Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 82 von Mathias Bröckers

Ob dieses Schild wirklich von “german farmers” an der Autobahn aufgestellt wurde, kann ich nicht überprüfen, es kursierte am 10. Mai auf Twitter, Signal und Telegram. Einen “Faktencheck” – dass es sich um eine Fotomontage handelt, dass laut Polizei und Bundesverkehrsministerium an Straßenrändern nichts dergleichen gesichtet wurde oder dass mit diesem Fake (von “russischen Hackern” ?) nur deutsche Bauern diffamiert werden sollen, die so etwas niemals plakatieren würden – habe ich noch nicht entdeckt. Werde aber per update nachreichen, falls sich die Frage klärt und möglicherweise sogar ein Staatsanwalt eingreifen muss, weil die Aufforderung, Amerika zu stoppen, einem strafbaren Gutheißen des “russischen Angriffskriegs” gleichkommen könnte. Hinweise auf Russlands ruhmreiche Siege über Napoleon und Hitler sind zwar noch nicht justiziabel, im bellizistischen Meinungskorridor aber schon hart an der Grenze zu unbotmäßigen Sympathisantentum und Feindpropaganda. Dennoch gilt: wer sich an die Geschichte nicht erinnert, ist gezwungen sie zu wiederholen.

Im vergangenen November hatte ich mir die Neuübersetzung von Lew Tolstois “Krieg und Frieden” auf den Nachttisch gepackt und bin durch die 2200 Seiten noch immer nicht ganz durch. Es ist faszinierend zu lesen, wie und warum es den Russen trotz Chaos, Intrigen und Planlosigkeit gelang, die größte und modernste Armee der damaligen Welt zu besiegen und samt ihres “genialen” Strategen, der schon ganz Europa unterworfen hatte, nach Paris zurück zu jagen. Den entscheidenden Faktor für diesen unglaublichen Erfolg kann auch Tolstoi am Ende nicht benennen, er sieht ihn im “Geist” der Armee: “Der Geist einer Armee ist der Faktor, der multipliziert mit der Masse die resultierende Kraft ergibt. Die Bedeutung dieses unbekannten Faktors – des Geistes einer Armee – zu definieren und auszudrücken, ist ein Problem für die Wissenschaft.”

Es ist wie beim Fußball, Mannschaftsgeist und Teamspirit kann man nicht kaufen – er ist immateriell und funktioniert nach Regeln, die nicht so genau bekannt sind. Dieser Geist ist kein mechanischer "Turbo", der bei Bedarf eingeschaltet werden, und alle Tricks und Methoden, ihn zu beschwören und zu fördern sind keine Garantie, dass er das Team, die Mannschaft, die Armee auch erfasst. Auch Carl von Clausewitz, der nach der Niederlage Preußens gegen Napoelon in russische Dienste getreten und an dem gesamten Feldzug teilgenommen hatte, konnte in dem Sieg Russlands nicht den Erfolg eines Plans, einer besonderen Strategie oder gar eines Genies auf Seiten der obersten Feldherrn erkennen. Wie noch einige andere preußische Militärberater des Zaren hat auch Clausewitz einen Kurzauftritt in "Krieg und Frieden", als einer der Protagonisten, Fürst Andrej, eine seiner Thesen – „Der Krieg muss in den Raum verlegt werden! Der Ansicht kann ich nicht genug Preis geben." – wütend kommentiert :„Ja,in den Raum verlegen. Mein Vater und mein Sohn und meine Schwester in Lyssje Gory, die sind im Raum. Ihm ist das einerlei. Diese Herren Deutschen da werden morgen die Schlacht nicht gewinnen, sondern nur Schaden anrichten, soviel in ihren Kräften steht,weil in ihren deutschen Schädeln nichts drinsteckt als abstrakte Theorie, die kein hohles Ei wert ist." Auch wenn er von Tolstoi abgewatscht wird, haben wir dank Clausewitz eine akribische Beschreibung des Feldzugs von 1812 in Russland – und dessen, was der "Geist einer Armee" gegen einen überlegenen Gegner ausrichten kann, und welchen Schaden die Hybris und Arroganz anrichten, diesen Faktor zu unterschätzen.