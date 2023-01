All is not well for Ukraine The delivery of tanks, advanced air defense systems and potentially long-range ground-launched bombs may be a response to Ukraine’s dire requests, but it also brings with it a new load of problems. These hastily and urgently provided supplies indicate that all is not well in Kiev and that it is closer than ever to losing the war with Russia.

Ukraine says it needs bigger and better weapons to defeat Russia. Image: Twitter / New Statesman



Westliche Berichte, die die ukrainische Propaganda nachplappern, werden durch Kiews dringenden Ruf nach besseren Waffen widerlegt, während sich die Anzeichen mehren, dass die Ukraine den Krieg verliert

Nicht alles ist gut für die Ukraine

von Stephen Bryen



24. Januar 2023



Die Ukraine sagt, sie brauche größere und bessere Waffen, um Russland zu besiegen. Bild: Twitter / New Statesman

Die Lieferung von Panzern, fortschrittlichen Luftabwehrsystemen und potenziell bodengestützten Langstreckenbomben mag eine Antwort auf die dringenden Bitten der Ukraine sein, aber sie bringt auch eine Menge neuer Probleme mit sich.

Diese übereilten und dringenden Lieferungen zeigen, dass in Kiew nicht alles in Ordnung ist und dass das Land näher denn je daran ist, den Krieg mit Russland zu verlieren. Es handelt sich nicht um einen Eins-zu-eins-Ersatz für verlorene Ausrüstung: Die meisten dieser Lieferungen zielen darauf ab, das Kriegsglück zu Gunsten der Ukraine zu wenden.

Mindestens eine der geplanten Waffen, eine bodengestützte Langstreckenbombe mit einer Reichweite von 100 Meilen, bekannt als ATACMS, würde den Krieg von ukrainischem auf russisches Gebiet verlagern.

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass diese Art von Waffe in den Händen der Ukraine zu einem größeren Krieg in Europa führen wird. Russland wird versuchen, die Transitzentren für diese Lieferungen anzugreifen, höchstwahrscheinlich Polen, obwohl als Vergeltungsmaßnahme auch Angriffe auf Eisenbahnen und Straßen in Deutschland denkbar wären.

Die Entscheidung der USA, aufgerüstete Atombomben nach Europa zu liefern, wird die Russen auch davon überzeugen, dass ein taktischer Atomkrieg die Antwort der NATO sein könnte, wenn die Ukraine zusammenbricht. Im Vergleich zu den USA und der NATO verfügt Russland über ein massives Arsenal an taktischen und strategischen Atomwaffen.

Die ukrainischen Streitkräfte fallen in der Donbass-Region zurück und werden, wenn der Rückzug anhält, bald die strategische Stadt Bakhmut verlieren. Die russische Welle ist nach Ansicht des Pentagons eine sichere Sache, und die USA haben die Ukraine aufgefordert, das Gebiet aufzugeben.

Ukrainische Soldaten beim Ausheben von Schützengräben in Bachmut. Bild: Screengrab / CNN

Die militärische und politische Führung der Ukraine kann sich jedoch nicht zurückziehen, da dies das Zentrum des Landes für die russische Armee öffnen würde. Das wiederum könnte einen lange unterdrückten Ruf nach einem politischen Wandel in der Ukraine mit unbekannten und unvorhersehbaren Folgen entfachen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj weiß genau, dass er die meisten seiner politischen Gegner verhaftet und die ihm missliebigen Medien zum Schweigen gebracht hat, einschließlich einiger Fälle, in denen seine Gegner angeblich von der ukrainischen Geheimpolizei SBU liquidiert wurden.

Aber das wird ihn oder seine Kollegen nicht schützen, wenn die Menschen in Kiew zu begreifen beginnen, dass die ukrainischen Verteidigungslinien zusammenbrechen.

Obwohl die Ukraine behauptet, eine Demokratie zu sein, ist sie in Wirklichkeit ein autoritäres Land, das echte Nachrichten unterdrückt und jegliche Opposition unterdrückt. Aber dank der sozialen Medien werden die Botschaften trotzdem ankommen, und Selenskyj und sein Team haben viel zu befürchten.

Es scheint, dass die USA ihre Hoffnung, die Situation auf dem Schlachtfeld zu ändern, auf die neuen Panzersysteme setzen, die in die Ukraine geliefert werden. Die USA haben enormen Druck auf Deutschland ausgeübt, damit es seine maroden Leopard-II-Panzer ausliefert und Polen die vorhandenen Leopard-Panzer liefern kann.

Polen verfügt über einen Bestand von 569 Panzern, von denen 398 aktiv sind. Die meisten der aktiven Panzer in Polens Armee sind Leopard II (250). Polen plant, die Leopard-Panzer durch 180 koreanische K-2 Black Panther-Panzer zu ersetzen, von denen die ersten zehn im Dezember 2022 ausgeliefert wurden. Der K2 ist ein moderner Panzer mit netzzentrierten Fähigkeiten.

Niemand kann sagen, wie effektiv die Leopard-Panzer auf dem modernen Schlachtfeld sein werden. Im Dezember 2016 wurden zahlreiche Leopard 2 bei Kämpfen um das von ISIS gehaltene Gebiet Al-Bab in der Nähe von Aleppo, Syrien, zerstört. Zehn Leopard wurden zerstört, davon fünf durch Panzerabwehrraketen (russischer Herkunft), zwei durch Sprengfallen und einer durch Raketenbeschuss.

Die russischen drahtgesteuerten Panzerabwehrraketen 9k115 Metis und 9M113 Konkurs sind alte Waffen aus den 1970er Jahren. Dies legt den Verdacht nahe, dass die Leopards nicht effektiver sind als die Panzer russischer Herkunft, über die die Ukraine bereits verfügt, was erklären könnte, warum Polen sie loswerden will.

Die USA haben deutlich gemacht, dass sie den Abrams M-1-Panzer nicht an die Ukraine liefern werden. Dabei handelt es sich um den wichtigsten Kampfpanzer der USA, der für die NATO-Verteidigung unerlässlich ist. Das Zögern, diese Panzer in die Ukraine zu schicken, könnte auch auf die Ansicht des Pentagons zurückzuführen sein, dass die M-1-Panzer auf dem modernen Schlachtfeld gegen die russischen Streitkräfte nicht gut abschneiden könnten, da diese den größten Teil des ukrainischen Luftraums kontrollieren, was bedeutet, dass die Panzer durch Luftangriffe zerstört werden können.

Ein M1A1 Abrams Kampfpanzer der Bravo Company, 185th Armor, 81st Armor Brigade, führt eine Gebietsaufklärung um Balad, Irak, durch. Foto: US Air Force Staff Sergeant Shane A. Cuomo / Wikimedia Commons

Psychologisch gesehen wäre der Verlust von US-Panzern an russische Waffen eine negative Botschaft über Amerikas Fähigkeit, die Sicherheit in Europa aufrechtzuerhalten. (Es würde die baltischen Staaten und Deutschland sicherlich verunsichern.)

Eine der Hauptgefahren des Ukraine-Krieges besteht darin, dass er auf andere europäische Länder, insbesondere Polen, übergreift. Eine weitere russische “Option” könnte darin bestehen, die Unterstützung der USA für die Ukraine durch einen Angriff auf einen oder mehrere der baltischen Staaten, nämlich Estland, Lettland und Litauen, zu kontern.

Die Spannungen zwischen den baltischen Staaten und Russland nehmen zu, wie jüngst die Entscheidung Russlands zeigte, den estnischen Botschafter in Moskau auszuweisen.

Estland ist aufgrund seiner Lage am Finnischen Meerbusen und seiner sensiblen Grenze zu Russland in der Nähe von St. Petersburg von entscheidender Bedeutung. Estland richtet eine “angrenzende” Zone ein, die ihm das Recht gibt, russische zivile und militärische Schiffe zu inspizieren.

Es ist unwahrscheinlich, dass Estland irgendwelche Inspektionen durchführen kann, da es nur über zwei Patrouillenschiffe (EML-Roland und EML-Risto) und keine anderen Kriegsschiffe außer einigen Minenlegern verfügt. Aber selbst wenn Estland dies versuchen würde, entstünde ein weiterer Reibungspunkt, den Russland nach Belieben ausnutzen könnte.

Es gibt auch ein strategisches Element. Mit dem Beitritt Finnlands zur NATO, das de facto bereits Mitglied ist, wird der Finnische Meerbusen für Russland deutlich feindlicher, und der Druck auf die russische politische Führung wird zunehmen, Maßnahmen gegen eine wachsende Bedrohung der russischen Sicherheit zu ergreifen.

Die Ukraine ist zwar weit weg, aber die Russen sehen in dem “Zusammenschluss” der NATO mit Russland ein zentrales Problem für die russische Sicherheit und Stabilität. Damit rückt die baltische Region stärker in den Fokus, denn die Russen sehen, dass die NATO versucht, sie einzukreisen und ihre wirtschaftlichen und militärischen Vorteile zu untergraben.

Die Regierung Biden scheint sich, zumindest oberflächlich betrachtet, wenig Sorgen über die Gefahr eines sich ausweitenden Krieges oder die Möglichkeit einer Niederlage der Ukraine durch Russland zu machen. Tatsächlich behaupten die Regierung und ihre Verbündeten immer wieder, sie stünden kurz davor, die Russen aus der Ukraine zu vertreiben – die jüngste derartige Behauptung stammt vom Befürworter des Ukraine-Kriegs, Boris Johnson.

Wäre diese Behauptung wahr, dann wären all die zusätzlichen Waffen, die an die Ukraine geliefert werden sollen, nicht so dringend notwendig.

Eines der Probleme besteht darin, dass die Kriegsnachrichten in erster Linie von der ukrainischen Propaganda stammen, die von den westlichen Medien endlos nachgeplappert wird. Wann immer es widersprüchliche Informationen gibt – zum Beispiel über die hohe Zahl der ukrainischen Todesopfer -, wehrt sich Kiew so heftig, dass die führenden Politiker des Westens schweigen.

Dennoch sickern von Zeit zu Zeit genaue Informationen durch. Jüngstes Beispiel ist ein deutscher Bericht, der sich auf den Berliner Auslandsnachrichtendienst BND beruft und besagt, dass die ukrainischen Opfer in der Bachmut-Region sehr hoch sind, schätzungsweise mehrere hundert pro Tag.

Washington könnte also bald vor einer gefährlichen Entscheidung stehen. Sollte es US-Truppen oder US-Luftstreitkräfte in der Ukraine einsetzen? Wenn ja, wie schnell würde sich der Krieg in Europa ausbreiten?

Würde die NATO, die stets weitaus ungestümer auftritt, als es die Realität rechtfertigen würde, die Entsendung von NATO-Truppen in die Ukraine unterstützen? Oder würden die Knie der NATO schließlich einknicken?

Das alternative – und wahrscheinlichere – Szenario ist, dass Washington auf eine Friedensregelung drängen wird, was es in der Vergangenheit strikt abgelehnt hat. Wird Russland bereit sein, sich an einen Tisch zu setzen und über eine Einigung zu sprechen? Natürlich, aber nur, wenn der Preis stimmt. Übersetzt mit Deepl.com

