Norwegen, Oslo und die Palästinenser: Eine faule Geschichte

Von Joseph Massad

18. Juli 2023

Fast 30 Jahre nach den Osloer Verträgen trägt Norwegen immer noch aktiv zur Unterdrückung der Palästinenser bei, da es die jüdische Kolonisierung ihres Landes seit 1947 unterstützt hat

Die norwegische Außenministerin Anniken Huitfeldt duldet keine Gewalt gegen palästinensische Zivilisten.

Während des jüngsten israelischen Massakers twitterte sie am 5. Juli: “Norwegens Solidarität mit den Menschen in Jenin” und “verurteilte das hohe Maß an Gewalt und alle Angriffe gegen Zivilisten”.

Für den Fall, dass die “Neutralität” der Formulierung “alle Angriffe” von den Israelis nicht richtig verstanden wird, wiederholt Huitfeldt die liberale westliche Formel, die die kolonisierten Palästinenser mit ihren räuberischen israelischen Kolonisatoren gleichsetzt, indem sie hinzufügt: “Der Kreislauf der Gewalt muss beendet werden.” Nichtsdestotrotz besuchte ein norwegischer Beamter zusammen mit Dutzenden ausländischer Diplomaten das Flüchtlingslager von Dschenin, um die Ruinen zu besichtigen.

Das israelische Außenministerium, das die geringste Kritik an Israels anhaltenden Morden an palästinensischen Zivilisten nicht toleriert, schoss sofort zurück und beschuldigte Huitfeldt, “Terrorismus” zu fördern und zu ignorieren.

“Solche Äußerungen sind nicht geeignet, ein günstiges Umfeld für eine Deeskalation zu schaffen und fördern stattdessen Radikalisierung und Aufwiegelung auf palästinensischer Seite”, erklärte der Sprecher und fügte hinzu, dass Huitfeldts Äußerungen den “sinnvollen Dialog zwischen Israel und Norwegen” untergraben könnten.



Enge Freunde

Vor und seit seinem plötzlichen Auftauchen als das Land, das 1993 ein “Friedens”-Abkommen zwischen der PLO und Israel unterstützte, hat sich Norwegen als neutraler Gutmensch dargestellt, dessen einziges Ziel es ist, die Kriegsparteien zu versöhnen und die unterdrückenden Bedingungen, unter denen das palästinensische Volk lebt, zu beenden.

Diese Darstellung steht jedoch im Widerspruch zur historischen Rolle Norwegens, das die zionistische Kolonisierung Palästinas aktiv unterstützt und die unterdrückerischen kolonialen Bedingungen, unter denen die Palästinenser leben, aufrechterhält. Die norwegische Historikerin Hilde Henriksen Waage hat die maßgeblichen Berichte über diese wechselvolle Geschichte veröffentlicht.

Norwegen stimmte nicht nur 1947 für die Teilung Palästinas, sondern wurde nach 1948 zu einem der engsten Freunde Israels

Norwegen stimmte 1947 nicht nur für die Teilung Palästinas zwischen der jüdischen Siedlerminderheit und der einheimischen palästinensischen Mehrheit, sondern wurde nach 1948 auch zu einem der engsten Freunde Israels. In der Tat unterstützten die Norweger die zionistische Kolonisierung vor und nach 1948. Der erste Generalsekretär der Vereinten Nationen, der Norweger Trygve Lie, war ein “leidenschaftlicher” Unterstützer der Zionisten, der sogar als Informant, wenn nicht gar als Spion, für sie tätig war.

In seiner Eigenschaft als UN-Generalsekretär traf sich Lie ab April 1947 fast täglich heimlich mit Vertretern der Jewish Agency in seinem Haus. Später unterstützte er den Teilungsplan uneingeschränkt und war ein “glühender Verfechter” der israelischen Mitgliedschaft in der UNO, da er Israel als sein “eigenes Baby” betrachtete.

Norwegen selbst unterstützte im Gegensatz zu Dänemark und Schweden den Antrag Israels bei der UNO im Mai 1949 und erkannte es offiziell an, nachdem es die jüdische Siedlerkolonie bereits einige Monate zuvor de facto anerkannt hatte.

Lie ging sogar so weit, dass er über den norwegischen UN-Beamten in Jerusalem, den er zuvor ernannt hatte, “streng geheime britische Informationen an die Jewish Agency” weitergab. Er gab auch geheime militärische und diplomatische Informationen an Israels Vertreter bei der UNO, Abba Eban, weiter.

Lüge

Ein am 4. Oktober 1947 veröffentlichtes Bild zeigt Mitglieder des UN-Sonderausschusses für Palästina (UNSCOP) während ihres Treffens in New York mit UN-Generalsekretär Trygve Lie (L) (AFP)

Dass zionistische Terroristen Lie’s eigenen UN-Vermittler, den schwedischen Grafen Folke Bernadotte, ermordeten, trübte seine Unterstützung für den zionistischen Kolonialismus nicht im Geringsten. Lie war Israel gegenüber so voreingenommen, dass er die Israelis beriet, wie sie mit Bernadotte während der Waffenstillstandsverhandlungen umgehen sollten. Wie die Jewish Agency berichtet: “Herr Lie riet, dass wir, nachdem wir gemäßigt waren, in der Hauptfrage mit einer Haltung der größten Unnachgiebigkeit beginnen sollten. Er sagte, wenn wir das nicht schaffen, wüsste der Graf sehr gut, wie er das ausnutzen kann.”

Lie gab sogar offizielle UN-Berichte über vertrauliche Gespräche zwischen den arabischen Regierungen und der UNO während der Waffenstillstandsgespräche 1949 in Rhodos an die Israelis weiter. Er nutzte die vertraulichen Informationen, die er von Rhodos erhielt, auch dazu, “den Ausgang der Verhandlungen zu Israels Gunsten zu beeinflussen.” Lie gab auch vertrauliche Informationen über die Verhandlungen heimlich an die amerikanische Delegation bei der UNO weiter.