Nicaragua baut wieder auf – fünf Jahre nach dem Sieg über den von den USA finanzierten Terror

von John Perry

15. Juni 2023

Fünf Jahre nach dem gewaltsamen Putschversuch in Nicaragua feiert das Land seine Erholung – der Frieden ist zurückgekehrt, die Wirtschaft wächst, die 2021 wiedergewählte sandinistische Regierung investiert kräftig in öffentliche Dienstleistungen.

Aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, was 2018 geschah und welchen enormen, vorsätzlichen Schaden das Land erlitten hat. Nicaraguas Opposition, die in Washington um Unterstützung wirbt, erwartet, dass ihre schrecklichen Taten vergessen werden.

Dieser Artikel beschreibt im Detail einen der vielen Vorfälle extremer Gewalt. Er ereignete sich in Masaya, einer der wichtigsten Städte Nicaraguas, die im Jahr 2018 mehrere Wochen lang von Schlägern der Opposition kontrolliert wurde und Schauplatz vieler grausamer Verbrechen war.

Masaya, Nicaragua – Die Geschichte beginnt einen Monat vor dem Vorfall, den ich jetzt beschreiben werde. Ich lebe in der Stadt und hatte in mein Tagebuch geschrieben, dass “Samstag, der 12. Mai als der schlimmste Tag in Masaya seit dem Erdbeben im Jahr 2000 gelten muss.”

In der vorangegangenen Nacht hatten Vandalen der Opposition das Haus des ehemaligen stellvertretenden Bürgermeisters zerstört und anschließend das Rathaus in Brand gesetzt, ein altes Kolonialgebäude, in dem auch das Museum der Helden und Märtyrer der Revolution untergebracht ist. Die Straßensperren der Opposition, die im April in den Straßen von Masaya errichtet worden waren, wurden Anfang Mai geräumt, oft von Einheimischen, aber sie wurden wieder aufgebaut, wodurch der Verkehr in den meisten Teilen der Stadt zum Erliegen kam und die Straßen unter die Kontrolle der Opposition gerieten. Trotzdem folgten die Konzernmedien und die Kommentatoren in den USA den lokalen rechten Medien, indem sie die gewalttätigen Angriffe auf junge Sandinisten oder die Polizei schoben und nicht auf den oppositionellen Mob, der tatsächlich verantwortlich war.

Bald hatte die Opposition die Stadt vollständig unter Kontrolle. Während eines von der katholischen Kirche veranstalteten “nationalen Dialogs” bot die Regierung an, die Polizei auf ihre Posten zu beschränken und sie anzuweisen, die Schüsse der Opposition nicht zu erwidern. Im Gegenzug sollte die Opposition die Straßensperren abbauen, doch stattdessen verstärkte sie diese. Viele weitere Gebäude wurden niedergebrannt, darunter der Touristenmarkt und die Hauptschule mit über 3.000 Schülern. Die Geschäfte im Zentrum von Masaya wurden geplündert und die meisten blieben geschlossen.

Anfang Juni war eines der wenigen wichtigen städtischen Gebäude, das nicht beschädigt worden war, das Plantel oder Depot der Stadt, in dem mehrere Büros untergebracht waren und in dem alle Fahrzeuge der Stadtverwaltung sowie ein Großteil der Vorräte gelagert wurden, darunter auch ein Lager mit Material für Notfälle wie Erdbeben.

Der Bürgermeister, der sich damals versteckt hielt, hatte angeordnet, dass das Depot um jeden Preis bewacht werden musste. Dies wurde jedoch immer gefährlicher: Die Arbeiter wurden auf dem Weg zur und von der Arbeit auf der Straße überfallen. Daher wurde ein Dutzend Mitarbeiter des Sicherheitspersonals gebeten, ständig vor Ort zu bleiben, zu essen und zu schlafen. Sie waren bewaffnet und in der Lage, sich selbst zu schützen. Am 12. Juni ging dann eine Warnung ein, dass ein Angriff bevorstand: Die Beamten mussten entscheiden, wie sie reagieren sollten.

Meine Freunde Roberto Jose Raydez Garcia (bekannt als “Tito”) und Reynaldo Jose Urbina Cuadra (“El Chele”) waren für die Sicherheit im Depot zuständig und greifen die Geschichte auf. Sie erzählten mir, dass sie, während die Wachen ihre Verteidigung planten, eine Nachricht erhielten, dass Präsident Ortega ihnen befohlen hatte, das Feuer nicht zu erwidern, und dass sie versuchen sollten, die Zahl der Verletzten zu minimieren. Stattdessen versteckten sie sorgfältig die meisten Waffen. Dem Personal wurde die Möglichkeit gegeben, nach Hause zu gehen, aber, so erklärte Tito, der für die Sicherheit zuständig war, beschlossen sie alle zu bleiben, denn “wenn wir schon sterben mussten, dann gemeinsam, mit unseren Stiefeln”.

Tito und El Chele während ihrer Entführung durch oppositionelle Hooligans

Am Mittwochnachmittag, dem 13. Juni, umzingelte eine riesige Menschenmenge – schätzungsweise 500 Personen -, die meisten mit selbstgebauten Mörsern, aber auch viele mit Pistolen, Schrotflinten und AK47s, das Depot von allen Seiten. Mehrere Mörsergranaten explodierten, als die Menschen durch die Haupttore eindrangen. Zunächst versuchten sie, einen Benzintank in Brand zu setzen. Dann warfen sie alle Wachleute zu Boden und raubten ihnen alles, was sie besaßen, einschließlich des Lohns, den sie gerade erhalten hatten. Sie nahmen die Schlüssel zu ihren persönlichen Motorrädern an sich. Titos persönliche Pistole wurde konfisziert und später bei dem Oppositionsführer Santiago Fajardo gefunden, als dieser zwei Monate später verhaftet wurde.

Tito versuchte, mit den Führern zu sprechen. Er sagte, wenn sie das Depot plündern würden, sollten sie die Fahrzeuge unversehrt lassen, denn wer auch immer in Zukunft das Rathaus kontrollieren würde, würde sie für die Instandhaltung der Stadt benötigen. Er wurde ignoriert. Sie begannen, die Fahrzeuge zu demontieren, nahmen die wertvollen Teile, einschließlich der Räder, mit, schlugen aber auch Fenster ein und setzten einige von ihnen in Brand. Sie nahmen alle Vorräte im Büro und in den Lagerräumen mit – Computer, Papier, Reis, Zement, Matratzen für Notfälle – alles, was sich bewegen ließ, wurde auf die Handkarren geladen, die die Arbeiter bei der Straßenreinigung benutzten, und gestohlen. Tito geht davon aus, dass 36 Fahrzeuge und sieben Motorräder gestohlen oder zerstört wurden. Nichts wurde in einem Stück zurückgelassen.

Von Schlägern der Opposition in Masaya zerstörte Fahrzeuge

Die meisten Wachen wurden abgeführt, aber Tito und El Chele, die beiden Manager, blieben zurück und wurden dann getrennt. Tito erzählt, wie sie begannen, ihn zu verhören und zu foltern. Sie fragten wiederholt, wo der Bürgermeister sei, weil sie ihn finden und töten wollten. Sie schlugen ihm mit einem selbstgebauten Mörser (einem Stahlrohr) auf den Kopf, schlugen ihm den Kopf auf und hielten ihm Pistolen an den Kopf, darunter eine AK 47.

Nachdem sie mit Tito nicht weiterkamen, brachten sie ihn zur Kirche San Jerónimo, schlugen ihn auf dem Weg dorthin immer noch und sagten, sie würden ihn bei den Priestern lassen. Da die Kirche und das Haus des Priesters leer waren, brachten sie Tito stattdessen zu einer der Straßensperren und begannen zu diskutieren, ob sie ihn einfach umbringen sollten. Tito sagt, er wisse, dass er “mit Gott gehen” würde: Er habe nichts Falsches getan und würde mit gutem Gewissen sterben.

Doch stattdessen begann einer aus der Gruppe, seine Wunden zu behandeln, und sagte, er müsse ins Krankenhaus, weil er stark blute. “Wenn du auf der Straße stirbst”, sagte er, “wird das in den sozialen Medien schlecht aussehen”. Die Gruppe begann zu streiten, ob sie ihn befreien sollte oder nicht, aber schließlich taten sie es. Um in Sicherheit zu gelangen, musste Tito jedoch an den Straßensperren vorbeikommen, also erfand er die Geschichte, er sei von der Polizei angegriffen worden. Es funktionierte und sie ließen ihn passieren. Um 17.00 Uhr hatte er sich in das Haus der Sekretärin des Bürgermeisters geflüchtet. Sie rief seine Frau an, die ihm saubere Kleidung brachte und ihn nach Hause brachte. Es dauerte acht Tage, bis er sich von dem Angriff erholt hatte, und er spürt noch immer den Schaden an seinem Schädel.

Die anderen Wächter wurden ebenfalls geschlagen und zum Haus des Priesters gebracht, aber diesmal gab es ein Empfangskomitee. Ein Mitglied war Álvaro Leiva von der nicaraguanischen “Menschenrechts”-Gruppe ANPDH, deren berüchtigte Rolle bei dem Putschversuch bereits in The Grayzone beschrieben wurde. Die anderen waren katholische Priester: Pater Bismarck Conde und Pater Edwin Román. Sie fragten die Wächter, warum sie die Regierung immer noch unterstützten und warum sie nicht aufhörten, für sie zu arbeiten. Als sie erklärten, dass sie von der Opposition verprügelt worden waren, wurde ihnen gesagt, dass sie darüber schweigen müssten, wenn sie nach Hause gehen wollten.

El Chele erzählt die Geschichte ab dem Zeitpunkt, an dem er von Tito getrennt wurde. Nachdem sie mit stählernen Mörserrohren verprügelt worden waren, wurde El Chele aufgefordert, seinen Angreifern zu zeigen, wo die Waffen der Sicherheitskräfte versteckt worden waren. Er weigerte sich. Er sagt, dass zu diesem Zeitpunkt, als er befragt wurde, acht Anführer der Gruppe in voller Militärkleidung, mit Armeestiefeln, Tarnkleidung, Sturmhauben und Sonnenbrillen gekleidet waren und AK47s trugen, eine davon neu. Sie brachten ihn in den Besprechungsraum des Depots, wo sie ihn erneut befragten und fragten: “Wo sind die Waffen, wo ist der Bürgermeister?”.

Dann begann die Folter – sie legten El Chele mit gespreizten Beinen auf den Boden und schlugen ihm immer wieder mit dem Schaft eines Gewehrs in den linken Arm, wobei sie ihn weiter aggressiv befragten, als die Schmerzen unerträglich wurden. Sie wollten wissen, wo das Rathaus seine Vertragsunterlagen aufbewahrte, wie sich der Bürgermeister bewegte und welche Pläne die Polizei hatte, Masaya abzulösen (“was für einen Scheiß will die Polizei machen?”).

Danach brachten sie ihn aus dem Depot heraus, beobachtet von einer Menschenmenge, die kaum etwas tun konnte. Gegenüber dem Depot befindet sich eine Klinik, und ein Arzt und eine Krankenschwester traten vor, um ihm medizinische Hilfe anzubieten. El Chele lehnte dies mit der Begründung ab, dass sie selbst angegriffen werden könnten. Er wurde zum Leiter einer der Straßensperren, Humberto Macias, gebracht, der ihn kannte und sich bereit erklärte, ihm einen Arzt zu besorgen.

Man setzte ihn auf ein Motorrad und brachte ihn zu einem geheimen medizinischen Posten. Hier begannen sie, ihn erneut zu befragen, immer die gleichen Fragen, die er nicht beantworten wollte. Sie machten Fotos von ihm, stellten sie in die sozialen Medien, nahmen sie aber zwei Stunden später wieder herunter. In den Beiträgen hieß es, seine Verletzungen seien das Ergebnis eines Angriffs durch einen sandinistischen Mob. Die Ärzte verbanden seinen Arm, um die Blutung zu stoppen, aber Teile des Muskels waren so stark beschädigt, dass sie aus seinem Arm hingen und sie die Wunde nicht nähen konnten.

Er war von etwa 15.00 Uhr bis 17.10 Uhr dort. Er hatte versucht, Zeit zu gewinnen, in der Hoffnung, dass es Verhandlungen über seine Freilassung geben könnte. Dann kamen Leiva und Padre Román mit anderen Leuten vom ANPDH und taten so, als ob sie das Sagen hätten. Wieder stellten sie die gleichen Fragen: Wo war der Bürgermeister? Wo werden die Dokumente des Rathauses aufbewahrt? Wo bewahren sie die Waffen auf?

Sie setzten ihn in ein Auto und brachten ihn zu dem Haus des Priesters, in dem auch die anderen festgehalten wurden, und fuhren problemlos durch die Straßensperren. Inzwischen war es dunkel geworden, und El Chele befürchtete, dass er, wenn sie ihn in der Dunkelheit freiließen, an den Straßensperren in noch größere Gefahr geraten könnte. “Aber du kannst gehen”, sagten sie, “denk daran, wenn sie fragen, was passiert ist, dass wir dir nichts getan haben.” El Chele hielt es jedoch für eine Falle, ihn freizulassen – sie könnten ihm folgen und dann auch seine Familie angreifen – und so wurde er mit dem Priester (Padre José Antonio Espinoza), einem Arzt und zwei Messdienern im Haus des Pfarrers zurückgelassen.

Um 21.00 Uhr boten sie ihm Tabletten gegen die Schmerzen in seinem Arm an, aber er sah, dass es sich um Schlaftabletten handelte und befürchtete, dass sie ihn zum Schlafen bringen wollten, um ihn dann zu den Straßensperren zu bringen, ihn zu töten und zu behaupten, dass die Polizei es getan hätte. Als er vorgab, einzuschlafen, legten sie ihn auf ein Bett und fesselten ihn daran. Gegen 2.00 Uhr morgens, als er das Haus ruhig vorfand, befreite er sich und ging nach draußen in den Garten und dann in ein Lagerhaus für religiöse Reliquien. Dort sah er große Säcke voller Mörserbomben, einen Haufen selbstgebauter Mörser und Säcke mit Grundnahrungsmitteln (Reis, Bohnen, Speiseöl usw.).

Seine Angreifer hatten das Telefon, das er in seiner Hose versteckt hatte, nicht gefunden, und so rief er an, woraufhin zwei sandinistische Kollegen eintrafen, denen es gelang, die Straßensperren zu einer Zeit zu passieren, in der kaum jemand unterwegs war. Er versteckte sich sechs Tage lang, bis die Polizei diesen Teil von Masaya räumte und er medizinisch behandelt werden konnte. “Das waren die sechs längsten Tage meines Lebens”, sagte El Chele. Als er schließlich das Krankenhaus erreichte, war es zu spät, um seinen linken Arm zu retten, und er musste amputiert werden.

Masaya wurde schließlich von der Gewalt der Opposition befreit, als diejenigen, die die Straßensperren kontrollierten, durch einen massiven Polizeieinsatz am 17. Juli 2018 in die Flucht geschlagen wurden. Die Polizei war angewiesen worden, nicht direkt auf ihre Gegner zu schießen, wenn es sich vermeiden ließ, und es gab an diesem Tag nur fünf Tote, darunter einen Polizisten. Die Stadtverwaltung begann sofort mit der Instandsetzung der Straßen, die für die Errichtung der Straßensperren aufgerissen worden waren. Die städtischen Dienste wie die Müllabfuhr wurden im August wieder aufgenommen, nachdem die Regierung neue Fahrzeuge geschickt hatte. Der Betriebshof und seine Mitarbeiter nahmen ihre Arbeit wieder auf, und innerhalb von zwei Jahren wurden neue Büros anstelle der zerstörten errichtet.

Sowohl Tito als auch El Chele räumen ein, dass die Politik der Regierung in vielerlei Hinsicht wirksam war – die Opposition durfte in Masaya und anderen Städten ihr Unwesen treiben, und infolgedessen war ein Großteil der öffentlichen Unterstützung, die sie erhielt, schnell verschwunden. Nichtsdestotrotz wurden viele derjenigen, die an dem Angriff auf das Depot beteiligt waren, gefasst und verurteilt und im Rahmen einer staatlichen Amnestie im Jahr 2019 freigelassen. Santiago Fajardo, einer von mehreren, die jetzt wieder auf freiem Fuß sind, hat einen Lieferservice in Masaya, scheint sich bedeckt zu halten und wurde kürzlich beschuldigt, die Opposition zu spalten.

Einige der Täter setzten die kriminellen Aktivitäten fort, die sie vor dem Putschversuch betrieben hatten: Cristian David Meneses Machado, bekannt als “Chino Wan”, und Jader Humberto Gonzalez Zeledon, “Comandante Zero”, sitzen beide wegen Drogenschmuggels im Gefängnis. “Comandante Zero” war auch an der grausamen Folterung und Ermordung eines Polizisten, Gabriel Vado, an einer Straßensperre in Masaya am 15. Juli 2018 beteiligt. Andere Beteiligte, wie Fajardos Bruder Cristian, gehören zu den ehemaligen Gefangenen, die jetzt im Exil in den USA oder Costa Rica leben.

Während der Gewalt im Jahr 2018 haben die nicaraguanischen Behörden wiederholt vergeblich versucht, die Interamerikanische Menschenrechtskommission (IACHR), die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) und den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen (UNHRC) einzuschalten, die angeblich unparteiische Untersuchungen der Ereignisse durchführen. Alle diese Gremien haben die Beweise für die Verbrechen der Opposition, einschließlich einer speziellen Eingabe an die IACHR über die Entführung und Folterung von El Chele, erhalten, aber nicht beachtet.

Der UNHRC, der kürzlich die Verleihung eines bedeutenden Preises an den Oppositionsführer Felix Maradiaga ausrichtete, hat nun eine “Gruppe von Menschenrechtsexperten”, die sich mit Nicaragua befasst. Ihr erster, 300-seitiger Bericht, der im März dieses Jahres veröffentlicht wurde, enthält eine ausführliche Fallstudie über Masaya: Der Angriff auf das Plantel wird mit keinem Wort erwähnt, und die anschließende Ermordung von Gabriel Vado wird mit wenigen Worten abgetan. Die Nicaragua Solidarity Coalition hat eine ausführliche Antwort und eine Petition zu diesem Bericht veröffentlicht, der bisher vom UNHRC und seiner “Expertengruppe” ignoriert wurde.

Die Menschen in Masaya, insbesondere die vielen direkten Opfer der Oppositionsgewalt, sind wütend darüber, dass Nicaraguas angeblich “friedliche” Opposition nun von den Konzernmedien und von internationalen Gremien gelobt wird. Einflussreiche Organisationen wie Amnesty International, die die Verbrechen der Opposition nicht zur Kenntnis genommen haben, protestieren nun, weil mehr als 200 der Verbrecher in die USA abgeschoben wurden, obwohl dies mit ausdrücklicher Zustimmung Washingtons geschah. Enttäuschend ist, dass viele Linke in den USA und Europa diese Propaganda schlucken und Ex-Sandinistas wie Dora Maria Téllez verteidigen, die von den USA rekrutiert wurden, um den Terrorismus in Masaya und anderen Städten zu organisieren und zu finanzieren.

Ihre Opfer – unschuldige Menschen wie Tito und El Chele, die lediglich versuchten, die Errungenschaften der sandinistischen Revolution und die Vorteile, die sie den ärmsten Bürgern Nicaraguas gebracht hatte, zu schützen – werden in Nicaragua als Helden anerkannt, von der Außenwelt jedoch ignoriert. Übersetzt mit Deepl.com