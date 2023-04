Tyler Durdens Foto

“Nicht über Nord Stream reden”: WaPo-Bericht demoliert offizielles Narrativ weiter

von Tyler Durden

4. April 2023

Deutsche Ermittler äußern nun ernsthafte Zweifel an der offiziellen Nord-Stream-Sabotage-Erzählung, die nach dem bahnbrechenden Seymour-Hersh-Bericht, der auf eine gemeinsame verdeckte Operation von CIA und US-Marine mit Hilfe Norwegens hindeutet, stark vorangetrieben wurde. Letzten Monat veröffentlichte Hersh einen Artikel auf Substack, in dem er behauptete, die CIA habe eine Tarngeschichte für die Nord-Stream-Bombenanschläge erfunden, die der New York Times und der deutschen Zeitung Die Zeit zugespielt wurde. Wahrscheinlich war dies eine direkte Reaktion auf die Erkenntnisse von Hersh. Eine Quelle innerhalb des US-Geheimdienstes sagte dem berühmten, mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Journalisten: “Es war eine totale Erfindung des amerikanischen Geheimdienstes, die an die Deutschen weitergegeben wurde und darauf abzielte, Ihre Geschichte zu diskreditieren.”

Die bevorzugte Erzählung wurde zu der, dass pro-ukrainische Partisanen den Anschlag in einer Schurkenaktion verübt hätten. Hersh behauptet, dass dies absichtlich ausgeheckt wurde, um die USA und die Regierung Biden als Auftraggeber der Operation zu schützen. In dem Bericht der “Zeit” wird unter Berufung auf deutsche Beamte behauptet, die Sabotageanschläge auf die Pipeline seien von sechs Personen mit einer in Polen gemieteten Yacht verübt worden, die zwei Ukrainern gehörte. In den darauffolgenden Tagen griffen mehrere westliche Medien diese Darstellung auf und veröffentlichten ähnliche Artikel, die diese Behauptung stützten.

Doch nun bestätigt ein neuer, ausführlicher Untersuchungsbericht der Washington Post, der am Montag veröffentlicht wurde, viele der Schlussfolgerungen von Hersh. Die “Cover-Story” ist bereits dabei, sich zu enträtseln. Darüber hinaus stellt der WaPo-Artikel unverblümt fest, dass westliche Beamte überhaupt nicht darauf erpicht sind, über die Nord Stream-Sabotage zu sprechen, was auf eine fortgesetzte Vertuschung hindeutet, oder in der Tat auf ein begrenztes Abhängen. Sehr aufschlussreich ist auch, dass die gegen Russland gerichteten westlichen Anschuldigungen schon lange verstummt sind.

Die 50 Fuß lange Charteryacht Andromeda, die im Mittelpunkt der Pro-Ukraine”-Partei-Erzählung steht. Bildquelle: © RTL/ntv

Nachfolgend einige überraschende und vernichtende Auszüge aus dem WaPo-Bericht – die wiederum eine dramatische Verschiebung des Narrativs offenbaren, die wieder einmal im Gange ist… [Hervorhebung von uns]

* * *

Zweifel an dem verdächtigen Segelboot und an der Fähigkeit eines Unternehmens ohne die direkte Unterstützung einer Regierung (die über die Ressourcen und Mittel verfügt), so etwas durchzuziehen:

Nach monatelangen Ermittlungen vermuten die Strafverfolgungsbehörden nun, dass die 50-Fuß-Yacht, die Andromeda, wahrscheinlich nicht das einzige Schiff war, das für den kühnen Angriff benutzt wurde. Sie sagen auch, dass das Boot ein Köder gewesen sein könnte, der in See gestochen wurde, um von den wahren Tätern abzulenken, die immer noch auf freiem Fuß sind, so Beamte, die mit den Ermittlungen unter der Leitung des deutschen Generalstaatsanwalts vertraut sind.

…Experten merkten an, dass es zwar theoretisch möglich wäre, den Sprengstoff von Hand an der Pipeline anzubringen, dass es aber selbst für erfahrene Taucher eine Herausforderung wäre, mehr als 200 Fuß tief in den Meeresboden einzutauchen und langsam an die Oberfläche zu steigen, um ihrem Körper Zeit zur Dekompression zu geben.

Mehr über das Segelboot als “Köder” – und “Beweise”, die anscheinend platziert und allzu offensichtlich sind:

Die deutschen Ermittler haben festgestellt, dass Spuren von “militärischem” Sprengstoff, die auf einem Tisch in der Schiffskabine gefunden wurden, zu der Charge Sprengstoff passen, die für die Pipeline verwendet wurde. Mehrere Beamte bezweifeln, dass geschickte Saboteure solch eindeutige Beweise für ihre Schuld hinterlassen würden. Sie fragen sich, ob die Sprengstoffspuren – die Monate nach der Rückgabe des gemieteten Bootes an seine Besitzer gefunden wurden – die Ermittler fälschlicherweise zur Andromeda als dem für den Anschlag verwendeten Schiff führen sollten.

“Die Frage ist, ob die Geschichte mit dem Segelboot ein Ablenkungsmanöver ist oder nur ein Teil des Bildes”, sagte eine mit den Ermittlungen vertraute Person.

Polnische und ukrainische Staatsverbindungen?

Die deutschen Ermittlungen haben die Yachtvermietung mit einer polnischen Firma in Verbindung gebracht, die wiederum einer europäischen Firma gehört, die mit einem prominenten Ukrainer in Verbindung steht, was Spekulationen von Berlin über Warschau bis nach Kiew anheizt, dass ein schwerreicher Partisan die Operation finanziert haben könnte. Die Identität des polnischen Unternehmens und der ukrainischen Person sowie ihr mögliches Motiv bleiben unklar.

Auf der Grundlage der ersten deutschen Erkenntnisse haben Beamte über eine mögliche Beteiligung der polnischen oder ukrainischen Regierung an dem Anschlag getuschelt.

Den deutschen Ermittlern wurden geheime “Hinweise” gegeben, die verdächtig konkret waren:

Während sich die Nord Stream-Affäre zu einem internationalen Rätselspiel entwickelt hat, haben deutsche Ermittler die Andromeda nach Hinweisen durchsucht. Die Beamten wurden auf das Schiff aufmerksam, nachdem der deutsche Inlandsgeheimdienst einen “sehr konkreten Hinweis” von einem westlichen Nachrichtendienst erhalten hatte, dass das Schiff in die Sabotage verwickelt sein könnte, so ein deutscher Sicherheitsbeamter, der den Namen des Landes, das die Informationen weitergegeben hat, nicht nennen wollte.

Andromedas Aufenthaltsort und frühere Zwischenstopps hinterließen eine virtuelle “Spur von Brotkrumen”, die ein wenig zu offensichtlich war:

Mola Yachting vermietete das Boot am 6. September vom Hafen Hohe Düne in Warnemünde, einer deutschen Hafenstadt an der Ostsee, in der Nähe von Rostock, das etwa 145 Meilen nördlich von Berlin liegt. Der Vermietungsort liegt in Sichtweite eines riesigen Ferienkomplexes, in dem sich ein Fünf-Sterne-Hotel, sieben Restaurants und ein hochwertiges Einkaufszentrum befinden, mit Blick auf den Hafen.

Die Ermittler sagten, das Boot sei dann in nordöstlicher Richtung gefahren und habe in Hafendorf Wiek, dem nördlichsten Teil der Insel Rügen, Halt gemacht.

…Der Halt in Hafendork Wiek bot der Besatzung der Andromeda möglicherweise eine letzte Gelegenheit, sich mit Vorräten zu versorgen, bevor sie sich auf den Weg zum Explosionsort machte.

“Viele Dinge werden auf die Boote geladen … einschließlich Lebensmittel”, sagte Redmann. “Einige Leute halten an, um Treibstoff zu tanken.” Redmann wollte nicht bestätigen, dass die Andromeda dort anhielt, und verwies auf die laufenden Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden.

Der WaPo-Bericht enthält eine sehr aufschlussreiche Unterüberschrift: Reden Sie nicht über Nord Stream”:

Bei all den Intrigen um die Frage, wer die Pipeline bombardiert hat, sind einige westliche Beamte nicht so erpicht darauf, dies herauszufinden.

Bei Versammlungen von europäischen und NATO-Entscheidungsträgern haben sich die Beamten auf einen Rhythmus geeinigt, sagte ein hochrangiger europäischer Diplomat: “Reden Sie nicht über Nord Stream”. Die Staats- und Regierungschefs sähen wenig Nutzen darin, zu tief zu graben und eine unbequeme Antwort zu finden, sagte der Diplomat, der die Meinung mehrerer Kollegen in anderen Ländern wiedergab, die sagten, sie würden sich lieber nicht mit der Möglichkeit befassen, dass die Ukraine oder Verbündete involviert seien.

Anreize, nicht zu “reden”, sowie eigenwillige Ignoranz:

Da noch kein Land als Urheber des Anschlags ausgeschlossen werden konnte, sagten die Beamten, dass sie sich scheuten, Verdachtsmomente mitzuteilen, die versehentlich eine befreundete Regierung verärgern könnten, die möglicherweise an der Bombardierung von Nord Stream beteiligt war.

In Ermangelung konkreter Anhaltspunkte herrschte eine peinliche Stille.

“Es ist wie eine Leiche bei einem Familientreffen”, sagte der europäische Diplomat und griff zu einer düsteren Analogie. Jeder sieht, dass da eine Leiche liegt, tut aber so, als sei alles normal. “Es ist besser, es nicht zu wissen.”

* * *

Noch einmal: All das entspricht eher dem, was Hersh von Anfang an berichtet hat – und doch sind seine Gegner in ihren Angriffen und Anprangerungen genauso heftig geblieben, trotz seiner legendären Erfolgsbilanz, die Dinge richtig zu stellen, von My Lai über Abu Ghraib bis Syrien. Übersetzt mit Deepl.com

von Tyler Durden

Apr 04, 2023

Deutsche Ermittler äußern nun ernsthafte Zweifel an der offiziellen Nord-Stream-Sabotage-Erzählung, die nach dem bahnbrechenden Seymour-Hersh-Bericht, der auf eine gemeinsame verdeckte Operation von CIA und US-Marine mit Hilfe Norwegens hindeutet, stark vorangetrieben wurde. Letzten Monat veröffentlichte Hersh einen Artikel auf Substack, in dem er behauptete, die CIA habe eine Tarngeschichte für die Nord-Stream-Bombenanschläge erfunden, die der New York Times und der deutschen Zeitung Die Zeit zugespielt wurde. Wahrscheinlich war dies eine direkte Reaktion auf die Erkenntnisse von Hersh. Eine Quelle innerhalb des US-Geheimdienstes sagte dem berühmten, mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Journalisten: “Es war eine totale Erfindung des amerikanischen Geheimdienstes, die an die Deutschen weitergegeben wurde und darauf abzielte, Ihre Geschichte zu diskreditieren.”

Die bevorzugte Erzählung wurde zu der, dass pro-ukrainische Partisanen den Anschlag in einer Schurkenaktion verübt hätten. Hersh behauptet, dass dies absichtlich ausgeheckt wurde, um die USA und die Regierung Biden als Auftraggeber der Operation zu schützen. In dem Bericht der “Zeit” wird unter Berufung auf deutsche Beamte behauptet, die Sabotageanschläge auf die Pipeline seien von sechs Personen mit einer in Polen gemieteten Yacht verübt worden, die zwei Ukrainern gehörte. In den darauffolgenden Tagen griffen mehrere westliche Medien diese Darstellung auf und veröffentlichten ähnliche Artikel, die diese Behauptung stützten.

Doch nun bestätigt ein neuer, ausführlicher Untersuchungsbericht der Washington Post, der am Montag veröffentlicht wurde, viele der Schlussfolgerungen von Hersh. Die “Cover-Story” ist bereits dabei, sich zu enträtseln. Darüber hinaus stellt der WaPo-Artikel unverblümt fest, dass westliche Beamte überhaupt nicht darauf erpicht sind, über die Nord Stream-Sabotage zu sprechen, was auf eine fortgesetzte Vertuschung hindeutet, oder in der Tat auf ein begrenztes Abhängen. Sehr aufschlussreich ist auch, dass die gegen Russland gerichteten westlichen Anschuldigungen schon lange verstummt sind.

Die 50 Fuß lange Charteryacht Andromeda, die im Mittelpunkt der Pro-Ukraine”-Partei-Erzählung steht. Bildquelle: © RTL/ntv

Nachfolgend einige überraschende und vernichtende Auszüge aus dem WaPo-Bericht – die wiederum eine dramatische Verschiebung des Narrativs offenbaren, die wieder einmal im Gange ist… [Hervorhebung von uns]

* * *

Zweifel an dem verdächtigen Segelboot und an der Fähigkeit eines Unternehmens ohne die direkte Unterstützung einer Regierung (die über die Ressourcen und Mittel verfügt), so etwas durchzuziehen:

Nach monatelangen Ermittlungen vermuten die Strafverfolgungsbehörden nun, dass die 50-Fuß-Yacht, die Andromeda, wahrscheinlich nicht das einzige Schiff war, das für den kühnen Angriff benutzt wurde. Sie sagen auch, dass das Boot ein Köder gewesen sein könnte, der in See gestochen wurde, um von den wahren Tätern abzulenken, die immer noch auf freiem Fuß sind, so Beamte, die mit den Ermittlungen unter der Leitung des deutschen Generalstaatsanwalts vertraut sind.

…Experten merkten an, dass es zwar theoretisch möglich wäre, den Sprengstoff von Hand an der Pipeline anzubringen, dass es aber selbst für erfahrene Taucher eine Herausforderung wäre, mehr als 200 Fuß tief in den Meeresboden einzutauchen und langsam an die Oberfläche zu steigen, um ihrem Körper Zeit zur Dekompression zu geben.

Mehr über das Segelboot als “Köder” – und “Beweise”, die anscheinend platziert und allzu offensichtlich sind:

Die deutschen Ermittler haben festgestellt, dass Spuren von “militärischem” Sprengstoff, die auf einem Tisch in der Schiffskabine gefunden wurden, zu der Charge Sprengstoff passen, die für die Pipeline verwendet wurde. Mehrere Beamte bezweifeln, dass geschickte Saboteure solch eindeutige Beweise für ihre Schuld hinterlassen würden. Sie fragen sich, ob die Sprengstoffspuren – die Monate nach der Rückgabe des gemieteten Bootes an seine Besitzer gefunden wurden – die Ermittler fälschlicherweise zur Andromeda als dem für den Anschlag verwendeten Schiff führen sollten.

“Die Frage ist, ob die Geschichte mit dem Segelboot ein Ablenkungsmanöver ist oder nur ein Teil des Bildes”, sagte eine mit den Ermittlungen vertraute Person.

Polnische und ukrainische Staatsverbindungen?

Die deutschen Ermittlungen haben die Yachtvermietung mit einer polnischen Firma in Verbindung gebracht, die wiederum einer europäischen Firma gehört, die mit einem prominenten Ukrainer in Verbindung steht, was Spekulationen von Berlin über Warschau bis nach Kiew anheizt, dass ein schwerreicher Partisan die Operation finanziert haben könnte. Die Identität des polnischen Unternehmens und der ukrainischen Person sowie ihr mögliches Motiv bleiben unklar.

Auf der Grundlage der ersten deutschen Erkenntnisse haben Beamte über eine mögliche Beteiligung der polnischen oder ukrainischen Regierung an dem Anschlag getuschelt.

Den deutschen Ermittlern wurden geheime “Hinweise” gegeben, die verdächtig konkret waren:

Während sich die Nord Stream-Affäre zu einem internationalen Rätselspiel entwickelt hat, haben deutsche Ermittler die Andromeda nach Hinweisen durchsucht. Die Beamten wurden auf das Schiff aufmerksam, nachdem der deutsche Inlandsgeheimdienst einen “sehr konkreten Hinweis” von einem westlichen Nachrichtendienst erhalten hatte, dass das Schiff in die Sabotage verwickelt sein könnte, so ein deutscher Sicherheitsbeamter, der den Namen des Landes, das die Informationen weitergegeben hat, nicht nennen wollte.

Andromedas Aufenthaltsort und frühere Zwischenstopps hinterließen eine virtuelle “Spur von Brotkrumen”, die ein wenig zu offensichtlich war:

Mola Yachting vermietete das Boot am 6. September vom Hafen Hohe Düne in Warnemünde, einer deutschen Hafenstadt an der Ostsee, in der Nähe von Rostock, das etwa 145 Meilen nördlich von Berlin liegt. Der Vermietungsort liegt in Sichtweite eines riesigen Ferienkomplexes, in dem sich ein Fünf-Sterne-Hotel, sieben Restaurants und ein hochwertiges Einkaufszentrum befinden, mit Blick auf den Hafen.

Die Ermittler sagten, das Boot sei dann in nordöstlicher Richtung gefahren und habe in Hafendorf Wiek, dem nördlichsten Teil der Insel Rügen, Halt gemacht.

…Der Halt in Hafendork Wiek bot der Besatzung der Andromeda möglicherweise eine letzte Gelegenheit, sich mit Vorräten zu versorgen, bevor sie sich auf den Weg zum Explosionsort machte.

“Viele Dinge werden auf die Boote geladen … einschließlich Lebensmittel”, sagte Redmann. “Einige Leute halten an, um Treibstoff zu tanken.” Redmann wollte nicht bestätigen, dass die Andromeda dort anhielt, und verwies auf die laufenden Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden.

Der WaPo-Bericht enthält eine sehr aufschlussreiche Unterüberschrift: Reden Sie nicht über Nord Stream”:

Bei all den Intrigen um die Frage, wer die Pipeline bombardiert hat, sind einige westliche Beamte nicht so erpicht darauf, dies herauszufinden.

Bei Versammlungen von europäischen und NATO-Entscheidungsträgern haben sich die Beamten auf einen Rhythmus geeinigt, sagte ein hochrangiger europäischer Diplomat: “Reden Sie nicht über Nord Stream”. Die Staats- und Regierungschefs sähen wenig Nutzen darin, zu tief zu graben und eine unbequeme Antwort zu finden, sagte der Diplomat, der die Meinung mehrerer Kollegen in anderen Ländern wiedergab, die sagten, sie würden sich lieber nicht mit der Möglichkeit befassen, dass die Ukraine oder Verbündete involviert seien.

Anreize, nicht zu “reden”, sowie eigenwillige Ignoranz:

Da noch kein Land als Urheber des Anschlags ausgeschlossen werden konnte, sagten die Beamten, dass sie sich scheuten, Verdachtsmomente mitzuteilen, die versehentlich eine befreundete Regierung verärgern könnten, die möglicherweise an der Bombardierung von Nord Stream beteiligt war.

In Ermangelung konkreter Anhaltspunkte herrschte eine peinliche Stille.

“Es ist wie eine Leiche bei einem Familientreffen”, sagte der europäische Diplomat und griff zu einer düsteren Analogie. Jeder sieht, dass da eine Leiche liegt, tut aber so, als sei alles normal. “Es ist besser, es nicht zu wissen.”

* * *

Noch einmal: All das entspricht eher dem, was Hersh von Anfang an berichtet hat – und doch sind seine Gegner in ihren Angriffen und Anprangerungen genauso heftig geblieben, trotz seiner legendären Erfolgsbilanz, die Dinge richtig zu stellen, von My Lai über Abu Ghraib bis Syrien. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …