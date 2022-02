2019 habe ich meine deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, die mir aufgrund der Vertreibung und der Gräueltaten, die meiner Familie während des Holocausts angetan wurden, zusteht. Möge ich den Tag erleben, an dem meine palästinensischen Freunde und alle Palästinenser ihr Recht auf Rückkehr, ihre Häuser, ihre Wiedergutmachung, ihre volle Gleichberechtigung erhalten. Und mögen wir alle ihre Menschlichkeit erkennen. Erinnern Sie sich deutlich an die Lektion. Nie wieder. An alle

https://mondoweiss.net/2022/02/never-again-not-for-anyone-not-just-the-jews/

Bild: Eine Palästinenserin wirft während einer Kundgebung zum Internationalen Frauentag am 7. März 2015 am Kontrollpunkt Qalandiya in der Nähe der Stadt Ramallah im Westjordanland Steine auf israelische Grenzpolizisten. Foto von Shadi Hatem (c) APA Images

Nie wieder – für niemanden, nicht nur für die Juden

Das erste Mal, dass ich von jemandem, den ich für einen engen Freund hielt, als “selbsthassender Jude” bezeichnet wurde, war vor fast 15 Jahren. Das tat weh und ich war verwirrt. 15 Jahre später habe ich mich in meiner Haltung als selbstliebende antizionistische Jüdin nie stärker gefühlt.

Nie wieder – für niemanden, nicht nur für die Juden



Von Leta Hirschmann-Levy

24. Februar 2022



Das erste Mal, dass ich als “selbsthassender Jude” bezeichnet wurde, war vor fast 15 Jahren von jemandem, den ich für einen engen Freund hielt. Ich hatte diese Bezeichnung noch nie zuvor gehört. Das tat weh und ich war verwirrt. Warum sollte sie mich so nennen? Warum macht mich die Unterstützung der Rechte der Palästinenser und die Infragestellung der israelischen Besetzung Palästinas zu einem selbsthassenden Juden? Und was hat das mit meinem Judentum zu tun?

Israel/Palästina schien mir eine eindeutige Situation zu sein. Damals wusste ich nicht viel über die Geschichte, aber ich wusste, dass Israel vor 1948 nicht existierte und dass es Palästina gab. Wie konnte es richtig sein, einem Volk, das dort seit Jahrhunderten lebte, ein Land wegzunehmen? Und wie könnten wir nicht alle einen solchen Akt verurteilen?

15 Jahre später habe ich mich in meiner Haltung als selbstverliebter antizionistischer Jude nie stärker gefühlt.

Ich bin in New York aufgewachsen. Meine Großeltern waren Überlebende des Holocaust. Mir wurde beigebracht: “Nie wieder.” Diese Lektion, so habe ich verstanden, sollte für alle Menschen gelten. Ich wuchs damit auf, dass meine Eltern für die Rechte von unterdrückten und ausgegrenzten Menschen kämpften. In den 90er Jahren boykottierten wir Nike, um uns gegen Ausbeutungsbetriebe und Kinderarbeit zu wehren. Kurz nach dem Ende der südafrikanischen Apartheid im Jahr 1994 nahmen meine Eltern meine Geschwister und mich mit, um Nelson Mandela bei seinem ersten Auftritt in New York zu hören. Wir marschierten 2003 gegen den Irak-Krieg. Wir demonstrierten für die Rechte der Frauen und gegen die rassistischen Übergriffe nach dem 11. September. Meine Eltern wurden mehrfach verhaftet, weil sie für ihre Überzeugungen eintraten, auch gegen Polizeigewalt und den Mord an Amadou Diallo. Ich wusste, dass die Notwendigkeit, für Gleichheit und Gerechtigkeit für alle Menschen zu kämpfen, unerbittlich aus dem folgte, was ich von meinen Eltern und Großeltern gelernt hatte. Nie wieder.

Es war also kein Zufall, als ich an die Universität kam und einer antirassistischen Studentengruppe beitrat. Der erste Aufruf zu einer Aktion, an dem ich mich beteiligte, war die Forderung, dass sich die Universität von Israel trennt. Bevor ich dieser Gruppe beitrat, hatte ich noch nie jemanden über Divestment reden hören. Aber im ersten Studienjahr lernte ich in meinem Einführungskurs in die Geschichte des Nahen Ostens, dass es im Gegensatz zu den zionistischen Mythen, die die meisten Amerikaner über ein Land ohne Menschen für ein Volk ohne Land umkreisen, tatsächlich Millionen von Palästinensern gab, die dort lebten, in dem, was Palästina genannt wurde. Ich erfuhr auch, dass fast eine dreiviertel Million dieser Menschen aus ihren Häusern und Dörfern vertrieben worden war, und dass die Zurückgebliebenen nun Bürger zweiter Klasse in ihrem eigenen Land waren. Deshalb müssen wir natürlich für ihre Rechte und Freiheiten eintreten.

Im Jahr 2005 rief die palästinensische Zivilgesellschaft zu einem internationalen Boykott, Divestment und Sanktionen (BDS) gegen Israel auf. Wir waren sieben von uns in dieser antirassistischen Studentengruppe und folgten ihrem Aufruf. Damals gab es noch keine Studenten für Gerechtigkeit in Palästina auf dem Campus; das sollte erst einige Jahre später geschehen. Unsere kleine, aber engagierte Gruppe tat ihr Bestes, um Gemeindemitglieder zu mobilisieren. Wir organisierten eine Demonstration, die leider nicht viel Aufmerksamkeit erregte. Dennoch war dies für mich ein klares antirassistisches, antikolonialistisches Thema. Als ich 18 Jahre alt war, fragte ich mich, warum dieses Thema auf dem Campus nicht mehr diskutiert wurde.

In den letzten 15 Jahren haben sich einige Dinge geändert. An Universitäten und Colleges in den gesamten USA gibt es jetzt Ortsgruppen von Students for Justice in Palestine sowie von Jewish Voice for Peace. Und die BDS-Bewegung und die Unterstützung für Gerechtigkeit in Palästina sind im ganzen Land bekannter geworden.

Was sich nicht geändert hat, ist, dass Kritik an Israel oder dem Zionismus immer noch oft mit Antisemitismus gleichgesetzt wird. Was sich nicht geändert hat, ist die unterdrückerische, oft brutale Behandlung der Palästinenser durch Israel, die von der US-Regierung unterstützt wird. Was sich meiner Meinung nach nicht geändert hat, ist die Tatsache, dass es sich nach wie vor um ein eindeutiges Problem handelt – was nie wieder geschehen sollte, ist wieder geschehen. Diesmal sind die ehemaligen Opfer die Opfer.

Ich wuchs in einem Elternhaus auf, das sich für soziale Gerechtigkeit einsetzte, und studierte Ethnologie an der Universität, wo ich mich eingehend mit Rassismus, Klassengesellschaft, Kolonialismus und Imperialismus befasste, und dachte, ich hätte ein tiefes Verständnis von Unterdrückung. Als ich 2011 nach Palästina reiste, hatte ich das Gefühl, so gut vorbereitet zu sein, wie man nur sein kann. Was ich jedoch erlebte, war absolut niederschmetternd.

Wie Human Rights Watch im Jahr 2021 und Amnesty International kürzlich im Februar 2022 in gut dokumentierten Berichten feststellten, handelt es sich dabei um Apartheid.

Der Gazastreifen mit all seiner orientalischen und islamfeindlichen Rhetorik, die zur Entmenschlichung seiner Bewohner zu erniedrigen, ist in Wirklichkeit das größte Freiluftgefängnis der Welt. Die Bewohner des Gazastreifens haben nicht die Freiheit, das Land zu verlassen, wenn sie es wollen oder müssen. Sie sind größtenteils Flüchtlinge, die aus ihren Häusern in dem Gebiet, das sich jetzt Israel nennt, vertrieben wurden. Sie haben keinen freien Zugang zu sauberem Wasser, zu medizinischer Versorgung, zu Baumaterialien, zu Bildungsmaterial, ihre Fischereirechte sind eingeschränkt, sie können nicht zu Hochzeiten oder Beerdigungen oder zum Studium gehen. Die Bombardierung eines Freiluftgefängnisses, die Bombardierung von Schulen, Krankenhäusern, Straßen und Moscheen ist keine “Selbstverteidigung”, egal wie viele Raketen nach Israel geschickt werden. Man kann sich nicht “selbst verteidigen”, wenn man der Besatzer ist. Und Israel hat eine der modernsten Armeen der Welt.

Man sagt uns, Israelis und Palästinenser müssten Kompromisse eingehen. Hätten wir den schwarzen Südafrikanern gesagt, dass sie während der Zeit der Apartheid mehr Kompromisse hätten eingehen müssen? Hätten sie weniger als volle Gleichberechtigung akzeptieren sollen? Hätten Sie gezögert, einen eindeutigen Standpunkt gegen die südafrikanische Apartheid einzunehmen?

Es wird oft gesagt, dass dieses Thema “komplex” oder “kompliziert” ist. Aber es ist nicht kompliziert. Und wenn mich meine jüdischen Wurzeln etwas gelehrt haben, dann ist es eigentlich sonnenklar. Nie wieder. Für jeden.

Was wir hier erleben, ist eine ethnische Säuberung. Und als Jude, der aus der Geschichte meiner eigenen Familie genau weiß, wie das aussieht, sage ich: Israel spricht nicht für mich. Zionismus ist Rassismus. Lassen Sie mich das noch einmal sagen. Zionismus ist Rassismus. Das zionistische Projekt ist grundlegend damit verbunden, Palästinenser zu demütigen, ihre Kultur auszulöschen, ihr Land zu stehlen, sie aus ihren Häusern zu vertreiben; ein fortlaufender Versuch der Kolonisierung, der sie bestenfalls zu Bürgern zweiter oder dritter Klasse und schlimmstenfalls zu eingesperrten Subjekten/Einwohnern macht (wie es bei den etwa 5 Millionen Palästinensern im Westjordanland und im Gazastreifen der Fall ist).

Wenn wir wirklich an Freiheit, Gerechtigkeit und Befreiung für alle glauben, können wir uns nicht aussuchen, mit welchen marginalisierten Gemeinschaften wir uns solidarisch zeigen. Wenn wir gegen Sweatshops und gegen den Irak-krieg aufgestanden sind, wenn wir in Washington für ALLE Frauenrechte marschiert sind, wenn wir uns für Black Lives, die AAPI-Gemeinschaft und für die Rechte von LGBTQIA+ einsetzen, dann müssen wir auch für die Palästinenser eintreten. Man kann nicht für Black Lives sein und nicht für die Befreiung und Freiheit Palästinas eintreten. Niemand ist frei, solange nicht alle frei sind.

Ich bin begeistert zu sehen, wie viel sich verändert hat und wie viel mehr Bewusstsein es jetzt gibt als vor 15 Jahren, als ich zum ersten Mal als “selbsthassender Jude” bezeichnet wurde. Dies ist zweifellos auf den Mut der Palästinenser und den unglaublichen Widerstand und die Organisation der Palästinenser in Palästina und auf der ganzen Welt zurückzuführen, die für die Freiheit kämpfen. Mögen wir alle weiterhin ihrem Beispiel folgen und unser Bewusstsein schärfen.

Das gut dokumentierte Apartheidsystem in Israel/Palästina, der Landraub, die Belagerung, die Gewalt und das zionistische Projekt des Kolonialismus finden derzeit alle sehr stark statt. Es ist daher zwingend erforderlich, dass wir weiterhin klarer verstehen, wie der Zionismus mit der weißen Vorherrschaft verflochten ist und wie sich unser Kampf gegen den Rassismus in den USA daher auch auf Israel erstrecken muss. Mögen wir unser Verständnis für Israels Apartheidsystem und die Notwendigkeit, es zu zerschlagen, weiter vertiefen. Und mögen wir weiterhin für den Tag kämpfen, an dem die Palästinenser nicht nur befreit werden, sondern das erhalten, was ihnen zusteht. Ihr Heimatland. Ohne Mauern. Ohne ID-Karten. Ohne die Gewalt und den Terror, die ihr Alltag sind.

2019 habe ich meine deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, die mir aufgrund der Vertreibung und der Gräueltaten, die meiner Familie während des Holocausts angetan wurden, zusteht. Möge ich den Tag erleben, an dem meine palästinensischen Freunde und alle Palästinenser ihr Recht auf Rückkehr, ihre Häuser, ihre Wiedergutmachung, ihre volle Gleichberechtigung erhalten. Und mögen wir alle ihre Menschlichkeit erkennen. Erinnern Sie sich deutlich an die Lektion. Nie wieder. An alle. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...