißel nicht hingeben. Keine kommunale Einrichtung sollte Gruppen finanzieren, die den Hass gegen irgendjemanden fördern – egal ob Muslim, Afroamerikaner oder Asiate. Jüdische Verbände und der Jewish Communal Fund müssen aufhören, ihre wohlhabenden Spender zu bedienen und den Schaden erkennen, den die Finanzierung von Rassismus dem amerikanischen Judentum zufügt. Wir müssen die Finanzierung der Islamophobie stoppen und dem Hass den Hahn zudrehen.

Finanzierung von Islamfeindlichkeit durch jüdische Gemeinschafts- und Familienstiftungen (21 Millionen Dollar):

Adelson Family Foundation 4 Mio. $

Jüdischer Gemeinschaftsfonds $3 Millionen

Diana Davis Spencer Stiftung 2 Millionen Dollar

Arie und Ida Crown Gedenkstätte 500.000 $

Kombinierte jüdische Philanthropien des Großraums Boston I 500.000 $

Hochberg Family Stiftung 250.000 $

Irving Moskowitz Stiftung $750.000

Jüdische Gemeindevereinigung von SF, der Halbinsel, Marin und Sonoma Counties 250.000 $

Kovner-Stiftung 250.000 $

Lynde und Harry Bradley Stiftung 1,5 Mio. $

Marcus-Stiftung 5,75 Mio. $

Helen Diller-Familienstiftung 500.000 $

Allan S. Gordon Stiftung 500.000 $

Newton D. und Rochelle F. Becker-Stiftung 1 Million Dollar

Spenden an islamfeindliche jüdische/Pro-Israel-Gruppen (30 Mio. $):

American Freedom Law Center (David Yerushalmi) 1,2 Mio. $ (von Fidelity Fund)

MEMRI 9 Mio. $ (3 Mio. $ von Adelson)

American Freedom Defense Initiative (Pam Geller) $100.000 ($50.000 vom Jewish Communal Fund)

Gatestone Institute 700.000 $ (50.000 $ von der Spencer Foundation)

CAMERA $4-Millionen

Nahost-Forum (Daniel Pipes) 2 Millionen Dollar

Stiftung für die Verteidigung der Demokratien 10 Mio. $

Clarion-Projekt 2 Mio. $

David Horowitz Freedom Center 3 Millionen Dollar

Stiftung für die Wahrheit im Nahen Osten $560.000

Investigatives Projekt zum Terrorismus (Robert Spencer) 1,4 Millionen Dollar

Lawfare Project 1 Million Dollar

Amerikanische Freiheitsallianz $350.000

Amerikaner für Frieden und Toleranz (Charles Jacobs) 80.000 Dollar

Silverstein veröffentlicht seit 2003 die Zeitschrift Tikun Olam, in der er die Geheimnisse des israelischen Staates für nationale Sicherheit aufdeckt. Er lebt in Seattle, aber sein Herz ist im Osten. Er veröffentlicht regelmäßig bei Middle East Eye und Jacobin Magazine. Seine Arbeiten sind auch in Al Jazeera English, The Nation, Truthout und anderen Medien erschienen.

