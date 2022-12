Woran erinnert uns das wohl? Evelyn Hecht-Galinski

https://www.richardsilverstein.com/2022/12/24/nuremberg-and-kahane-israels-judeo-nazi-legacy/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=tikun-olam-new-posts-daily-digest_1



Nürnberg und Kahane: Israels jüdisch-nazistisches Erbe Israels neue Regierung ist voll von jüdisch-nazistischen Ministern, gläubigen Jüngern von Meir Kahane

von Richard Silverstein



24. Dezember 2022

Veröffentlicht in Al Hamishmar (1988)

1988, dem Jahr, in dem Meir Kahanes Kach als terroristische Partei verboten wurde, veröffentlichte der damalige Likud-MK Michael Eitan in einer israelischen Zeitung einen Vergleich zwischen den rassistischen Vorschlägen von Meir Kahane und den Nürnberger Gesetzen. Die Bestimmungen beider Gesetze sind im Folgenden in der gleichen Reihenfolge aufgeführt, um die Parallelen deutlicher zu machen.

kahane

Meir Kahane, JDL-Protest

Kahane war während des Zweiten Weltkriegs ein Teenager. Sein ganzes Leben stand im Schatten des Holocausts. Er wurde irgendwie zu einer jüdischen Version der Nazi-Bestie. Seine Lebensphilosophie, wenn man sie so nennen kann, bestand darin, so stark wie die Nazis zu werden und die Nazi-Ideologie in eine jüdische Form zu übertragen. Letztendlich wollte er das Judentum in der gleichen Weise verankern, wie die Nazis das Ariertum verankert hatten. Nicht die Arier waren die Herrenrasse, sondern die Juden nahmen ihren Platz als Herrenrasse ein.

Die Palästinenser spielten im Kahanismus die gleiche Rolle wie die Juden im Nationalsozialismus. Palästinenser waren seine “Untermenschen”. Die Unerwünschten, die Unerwünschten, die Unreinen. Das Verräterische, das Subversive, die Bedrohung. Als solche ist ihre Beseitigung von entscheidender Bedeutung. Und das muss mit allen Mitteln geschehen.

Es gibt nur einen entscheidenden Unterschied. Die Nazis wählten den Völkermord. Kahane wählte eine nettere, sauberere Option. Töten Sie sie, ja, wenn nötig. Aber warum nicht einfach das tun, was Ben Gurion tat? Sie zu vertreiben. Nur besser als Ben Gurion, der 250.000 zurückgelassen hat. Kahane bot auch eine andere Möglichkeit an. Die wenigen Palästinenser, die nach der Umsetzung seiner Politik übrig blieben, sollten zu “Sklaven” der Juden werden. Wer würde schon in einem Staat bleiben wollen, der ihn versklavt? Keiner. So dachte Kahane also darüber nach, Israel vom letzten Rest der palästinensischen Präsenz zu befreien.

Dieses historische Dokument ist eine wichtige Quelle, um den jüdisch-nazistischen Charakter der neuen israelischen Regierung zu verstehen, deren ranghöchste Minister direkte und gläubige Jünger Kahanes sind. Die dunkle und bittere Ironie besteht darin, dass Kahane trotz – oder vielleicht gerade wegen – seines Todes zum Gründungsvater, zum Rebbe des Neuen Kahanismus geworden ist. Und diese Nachfolgeideologie hat Israel erobert und es in den faschistischen Staat verwandelt, den er sich einst vorgestellt hatte. Das ist der ultimative Triumph Kahanes.

Ben Gurion kann man vergessen. Kahane ist die bedeutendste politische Figur in der israelischen Geschichte der letzten 60 Jahre.

* *

Präambel zu den Nürnberger Gesetzen:

…Die Reinheit des deutschen Blutes ist die unabdingbare Voraussetzung für den Fortbestand des deutschen Volkes…Von dem unbeugsamen Willen beseelt, den Bestand des deutschen Volkes für alle Zeiten zu sichern, hat der Reichstag einstimmig folgendes beschlossen:

NS-Gesetz (1935)

Trennung in öffentlichen Bädern und auf öffentlichen Plätzen

a. Juden ist es verboten, öffentliche Schwimmbäder zu betreten.

b. An anderen öffentlichen Orten, einschließlich Krankenhäusern, wird es eine Trennung zwischen Juden und Nicht-Juden geben. So müssen Juden in separaten Hotels oder Pensionen untergebracht werden.

Status der Juden

Juden dürfen keine Reichsbürger sein. Sie haben nicht das Recht, an Wahlen teilzunehmen. Auch dürfen sie kein anderes öffentliches Amt bekleiden.

Das Staatsbürgerschaftsgesetz erklärte, dass eine Person “durch ihr Verhalten beweisen muss, dass sie willens und fähig ist, dem deutschen Volk und dem Reich treu zu dienen.” Auch politischen Gegnern konnte die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen werden. Mit diesem Gesetz wurden Juden, Roma und andere “Unerwünschte” ihrer gesetzlichen Rechte und ihrer Staatsbürgerschaft beraubt.

Wohnungsbeschränkungen

Für Wohnungen in Berlin und München, die derzeit an Juden vermietet sind, darf der Mietvertrag nicht ohne besondere Genehmigung verlängert werden.

Verbot von Mischehepaaren

Eheschließungen zwischen Juden und Bürgern germanischen oder eng verwandten germanischen Blutes sind untersagt. Solche Ehen, die entgegen diesem Gesetz geschlossen wurden, werden für ungültig erklärt, auch wenn sie im Ausland geschlossen wurden.

Außereheliche Beziehungen zwischen Juden und Nicht-Juden

a. Außereheliche Beziehungen zwischen Juden und Bürgern deutschen oder eng verwandten deutschen Blutes sind verboten

b. Juden dürfen keine Bürger deutschen oder eng verwandten deutschen Blutes unter 45 Jahren heiraten.

Bildungstrennung

Jüdische Schüler dürfen nicht in deutschen Schulen lernen. Sie dürfen nur in jüdischen Schulen lernen.

Verbot von Jugendbegegnungen

Nicht-arische Schüler dürfen nicht an Jugendlagern teilnehmen.

Netanjahu in den 1990er Jahren

Die Vorschläge von Kahane (1986)

Trennung an Badestränden

Es werden getrennte, aber gleiche Strände für Juden und Nicht-Juden eingerichtet. Wer dagegen verstößt, wird für sechs Monate gesperrt.

Status von Nicht-Juden

a. Keine nationalen Rechte und keine Teilnahme am politischen Prozess des Staates Israel

b. Kein Nicht-Jude darf für ein Amt kandidieren oder bei einer Wahl für die Knesset oder eine staatliche oder öffentliche Einrichtung abstimmen

c. muss Kredite zurückzahlen und Steuern zahlen, auch für seine Versklavung.

d. wenn er nicht bereit ist, Steuern zu zahlen oder für seine Versklavung aufzukommen, wird er gewaltsam vertrieben

Wohnsitzbeschränkungen

Kein Nicht-Jude darf sich in einem Gebiet aufhalten, das unter die Gerichtsbarkeit der Stadt Jerusalem fällt.

Verbot von Mischehen

Eheschließungen zwischen jüdischen Staatsbürgern und Personen mit rechtmäßigem Wohnsitz in Israel oder im Ausland und Nicht-Juden sind verboten. Solche Eheschließungen werden nicht als gültig angesehen.

Außereheliche Beziehungen zwischen Juden und Nicht-Juden

a. Jüdische Bürger Israels dürfen keine sexuellen Handlungen mit Nicht-Juden vornehmen. Dies schließt solche Handlungen außerhalb der Ehe ein. Jeder, der gegen diese Bestimmung verstößt, wird mit einer zweijährigen Gefängnisstrafe belegt.

b. Jeder Nicht-Jude, der einen sexuellen Akt mit einer jüdischen Prostituierten oder einem männlichen Juden vornimmt, wird mit 50 Jahren Haft bestraft. Eine jüdische Prostituierte oder ein männlicher Jude, der sexuelle Beziehungen zu einem männlichen Juden unterhält, wird zu fünf Jahren Haft verurteilt.

Trennung von Schülern

Alle Bildungseinrichtungen in Israel werden Juden und Nicht-Juden trennen.

Verhinderung von Jugendveranstaltungen

Sommerlager werden gestrichen. Dies gilt auch für alle “gemischten” Einrichtungen.

Jeder, der gegen eine dieser Vorschriften verstößt, kann inhaftiert werden.

Übersetzt mit Deepl.com

Silverstein veröffentlicht seit 2003 die Zeitschrift Tikun Olam, in der er die Geheimnisse des israelischen Sicherheitsstaates aufdeckt. Er lebt in Seattle, aber sein Herz ist im Osten. Er veröffentlicht regelmäßig bei Middle East Eye, The New Arab und Jacobin Magazine. Seine Arbeiten sind auch in Al Jazeera English, The Nation, Truthout und anderen Medien erschienen.

