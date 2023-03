Willkommen in der Faschisten Koalition!

New Israeli MK Advocated Death Camps for Palestinians – Tikun Olam תיקון עולם Prime Minister Bibi Netanyahu yesterday welcomed the newest MK to his ruling coalition, Avichai Buaron of the Religious Zionism Party. It is one of two Judeo-fascist parties in the governing coalition. Buaron is a longtime fixture in far-right Orthodox nationalist circles.

Neuer israelischer MK befürwortet Todeslager für Palästinenser In einem orthodoxen Newsletter forderte er Vernichtungslager für “Amalekiter”, ein Codewort für Palästinenser



von Richard Silverstein

30. März 2023

Eliminatorischer Leitartikel aus der Feder des neuen Parlamentsabgeordneten Avichai Buaron

Netanyahu begrüßt neuen Abgeordneten Buaron in der faschistischen Regierungskoalition

Premierminister Bibi Netanjahu begrüßte gestern den neuesten Abgeordneten in seiner Regierungskoalition, Avichai Buaron von der Partei des religiösen Zionismus. Sie ist eine von zwei jüdisch-faschistischen Parteien in der Regierungskoalition.

Buaron ist seit langem eine feste Größe in rechtsextremen orthodoxen nationalistischen Kreisen. Am bekanntesten ist er für einen Leitartikel, den er vor zehn Jahren in seinem Mitteilungsblatt Ma’ayney HaYeshuah [“Brunnen des Heils”] veröffentlichte (Udi Aloni berichtete in Ynet) und in dem er Rabbiner tadelte, die sich weigerten, sich in die weltliche Politik einzumischen. Zufälligerweise wurde der Artikel aus offensichtlichen Gründen von der Website entfernt, obwohl er auf Seite 4 des pdf des Newsletters über die Wayback Machine zugänglich ist.

Er schrieb, wenn die Rabbiner sich nicht in die Politik einmischen würden, wäre es unmöglich, “Vernichtungslager” für “Amalekiter” zu schaffen. Dies ist ein Codewort für “Palästinenser” und bezieht sich auf den alten Stamm aus der biblischen Zeit, der laut der Tora die Israeliten angriff. Dem biblischen Text zufolge befahl Gott den Israeliten, den Stamm vollständig auszurotten. Als König Saul den Amalekiterkönig nach einer gewonnenen Schlacht verschonte, gelobte Gott, ihn für seinen Ungehorsam zu bestrafen (er und sein Sohn wurden in einer späteren Schlacht getötet). Dies ist eines von mehreren biblischen Beispielen für israelitischen Völkermord an benachbarten Stämmen.

Buaron, Herausgeber von Ma’ayney HaYeshua

In jedem anderen Land, das vorgibt, eine Demokratie zu sein, würde ein solches Phänomen niemals geduldet werden. Aber die derzeitige faschistische Regierung verstößt gegen jede demokratische Norm. Sie hat jetzt zwei ehemalige jüdische Terroristenminister, einen Premierminister, der wegen Korruption vor Gericht steht, und einen Möchtegern-Minister, der zweimal wegen Bestechung und Steuerhinterziehung verurteilt wurde. All dies sind nach israelischem Recht Gründe für eine Disqualifikation. Und doch haben sie einen “Ehrenplatz” in den Räten von Zion eingenommen.

Es ist kein Zufall, dass im Rahmen der “Justizreform”, die der Knesset vorgelegt wurde, Gesetzesentwürfe vorliegen, die Netanjahu im Falle einer Verurteilung kaschieren und ihm erlauben würden, als Premierminister zu bleiben; und die es Aryeh Deri erlauben würden, trotz seiner eigenen Verurteilung wegen Korruption als Minister zu dienen. Das ist es, was diese Judenfaschisten eine “Demokratie” nennen.

Jahrzehntelang haben sich die Befürworter Israels dagegen gewehrt, Israel mit Nazideutschland zu vergleichen. Ich selbst habe mich viele Jahre lang geweigert, solche Vergleiche anzustellen. Aber es ist nun eindeutig an der Zeit, die Zurückhaltung in dieser Hinsicht aufzugeben. Diese Regierung beherbergt Judäo-Nazis. Ihre Agenda für die Gegenwart und die Zukunft ist mit der der deutschen Nazis vergleichbar. Schlicht und einfach.

Die Welt muss das zur Kenntnis nehmen. Biden muss das zur Kenntnis nehmen. Dies ist eine Regierung, deren Mitglieder ethnische Säuberungen (Vertreibung der Palästinenser in Massen) und sogar Völkermord befürworten. Ohne Rücksicht auf die Macht der Israel-Lobby. Ungeachtet der historischen Bindungen zu Israel. Unabhängig von einem nostalgischen Gefühl der Loyalität zu diesem Land. Unabhängig von all dem ist die Zeit gekommen (und längst überfällig), um Israel zu sagen: Genug ist genug! Wir werden nicht länger Beihilfe zu euren Verbrechen leisten. Wir werden nicht länger die Waffen liefern, mit denen ihr die Palästinenser ermordet.

Der Brief von Bernie Sanders und Jamaal Bowman zeigt den Weg auf. Wir müssen jeder künftigen Militärhilfe strenge Grenzen setzen. Sie darf nicht nur nicht unter Verletzung der Kriegsgesetze eingesetzt werden, sondern die israelischen Verstöße gegen internationales Recht (z.B. fortgesetzte Besatzung und Siedlungen) müssen zu einer weiteren Einschränkung dieser Hilfe führen. Die Annexion des Westjordanlandes (die ebenfalls zu den Plänen der Regierung gehört) sollte zur sofortigen Aussetzung aller US-Hilfen führen.

Es ist ermutigend, dass Präsident Biden Netanjahu eine scharfe und beispiellose Rüge erteilt hat, als er ihm sagte, er solle von seinem juristischen Coup Abstand nehmen. Der Präsident, der zuvor für eine “Pause” bei den gesetzgeberischen Beratungen über die rechtsextreme Agenda plädiert hatte, forderte kürzlich, sie ganz aufzugeben. Netanjahu reagierte darauf mit einer eigenen Rüge, indem er Biden sagte, dass niemand Israel vorschreibe, was es zu tun habe.

In der Tat haben die USA genau das in der Vergangenheit schon oft getan. Aber in fast allen Fällen im Geheimen. Dies ist das erste Mal, dass ein Präsident die Handschuhe auszieht und dies öffentlich tut. Für einen US-Führer, der ein treuer Soldat der Israel-Lobby war, ist dies eine erstaunliche Kehrtwendung.

Was das amerikanische Judentum anbelangt, so ist es längst überfällig, dass die Führer der Gemeinden, einschließlich der Rabbiner und der jüdischen Organisationen, diese Regierung anprangern und sie und ihre Mitglieder in den Tschereem stellen. Erklären Sie sie zu personae non gratae: Sie sind in unseren Synagogen und Gemeindezentren nicht willkommen. Besuche in Israel sollten alle Mitglieder dieser Regierung ausschließen, einschließlich Treffen mit dem Premierminister selbst. Wenn man mit Personen wie ihm das Brot bricht, macht man sich zum Komplizen seines schmutzigen Verhaltens.

Um auf Buaron zurückzukommen: Er ist kein Ausreißer unter den israelischen Juden. Laut einer jährlichen Umfrage des Israel Democracy Institute befürworten 33 % der israelischen Juden die Unterbringung israelischer Palästinenser in Konzentrationslagern während des Krieges. Obwohl eine Mehrheit (50 %) diese Idee ablehnte, zeigt die Tatsache, dass eine große Minderheit eine solch eklatante Verletzung der bürgerlichen Freiheiten befürwortete, wie schwach die demokratischen Normen in Israel sind. Der einzige “Trost” ist, dass diese Israelis “nur” Konzentrationslager und nicht die von Buaron befürworteten Todeslager befürworteten.

Damit kein Leser fälschlicherweise annimmt, dass diese Ansichten das normative Judentum repräsentieren (ungeachtet dessen, was diese jüdischen Eliminatonisten behaupten mögen), lesen Sie diesen jüngsten Blogbeitrag.

Israeli Settlers Are Not Jews, But They Are Terrorists – Tikun Olam תיקון עולם

Israelische Siedler sind keine Juden, aber sie sind Terroristen Sagen Sie Nein zu Siedlern, Nein zum Völkermord. Nein zu Juden, die ihn befürworten.

von Richard Silverstein

22. März 2023

Jahrelang habe ich mit den bösen Taten der israelischen Siedler und ihrer Unterstützer, die im Namen des Judentums handeln, zu kämpfen gehabt. Wie konnte ich als Jude etwas mit ihnen zu tun haben? Wie können wir dieselbe Religion teilen? Inwiefern bin ich in ihr chilul ha’shem verwickelt, wenn ich eine Religion mit ihnen teile? Es war und ist mir unangenehm, ihre Taten lediglich anzuprangern und zu sagen “nicht in meinem Namen”. Zu sagen, dass sie das Judentum nicht repräsentieren, reicht nicht aus, denn für eine beträchtliche Anzahl israelischer und einiger Diaspora-Juden repräsentieren sie das Judentum sehr wohl.

Ich habe beschlossen, dass ich sie nicht als Juden bezeichnen kann. Sie verletzen jedes Gebot des Judentums, das ich kenne. Sie sind mörderische, rassistische, völkermordende Diebe. Sie haben sich mit weißen Christo-Suprematisten und sogar mit Neonazis zusammengetan. Sie haben das jüdische Leiden während des Holocausts zur Farce gemacht, indem sie es als Rechtfertigung für Massenmord missbraucht haben.

Kurz gesagt, das sind keine Juden. Sie sind heidnische Götzendiener. Anbeter von Steinen und Gebeinen. Das heißt, die Steine des alten Tempels, den sie wieder aufbauen wollen, nachdem sie die Al-Aqsa-Moschee, die drittheiligste Stätte des Islam, zerstört haben; und das alte Land der Israeliten, das seit Jahrhunderten von palästinensischen Arabern und einem kleinen Rest einheimischer Juden besiedelt wird und nun von diesen falschen Juden begehrt wird. Sie verehren die Gebeine dieser israelitischen Vorfahren, die an Orten wie dem Josephsgrab und der Ibrahimi-Moschee fetischisiert werden.

Juden verehren keinen physischen Raum oder gar ein Territorium um seiner selbst willen. Sie glauben nicht, dass der Messias kommen wird, wenn sie jeden Zentimeter des alten Judäa stehlen und zu ihrem Land machen (was immer das auch heißen mag). Ebenso verehren die Juden keine Menschen. Sie verehren Ideen und Werte, wie sie von den biblischen Propheten verkündet wurden: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Rechtschaffenheit, Freiheit. Und die Religiösen unter uns verehren das Göttliche, das in allen von ihnen steckt. Das entspricht nicht im Entferntesten dem, was Siedler sind.

Kein Anspruch aus einem uralten Buch – das wer weiß wann, wo und von wem geschrieben wurde – gibt einem Juden zweitausend Jahre später das Recht, ein anderes Volk, das seit Generationen in diesem Land lebt, zu usurpieren, ethnisch zu säubern und zu ermorden. Ein Buch ist keine Eigentumsurkunde. Ein Anspruch auf göttliche Souveränität ist kein Kaufvertrag. Man kann nicht das Eigentum eines anderen mit der Behauptung stehlen, Gott habe den Diebstahl gebilligt. Es gibt keine halachische Vorschrift, die besagt: “Du sollst nicht stehlen … es sei denn, Gott sagt, dass es in Ordnung ist.”

So wie die Bibel gegen heidnische Tempel und Riten wetterte, die inmitten oder neben der israelitischen Religion existierten, so haben sich diese jüdischen Heiden unter uns niedergelassen. Aber wir müssen sie aus unserer Religion ausrotten, so wie die Bibel die Vertreibung der alten Heiden forderte.

Es gibt einen Präzedenzfall für das, wofür ich eintrete. Wenn in der Vergangenheit eine jüdische Bewegung die Existenz der größeren jüdischen Gemeinschaft gefährdete, wurden sie und ihre Anhänger von den rabbinischen Behörden exkommuniziert. Juden durften nicht mehr mit ihnen verkehren. Sie wurden aus allen kommunalen Einrichtungen ausgeschlossen. So erging es auch den messianischen Sabbatanern, den Anhängern von Shabtai Tzvi, der zum Islam konvertierte und Mitglied im Haushalt des osmanischen Kalifen wurde. Auch die Anhänger von Jacob Frank, die so genannten Frankisten, erklärten, ihr Führer sei der Messias, der gekommen sei, um die Juden zu erlösen. Er ging sogar so weit, dass er in die entgegengesetzte Richtung ging und zum Christentum konvertierte. Die Führer der jüdischen Gemeinde stellten fest, dass auch dies eine Bedrohung für den Zusammenhalt und die Existenz der Gemeinde darstellte. Also wurden auch sie exkommuniziert.

Völkermord-Parole

Bildunterschrift der Siedler: “Ist es zulässig, Huwara auszulöschen? Ja, natürlich ist es das!”

Offensichtlich leben die meisten von uns nicht mehr in Gemeinschaften, die sich an die Halacha halten. Eine rabbinische Bearbeitung hat nicht mehr das Gewicht der Tage von Shabbtai Tzvi und Jacob Frank. Aber Rabbiner und Gemeindeleiter gehen mit gutem Beispiel voran. Sie setzen einen moralischen Standard. Sie definieren die Moral für uns.

Wenn die Gemeinschaft und ihre Führer sich weigern, klar zu definieren, was akzeptabel ist und was nicht, dann wird die Welt dazu kommen, diese schreckliche Theologie-Ideologie als den richtigen Standard des Judentums zu betrachten. Wenn Terroristen Juden angreifen, weil sie irrtümlich denken, dass alle Juden das glauben, was diese Monster glauben, warum haben sie dann Unrecht? Natürlich haben sie objektiv Unrecht, denn wir wissen, dass wir nicht sie sind. Aber warum sollte ein Terrorist diese Unterscheidung verstehen, wenn wir sie nicht deutlich machen?

Das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Wir könnten einen Standpunkt einnehmen. Wir könnten sie als Apikorsim (Häretiker) bezeichnen. Wir könnten uns von ihnen abgrenzen und sagen, sie sind nicht wir. Sie sind keine Juden. Sie beschmutzen unsere Religion, und das werden wir nicht zulassen.

Wenn Sie ein Rabbiner sind, tun Sie etwas. Sagen Sie etwas. Wenn Sie einer Synagoge angehören, fordern Sie Ihren Rabbiner auf, dies ausdrücklich und öffentlich anzuprangern, am besten in einer Predigt zum Hohen Feiertag. Rabbiner sollten ihren Gemeindemitgliedern sagen, dass sie keine Siedlungen besuchen dürfen. Ihre Israel-Missionen dürfen das auch nicht. Keine Treffen und Treffen mit Siedlern. Stecken Sie sie in den Tschereem. Wenn Sie einer jüdischen Gemeinde angehören, fordern Sie zum Handeln auf. Nicht nur Worte, sondern Taten.

Die Judäo-Genozidäre unter uns

Kollektive Bestrafung ist ethisch

Menachem Ben Shachar Bildunterschrift: “Kollektivbestrafung ist ethisch”

Ein Nachrichtenbericht von Haaretz inspirierte diesen Beitrag. Unter den Schurken und Verrückten, die die Knesset bevölkern, befindet sich eine Limor Son Har-Melech, eine wahre “Frau des Mutes” in Israel. Sie ist Mitglied der völkermordenden Partei Jewish Power. Ein Siedlerkumpel ihres Stabschefs hat eine Reihe von Nachrichten in einer WhatsApp-Gruppe von Journalisten veröffentlicht. Sie lauteten unter anderem:

“Natürlich ist es erlaubt, Hawara auszulöschen. Es ist ein Dorf voller Terroristen, die den Terrorismus unterstützen und nach Anschlägen mit Freude marschieren.”

Ben Shahar wirft den palästinensischen Bewohnern der Stadt Hawara im Westjordanland vor, “freitags in den Moscheen zum Terrorismus aufzurufen und in den Schulen die Kinder zu Märtyrern zu erziehen” und fügt hinzu: “Alle Häuser des Dorfes sollten zerstört werden. Es ist erlaubt, es ist ethisch, es ist legitim… So wird die Arbeit gemacht.”

Auch muslimische Gebetshäuser seien Brutstätten des “Hasses”, die beseitigt werden müssten:

Ben Shahar rechtfertigt auch die Zerstörung der heiligen Orte in der palästinensischen Stadt, wie Moscheen und Gebetsstätten. “Eine Moschee ist kein heiliger Ort, wenn ihre Lehren darin bestehen, Juden zu töten”, erklärt Ben Shahar. “Wir müssen vor dem Ramadan schnell alle Moscheen in Israel durchgehen und jede einzelne schließen, die zum Terrorismus und zur Ermordung von Juden aufruft.”

Natürlich gibt es keine palästinensischen Moscheen, die das Töten von Juden lehren. Aber alle Yeshivot der Siedler lehren die Lehren des Völkermords. Sie sind die Brutstätten des Hasses. Und sie sollten ausgerottet werden.

Ben Shahar betonte: “Jede Straße, jede Gasse, jedes Dorf und jede Nachbarschaft, die sich entscheidet, ein Feind des Volkes Israel zu sein, wird die Konsequenzen tragen, und [dann] wird Schweigen herrschen.”

Natürlich wird es kein Schweigen geben, wenn Israel diese Strategie jemals ausprobiert. Die Palästinenser würden nicht nur bewaffneten Widerstand leisten, sondern auch ihre Verbündeten in der muslimischen Welt würden sich dem Kampf anschließen. Und wenn jemand behauptet, dass die Abraham-Abkommen jegliche Solidarität mit dem palästinensischen Volk zerstört haben, dann warten Sie nur, bis diese jüdischen Schläger mit dieser Völkermordkampagne beginnen. Das wird die muslimisch-arabische Bevölkerung vereinen, wie sie seit Jahrzehnten nicht mehr vereint war, wenn überhaupt.

Dann werden diese Völkermörder einen wahren Krieg von Gog und Magog zwischen Juden und Muslimen führen. Eine letzte Schlacht auf Leben und Tod. Eine, die keiner gewinnen kann, weil alle vernichtet werden. Es wird die Bewaffnung der Religion bedeuten, die zum Tod der Menschheit im Nahen Osten führt, wenn nicht sogar zum Tod des gesamten Planeten.

Die obigen WhatsApp-Nachrichten sind mehr als nur Worte der Aufstachelung. Es sind Worte, die direkt zu Taten führen. Ruandas staatlicher Radiosender sendete in den Monaten vor dem völkermörderischen Abschlachten von 800.000 Tutsi solche blutigen Aufwiegelungen. Das ist dort geschehen. Es kann auch hier geschehen. Es kann und wird auch in Israel geschehen. Es sei denn, wir tun als Juden etwas Entscheidendes, um es zu verhindern. Übersetzt mit Deepl.com

Nuremberg and Kahane: Israel’s Judeo-Nazi Legacy – Tikun Olam תיקון עולם Sign the petition demanding the Pres. Biden denounce Israel’s fascist government and declare those convicted of crimes including bribery and terrorist incitement persona non grata. In 1988, the year Meir Kahane’s Kach was outlawed as a terrorist party, then-Likud MK Michael Eitan published in an Israeli newspaper, a comparison between the racist proposals of Meir Kahane and the Nuremberg Laws.

