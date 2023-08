Niger is Far from a Typical Coup Rather than send troops in response to the coup, France and the U.S. seem to favor a „Rwanda“ type solution applied in Mozambique earlier this year, writes Vijay Prashad. Only this time ECOWAS would apply force. By Vijay Prashad Peoples Dispatch On July 26, Niger’s presidential guard



Der nigerianische Generalmajor Christopher Gwabin Musa bei der außerordentlichen Sitzung der ECOWAS-Verteidigungsstabschefs am 3. August (Nigerian Defence Headquarters, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Anstatt Truppen als Reaktion auf den Putsch zu entsenden, scheinen Frankreich und die USA eine Lösung nach Art von Ruanda“ zu bevorzugen, wie sie Anfang des Jahres in Mosambik angewendet wurde, schreibt Vijay Prashad. Nur dass dieses Mal die ECOWAS Gewalt anwenden würde.

Niger ist weit von einem typischen Coup entfernt

Von Vijay Prashad

People’s Dispatch

16. August 2023

Am 26. Juli führte die Präsidentengarde von Niger einen Staatsstreich gegen den amtierenden Präsidenten Mohamed Bazoum durch.

Eine kurze Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen bewaffneten Kräften des Landes endete damit, dass alle Teilstreitkräfte der Absetzung von Bazoum und der Einsetzung einer Militärjunta unter der Führung des Kommandanten der Präsidentengarde, General Abdourahamane „Omar“ Tchiani, zustimmten.

Dies ist das vierte Land in der afrikanischen Sahelzone, in dem ein Staatsstreich stattgefunden hat – die anderen drei sind Burkina Faso, Guinea und Mali. Die neue Regierung kündigte an, Frankreich nicht länger zu gestatten, das nigrische Uran auszusaugen (jede dritte Glühbirne in Frankreich wird mit dem Uran aus dem Feld in Arlit im Norden Nigers betrieben).

Die Regierung Tchiani hat die gesamte militärische Zusammenarbeit mit Frankreich aufgekündigt, was bedeutet, dass die 1 500 französischen Soldaten ihre Koffer packen müssen (wie sie es bereits in Burkina Faso und Mali getan haben).

In der Zwischenzeit gab es keine öffentliche Stellungnahme zur Airbase 201, der US-Einrichtung in Agadez, tausend Kilometer von der Hauptstadt Niamey entfernt. Es handelt sich um die größte Drohnenbasis der Welt, die für die US-Operationen in der Sahelzone von zentraler Bedeutung ist. Die US-Truppen wurden angewiesen, vorerst auf dem Stützpunkt zu bleiben, und die Drohnenflüge wurden ausgesetzt. Der Putsch richtet sich zweifellos gegen die französische Präsenz in Niger, aber diese antifranzösische Stimmung hat sich nicht auf die US-Militärpräsenz in dem Land übertragen.

US-Soldaten beim Pflastern einer Fluglinie auf der nigrischen Air Base 201, 15. Dezember 2018. (U.S. Air Force, Daniel Asselta)

Interventionen

Stunden nach der Stabilisierung des Putsches verurteilten die wichtigsten westlichen Staaten – insbesondere Frankreich und die Vereinigten Staaten – den Putsch und forderten die Wiedereinsetzung von Bazoum, der von der neuen Regierung sofort inhaftiert wurde.

Doch weder Frankreich noch die Vereinigten Staaten schienen bei der Reaktion auf den Staatsstreich die Führung übernehmen zu wollen. Zu Beginn dieses Jahres sorgten sich die französische und die US-amerikanische Regierung um einen Aufstand im Norden Mosambiks, der die Anlagen des Total-Exxon-Erdgasfeldes vor der Küste von Cabo Delgado beeinträchtigte.

Anstatt französische und US-amerikanische Truppen zu entsenden, was die Bevölkerung polarisiert und die antiwestliche Stimmung verstärkt hätte, trafen die Franzosen und die Vereinigten Staaten eine Vereinbarung über die Entsendung ruandischer Truppen nach Mosambik. Ruandische Truppen drangen in die nördliche Provinz Mosambiks ein und legten den Aufstand nieder.

Beide westlichen Mächte scheinen eine Lösung nach dem Vorbild Ruandas für den Staatsstreich in Niger zu bevorzugen, doch anstatt Ruanda in Niger einmarschieren zu lassen, hoffte man, dass die ECOWAS – die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten – ihre Truppen entsenden würde, um Bazoum wieder einzusetzen.

Einen Tag nach dem Putsch verurteilte die ECOWAS den Putsch. Die ECOWAS umfasst 15 westafrikanische Staaten und hat in den letzten Jahren Burkina Faso und Mali wegen der Putsche in diesem Land aus ihren Reihen ausgeschlossen; auch Niger wurde einige Tage nach dem Putsch von der ECOWAS suspendiert.

Die 1975 als Wirtschaftsblock gegründete Gruppierung beschloss 1990 – trotz eines fehlenden Mandats in ihrem ursprünglichen Auftrag – die Entsendung von Friedenstruppen in das Zentrum des liberianischen Bürgerkriegs.

Seitdem hat die ECOWAS ihre Friedenstruppen in mehrere Länder der Region entsandt, darunter Sierra Leone und Gambia.

(CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Nicht lange nach dem Staatsstreich in Niger verhängte die ECOWAS ein Embargo gegen das Land, das u. a. das Recht auf grundlegende Handelsgeschäfte mit seinen Nachbarn aussetzte, die Guthaben der nigrischen Zentralbank, die in regionalen Banken gehalten werden, einfror und die Auslandshilfe (die vierzig Prozent des nigrischen Haushalts ausmacht) stoppte.

Die auffälligste Erklärung war, dass die ECOWAS „alle notwendigen Maßnahmen zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung“ ergreifen würde.

Eine von der ECOWAS gesetzte Frist bis zum 6. August lief ab, weil sich der Block nicht auf die Entsendung von Truppen über die Grenze einigen konnte.

ECOWAS verlangte, dass eine „Bereitschaftstruppe“ zusammengestellt wird, die bereit ist, in Niger einzumarschieren. Daraufhin erklärte die ECOWAS, dass sie am 12. August in Accra, Ghana, zusammentreffen würde, um ihre Optionen zu erörtern. Dieses Treffen wurde aus „technischen Gründen“ abgesagt.

Massendemonstrationen in wichtigen ECOWAS-Ländern – wie Nigeria und Senegal – gegen eine militärische Invasion der ECOWAS in Niger haben ihre eigenen Politiker dazu bewogen, eine Intervention zu unterstützen. Es wäre naiv zu behaupten, dass keine Intervention möglich ist. Die Ereignisse überschlagen sich, und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass die ECOWAS nicht noch vor Ende August eingreifen wird.

Staatsstreiche in der Sahelzone

Mamady Doumbouya aus Guinea am 2. Oktober 2021. (Aboubacarkhoraa, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Als die ECOWAS die Möglichkeit einer Intervention in Niger vorschlug, sagten die Militärregierungen in Burkina Faso und Mali, dass dies eine „Kriegserklärung“ nicht nur gegen Niger, sondern auch gegen ihre Länder wäre.

Am 2. August reiste General Salifou Mody, einer der Hauptverantwortlichen für den Putsch in Niger, nach Bamako (Mali) und Ouagadougou (Burkina Faso), um die Lage in der Region zu erörtern und ihre Reaktion auf eine mögliche Militärintervention der ECOWAS – oder des Westens – in Niger zu koordinieren.

Zehn Tage später begab sich General Moussa Salaou Barmou nach Conakry (Guinea), um den Führer der dortigen Militärregierung, Mamadi Doumbouya, um Unterstützung für Niger zu bitten.

Es wurde bereits vorgeschlagen, dass Niger – eines der wichtigsten Länder der Sahelzone – Teil einer Föderation wird, der auch Burkina Faso, Guinea und Mali angehören. Dies wäre eine Föderation von Ländern, in denen Putsche stattgefunden haben, um die als pro-westlich angesehenen Regierungen zu stürzen, die die Erwartungen der zunehmend verarmten Bevölkerung nicht erfüllt haben.

Die Geschichte des Staatsstreichs in Niger ist zum Teil die Geschichte dessen, was die kommunistische Journalistin Ruth First in ihrem bemerkenswerten Buch „The Barrel of the Gun“ (Der Lauf der Waffe) als „die Ansteckung des Staatsstreichs“ bezeichnete: Political Power in Africa and the Coup d’états (1970).

Im Laufe der letzten 30 Jahre ist die Politik in den Sahelländern stark ausgetrocknet. Parteien mit einer Geschichte in den nationalen Befreiungsbewegungen, sogar die sozialistischen Bewegungen (wie die Partei von Bazoum), sind zu Vertretern ihrer Eliten verkommen, die eine westliche Agenda verfolgen. Der Krieg zwischen Frankreich und den USA sowie der NATO in Libyen im Jahr 2011 ermöglichte es dschihadistischen Gruppen, aus Libyen nach Südalgerien und in die Sahelzone zu strömen (fast die Hälfte von Mali wird von Al-Qaida-verbundenen Formationen gehalten).

Das Eindringen dieser Kräfte gab den lokalen Eliten und dem Westen die Rechtfertigung, die eingeschränkten Gewerkschaftsfreiheiten weiter einzuschränken und die Linke aus den Reihen der etablierten politischen Parteien zu verdrängen.

Es ist nicht so, dass die Führer der etablierten politischen Parteien rechts oder mitte-rechts sind, sondern dass sie unabhängig von ihrer Ausrichtung keine wirkliche Unabhängigkeit vom Willen von Paris und Washington haben. Sie wurden – um ein Wort aus der Praxis zu gebrauchen – zu „Handlangern“ des Westens.

In Ermangelung verlässlicher politischer Instrumente wenden sich die ausrangierten ländlichen und kleinbürgerlichen Teile des Landes an ihre Kinder in den Streitkräften, um die Führung zu übernehmen. Leute wie der burkinische Hauptmann Ibrahim Traoré (geb. 1988), der in der ländlichen Provinz Mouhoun aufgewachsen ist, und der malische Oberst Assimi Goïta (geb. 1988), der aus der Viehmarktstadt und Militärhochburg Kati stammt, repräsentieren diese breiten Klassenfraktionen perfekt.

Ibrahim Traoré aus Burkina Faso während eines Treffens mit der Afrikanischen Union im Juli. (Lamine Traoré / VOA, Wikimedia Commons, Public domain)

Ihre Gemeinschaften wurden von den harten Sparprogrammen des Internationalen Währungsfonds, dem Diebstahl ihrer Ressourcen durch westliche multinationale Unternehmen und den Zahlungen für westliche Militärgarnisonen im Land völlig im Stich gelassen. Ausgestoßene Bevölkerungsgruppen, die keine wirkliche politische Plattform haben, die für sie spricht, haben sich hinter ihren jungen Männern im Militär versammelt.

Es handelt sich um „Colonel’s Coups“ – Putsche der einfachen Leute, die keine andere Wahl haben – und nicht um „General’s Coups“ der Eliten, die den politischen Aufstieg des Volkes verhindern wollen.

Deshalb wird der Putsch in Niger in Massenkundgebungen von Niamey bis zu den kleinen, abgelegenen Städten an der Grenze zu Libyen verteidigt.

Als ich vor der Pandemie in diese Regionen reiste, war klar, dass die antifranzösische Stimmung keinen anderen Ausdruck fand als die Hoffnung auf einen Militärputsch, der Führer wie den 1987 ermordeten Thomas Sankara aus Burkina Faso ins Land bringen würde.

Hauptmann Traoré trägt eine rote Baskenmütze wie Sankara, spricht mit Sankaras linker Offenheit und ahmt sogar Sankaras Diktion nach. Es wäre ein Fehler, diese Männer als links zu bezeichnen, denn sie werden von der Wut über das Versagen der Eliten und der westlichen Politik bewegt. Sie kommen nicht mit einer gut ausgearbeiteten Agenda an die Macht, die auf linken politischen Traditionen aufbaut.

Die nigrische Militärführung hat ein 21-köpfiges Kabinett unter der Leitung von Ali Mahaman Lamine Zeine gebildet, einem Zivilisten, der in einer früheren Regierung Finanzminister war und bei der Afrikanischen Entwicklungsbank im Tschad gearbeitet hat. Das Kabinett wird von führenden Militärs angeführt. Ob die Ernennung dieses zivil geführten Kabinetts die Reihen der ECOWAS spalten wird, bleibt abzuwarten.

Sicherlich möchten die westlichen imperialistischen Kräfte – insbesondere die Vereinigten Staaten mit Truppen vor Ort in Niger – nicht, dass dieses Putschmoment bestehen bleibt.

Europa hatte – unter französischer Führung – die Grenzen seines Kontinents von nördlich des Mittelmeers nach südlich der Sahara verschoben und die Sahel-Staaten in ein Projekt namens G-5-Sahel gepresst.

Jetzt, da in drei dieser Staaten – Burkina Faso, Mali und Niger – antifranzösische Regierungen an der Macht sind und in den beiden verbleibenden Staaten – Tschad und Mauretanien – Unruhen drohen, wird sich Europa auf seine Küstenlinie zurückziehen müssen. Die Sanktionen werden zunehmen, um den neuen Regierungen die Massenunterstützung zu entziehen, und die Möglichkeit einer militärischen Intervention wird wie ein hungriger Geier über der Region hängen. Übersetzt mit Deepl.com

Vijay Prashad ist ein indischer Historiker, Redakteur und Journalist. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Chefkorrespondent bei Globetrotter. Er ist Herausgeber von LeftWord Books und Direktor von Tricontinental: Institute for Social Research. Er ist Senior Non-Resident Fellow am Chongyang Institute for Financial Studies der Renmin University of China. Er hat mehr als 20 Bücher geschrieben, darunter The Darker Nations und The Poorer Nations. Seine jüngsten Bücher sind Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism und, zusammen mit Noam Chomsky, The Withdrawal: Irak, Libyen, Afghanistan und die Fragilität der US-Macht.

Dieser Artikel wurde von Globetrotter produziert und von Peoples Dispatch veröffentlicht.

