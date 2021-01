Noch mehr BlackRock in der US-Regierung Von Werner Rügemer Telepolis

Bild: Protesters eat fake money outside BlackRock’s London headquarters during an Extinction Rebellion demonstration in October [Henry Nicholls/Reuters]

Was für ein grandioser und wichtiger Kommentar von Werner Rügemer, auf das was uns nach der Wahl des neuen US-Präsidenten Joe Biden, und seinen “Helfern” erwartet. Ein Schreckensszenario der schlimmsten Art! Unbedingt lesenswert, was für ein fundiertes Wissen in diesem Artikel steckt! Genau wie sein Buch, dass als Vorläufer zu diesem Artikel zu sehen ist.



Rügemer, Werner: Die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts Die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts Gemeinverständlicher Abriss zum Aufstieg der neuen Finanzakteure 2., erweiterte Auflage Neue Kleine Bibliothek 263 Paperback, 357 Seiten ab sofort lieferbar ISBN 978-3-89438-675-7 Neue Finanzakteure haben nach der Finanzkrise die bisherigen Großbanken abgelöst. Blackrock & Co sind nun die Eigentümer von Banken und Industriekonzernen.

Noch mehr BlackRock in der US-Regierung Noch mehr BlackRock in der US-Regierung BlackRock als Akteur von “America First” Auf einer Seite lesen Unter Obama hatte es begonnen, unter Trump keineswegs aufgehört. Und Biden ist längst der unscheinbare Lobbyist der größten Finanzoase der Welt. “America First” mit anderen Mitteln.

Wie gut, dass uns ein Friedrich Merz, als ehemaligen deutschen “Blackrock-Repräsentant” momentan

erspart geblieben ist

Friedrich Merz Friedrich Merz (* 11. November 1955 in Brilon), Wirtschaftsanwalt, Top-Lobbyist und CDU-Politiker, ist in einer Vielzahl von Unternehmen sowie wirtschaftsnahen Interessenverbänden und Netzwerken in leitenden Funktionen aktiv. Er gilt als Finanz- und Wirtschaftsexperte mit wertvollen Kontakten in Politik und Wirtschaft. So ist Merz unter anderem Vizepräsident des Wirtschaftsrat der CDU .

Unter Obama hatte es begonnen, unter Trump keineswegs aufgehört. Und Biden ist längst der unscheinbare Lobbyist der größten Finanzoase der Welt. “America First” mit anderen Mitteln.

Kaum war klar, dass Joe Biden die Präsidentschaftswahl in den USA gewonnen hatte, holte er Brian Deese ins Boot: Der Chef der Abteilung für weltweites nachhaltiges Investieren des US-Investmentgesellschaft BlackRock wird Chefökonom des Präsidenten. BlackRocks Chef Lawrence Fink ist ja der Sprecher des westlichen Weltkapitals für “Nachhaltigkeit”. Und “Nachhaltigkeit” soll auch das Markenzeichen der neuen Regierung werden.

Obama, Trump, Biden: Alle mit BlackRock

BlackRock als Akteur von “America First”

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...