Niger sprengt das globale Narrativ der NATO in die Luft

Von Declan Hayes

10. August 2023

Nigers Putschisten glauben, dass sie die Region zuerst vom französischen und amerikanischen Militär befreien und dann ihre fünften Kolumnisten im Militär, in den Medien und in den NGOs ausbooten müssen.

Der jüngste Staatsstreich in Niger folgt auf ähnliche Putsche in den benachbarten Ländern Mali, Burkina Faso und Guinea, die jeweils von Militärs angeführt wurden, die sich gegen die Anwesenheit französischer und US-amerikanischer Besatzungstruppen wehrten, die dort stationiert waren, um die fortgesetzte wirtschaftliche Vergewaltigung ihrer jeweiligen Heimatländer durch die NATO sicherzustellen.

Die Sahelzone, die Region Afrikas, in der sich diese vier (und andere putschanfällige) Länder befinden, wurde von einer Reihe wirtschaftlicher Faktoren heimgesucht, die zusammengenommen zu der gegenwärtigen Konfrontation zwischen diesen militärischen Führern auf der einen Seite und der Kriegsmaschinerie der NATO und ihren regionalen Hilfstruppen auf der anderen Seite geführt haben.

Zu diesen Faktoren gehören die wachsende Bevölkerung Afrikas, die den Druck auf den relativ kleinen Teil der reichhaltigen afrikanischen Ressourcen erhöht hat, von denen sich die Einheimischen ernähren dürfen; die zunehmenden Dürren, die die Spannungen zwischen den Stämmen wegen des Weidelands verschärft haben; der zunehmende Rückgriff der NATO auf die ISIS-Karte, um sowohl ihre militärische Präsenz als auch ihre wirtschaftliche Ausplünderung der Region zu rechtfertigen; und schließlich die Massenmigration nach Europa und die damit einhergehenden Verbrechen, die die Zerstörung der gesamten Region durch die NATO verursacht hat.

Obwohl westliche Ökonomen und ihre regionalen Apologeten alle möglichen eigennützigen Lösungen für diese miteinander verflochtenen Probleme vorgeschlagen haben, glauben Nigers Putschisten, dass sie die Region zuerst vom französischen und amerikanischen Militär befreien und dann ihre fünfte Kolonne im Militär, in den Medien und in den NROs ausbooten müssen.

Die meisten vernünftigen Menschen würden sagen, dass die Putschisten ein gutes Argument haben, das durch die breite öffentliche Unterstützung, die sie genießen, und die beklagenswerte Erfolgsbilanz der französischen und amerikanischen Aasgeier, die über ihnen schweben, noch verstärkt wird.

Zu ihren lokalen Gegnern gehören so treue NATO-Mitglieder wie die senegalesische Politmafia, die den Verlust der Demokratie in Niger als „casus belli“ bezeichnet, während sie ihre eigene Opposition inhaftiert, ihre Parteien verbietet und sie aus dem Internet verbannt.

Diese „Koalition der Willigen“ wird von Nigerias Bola Tinubu angeführt, der zunächst seine Millionen damit verdiente, die Gewinne der Heroinhändler der CIA in Chicago zu waschen, bevor er nach Lagos zurückkehrte, wo er in fast jeden der nicht enden wollenden großen Betrügereien verwickelt war, die dieses rohstoffreiche Land plagen. Wenn Nigers Regierungschefs dem Penner sagen, er solle erst einmal seinen eigenen Schlamassel in Ordnung bringen, dann haben sie Recht.

Und es ist einer, den die Einheimischen in ganz Afrika sehen, zusammen mit den falschen Forderungen nach Menschenrechten, die die NATO-Vertreter pflichtbewusst blöken, wenn sie von ihren Herren dazu gedrängt werden. Jetzt, da Uganda riesige Goldreserven entdeckt hat, meckert der langjährige MI6-Aktivist Peter Tatchell über das harte Leben, das minderjährige angezogene Personen in Uganda haben. Er sagt natürlich nichts über den gewöhnlichen, hart arbeitenden Ugander oder Ruander, der unter dem Stiefel von Paul Kagame vom MI6 steht, einem Busenfreund von Tony Blair und Hauptsponsor ausgerechnet des Fußballclubs Arsenal.

Wohin wir oder, was noch wichtiger ist, die Afrikaner auch blicken, überall auf dieser riesigen Landmasse sehen wir die gleichen grauenvollen Hände, und in der Sahelzone sind es vor allem die Hände Frankreichs und die der französischen Fremdenlegion, deren Aufgabe es ist, alle afrikanischen Aufrührer mit dem Schwert zu erschlagen.

Und wenn die Franzosen beschließen, hart durchzugreifen, dann werden sie sich auch durchsetzen. Bei früheren Gefechten in dem Gebiet, das sie selbstbewusst als ihren afrikanischen Hinterhof betrachten, haben sie die Luftwaffe der Elfenbeinküste innerhalb weniger Minuten ausgelöscht. Es ist absolut unmöglich, dass Niger und seine Verbündeten in einem konventionellen Krieg die Oberhand gewinnen können, selbst wenn Algerien von Norden her eingreift. Die NATO hat diesen Weg schon viele Male beschritten und weiß, wie sie solche Katastrophen zu ihrem Vorteil gestalten kann.

Was die NATO jedoch nicht in den Griff bekommen kann, ist das Auftauchen von zwei anderen wichtigen Vektoren in Afrika. Der erste ist die militärische und wirtschaftliche Präsenz Russlands, und der zweite und wichtigere ist das Entstehen innerafrikanischer patriotischer Netzwerke.

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hat in einem kürzlich erschienenen, ausgewogenen Russia Today-Artikel, den ich aufgrund der NATO-Zensur nicht verlinken kann, die Gründe dargelegt, warum die derzeitige wirtschaftliche Ausbeutung durch Frankreich nicht aufrechterhalten werden kann. Ein System, bei dem Frankreich 95 % der Gewinne übernimmt und Niger weniger als 5 % des eigenen Reichtums überlässt, ist einfach nicht tragbar, ganz gleich, wie viel ISIS-Terrorismus Frankreich und seine NATO-Verbündeten in der Sahelzone sponsern.

Josep Borrells vorhersehbar dumme Bemerkung, dass die Sahelzone kein kostenloses russisches Getreide annehmen sollte, hätte eine gewisse Berechtigung, wenn seine EU-Mafia Afrika nicht die harte Währung vorenthalten hätte, um für russisches oder anderes Getreide zu bezahlen. Würde Borrell nicht im gleichen Kuckucksland leben wie von der Leyen, Macron und die anderen europäischen Marionetten Amerikas, wüsste er, dass die Afrikaner froh über russische oder andere echte Hilfe sind.

Nicht, dass die Hilfe Russlands oder überhaupt Russlands die Probleme der Sahelzone lösen könnte. In einem kürzlich erschienenen ausgewogenen Artikel in Russia Today, den ich aufgrund der NATO-Zensur nicht verlinken kann, haben Andrey Maslov und Vsevolod Sviridov, beide von der russischen HSE-Universität, die enormen wirtschaftlichen Probleme dargelegt, die Nigers Putschisten überwinden müssen, um ihr Land wieder auf die Beine zu bringen, sobald sie es von den französischen und amerikanischen Geiern befreit haben.

Obwohl Russland heute ein wichtiger afrikanischer Vektor ist, der nicht ignoriert werden kann, gibt es einen viel wichtigeren und unmittelbareren Vektor. Wie einst Julius Cäsar hat die nigrische Führung ihren eigenen Rubikon überschritten, so dass es nun keinen Rückzug mehr geben kann. Tatsache ist, dass sich in Niger jetzt ein Netzwerk wirklich patriotischer afrikanischer Offiziere befindet, die sich mit ihren Mitstreitern in den Nachbarländern zusammengeschlossen haben, und dieses Netzwerk ist eine mächtige Kraft, die, wenn sie sich durchsetzt, nicht nur für die Zukunft Nigers, sondern für ganz Afrika sehr viel Gutes verheißt.

Während die Kriegsherren der NATO in der Ukraine kopfüber gegen eine verstärkte russische Stahlwand geprallt sind, könnten diejenigen unter ihnen, die lesen können, Schlimmeres tun, als sich mit Tacitus‘ Bericht über Agricolas britischen Feldzug zu befassen, bei dem die Briten den römischen Legionen und Roms Logistik nicht gewachsen waren.

Entscheidend ist, dass die meisten von Roms Halsabschneidern keine Römer waren, sondern, wie die französische Fremdenlegion, auxilia, Hilfstruppen, große Schläger aus Gallien, balearische Schleuderer, numidische Kavallerie, syrische Bogenschützen und thrakische Multitasking-Truppen.

Obwohl die römischen Bürger den Kern ihrer Legionen bildeten, waren diese Hilfstruppen ein wichtiger Multiplikator, nicht zuletzt, weil, wie Tacitus es ausdrückte, „der Sieg weitaus glorreicher wäre, wenn er ohne den Verlust von römischem Blut errungen würde“.

Im Fall von Niger kann Macron nicht mehr auf das billige Blut der französischen Hilfstruppen zurückgreifen, da einige von ihnen das Schiff verlassen. Der tschadische Verteidigungsminister Daoud Yaya Brahim hat erklärt, sein Land werde sich nicht an einer Rückeroberung Nigers unter französischer Führung beteiligen. Da der algerische Präsident Abdelmadjid Taboun erklärt hat, dass jeder Angriff auf Niger, mit dem Algerien eine 1000 km lange Grenze teilt, ein Angriff auf Algerien sei, wird Frankreich etwas mehr brauchen als seine in Verruf geratenen Leclerc-Panzer und billigen Hilfstruppen, um an der Nordfront des Niger zu bestehen.

Die Militärregierungen von Burkino Faso, Guinea, Mali und Niger haben beschlossen, zusammenzuhalten, anstatt zuzulassen, dass die NATO und ihre lokalen Hilfstruppen sie wieder einzeln aufhängen. Wenn wir dieses Bündnis als Dreh- und Angelpunkt nehmen, dann haben die USA, Frankreich und ihre lokalen Hilfstruppen ein großes Problem, denn selbst wenn sie in einer militärischen Auseinandersetzung siegen sollten, haben sie zumindest einen großen Buschkrieg am Hals. Und wenn man bedenkt, dass Algerien versprochen hat, sich einzumischen, wer weiß, was noch alles Feuer fangen könnte?

Der Unterschied zwischen Rom in seiner Blütezeit und dem heutigen Amerika besteht darin, dass die Römer wussten, wie man im Voraus richtig plant und sein Glück nicht über die Maßen ausreizt. So ging Agricolas britischem Feldzug eine jahrelange Planung voraus, um sicherzustellen, dass die Vorräte vorhanden und entbehrliche Verbündete gesichert waren. Und obwohl Agricola – vielleicht zu Recht – glaubte, Irland mit einer einzigen Legion und ein paar Hilfstruppen überrollen zu können, setzten sich klügere Köpfe durch, und Irland blieb die Pax Romana erspart, wenn nicht gar die heutige, ebenso abscheuliche Pax Americana, die in Afrika wie weltweit eine unliebsame Schneise geschlagen hat.

Ex Africa Semper Aliquid Novi, aus Afrika kommt immer etwas Neues, sagte uns Plinius der Ältere kurz nach Jesu Tod. In Afrika ist heute sicherlich etwas Neues im Gange, und dieses Etwas ist der ausgeprägte Durst des Landes nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, den das übergroße NATO-Imperium dank der tapferen Verbündeten in Russland und vor allem im Afrika von Ologbosere und Sankara nicht länger leugnen oder aufschieben kann. Übersetzt mit Deepl.com

