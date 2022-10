https://scheerpost.com/2022/10/08/nobel-committee-gets-peace-prize-wrong-yet-again/

Nobelpreiskomitee irrt sich erneut bei der Vergabe des Friedenspreises



Von David Swanson / World BEYOND War



8. Oktober 2022

Das Nobelpreiskomitee hat wieder einmal einen Friedenspreis verliehen, der gegen den Willen Alfred Nobels und den Zweck, für den der Preis geschaffen wurde, verstößt, indem es Empfänger auswählte, die ganz offensichtlich nicht “die Person sind, die am meisten oder am besten dazu beigetragen hat, die Freundschaft unter den Nationen, die Abschaffung oder Verringerung stehender Heere und die Einrichtung und Förderung von Friedenskongressen voranzutreiben”.

Mit Blick auf die Nachrichten des Tages war es keine Frage, dass der Ausschuss einen Weg finden würde, sich auf die Ukraine zu konzentrieren. Aber er hielt sich von allen fern, die das Risiko einer nuklearen Apokalypse durch diesen bisher relativ kleinen Krieg verringern wollten. Er vermied jeden, der sich gegen beide Seiten des Krieges stellte, oder jeden, der für einen Waffenstillstand, Verhandlungen oder Abrüstung eintrat. Es hat nicht einmal die Wahl getroffen, die man hätte erwarten können, nämlich einen Gegner der russischen Kriegstreiberei in Russland und einen Gegner der ukrainischen Kriegstreiberei in der Ukraine auszuwählen.

Stattdessen hat sich das Nobelkomitee für die Befürworter von Menschenrechten und Demokratie in Belarus, Russland und der Ukraine entschieden. Die Gruppe in der Ukraine wird jedoch dafür ausgezeichnet, dass sie “sich für die Ermittlung und Dokumentation russischer Kriegsverbrechen gegen die ukrainische Zivilbevölkerung eingesetzt hat”, ohne dass Krieg als Verbrechen oder die Möglichkeit, dass die ukrainische Seite des Krieges Gräueltaten begangen hat, erwähnt wird. Das Nobelpreiskomitee könnte aus der Erfahrung von Amnesty International gelernt haben, die wegen der Dokumentation von Kriegsverbrechen der ukrainischen Seite weithin angeprangert wurde.

Die Tatsache, dass alle Seiten in allen Kriegen immer versagt haben und immer versagen werden, wenn es um humane Operationen geht, ist möglicherweise der Grund, warum Alfred Nobel einen Preis für die Abschaffung des Krieges gestiftet hat. Es ist schade, dass dieser Preis so missbraucht wird. Wegen seines Missbrauchs hat World BEYOND War stattdessen die War Abolisher Awards ins Leben gerufen.

Ich füge hier einige Gedanken von Yurii Sheliazhenko hinzu:

Die Nichtregierungsorganisation Center for Civil Liberties (Ukraine) wurde kürzlich gemeinsam mit russischen und weißrussischen Menschenrechtsverteidigern mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Was ist das ukrainische Erfolgsgeheimnis? Hier sind einige Tipps.

– Verlassen Sie sich nicht auf die Unterstützung der Bürger vor Ort, sondern auf internationale Geber mit ihrer eigenen Agenda, wie das US-Außenministerium und NED;

– Unterstützen Sie die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, beschämen Sie diejenigen, die einen Kompromiss mit Russland anstreben, und fordern Sie den Westen auf, auf ukrainischer Seite Krieg gegen Russland zu führen, indem Sie eine Flugverbotszone und Waffenlieferungen einführen;

– darauf bestehen, dass der Krieg zum Überleben notwendig ist und keine Verhandlungen möglich sind;

– darauf bestehen, dass internationale Institutionen wertlos sind und daher Menschenrechtsaktivisten Waffen für die ukrainischen Streitkräfte fordern müssen;

– darauf bestehen, dass nur Putin die Menschenrechte in der Ukraine verletzt und nur die ukrainische Armee echte Menschenrechtsverteidiger sind;

– niemals die ukrainische Regierung für die Unterdrückung von pro-russischen Medien, Parteien und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens kritisieren;

– kritisieren Sie niemals die ukrainische Armee für Kriegsverbrechen, für Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit Kriegsanstrengungen und militärischer Mobilmachung, wie z.B. das Verprügeln von Studenten durch den Grenzschutz, weil sie versucht haben, im Ausland zu studieren, anstatt Kanonenfutter zu werden, und niemand sollte von Ihnen auch nur ein Wort über das Menschenrecht auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen hören. Übersetzt mit Deepl.com

David Swanson ist Mitbegründer, Exekutivdirektor und Vorstandsmitglied von World BEYOND War. Er lebt in Virginia in den Vereinigten Staaten. David ist Autor, Aktivist, Journalist und Radiomoderator. Er ist Kampagnenkoordinator für RootsAction.org. Zu Swansons Büchern gehört War Is A Lie. Er bloggt unter DavidSwanson.org und WarIsACrime.org. Er ist Gastgeber von Talk World Radio und wurde für den Friedensnobelpreis nominiert und erhielt den Friedenspreis 2018 der U.S. Peace Memorial Foundation. Eine ausführliche Biografie sowie Fotos und Videos finden Sie hier. Folgen Sie ihm auf Twitter: @davidcnswanson und FaceBook.

