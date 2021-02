“Nicht die Beschränkung ist der Normalzustand” Heribert Prantl im DLF Interview

Publizist Prantl zu Corona-Maßnahmen „Nicht die Beschränkung ist der Normalzustand“

Der Bundestag komme in der Pandemie viel zu kurz, kritisierte der Publizist und Jurist Heribert Prantl im Dlf. Die Grundrechte müssten auch in Notzeiten Leuchttürme bleiben. Er sorge sich, dass man sich daran gewöhne, dass die Beschränkungen „zum probaten Mittel“ in weiteren Krisen werden.

Heribert Prantl im Gespräch mit Tobias Armbrüster

Von der Bund-Länder-Runde, die sich am Mittwoch (10.01.2021) trifft, stünde nichts im Grundgesetz, kritisiert der Jurist und Publizist Herbert Prantl. „Im Grundgesetz steht ganz deutlich: Der Entscheider in einer rechtsstaatlichen Demokratie ist der Bundestag“. Dieser komme in der ganzen Krise aber viel zu kurz. Er bekomme den Eindruck, dass vor dem Lockdown bereits der Selbst-Lockdown des Parlaments gekommen sei, so Prantl.