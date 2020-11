https://samidoun.net/2020/11/new-documentary-video-censoring-palestine-the-weaponisation-of-anti-semitism

/Neues Dokumentarvideo: Zensur in Palästina: Die Aufrüstung des Antisemitismus

27. November 2020

Redfish hat heute, am 27. November, ein neues Dokumentarfilmprojekt veröffentlicht, das die anti-palästinensische Unterdrückung in ganz Europa, insbesondere in Deutschland, beleuchtet. Das 25-minütige Video enthält Interviews mit einer Reihe von Organisatoren, Künstlern und anderen Gerechtigkeitsaktivisten für Palästina sowie mit Vertretern von israelischen Lobbyorganisationen in Europa.

Khaled Barakat, der palästinensische linke Schriftsteller, der 2019 wegen seiner Positionen zu den palästinensischen Rechten und der palästinensischen Befreiung – einschließlich der Unterstützung des Boykotts gegen Israel – aus Deutschland ausgewiesen wurde, wird an mehreren Stellen zu dem Anschlag auf Organisatoren für Gerechtigkeit in Palästina interviewt.

Weitere Teilnehmer des Dokumentarfilms sind Majed Abusalama, Nirit Sommerfeld, Shir Hever, Giovanni Fassina und Susann Witt-Stahl, während der Dokumentarfilmmoderator Dan Glass die Versuche zur Unterdrückung des palästinensischen Aktivismus und der Boykottbewegung untersucht.

“Während die globale Rechtsextreme an Größe und Einfluss zunimmt, nehmen antisemitische Angriffe zu, und eine anhaltende konzertierte Anstrengung unter Führung der israelischen Regierung arbeitet daran, palästinensische Aktivistengruppen als Hauptschuldigen hinzustellen. redfish untersucht, wie gegen Kritiker der israelischen Politik erhobene Antisemitismusvorwürfe zur Unterdrückung und Zensur der globalen Bewegung zur Unterstützung der Rechte der Palästinenser mit Waffengewalt geahndet werden”, bemerkte Redfish.

Sehen Sie sich das Video (oben) auf YouTube an oder finden Sie es auf Facebook, Twitter und Instagram. Das Video ist mit Untertiteln in Englisch, Deutsch, Französisch und Arabisch erhältlich