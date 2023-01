Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 64 von Mathias Bröckers 13. Januar 2023

Zum Jahresbeginn scheint zwischen Russland und der Ukraine an einem entscheidenden Punkt Einigkeit zu herrschen, nämlich in der Frage, wer hier eigentlich gegen wen kämpft: Moskau gegen Kiew oder Russland gegen die NATO ? “Wir führen heute eine Mission für die NATO durch, ohne ihr Blut zu vergiessen.

13. Januar 2023

Zum Jahresbeginn scheint zwischen Russland und der Ukraine an einem entscheidenden Punkt Einigkeit zu herrschen, nämlich in der Frage, wer hier eigentlich gegen wen kämpft: Moskau gegen Kiew oder Russland gegen die NATO ? “Wir führen heute eine Mission für die NATO durch, ohne ihr Blut zu vergiessen. Wir vergiessen unser Blut und deshalb erwarten wir, dass sie uns Waffen liefern”, sagte der ukrainische Verteidigungsminister Aleksey Reznikov in einem Interview. Man sei das “Schild der Zivilisation” und “verteidige die gesamte zivilisierte Welt, den gesamten Westen”.

Einer der engsten Berater Putins, Nikolai Patrushev, sieht die Sache im Kern genauso: “Die Ereignisse in der Ukraine sind keine Auseinandersetzung zwischen Moskau und Kiew, sondern eine militärische Konfrontation zwischen Russland und der NATO, vor allem den Vereinigten Staaten und Großbritannien “, wird er von Reuters zitiert. Der offizielle Sprecher des Kreml, Dmitry Peskov, schloss sich diesen Ausführungen an.

Jenseits des Atlantiks kriechen die unbestraften Kriegsverbrecher aus ihren wohlbestallten Rattenlöchern und melden sich in Form von Georg W.Bushs Verteidigungsminster und seiner Sicherheitsberaterin – Robert Gates und Condolezza Rice – mit dringenden Mahnungen, mehr und schwerere Waffen zu liefern und bis zum letzten Ukrainer kämpfen zu lassen. Auch die meisten europäischen Vasallen, allen voran die deutschen Grünen, sind noch ganz auf der Linie der US-Neocons. Sturheil, als hätte es die mörderischen Desaster der von ihnen veranstalteten “Interventionen” in Irak und Afghanistan usw. usf. nie gegeben, hält man im deutschen Außenministerium an der Parole “Frieden durch Waffenlieferungen” fest. Ganz auf der Linie von A.Merkel, die ja bekundet hat, dass die Nicht-Verhandlungen von “Minsk” nur ein Zeitspiel waren um die ukrainische Armee aufzubauen – für den Stellvertreterkrieg gegen Russland, der 2014 gestartet wurde und, wie Caitlin Johnstone gerade noch einmal gezeigt hat, alles andere als “unprovoziert” war.