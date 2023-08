Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 96 von Mathias Bröckers

Während Deutschlands Jungstar Vincent Keymer (18) beim Schach-Worldcup in Aserbaidschan den weltbesten Spieler Magnus Carlsen erstmals in einer klassischen Partie besiegte – am Ende im Schnel…

Während Deutschlands Jungstar Vincent Keymer (18) beim Schach-Worldcup in Aserbaidschan den weltbesten Spieler Magnus Carlsen erstmals in einer klassischen Partie besiegte – am Ende im Schnellschach-Tiebreak das Match dann aber doch verlor – geht es auf dem geopolitischen Schachbrett zur Zeit gar nicht mehr mit “klassischer” Bedenkzeit zu, sondern rapide und schnell wie im Blitzschach. Die halbe Welt steht Schlange, um der BRICS-Gemeinschaft beizutreten, die Handel mit ihren “5-R” -Landeswährungen (Renmibi/Real/Rupie/Rubel/Rand) treiben und an einer gemeinsamen Verrechnungseinheit jenseits des US-Dollars arbeitet und mit der EAEU (Eurasia Economic Union) ökonomisch und mit der SCO (Shanghai Cooperation Organization sicherheitspolitisch kooperiert. Bis vor kurzem kaum vorstellbar formiert sich ein starkes Gegengewicht zur militärischen, ökonomischen und finanziellen Hegemonie der USA, auch wenn eine Alternative zum “Petrodollar” – wie Michael Hudson hier erläutert – nicht von heute auf morgen aus dem Boden gestampft werden kann. Aber der Weg dorthin wird beim BRICS-Gipfel nächste Woche in Südafrika skizziert und angegangen. Mit Gästen aus ganz Afrika, die wie gerade in Niger zunehmend die Schnauze voll haben von ihren alten/neuen Kolonialmächten.

Unterdessen geht es mit Deutschland und der EU weiter bergab: wie die Strategie “Russland ruinieren” mit einem “Sanktions-Paket” nach dem anderen nach hinten losgeht, haben mittlerweile zwar fast alle gemerkt, von den ARD-Faktenverdrehern wird der Irrsinn aber immer noch schöngerechnet. Die Russen bedanken sich jetzt schon bei De-Industrialisierungsminister Robert Habeck für seine großartige Unterstützung, die Russland 2022 nach Kaufkraftparität auf Platz 5 der wirtschaftsstärksten Nationen gehievt hat, vor Deutschland und den anderen EU-Ländern. Für die es, was die ökonomische Zukunft angeht, ebenfalls recht finster aussieht: der neue eiserne Vorhang, den Europa Richtung Osten hochzieht, zeigt Wirkung. Wie es nicht anders zu erwarten war, weil sowohl der wirtschaftliche wie auch der militärische Krieg von völlig falschen Voraussetzungen ausgeht:

“Vorgestern noch Export-Weltmeister, gestern noch viertgrößte globale Wirtschaftsmacht, heute erstmals mit negativer Handelsbilanz, und morgen vom Weltmarkt abgehängte Kolonie des niedergehenden US-Imperiums. So schaut´s aus, wenn Gas aus ist. Und billiges Öl boykottiert wird. Und nachhaltige, erneuerbare Energie erst einen Bruchteil des aktuellen Bedarfs decken und erst in 20-30 Jahren fossile Energieträger ersetzen kann. Und sich Deutschland und Europa von den USA in einen Krieg treiben lassen, der weder militärisch noch wirtschaftlich gewonnen werden kann, weil er von grundlegend falschen Voraussetzungen ausgegangen ist. Nämlich erstens, dass die russische Wirtschaft etwa auf dem Niveau von Italien liegt und Sanktionen in kürzester Zeit zum ökonomischen Zusammenbruch und einem Regierungswechsel führen; und zweitens, dass die von der NATO zur größten europäischen Landstreitmacht hochgerüstete und ausgebildete ukrainische Armee die Donbass-Region und die Krim militärisch erobern könnte.” Weiterlesen bei mathias.broeckers.com