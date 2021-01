Neues israelisches Buch von Adam Raz: Jüdische Soldaten und Zivilisten plünderten ’48 massenhaft arabisches Nachbarschaftseigentum

Niemals vergessen diese Katastrophe

Von Historikers Adam Raz:



New Israeli Book: Jewish Soldiers and Civilians Looted Arab Neighbors’ Property en Masse in ’48

Adam Raz bei HAARETZ: https://www.haaretz.com/misc/writers/WRITER-1.5692850

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.HIGHLIGHT.MAGAZINE-jews-looted-arab-property-en-masse-in-48-the-authorities-let-them-1.9201926



Israel-Gründer waren “Diebe”, sagt israelischer Historiker

October 6, 2020

Der israelische Historiker Adam Raz, 21. Dezember 2018 [Indonesian Solidarity Against Zionism/Facebook]

October 6, 2020

Frühe jüdische Siedler in Palästina “plünderten arabisches Eigentum”, so ein neues Buch eines israelischen Historikers, und fügten hinzu, “die Behörden drückten ein Auge zu”.

In dem, was als “erste umfassende Studie” beschrieben wurde, beschreibt der israelische Historiker Adam Raz “das Ausmaß, in dem Juden arabisches Eigentum plünderten” während des Angriffs jüdischer Banden auf Palästinenser und ihre Häuser im Jahr 1948, und erklärt, warum Ben-Gurion sagte, “die meisten Juden sind Diebe”.

Ofer Aderet schrieb in Haaretz eine Rezension von Raz’ Buch mit dem Titel: “Jüdische Soldaten und Zivilisten plünderten ’48 massenhaft das Eigentum der arabischen Nachbarn. The authorities turned a blind eye.”

Ein anderer leitender Autor bei Haaretz, Gideon Levy, kommentierte, dass die Worte “die meisten Juden sind Diebe”, “nicht von einem antisemitischen Führer, einem Judenhasser oder einem Neonazi geäußert wurden, sondern vom Gründer des Staates Israel, zwei Monate nachdem er gegründet wurde.”

Levy sagte, dass die israelischen Behörden “ein Auge zugedrückt und damit die Plünderungen gefördert haben, trotz aller Denunziationen, der Vorspiegelung und einiger lächerlicher Prozesse.”

Die Plünderungen dienten einem nationalen Zweck: die ethnische Säuberung des größten Teils des Landes von seinen Arabern schnell zu vollenden und dafür zu sorgen, dass 700.000 Flüchtlinge nie wieder an eine Rückkehr in ihre Heimat denken würden

erklärte er.

Der israelische Schriftsteller fügte hinzu: “Noch bevor es Israel gelang, die meisten Häuser zu zerstören und mehr als 400 Dörfer vom Angesicht der Erde zu tilgen, kam diese Massenplünderung, um sie auszuräumen, damit die Flüchtlinge keinen Grund hätten, zurückzukehren.”

Levy sagte auch, dass die Plünderer “nicht nur durch hässliche Gier motiviert waren, gestohlenes Eigentum zu besitzen, gleich nachdem der Krieg vorbei war, Eigentum, das in einigen Fällen Leuten gehörte, die noch am Tag zuvor ihre Nachbarn waren, und nicht nur durch den Wunsch, schnell reich zu werden, indem sie Haushaltsgegenstände und Schmuck plünderten, einige von ihnen sehr teuer…, sondern sie dienten, bewusst oder unbewusst, dem ethnischen Säuberungsprojekt, das Israel all die Jahre vergeblich versucht hat zu leugnen.”

UN: Israel hat in diesem Jahr bisher über 500 palästinensische Gebäude abgerissen

“Fast jeder nahm teil” an der Plünderung, fügte er hinzu, die “die kleine Plünderung war, die, wenn auch nur für einen Moment, bewies, dass ‘die meisten Juden Diebe sind’, wie der Gründervater sagte. Aber das war die kleine Plünderung, verglichen mit der institutionalisierten Plünderung von Eigentum, Häusern, Dörfern und Städten – die Plünderung des Landes.”

“Verleugnung und Repression” waren ein Teil der Gründe, warum die Oberhäupter der jüdischen Gemeinden die Plünderung des arabischen Eigentums in Palästina zuließen. Er sagte: “Rachedurst und Siegestrunkenheit nach dem schweren Krieg erklären vielleicht, wenn auch nur teilweise, die Beteiligung so vieler.”

Levy sagte, dass “die Plünderungen nicht nur eine momentane menschliche Schwäche widerspiegeln, sondern einem klaren strategischen Ziel dienen sollen – das Land von seinen Bewohnern zu säubern – Worte versagen.”

Zum Abschluss seines Artikels sagte Levy: “Jeder, der glaubt, dass eine Lösung des Konflikts jemals ohne angemessene Sühne und Entschädigung für diese Taten gefunden werden kann, lebt in einer Illusion.”

Er forderte Israel auf, “an die Gefühle der Nachkommen, der Araber Israels und der palästinensischen Flüchtlinge zu denken, die mit uns und neben uns leben. Sie sehen die Bilder und lesen diese Dinge – was geht ihnen durch den Kopf?”

Er antwortet: “Sie werden nie in der Lage sein, die Dörfer ihrer Vorfahren zu sehen: Israel hat die meisten von ihnen abgerissen, um nicht einen Fetzen zu hinterlassen”, und er merkt an, dass “ein kleines gestohlenes Souvenir aus der verlorenen Heimat eine Träne verursachen könnte.”

Er fügte hinzu: “Fragen Sie einfach die Juden, die über jedes gestohlene jüdische Eigentum wütend sind.” Übersetzt mit Deepl.com

Jewish Soldiers and Civilians Looted Arab Neighbors’ Property en Masse in ’48. The Authorities Turned a Blind Eye

by Ofer Aderet

03.10.20



___________________________________________________________________________________________________________________________

https://www.middleeastmonitor.com/20201006-israel-founders-were-thieves-israeli-historian-says/





Neues israelisches Buch: Jüdische Soldaten und Zivilisten plünderten ’48 massenhaft arabisches

Nachbarschaftseigentum



04 Oct 2020

Vertriebene palästinensische Flüchtlinge strömen am 4. November 1948 aus Palästina auf der Straße in den Libanon [AP Photo/Jim Pringle]

Eine erste umfassende Studie des Historikers Adam Raz enthüllt das Ausmaß, in dem Juden arabisches Eigentum während der Nakba 1948 (Massenvertreibung von Palästinensern aus ihren Häusern und ihrem Land) plünderten, und erklärt, warum Ben-Gurion erklärte: ‘Die meisten Juden sind Diebe’, berichtete die Tageszeitung Haaretz in einem Artikel vom 3. Oktober.

“Wir verwandelten einen Mahagonischrank in einen Hühnerstall und kehrten den Müll mit einem Silbertablett auf. Es gab Porzellan mit Goldverzierungen, und wir breiteten ein Laken auf dem Tisch aus und legten Porzellan und Gold darauf, und wenn das Essen fertig war, wurde alles zusammen in den Keller gebracht”, wurde ein Zeuge in dem Buch zitiert.

“An einer anderen Stelle fanden wir einen Lagerraum mit 10.000 Kisten Kaviar, so viel haben sie gezählt. Danach konnten die Jungs ihr ganzes Leben lang keinen Kaviar mehr anfassen. Es gab einerseits ein Gefühl der Scham über das Verhalten und andererseits ein Gefühl der Gesetzlosigkeit”, fügte der Zeuge hinzu.

“Wir verbrachten 12 Tage dort, als Jerusalem unter schrecklicher Knappheit ächzte, und wir nahmen zu. Wir aßen Hühnchen und Delikatessen, die man nicht glauben würde. In [dem Hauptquartier in] Notre Dame rasierten sich einige Leute mit Champagner”, so der Zeuge weiter.

Das Buch liefert Beispiele für die Veruntreuung von palästinensischen Häusern, Geschäften, Fabriken, Ackerland, Kleidung, Büchern und anderem Eigentum. Übersetzt mit Deepl.com



_________________________________________________________

https://prc.org.uk/en/news/2927/new-israeli-book-jewish-soldiers-and-civilians-looted-arab-neighbors-property-en-masse-in-48

Bild: Displaced Palestinian refugees stream from Palestine on the road to Lebanon on November 4, 1948 [AP Photo/Jim Pringle]

Neues israelisches Buch: Jüdische Soldaten und Zivilisten plünderten ’48 massenhaft arabisches Nachbarschaftseigentum

04 Oct 2020

Eine erste umfassende Studie des Historikers Adam Raz enthüllt das Ausmaß, in dem Juden arabisches Eigentum während der Nakba 1948 (Massenvertreibung von Palästinensern aus ihren Häusern und ihrem Land) plünderten, und erklärt, warum Ben-Gurion erklärte: ‘Die meisten Juden sind Diebe’, berichtete die Tageszeitung Haaretz in einem Artikel vom 3. Oktober.

“Wir verwandelten einen Mahagonischrank in einen Hühnerstall und kehrten den Müll mit einem Silbertablett auf. Es gab Porzellan mit Goldverzierungen, und wir breiteten ein Laken auf dem Tisch aus und legten Porzellan und Gold darauf, und wenn das Essen fertig war, wurde alles zusammen in den Keller gebracht”, wurde ein Zeuge in dem Buch zitiert.

“An einer anderen Stelle fanden wir einen Lagerraum mit 10.000 Kisten Kaviar, so viel haben sie gezählt. Danach konnten die Jungs ihr ganzes Leben lang keinen Kaviar mehr anfassen. Es gab einerseits ein Gefühl der Scham über das Verhalten und andererseits ein Gefühl der Gesetzlosigkeit”, fügte der Zeuge hinzu.

“Wir verbrachten 12 Tage dort, als Jerusalem unter schrecklicher Knappheit ächzte, und wir nahmen zu. Wir aßen Hühnchen und Delikatessen, die man nicht glauben würde. In [dem Hauptquartier in] Notre Dame rasierten sich einige Leute mit Champagner”, so der Zeuge weiter.

Das Buch liefert Beispiele für die Veruntreuung von palästinensischen Häusern, Geschäften, Fabriken, Ackerland, Kleidung, Büchern und anderem Eigentum. Übersetzt mit Deepl.com

New Israeli Book: Jewish Soldiers and Civilians Looted Arab Neighbors’ Property en Masse in ’48

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(Rezension des Buches Jewish Soldiers and Civilians Looted Arab Neighbors’ Property en Masse in ’48, vom israelischen Historiker Adam Raz)

https://www.spiegel.de/geschichte/pluenderungen-vor-israels-staatsgruendung-1948-der-grosse-beutezug-a-db81b198-d33c-4834-9f4e-27382211128a?fbclid=IwAR2ulDMitiEP4g9mtPn6szUxwtaNu-Ep8mxVJqdIEAM8XpzX4EG7zsSs0jc

Plünderungen vor Israels Staatsgründung Der große Beutezug Jüdische Zivilisten und Milizionäre raubten 1948 den Besitz vertriebener Palästinenser. Nun schildert ein israelischer Historiker die lange verdrängten Verbrechen – und greift Staatsgründer Ben-Gurion scharf an. Von Joseph Croitoru 04.01.2021, 11.30 Uhr

»Am Mittag kehrte ich nach Tiberias zurück und fand es pogromiert vor«, notierte Yosef Nachmani am 22. April 1948 empört in seinem Tagebuch. Nachmani war jüdisches Mitglied des Stadtrats von Tiberias am See Genezareth. Detailliert beschrieben er und weitere Augenzeugen, was sie als große Schande empfanden für den ersehnten, aber noch nicht gegründeten jüdischen Staat.



Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...