Niemals in der Geschichte gab es eine größere Notwendigkeit für eine große Anti-Kriegs-Bewegung

von Caitlin Johnstone

27. Februar 2023



Die Dinge eskalieren immer schneller zwischen der zentralisierten Machtstruktur der USA und den wenigen verbleibenden Nationen, die den Willen und die Mittel haben, sich ihren Forderungen nach totalem Gehorsam zu widersetzen, nämlich China, Russland und Iran. Die Welt spaltet sich immer mehr in zwei Gruppen von Regierungen, die sich zunehmend feindselig gegenüberstehen, und man muss kein Historiker sein, um zu wissen, dass es wahrscheinlich ein schlechtes Zeichen ist, wenn das passiert. Besonders im Zeitalter der Atomwaffen.

Victoria Nuland vom US-Außenministerium erklärt nun, dass die USA die ukrainischen Angriffe auf die Krim unterstützen, was Moskau scharf zurückweist und daran erinnert, dass die Halbinsel für den Kreml eine “rote Linie” darstellt, deren Überschreitung zu einer Eskalation des Konflikts führen würde. Am Freitag erklärte der ukrainische Präsident Zelenskij vor der Presse, Kiew bereite eine Großoffensive zur “Rückeroberung” der Krim vor, die Moskau seit ihrer Annexion im Jahr 2014 als Teil der Russischen Föderation betrachtet.

Wie Anatol Lieven Anfang des Monats für Jacobin erklärte, ist genau dieses Szenario derzeit dasjenige, das am wahrscheinlichsten zu einer Abfolge von Eskalationen führt, die in einem Atomkrieg enden. Angesichts der oben erwähnten jüngsten Enthüllungen ist der erste Absatz von Lievens Artikel heute noch erschreckender zu lesen als bei seinem Erscheinen vor ein paar Wochen:

Die größte Bedrohung durch eine nukleare Katastrophe, die die Menschheit je erlebt hat, konzentriert sich jetzt auf die Halbinsel Krim. In den letzten Monaten haben die ukrainische Regierung und die ukrainische Armee wiederholt geschworen, dieses Gebiet, das Russland 2014 erobert und annektiert hat, zurückzuerobern. Das russische Establishment und die meisten gewöhnlichen Russen glauben ihrerseits, dass der Erhalt der Krim für die russische Identität und die Stellung Russlands als Großmacht von entscheidender Bedeutung ist. Wie mir ein russischer liberaler Bekannter (und kein Bewunderer Putins) sagte: “In letzter Konsequenz würde Amerika Atomwaffen einsetzen, um Hawaii und Pearl Harbor zu retten, und wenn es sein muss, sollten wir sie auch einsetzen, um die Krim zu retten.

Und das ist nur Russland. Der Krieg in der Ukraine wird zur Eskalation gegen alle Mächte genutzt, die nicht mit dem von den USA zentralisierten Bündnis verbündet sind. Zu den jüngsten Entwicklungen gehören Drohnenangriffe auf eine iranische Waffenfabrik, die Berichten zufolge russische Soldaten in der Ukraine ausrüstet, und die Sanktionierung chinesischer Unternehmen wegen “Backfill-Aktivitäten zur Unterstützung des russischen Verteidigungssektors”, nachdem die USA der chinesischen Regierung vorgeworfen hatten, sie bereite die Bewaffnung Russlands in dem Krieg vor.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat Berichten zufolge mehrere Treffen mit hochrangigen Militärs abgehalten, bei denen es um mögliche künftige Angriffe auf den Iran ging, um die angebliche Bedrohung durch die Entwicklung eines Atomwaffenarsenals durch den Iran zu neutralisieren – eine “Bedrohung”, über die Netanjahu persönlich seit Jahren gelogen hat.

Wenn Sie Antiwar.com gelesen haben (und wenn Sie sich für diese Dinge interessieren, sollten Sie das auch tun), sehen Sie jetzt fast täglich neue Artikel über die jüngsten imperialen Eskalationen gegen China. Manchmal erscheinen sie mehrmals am Tag; am vergangenen Donnerstag veröffentlichte Dave DeCamp zwei völlig unterschiedliche Nachrichten mit den Titeln “US Plans to Expand Military Presence in Taiwan, a Move That Risks Provoking China” und “Philippines in Talks With US, Australia on Joint South China Sea Patrols”. Taiwan und das Südchinesische Meer sind zwei Krisenherde, an denen jederzeit ein Krieg ausbrechen kann, und zwar auf unterschiedliche Weise.

Wenn man weiß, wo man sich über das Verhalten des zentralisierten US-Imperiums auf dem Laufenden halten kann, und wenn man es von Tag zu Tag verfolgt, ist es klar, dass sich die Dinge in Richtung eines globalen Konflikts von unvorstellbarem Ausmaß beschleunigen. So schlimm die Dinge im Moment auch aussehen, die Zukunft, auf die uns unser derzeitiger Kurs hinführt, ist viel, viel, viel schlimmer.

Die Apologeten des Imperiums werden diese Entwicklung hin zu einer globalen Katastrophe als eine völlig einseitige Angelegenheit darstellen, bei der blutrünstige Tyrannen versuchen, die Welt zu übernehmen, weil sie böse sind und die Freiheit hassen, und die zentralisierte US-Allianz entweder in die Rolle des armen, kleinen Opfers oder des heldenhaften Verteidigers der Schwachen und Hilflosen schlüpft, je nachdem, was an diesem Tag mehr Sympathie erzeugt.

Diese Leute lügen. Jede intellektuell ehrliche Untersuchung der Aggressionen und Provokationen des Westens gegen Russland und China wird Ihnen zeigen, dass Russland und China defensiv auf die Kampagne des Imperiums reagieren, um die unipolare planetarische Hegemonie der USA zu sichern; Sie mögen mit diesen Reaktionen nicht einverstanden sein, aber Sie können nicht leugnen, dass es sich um Reaktionen auf einen klaren und bewussten Aggressor handelt.

Das ist wichtig zu verstehen, denn wann immer man sagt, dass etwas getan werden muss, um einen Weltkrieg im Atomzeitalter zu verhindern, werden die Apologeten des Imperiums sagen: “Dann protestieren Sie doch in Moskau und Peking”, als ob die US-Machtallianz eine Art passiver Zeuge all dessen wäre. Das ist natürlich völliger Blödsinn; wenn es tatsächlich zu einem Dritten Weltkrieg kommt, dann wegen der Entscheidungen, die die Lenker des westlichen Imperiums getroffen haben, während sie eine Ausweichmöglichkeit nach der anderen ignorierten.

Diese Tendenz, die Realität zu verdrehen und das westliche imperiale Machtgefüge als reaktive Kraft für den Frieden gegen böswillige Kriegstreiber darzustellen, trägt dazu bei, das Entstehen einer robusten Antikriegsbewegung im Westen zu unterdrücken, denn wenn die eigene Regierung in einem Konflikt tugendhaft und unschuldig ist, gibt es keinen guten Grund, dagegen zu protestieren. Aber genau das muss dringend geschehen, denn diese Leute treiben uns ins Verderben.

Man kann sogar sagen, dass es in der Geschichte noch nie eine Zeit gegeben hat, in der die Notwendigkeit, sich der Kriegstreiberei unserer eigenen westlichen Regierungen energisch entgegenzustellen, dringlicher war. Die Angriffe auf Vietnam und den Irak waren entsetzliche Gräueltaten, die unermessliches Leid über unsere Welt gebracht haben, aber sie stellten keine große existenzielle Bedrohung für die Welt als Ganzes dar. Die Kriege in Vietnam und im Irak haben Millionen von Menschen das Leben gekostet; wir sprechen hier von einem Konflikt, der Milliarden von Menschen das Leben kosten kann.

Jeder der Weltkriege war wiederum das Schlimmste, was unserer Spezies als Ganzes bis zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte widerfahren ist. Der Erste Weltkrieg war das Schlimmste, was je passiert ist, bis der Zweite Weltkrieg stattfand, und wenn der Dritte Weltkrieg stattfindet, wird er den Zweiten Weltkrieg mit ziemlicher Sicherheit wie eine Schulhofschlägerei aussehen lassen. Das liegt daran, dass alle Hauptakteure in diesem Konflikt mit Atomwaffen bewaffnet sein würden, und irgendwann werden einige von ihnen mit starken Anreizen konfrontiert sein, sie einzusetzen. Sobald dies geschieht, schützt uns die “Mutually Assured Destruction” nicht mehr vor einem Armageddon, und die Komponenten “Mutual” und “Destruction” kommen ins Spiel.

Nichts von alledem muss geschehen. Es ist nichts in Stein gemeißelt, was besagt, dass die USA die Welt mit eiserner Faust regieren müssen, koste es, was es wolle, und ohne Rücksicht auf das Risiko. Es gibt nichts, was der Realität eingeschrieben ist und besagt, dass die Nationen nicht einfach friedlich koexistieren und zum Wohle aller Wesen zusammenarbeiten können, dass wir uns nicht von unseren primitiven Impulsen der Beherrschung und Kontrolle abwenden können, dass wir nichts anderes tun können, als passiv auf die nukleare Vernichtung zuzusteuern, nur weil ein paar Imperialisten in Washington alle davon überzeugt haben, die Doktrin des Unipolarismus zu übernehmen.

Aber wir werden uns nicht von diesem Kurs abwenden, wenn die Massen nicht anfangen, die Macht unserer Zahl zu nutzen, um einen Wandel von Kriegstreiberei, Militarismus und ständiger Eskalation hin zu Diplomatie, Deeskalation und Entspannung zu erzwingen. Wir müssen anfangen, uns gegen diejenigen zu organisieren, die unsere Spezies in die Ausrottung steuern wollen, und daran arbeiten, ihnen die Hände vom Lenkrad zu nehmen, wenn sie sich weigern, sich abzuwenden. Wir müssen uns allen Versuchen widersetzen, diese heiligste aller Prioritäten zu vernachlässigen, und wir müssen jetzt damit beginnen. Wir sitzen alle in einem Bus, der in Richtung Süden fährt, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass er anhält. Übersetzt mit Deepl.com

