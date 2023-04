Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 79 von  Mathias Bröckers

Es wäre ein Ding: Robert F.Kennedy jr. (69) tritt in die Fußstapfen seines Onkels und wird der nächste Präsident der USA. Wobei das, was er bei der Kick-Off-Rede seiner Kampagne letzte Woche sagte, danach klingt, dass er – falls die Demokraten ihn tatsächlich nominieren – im Wahlkampf besser nicht durch Dallas fahren sollte. Um die “Kriegsmaschine” zu stoppen zitierte er nicht nur JFK, der dazu “die CIA in 1000 Stücke zerschlagen wollte”, sondern sagte auch: “Ich werde die Truppen nach Hause bringen, ich werde die Militärbasen schließen, ich werde beginnen den amerikanischen Mittelstand zu fördern…”.

Kein Wort von diesem politischen Progamm in der “New York Times”, die ihn ausschließlich als “Impfgegner” porträtiert und wie der Rest der Mainstreamnpresse darauf hinweist, dass man im weit gestreuten Kennedy-Clan nicht glücklich ist mit dieser Kandidatur. Reuters stellte unterdessen klar, dass RFK jr. wegen “misinformation about vaccines and the COVID-19 pandemic” von Facebook und Instagram verbannt worden sei. Ob mit der Klassifizierung als “Impfgegner”, “Maßnahmen-Kritiker” und “Misinformation über COVID” jemand noch wirklich diffamiert und zum Buhmann für Wähler gemacht werden kann, ist indes fraglich. Dass Kennedy politisch noch weitaus mehr auf der Pfanne hat, mussten die Großmedien deshalb unterschlagen – nur bei Tucker Carlson auf “Fox” kam er zu Wort. Mit der Mahnung, dass es an der Zeit ist, die “Korpokratie”, den “Sozialismus der Reichen” und den “permanenten Krieg” zu beenden.

Howard Kunstler schreibt dazu (übersetzt mit deepl.com) :