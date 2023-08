Niger, ECOWAS & Western Imperialism in Africa The Economic Community of West African States imposes strict, Western-approved economic measures that have spurred a flurry of military insurrections across the region, writes Alan MacLeod. By Alan MacLeod MintPress News Niger is shaping up to be the surprising frontline of the new



Die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) führt strenge, vom Westen genehmigte Wirtschaftsmaßnahmen ein, die zu einer Reihe von militärischen Aufständen in der Region geführt haben, schreibt Alan MacLeod.

Niger, ECOWAS und westlicher Imperialismus in Afrika

Von Alan MacLeod

MintPress Nachrichten

16. August 2023

Niger entwickelt sich zu einer überraschenden Frontlinie des neuen Kalten Krieges. Letzte Woche ordnete die 15 Mitglieder zählende Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) die „Aktivierung“ und „Entsendung“ von „Standby“-Militärkräften in das Land an – eine Aktion, die einen großen internationalen Krieg auszulösen droht, der Syrien im Vergleich dazu unbedeutend erscheinen lassen könnte.

Bei diesem Unterfangen wird die ECOWAS von den Vereinigten Staaten und Europa voll unterstützt, was viele zu dem Verdacht veranlasst, dass sie als imperiales Instrument benutzt wird, um antikoloniale Projekte in Westafrika zu zerschlagen.

Am 26. Juli stürzte eine Gruppe nigerianischer Offiziere die korrupte Regierung von Mohamed Bazoum. Dieser Schritt, den die Junta als patriotischen Aufstand gegen eine westliche Marionette darstellt, findet im Land großen Anklang, und viele Nachbarländer Nigers haben erklärt, dass jeder Angriff auf das Land als Angriff auf ihre gesamte Souveränität betrachtet wird. Die Vereinigten Staaten und Frankreich erwägen ebenfalls militärische Maßnahmen, während viele in Niger um russische Hilfe bitten.

Die Welt wartet also darauf, dass die Region in einen Krieg verwickelt wird, der viele der großen Weltmächte einzubeziehen verspricht.

Aber was ist die ECOWAS? Und warum halten so viele in Afrika die Organisation für ein Instrument des westlichen Neokolonialismus?

Teil einer korrupten Kabale

Noch bevor sich der Staub in Niger gelegt hatte, trat die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) in Aktion und verhängte eine Flugverbotszone und harte Wirtschaftssanktionen, einschließlich des Einfrierens nigerianischer Vermögenswerte und der Aussetzung aller Finanzsanktionen. Nigeria stellte die Stromlieferungen an seinen nördlichen Nachbarn ein. Auch der regionale Block stellte sich sofort hinter Bazoum und gab eine ominöse Erklärung ab, in der er erklärte, dass er „alle notwendigen Maßnahmen“ ergreifen werde, „einschließlich der Anwendung von Gewalt“, um die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen. Die ECOWAS setzte der neuen Militärregierung außerdem eine Frist, innerhalb derer sie zurücktreten oder die Konsequenzen tragen müsse. Diese Frist ist bereits verstrichen, und die ECOWAS-Truppen bereiten sich auf den Einsatz vor.

Die Mitgliedstaaten der ECOWAS könnten daher gezwungen sein, ihre Truppen nach Niger zu entsenden. Doch viele Staaten scheuen vor dieser Aussicht zurück. Dennoch scheint der Block darauf zu beharren, dass eine Militäraktion jederzeit möglich ist. „Wir sind entschlossen, den Putsch zu verhindern, aber die ECOWAS wird den Putschisten nicht sagen, wann und wo wir zuschlagen werden. Das ist eine operative Entscheidung, die von den Staatschefs getroffen wird“, erklärte Abdel-Fatau Musah, der Beauftragte der Gruppe für politische Angelegenheiten, Frieden und Sicherheit.

Obwohl noch nicht gehandelt wurde, ist die Drohung einer Invasion alles andere als untätig. Seit 1990 hat die ECOWAS in sieben westafrikanischen Ländern militärische Interventionen durchgeführt, zuletzt 2017 in Gambia.

Diese Reaktion hat viele Beobachter enttäuscht. Der Journalist Eugene Puryear beispielsweise bezeichnete den Block als „Teil einer korrupten Kabale, die direkt mit westlichen imperialen Mächten verbunden ist, um die Afrikaner arm zu halten.“

Der ehemalige Präsident der Weltbankgruppe David Malpass bei einer Rede im Mahatma Gandhi International Convention Center in Niamey, Niger, im März. (Weltbank, Torie Smith, CC-BY-NC-ND 2.0)

Diese westlichen Mächte stellten sich sofort hinter die Position der ECOWAS. „Die Vereinigten Staaten begrüßen und loben die starke Führung der ECOWAS-Staats- und Regierungschefs bei der Verteidigung der verfassungsmäßigen Ordnung in Niger, die den Willen des nigrischen Volkes respektiert und mit den Grundsätzen der ECOWAS und der Afrikanischen Union übereinstimmt, die besagen, dass es keine Toleranz für verfassungswidrige Veränderungen gibt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Außenministeriums.

Die französische Regierung bezeichnete den Putsch als „völlig illegitim“ und erklärte, sie unterstütze „mit Entschlossenheit die Bemühungen der ECOWAS, diesen Putschversuch zu vereiteln“. „Die EU hat sich der ersten Reaktion der ECOWAS angeschlossen“, sagte Josep Borrell, der Hohe Vertreter der Europäischen Union für Auswärtige Angelegenheiten, und gab damit grünes Licht für eine Intervention.

Die amtierende stellvertretende US-Außenministerin Victoria Nuland deutete ebenfalls stark an, dass die Vereinigten Staaten selbst eine Invasion in Niger erwägen. „Es ist nicht unser Wunsch, dort einzumarschieren, aber sie [die neue Militärjunta] könnten uns zu diesem Punkt drängen“, sagte Nuland über ihre jüngste Reise nach Niger, wo sie ein „äußerst offenes und manchmal recht schwieriges“ Treffen mit der neuen Führung hatte.

Bazoum, zweiter von links, bei einem Treffen in Washington am 13. Dezember 2022. US-Außenminister Antony Blinken auf der linken Seite, US-Verteidigungsminister Lloyd Austin auf der rechten Seite. (Außenministerium, Freddie Everett/ Public domain)

Die Verbundenheit der ECOWAS mit den Vereinigten Staaten zeigt sich auch an der ständigen Unterstützung, die Washington der Organisation gewährt. Im Laufe des Jahres 2022 gab das Außenministerium Erklärungen ab, in denen es die Position der ECOWAS zu Mali unterstützte (ein weiteres Land, in dem das Militär eine unpopuläre, vom Westen unterstützte Regierung abgesetzt hat).

„Die Vereinigten Staaten loben die energischen Maßnahmen der ECOWAS zur Verteidigung der Demokratie und Stabilität in Mali“, schrieb das Außenministerium. Es hat auch ähnliche Memos herausgegeben, in denen es seine unerschütterliche Unterstützung für die Maßnahmen der ECOWAS gegen Militärputsche in Guinea und Burkina Faso bekräftigt. Dies hat dazu geführt, dass viele Kritiker in der ECOWAS kaum mehr als ein Spielball der Vereinigten Staaten sehen.

Während Washington die Situation so darstellt, dass ECOWAS die Demokratie gegen den Autoritarismus verteidigt, ist die Realität komplexer. Erstens ist die demokratische Legitimation vieler Regierungen der Mitgliedsstaaten äußerst fragwürdig. Präsident Alassane Ouattara von der Elfenbeinküste zum Beispiel verstieß gegen das Gesetz zur Begrenzung der Amtszeit und wurde letztes Jahr umstritten für eine dritte Amtszeit vereidigt. Proteste gegen seine Machtübernahme wurden niedergeschlagen, wobei Dutzende von Menschen starben. Unterdessen hat die Regierung des senegalesischen Präsidenten Macky Sall die wichtigste Oppositionspartei verboten und ihren Vorsitzenden inhaftiert.

Außerdem ist die Reaktion der ECOWAS auf Putsche alles andere als einheitlich. Nachdem Paul-Henri Sandaogo Damiba 2022 die Macht in Burkina Faso übernommen hatte, weigerte sich die ECOWAS, auch nur Sanktionen zu verhängen, geschweige denn eine Invasion in Erwägung zu ziehen. Stattdessen forderte sie Damiba lediglich auf, einen Zeitplan für die „angemessene Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung“ vorzulegen. Die Gleichgültigkeit der ECOWAS gegenüber den Ereignissen mag auf seine entschieden pro-westliche Einstellung und die Tatsache zurückzuführen sein, dass er vom US-Militär und dem Außenministerium ausgebildet worden war.

Auch die Führungsspitze der ECOWAS ist eng mit der Macht der USA verflochten. Wie die Journalisten Alex Rubinstein und Kit Klarenberg feststellten, verbrachte der Vorsitzende des Blocks, Bola Tinbu, „Jahre damit, Millionen für Heroindealer in Chicago zu waschen“ und wurde später eine wichtige Quelle des Außenministeriums für die Analyse von Westafrika. Der frühere ECOWAS-Vorsitzende Mahamadou Issoufou war nach den Worten des Magazins The Economist ebenfalls ein „treuer Verbündeter des Westens“, auch wenn viele in Afrika eine weniger neutrale Sprache verwenden würden, um ihn zu beschreiben.

In diesem Sinne könnte es sinnvoll sein, die ECOWAS mit anderen US-amerikanisch dominierten Regionalorganisationen wie der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) zu vergleichen. Obwohl die OAS formell unabhängig ist, hat sie sich ständig auf die Seite Washingtons gestellt und feindliche Länder wie Venezuela und Kuba angegriffen. In einem Dokument von USAID (einer US-Regierungsorganisation) wird festgestellt, dass die OAS ein entscheidendes Instrument zur „Förderung der US-Interessen in der westlichen Hemisphäre durch die Bekämpfung des Einflusses US-feindlicher Länder“ wie Kuba und Venezuela ist.

Wirtschaftliche Vorherrschaft

Die ECOWAS führt ihr eigenes Projekt der afrikanischen Integration auf das Jahr 1945 und die Einführung des CFA-Franc zurück, mit dem die afrikanischen Kolonien Frankreichs in eine gemeinsame Währungsunion eingebunden wurden. Die Währung, die heute noch von 14 afrikanischen Ländern verwendet wird, war künstlich an den französischen Franc und später an den Euro gekoppelt, was bedeutete, dass Importe aus und Exporte nach Frankreich (und später in die Eurozone) sehr billig, Importe aus und Exporte in den Rest der Welt jedoch unerschwinglich waren.

Daher zwang der CFA-Franc die afrikanischen Länder auch nach der formalen Unabhängigkeit zur wirtschaftlichen Unterwerfung unter Paris. Infolgedessen sind viele afrikanische Regierungen immer noch nicht in der Lage, ernsthafte politische und wirtschaftliche Veränderungen zu bewirken, da sie keine Kontrolle über ihre eigene Währungspolitik haben.

1000 Westafrikanische CFA-Franc-Note. (Nicholas Gemini, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Für Frankreich war dies ein enormer wirtschaftlicher Segen, da es über eine riesige Ressourcenbasis verfügt, aus der es Rohstoffe zu künstlich verbilligten Preisen gewinnen kann, und zudem über einen gebundenen Exportmarkt. Außerdem konnte Frankreich dadurch ein hohes Maß an Kontrolle über seine ehemaligen Kolonien behalten. „Ohne Afrika“, so der ehemalige französische Präsident François Mitterrand, „wird Frankreich im 21. Jahrhundert keine Geschichte haben.

Aber dieses ungerechte Wirtschaftssystem hat auch den afrikanischen Eliten genützt, die französische und europäische Luxusgüter zu einem abnormalen Wechselkurs importieren können. Und es hat ihnen auch ermöglicht, afrikanische Gelder in europäische Banken abzuschöpfen, wobei die französischen Behörden gerne ein Auge zudrückten. Frankreich hält immer noch die Hälfte der Goldreserven der CFA-Franc-Länder.

Das Ergebnis sind Stagnation und Unterentwicklung im gesamten frankophonen Afrika. Das reale Pro-Kopf-BIP Nigers liegt heute deutlich unter dem Wert, den es zum Zeitpunkt der formellen Unabhängigkeit von Frankreich im Jahr 1960 hatte. Frankreich ist nach wie vor der bei weitem größte Handelspartner des Landes, wobei sich die nigrische Wirtschaft auf den Export von Uran nach Paris konzentriert, das dort zur Versorgung des Landes mit billigem Atomstrom verwendet wird.

Doch die nigrischen Bürgerinnen und Bürger haben wenig bis gar keinen Nutzen von dieser Vereinbarung. Wie Oxfam im Jahr 2013 feststellte: „In Frankreich wird eine von drei Glühbirnen dank nigrischen Urans zum Leuchten gebracht. In Niger haben fast 90 Prozent der Bevölkerung keinen Zugang zu Strom. Diese Situation kann so nicht weitergehen.“ Frankreichs Wohlstand beruht also zu einem großen Teil auf afrikanischem Leid, und umgekehrt.

Straßenszene in Niamey im Februar. (Gustave Deghilage, Flickr, CC-BY-NC-ND 2.0)

Dies erklärt die weit verbreitete antikoloniale Stimmung in Westafrika. Der Militärputsch im Juli wurde durch öffentliche Demonstrationen gegen die Entscheidung der Regierung Bazoum ausgelöst, französische Truppen im Land willkommen zu heißen – selbst nachdem deren Anwesenheit in Mali im vergangenen Jahr zu einem Putsch geführt hatte. Die neue nigrische Junta hat die Gold- und Uranexporte nach Frankreich ausgesetzt. „Nieder mit Frankreich, raus aus den ausländischen Basen“, lautete der Schlachtruf der Demonstranten, die in der Hauptstadt Niamey und anderen Städten des Landes auf die Straße gingen.

Bazoum blieb jedoch Frankreich gegenüber standhaft loyal. In einem Interview mit der Financial Times im Mai verteidigte er Paris mit den Worten: „Frankreich ist ein leichtes Ziel für den populistischen Diskurs bestimmter Meinungen, insbesondere in den sozialen Medien unter der afrikanischen Jugend.“ Ohne Bazoum könnte Niger also vom wichtigsten Verbündeten des Westens in der Region zum Gegner werden.

Regionale Integration, regionaler Krieg?

Die ECOWAS erlegt ihren Mitgliedstaaten strenge, vom Westen genehmigte Wirtschaftsmaßnahmen auf und zwingt sie, neoliberale Wirtschaftsgesetze zu befolgen, die ein Entkommen aus dem Kreislauf von Verschuldung und Unterentwicklung erschweren und dazu beigetragen haben, dass ein friedlicher, demokratischer Wandel schwieriger zu erreichen ist, und die ironischerweise zu einer Reihe von Militäraufständen in der Region geführt haben.

Der Staatsstreich in Niger folgt auf ähnliche Aktionen in Mali (2020 und 2021), Burkina Faso (zwei im Jahr 2022) und Guinea (2021). Alle haben sich als progressive, patriotische, antiimperialistische Aufstände gegen eine vom Westen geschaffene Wirtschaftsordnung positioniert. Alle vier Länder sind derzeit von der ECOWAS suspendiert.

Eine Reihe von Staaten hat sich gegen die Position des Westens/der ECOWAS gewehrt. „Die Regierung der Republik Guinea distanziert sich von den von der ECOWAS verhängten Sanktionen“, schrieb die guineische Regierung, bezeichnete sie als illegitim und unmenschlich“ und forderte die ECOWAS auf, zu einem besseren Denken zurückzukehren“.

Die Regierungen von Mali und Burkina Faso gingen noch viel weiter. In einem gemeinsamen Kommuniqué begrüßten sie die Absetzung Bazoums und bezeichneten das Ereignis als ein Zeichen dafür, dass Niger „sein Schicksal selbst in die Hand nimmt und angesichts der Geschichte für seine vollständige Souveränität einsteht“. Gemeinsam prangerten sie „regionale Organisationen“ [d.h. ECOWAS] an, die Sanktionen verhängen, die „das Leiden der Bevölkerung vergrößern und den Geist des Panafrikanismus gefährden“.

Französische und malische Soldaten im Süden Malis, 17. März 2016. (Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Vor allem aber erklärten sie unverblümt, dass sie Niger im Falle einer ECOWAS-Invasion militärisch zu Hilfe kommen würden. „Jede militärische Intervention gegen Niger würde eine Kriegserklärung an Burkina Faso und Mali bedeuten“, schrieben sie. Algerien, das eine lange Grenze mit Niger teilt, hat ebenfalls gewarnt, dass es nicht untätig bleiben würde, wenn der Westen oder seine Marionetten Niger angreifen würden.

Der Panafrikanismus – das antiimperialistische Projekt, das versucht, eine Bruderschaft der Nationen in ganz Afrika zu schaffen, um sich unabhängig zu entwickeln – hat in letzter Zeit in Westafrika eine Renaissance erlebt. Burkina Faso und Mali – Nigers Nachbarn im Westen – befinden sich in einem fortgeschrittenen Stadium des Zusammenschlusses zu einer Föderation.

„Der Prozess ist im Gange“, sagte Ibrahim Traoré, der charismatische Militärchef von Burkina Faso, und verriet, dass die Streitkräfte der beiden Länder inzwischen so weit integriert sind, dass es sich wirklich um dieselbe Armee handelt“. Er deutete auch stark an, dass er einen Beitritt Nigers zur Föderation wünscht:

„Wir können nicht ausschließen, dass ein anderer Staat sich uns anschließt … Wenn andere Staaten interessiert sind (es ist sicher, dass wir uns Guinea annähern werden) und wenn andere interessiert sind, müssen wir uns zusammenschließen. Das ist es, was die jungen Leute fordern.“

Die ECOWAS hat sich entschieden gegen diese Idee ausgesprochen, aber Traoré blieb trotzig. „Wir werden kämpfen, aber Afrika muss sich vereinen. Je mehr wir geeint sind, desto effektiver sind wir“, sagte er.

Traoré bezeichnet sich selbst als radikalen Führer nach dem Vorbild von Thomas Sankara, dem marxistischen Revolutionsführer von Burkina Faso zwischen 1983 und 1987. Traoré, der wie Sankara eine rote Baskenmütze trägt, stellt Fragen wie „Warum bleibt das rohstoffreiche Afrika die ärmste Region der Welt?“ und bezeichnet viele seiner afrikanischen Mitstreiter als „Marionetten in den Händen der Imperialisten“. Er zitiert gerne den kubanischen Führer Che Guevara und hat sein Land mit Nicaragua und Venezuela verbündet.

Kolonialer Außenposten

US-Soldaten fotografieren einen Sandsturm auf dem nigrischen Luftwaffenstützpunkt 201. (U.S. Air Force, Anthony Montero)

Die Nigerianer – ob sie den Putsch unterstützen oder nicht – haben es satt, wie ein kolonialer Außenposten behandelt zu werden. Bazoum, der in einer umstrittenen und umkämpften Wahl im Jahr 2021 an die Macht kam, musste einen Einbruch seiner Beliebtheitswerte hinnehmen, nachdem bekannt wurde, dass Niger Tausende von französischen Truppen aufnehmen würde, die zuvor aus Mali und Burkina Faso abgezogen worden waren.

Die Anwesenheit dieser Soldaten führte zu Putschen in diesen beiden Ländern und löste sofort wütende Demonstrationen in Niger aus. Bazoum, den die „BBC“ als „wichtigen westlichen Verbündeten“ bezeichnete, verstand den Raum nicht und hieß die Truppen willkommen. Heute befinden sich in Niger fast 1500 französische Soldaten sowie zahlreiche weitere Soldaten aus Deutschland, Italien und den Vereinigten Staaten. Die neue Militärregierung hat Frankreich angewiesen, seine Truppen abzuziehen.

Niger ist der Eckpfeiler der amerikanischen Militäroperation in Afrika und beherbergt rund 1100 Soldaten auf sechs Stützpunkten. Im Jahr 2019 eröffneten die USA den Luftwaffenstützpunkt 201, einen riesigen, 110 Millionen Dollar teuren Flugplatz, den sie für Drohneneinsätze in der Sahelzone nutzen. Der erklärte Grund für die ausländischen Truppen ist die Unterstützung der Region im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus. Doch die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus ist erst durch die Zerstörung Libyens (ein weiteres Land, mit dem Niger eine gemeinsame Grenze hat) durch die NATO im Jahr 2011 entstanden. Der Angriff des Militärbündnisses verwandelte Libyen von einer Nation mit einem der höchsten Lebensstandards in Afrika in einen gescheiterten Staat, der von Dschihadisten geführt wird und in dem es viele Sklavenmärkte unter freiem Himmel gibt.

Der Staatsstreich genießt daher innerhalb des Landes breite Unterstützung. Eine letzte Woche vom Economist veröffentlichte Umfrage ergab, dass 73 Prozent der Nigerianer wollen, dass die Militärjunta an der Macht bleibt, und nur 27 Prozent wünschen sich Bazoums Rückkehr.

Zehntausende drängten sich im Seyni Kountché-Stadion in Niamey, um ihrem Wunsch nach Unabhängigkeit Ausdruck zu verleihen und Drohungen mit einem Eingreifen der USA oder Frankreichs zu verurteilen. „Wenn die ECOWAS-Truppen beschließen, unser Land anzugreifen, müssen sie, bevor sie den Präsidentenpalast erreichen, über unsere Leichen gehen und unser Blut vergießen. Wir werden es mit Stolz tun, denn wir haben kein anderes Land, wir haben nur Niger. Seit dem 26. Juli hat unser Land beschlossen, seine Unabhängigkeit und Souveränität selbst in die Hand zu nehmen“, sagte der Demonstrant Ibrahim Bana.

Die Rolle Russlands

Der russische Präsident Wladimir Putin spricht nach dem zweiten Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg im Juli zu den Medien. (Pavel Bednyakov, RIA Novosti, Kremlin)

Während Russland im Westen weitgehend als ruchloses, autoritäres Regime angesehen wird, das sich in andere Länder einmischt, wird Moskau in weiten Teilen Afrikas in einem positiven Licht gesehen. Die Sowjetunion unterstützte im Allgemeinen die afrikanischen Unabhängigkeitskämpfe, und die Russische Föderation ist in keine afrikanische Nation einmarschiert.

Nahezu alle afrikanischen Staaten nahmen am Russland-Afrika-Gipfel im Juli teil, während im vergangenen Jahr nur vier afrikanische Staatsoberhäupter an einem offiziellen Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij teilnahmen. In der gleichen Umfrage des Economist wurden die Nigerianer gefragt, welcher ausländischen Macht sie am meisten vertrauen. Sechzig Prozent wählten Russland. Nur etwa 1 von 10 wählte die USA, noch weniger Frankreich und überhaupt niemand Großbritannien.

Russische Flaggen sind in Niamey inzwischen ein alltäglicher Anblick, und viele hoffen auf irgendeine Art von Hilfe aus Moskau. Der abgesetzte Präsident Bazoum bat jedoch in der Washington Post die USA um Hilfe und warnte, dass „die gesamte zentrale Sahelzone über die Wagner-Gruppe unter russischen Einfluss geraten könnte“. In der Tat wurde Wagner von verschiedenen afrikanischen Regierungen, darunter Mali, eingeladen, die in der russischen Söldnertruppe ein Gegengewicht zu den westlichen Truppen sehen. Der Anführer der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, äußerte sich kürzlich zustimmend über den Staatsstreich, obwohl sich Moskau mit einer Parteinahme weitaus zurückhaltender gezeigt hat.

Die große Sorge vieler ist, dass die Unruhen in Niger einen größeren Krieg zwischen westafrikanischen Nationen auslösen werden, die zweifellos Europa und die Vereinigten Staaten um Hilfe bitten werden. In diesem Fall werden die Militärregierungen von Mali, Burkina Faso und Niger zweifellos um russische Hilfe bitten, was die Situation in eine ähnliche Situation wie den syrischen Bürgerkrieg verwandeln würde, nur in einem größeren Ausmaß.

Nach Russlands Einmarsch in der Ukraine hat Frankreich die Energieimporte aus Russland gestoppt, wodurch das nigrische Uran für seine alternden Atomkraftwerke noch wichtiger wird. Doch jeder Versuch eines Regimewechsels in Niger, um die Uranlieferungen wieder aufzunehmen, würde Algerien verärgern, mit dem Frankreich vor kurzem ein Abkommen über Erdgasimporte unterzeichnet hat. Die französische Position ist also voller Widersprüche und Komplikationen.

In dem Maße, wie die Macht des Westens schwindet, beginnt die Geburt einer multipolaren Welt. Im Zuge dieser Entwicklung träumen die Menschen in Westafrika von einer anderen Zukunft. Die Zeit wird zeigen, ob sich die Militärputsche als befreiende Kraft oder als Aktionen erweisen, die den unterdrückten Menschen in der Region nicht helfen.

Eines ist jedoch klar: Die Vereinigten Staaten und Frankreich sind mit den sich vollziehenden Veränderungen unzufrieden und werden darum kämpfen, ihre Kontrolle über Afrika zu behalten. Zu diesem Zweck hat sich die ECOWAS als ein wichtiges Instrument erwiesen, das ihnen zur Verfügung steht. Doch bei so vielen gegensätzlichen Interessen und so vielen kompromissunwilligen Kräften droht die Situation in Niger in einen internationalen Krieg überzukochen, der die globale Aufmerksamkeit auf eine der am meisten übersehenen Regionen der Welt lenken wird. Übersetzt mit Deepl.com

Alan MacLeodis ist leitender Redakteur bei MintPress News. Nach Abschluss seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting und Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent, sowie eine Reihe von akademischen Artikeln. Er hat auch für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams geschrieben.

Dieser Artikel stammt von MPN.news, einer preisgekrönten investigativen Nachrichtenredaktion. Melden Sie sich für deren Newsletter an.

