Während die IHRA den Antisemitismus politisiert, stellt NEXUS das Thema mit sorgfältiger Nuancierung dar





NEXUS und IHRA: Die Antisemitismusdebatte



Richard Silberstein

7. Juni 2023

Donald Trump, das krasseste Beispiel eines Politikers, der Juden und Israel in einen Topf wirft

Obwohl die IHRA-Definition” des Antisemitismus von zahlreichen US-Bundesstaaten und europäischen Parlamenten akzeptiert wurde, stößt sie zu Recht auf breite Ablehnung bei führenden Politikern, Menschenrechtsorganisationen, Antisemitismusforschern, zwölf jüdischen Gruppen in den USA und sogar bei ihrem Mitverfasser, Kenneth Stern. Es gibt zahlreiche Probleme, die ich hier darlege. Das Hauptproblem ist jedoch das Konzept des Antisemitismus, das er bietet. Von den 11 Beispielen, in denen der Begriff definiert wird, beziehen sich die meisten auf Israel:

Jüdischen Bürgern wird vorgeworfen, Israel oder den angeblichen Prioritäten der Juden weltweit gegenüber loyaler zu sein als gegenüber den Interessen ihrer eigenen Nationen.

Verweigerung des Selbstbestimmungsrechts des jüdischen Volkes, z. B. durch die Behauptung, die Existenz eines Staates Israel sei ein rassistisches Unterfangen.

Mit zweierlei Maß messen, indem sie von ihm ein Verhalten verlangen, das von keiner anderen demokratischen Nation erwartet oder verlangt wird.

Verwendung von Symbolen und Bildern, die mit dem klassischen Antisemitismus in Verbindung gebracht werden (z. B. die Behauptung, Juden hätten Jesus getötet oder Blutverleumdung), um Israel oder Israelis zu charakterisieren.

Vergleiche der gegenwärtigen israelischen Politik mit der der Nazis ziehen.

Juden kollektiv für die Handlungen des Staates Israel verantwortlich zu machen.

Dies führt dazu, dass eine sehr reale Bedrohung für Juden mit Israel in einen Topf geworfen wird. Die zugrunde liegende Annahme der IHRA ist, dass beide ein und dasselbe sind. Dies ist an sich schon eine reduktionistische Sichtweise. Ganz zu schweigen davon, dass sie charakteristisch für den Judenhass der weißen Rassisten ist. Mit anderen Worten, die Definition selbst ist antisemitisch. Auch wenn dies für einige schockierend sein mag. Aber wenn man bedenkt, dass viele Juden in die Hexenjagd auf den Antisemitismus verwickelt sind, dann ist es gar nicht so weit hergeholt.

Der Kampf der IHRA ist auch keine theoretische Angelegenheit. Er hat für diejenigen, die unter dieser Rubrik des Antisemitismus beschuldigt werden, sehr schädliche Folgen in der Praxis. Das European Legal Support Center hat gerade einen Bericht veröffentlicht, in dem 53 Beispiele von Personen dokumentiert sind, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, Todesdrohungen und Belästigungen ausgesetzt waren und psychische Probleme hatten:

[Sie erlitten eine Reihe von ungerechten und schädlichen Folgen, darunter den Verlust des Arbeitsplatzes und Rufschädigung. [Dazu gehörten auch Zensur, Diffamierung, Entlassungen und die Absage von Veranstaltungen…

Der eigentliche Zweck der IHRA besteht nicht darin, einen komplexen Begriff zu definieren, der sich auf die Einstellung gegenüber Juden bezieht. Vielmehr ist es eine politische Keule, die dazu dient, allzu kritische (von der Antisemitismus-Polizei definierte) Äußerungen über Israel zu kontrollieren.

Tatsächlich würde dieser Blog nach dem IHRA als antisemitisch angesehen werden, wie die folgenden Absätze zeigen. Ich glaube, dass Juden, insbesondere unsere jüdischen Führer, eine moralische Verantwortung haben, sich Israels Rassismus und Apartheid entgegenzustellen. Ich prangere regelmäßig ihre Untätigkeit an. Das könnte laut IHRA als antisemitisch ausgelegt werden. Ich nenne Israel tatsächlich “rassistisch”. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, was ein “rassistisches Bestreben” ist. Unzählige Quellen und israelische Menschenrechts-NGOs selbst haben den israelischen Rassismus hinreichend bewiesen.

Es ist lächerlich anzunehmen, dass der Hinweis auf Israels rassistische, sogar völkermörderische Handlungen gegenüber den Palästinensern eine “Doppelmoral” darstellt. Es gibt nur einen moralischen Standard. Und Israel versagt in fast allen Kontexten kläglich. Ganz zu schweigen davon, dass die Assoziation Israels mit “anderen demokratischen Nationen” eine falsche Bezeichnung ist, da Israel keine demokratische Nation ist. Für seine 2 Millionen palästinensischen Bürger war es das noch nie. Aber die neue faschistische Regierung droht, die wenigen Reste zu zerstören, die seinen jüdischen Bürgern noch geblieben sind.

Obwohl ich die israelfreundlichen Juden nicht beschuldige, Israel gegenüber loyaler zu sein als den USA, stellen sie durch ihre Lobbyarbeit für Militärhilfe und Hunderte von Millionen für Siedlungen und Dutzende von Millionen, die sie ausgeben, um progressive demokratische Kandidaten, die als kritisch gegenüber Israel gelten, zu besiegen, die Interessen Israels über die der USA. Obwohl sie es nicht so sehen, da sie glauben, dass die Interessen der beiden Staaten identisch sind, besteht ihre Hauptmotivation in Wirklichkeit darin, politischen Druck im Namen Israels auszuüben.

Bidens nationale Strategie, die IHRA “umarmt” hat

Die der IHRA zugrundeliegenden Annahmen bedeuten zudem eine Abwertung der jüdischen Diaspora, eine Unterordnung Israels als der natürlichen Heimat aller Juden. Und damit die einzig geeignete Adresse für das Weltjudentum. Viele Juden lehnen die Verarmung des jüdischen Lebens in der Diaspora ab, die ein solches Konzept mit sich bringt. Israel und die Diaspora sind nicht an der Hüfte verbunden. Wir sind und müssen zwei getrennte Einheiten mit einigen sich überschneidenden, aber keineswegs identischen Interessen sein.

IHRA vs. NEXUS

Die Biden-Administration hat kürzlich eine neue “Antisemitismus-Strategie” angekündigt, in der erklärt wird, dass die Regierung das IHRA “anerkennt”. Allerdings fand sie auch eine alternative Definition, das Nexus-Dokument, erwägenswert. Es ist bedauerlich, dass er die IHRA befürwortet, während er das weitaus bessere NEXUS-Dokument fast als nachträgliches Element betrachtet.

NEXUS ist alles, was IHRA nicht ist. Während letztere vorgibt, Antisemitismus zu definieren, besteht ihr Ziel darin, Äußerungen über Israel zu kontrollieren. In der Tat wird Israel durch ein Täuschungsmanöver in ein fast völlig unbeteiligtes Thema hineingedrängt.

NEXUS tarnt seinen Zweck nicht. Er sagt es klar und deutlich: “Den Antisemitismus in seinem Zusammenhang mit Israel und dem Zionismus verstehen”. Es ist klar, sorgfältig formuliert und rigoros. Ganz zu schweigen von der guten Gliederung in zwei Abschnitte: Was ist Antisemitismus und was nicht. Für unsere Zwecke ist der zweite Teil am relevantesten und hilfreichsten in dieser Debatte:

Was ist nicht antisemitisch?

In der Regel sollten Kritik am Zionismus und an Israel, Widerstand gegen die Politik Israels oder gewaltfreie politische Aktionen, die sich gegen den Staat Israel und/oder seine Politik richten, nicht als antisemitisch angesehen werden.

Selbst strittige, scharfe oder harsche Kritik an Israels Politik und Handlungen, einschließlich derer, die zur Gründung Israels geführt haben, ist nicht per se illegitim oder antisemitisch.

Die Ablehnung des Zionismus und/oder Israels ist nicht notwendigerweise Ausdruck einer spezifischen antijüdischen Gesinnung und führt auch nicht absichtlich zu antisemitischen Verhaltensweisen und Zuständen. (Zum Beispiel… können die persönlichen oder nationalen Erfahrungen einer Person durch die Gründung des Staates Israel negativ beeinflusst worden sein. Diese … Einstellungen gegenüber Israel und/oder dem Zionismus stellen nicht notwendigerweise antisemitisches Verhalten dar.)

Israel unverhältnismäßig viel Aufmerksamkeit zu schenken und Israel anders zu behandeln als andere Länder ist kein… Beweis für Antisemitismus. (Es gibt zahlreiche Gründe dafür, Israel besondere Aufmerksamkeit zu schenken und Israel anders zu behandeln…).

Es ist in gewisser Weise ironisch, dass NEXUS zwar zuerst an der Annenberg School of Journalism der USC entwickelt wurde, sein derzeitiges akademisches Zuhause aber das Center for the Study of Hate des Bard College ist, das von keinem Geringeren als Kenneth Stern gegründet wurde. Das kann kein Zufall sein. Stern sieht den Schaden, den die IHRA angerichtet hat. Daher sieht er es als seine Pflicht an, eine weitaus durchdachtere und umfassendere Gegendefinition vorzulegen. Das ist ihm gelungen.

Leider ist NEXUS nicht sehr bekannt. Ich hatte noch nie davon gehört, bis ich den Biden-Bericht las. Die Gegner der IHRA sollten eine konzertierte Aktion durchführen, um NEXUS als würdige, überlegene Alternative anzubieten. Wenn wir diese schädliche Bedrohung der freien Meinungsäußerung bekämpfen wollen, müssen wir sie nicht nur angreifen, sondern etwas Besseres präsentieren.

Die Jerusalemer Erklärung

Es gibt noch einen dritten Versuch, diese Probleme anzugehen: die Jerusalemer Erklärung. Sie wurde von einer “Gruppe von Wissenschaftlern aus den Bereichen Holocaustgeschichte, jüdische Studien und Nahoststudien” verfasst. Meines Erachtens ist sie NEXUS recht ähnlich, allerdings mit einem wesentlichen Unterschied. Sie ist als Antwort auf die IHRA formuliert:

Die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus ist eine Antwort auf die IHRA-Definition… Wir haben versucht, sie zu verbessern… Institutionen, die die IHRA-Definition bereits übernommen haben, können unseren Text als Hilfsmittel für ihre Interpretation nutzen.

Obwohl die allgemeinen Ziele der Erklärung lobenswert sind und es notwendig ist, Alternativen vorzuschlagen, ist es ein Fehler, ein solches Dokument mit der IHRA zu verbinden. Es ist so grundlegend fehlerhaft, dass es bei der Ausarbeitung neuer Ansätze vollständig verworfen werden sollte. Es ist unwahrscheinlich, dass eine Institution, die das IHRA angenommen hat”, wie die obige Passage suggeriert, es als “Instrument zu seiner Auslegung” verwenden würde. Diese Passage deutet auf einen Versuch hin, eine unüberbrückbare Kluft zu überbrücken. Übersetzt mit Deepl.com

