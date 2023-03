Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 75 von Mathias Bröckers

Larry Johnson – CIA und State Department-Veteran – schreibt zu diesem Bild und der gestern von den Präsidenten Xi und Putin in Moskau geschlossenen Allianz: “Dies ist ein entscheidender Wendepunkt. In der Welt, wie wir sie bisher kannten, werden die Vereinigten Staaten nicht mehr der Erste unter Gleichen sein.

Larry Johnson – CIA und State Department-Veteran – schreibt zu diesem Bild und der gestern von den Präsidenten Xi und Putin in Moskau geschlossenen Allianz: “Dies ist ein entscheidender Wendepunkt. In der Welt, wie wir sie bisher kannten, werden die Vereinigten Staaten nicht mehr der Erste unter Gleichen sein. So wie der Zweite Weltkrieg das Ende des britischen Imperiums bedeutete, sind die heutigen Ereignisse in Moskau der Todesstoß für die Fähigkeit der Vereinigten Staaten, als Weltpolizist aufzutreten, der widerspenstigen Ländern seine Ordnung aufzwingt.”

Nach dem letzten Treffen der beiden Präsidenten am 4. Februar 2022 hatten sie in einer gemeinsamen Erklärung schon die neue “Ära der Multipolarität” ausgerufen…und jetzt gab es Brief und Siegel darauf:

“Als er am Dienstag den Staatsempfang im Kreml verließ, wandte sich der chinesische Präsident Xi Jinping an seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin und sagte, die Welt befinde sich in einem Wandel, “wie wir ihn seit 100 Jahren nicht mehr erlebt haben”. “Und wir sind diejenigen, die diese Veränderungen gemeinsam vorantreiben”, sagte er. “Ich stimme zu”, erwiderte Putin und schüttelte dem chinesischen Staatschef die Hand, wobei der Austausch von einer Kamera aufgezeichnet wurde.” (Yahoo News)

Unterdessen führt der Westen ein neues Meme in den Informationskrieg ein und spielt die Bedeutung dieses Pakts und seiner Macher herunter: Russland sei nicht mehr als der Junior-Partner und Putin nur auf dem “Rücksitz” bei Chinas Fahrt zur neuen Weltordnung. Doch das ist – einmal mehr – eine illusionäre Fehleinschätzung der Realität, wie sie schon dem gesamtem Sanktionszirkus zugrunde liegt, zu dem ich hier am 21.Februar letzten Jahres schrieb:

“…der Grundgedanke, die Ökonomie eines rohstoffreichen und technologisch fortgeschrittenen Land wie Russland damit in die Knie zwingen zu können, ist falsch. Es hat seit 20 Jahren nicht einmal gegen den Iran funktioniert und Russland ist ein weitaus schwereres Kaliber – wenn man nicht nach dem BIP (Brutto-Inlands-Produkt) rechnet, in das auch wertlose Spekulationsgewinne und andere immateriellen “Werte” einfließen, sondern nach der realwirtschaftlich relevanteren Kaufkraftparität PPP (Purchasing Power Parity) ist es die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt. Derzeit knapp unter dem Level von Deutschland, doch wenn Habeck in “dienender Führungsrolle” des Imperiums so weitermacht, sehr bald schon größer.” Weiterlesen bei mathias.broeckers.com