Nukleare Abschreckung bedeutet keine Sicherheit und De-Eskalation von Caitlin Johnstone

The Profoundly Stupid Narrative That Nuclear Brinkmanship Is Safety And De-Escalation Is Danger ❖ Of all the face-meltingly stupid narratives that have been circulated about the US proxy war in Ukraine, the dumbest so far has got to be the increasingly common claim that aggressively escalating nuclear brinkmanship is safety and de-escalation is danger.

Das zutiefst dumme Narrativ, dass nukleare Abschreckung Sicherheit und De-Eskalation Gefahr bedeutet

Von Caitlin Johnstone

18. Oktober 2022

Von all den unglaublich dummen Narrativen, die über den US-Proxy-Krieg in der Ukraine in Umlauf gebracht wurden, ist das dümmste bisher wohl die immer häufiger anzutreffende Behauptung, dass eine aggressive Eskalation der nuklearen Brinkmanship Sicherheit und Deeskalation Gefahr bedeutet.

Ein Paradebeispiel für dieses offensichtlich idiotische Narrativ finden wir in einem neuen Business Insider-Artikel mit dem Titel “Putins nukleare Drohungen treiben Leute wie Trump und Elon Musk dazu, auf ein Friedensabkommen für die Ukraine zu drängen. Ein Nuklearexperte warnt, dass das ‘gefährlich’ ist.”

“Der verständliche Wunsch, einen Atomkrieg zu vermeiden, könnte die Welt tatsächlich gefährlicher machen, wenn dies bedeutet, dass man sich beeilt, einen ‘Frieden’ in der Ukraine durchzusetzen, der den russischen Interessen dient”, schreibt der zuverlässige Imperiums-Apologet Charles Davis. “Ein solcher Schritt, zu dem einige einflussreiche Persönlichkeiten aufgerufen haben, birgt die Gefahr, dass ein Präzedenzfall geschaffen wird, wonach atomare Erpressung der Weg ist, um Kriege zu gewinnen und Gebiete zu erobern, die Truppen sonst nicht halten könnten – ein Modell, das selbst von den schwächsten nuklear bewaffneten Staaten nachgeahmt werden könnte und möglicherweise nur dazu führt, einen weiteren Krieg hinauszuzögern.

Davis’ einzige Quelle für seinen Artikel ist Pavel Podvig vom UN-Institut für Abrüstungsforschung, der ganz offen gegen Russland voreingenommen ist.

“Der Westen unterstützt die Ukraine mit Waffen und finanzieller, moralischer und politischer Hilfe. Dies aufzugeben und zu sagen: ‘Wir haben zu viel Angst vor nuklearen Bedrohungen und wollen daher nur einen Deal machen’ – das würde sicherlich einen Präzedenzfall schaffen, der nicht sehr positiv wäre”, sagt Podvig. “Wenn man dieser nuklearen Bedrohung einmal nachgibt, was würde Russland – oder andere – in Zukunft davon abhalten, das Gleiche noch einmal zu tun?”

Wie andere Apologeten des Imperiums, die derzeit die lächerliche “Deeskalation führt zur Eskalation”-Lehre vertreten, argumentieren Davis und Podvig so, als seien Atomwaffen erst vor ein paar Tagen auf der Bildfläche erschienen, als habe es nicht schon Generationen westlicher Politik gegenüber Moskau gegeben, die in der Tat dazu geführt haben, dass man manchmal nachgegeben und Kompromisse gemacht hat, weil man dies dem Risiko eines Atomangriffs vorgezogen hat. Wir haben die Kubakrise überlebt, weil Kennedy insgeheim Chruschtschows Forderungen nachkam, die USA sollten ihre in der Türkei und Italien stationierten Jupiter-Raketen abziehen, was Moskau überhaupt erst dazu veranlasste, Atomwaffen nach Kuba zu verlegen.

Während des gesamten Kalten Krieges bestand die Sowjetunion auf einer Einflusssphäre, um die die US-Strategen einen großen Bogen machten, eben weil sie eine atomare Supermacht war. Noch unter der Obama-Regierung behauptete der US-Präsident, dass die Ukraine, ein Nicht-NATO-Land, für eine militärische Beherrschung durch Russland anfällig sein wird, egal was wir tun.

Nichtsdestotrotz wird dieses neue “Eskalation ist Sicherheit und Deeskalation ist Gefahr”-Narrativ von den imperialen Spinmeistern mit zunehmender Kraft vorangetrieben, denn es braucht in der Tat viel Kraft, um die Menschen dazu zu bringen, etwas so offensichtlich Rückständiges und Unsinniges zu akzeptieren.

“Alle, die sagen, dass wir der nuklearen Erpressung nachgeben müssen, machen einen Atomkrieg wahrscheinlicher. Bitte hört auf”, twitterte Timothy Snyder von der Yale University kürzlich. “Wenn ihr nachgebt, ermächtigt ihr Diktatoren, es wieder zu tun, fördert die weltweite Verbreitung von Atomwaffen und macht einen Atomkrieg viel, viel wahrscheinlicher.”

Snyder, der mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky fröhlich grinsend fotografiert wurde, glaubt nicht, dass Menschen, die sich in Tweets für Deeskalation und Entspannung einsetzen, einen Atomkrieg auslösen. Er benutzt das neumodische Schlagwort “nukleare Erpressung”, um die Forderungen nach Deeskalation und Entspannung zu diskreditieren, weil er möchte, dass diejenigen, die Deeskalation und Entspannung unterstützen, schweigen. Er sagt “bitte aufhören” nur, weil er will, dass das Eintreten für den Frieden aufhört.

“Ein Atomkrieg kommt, weil wir zu wenig und nicht zu viel getan haben”, twitterte Alexander Vindman, ein Schlüsselfiguren beim Vorantreiben des Trump-Ukraine-Skandals, und trieb damit das Narrativ weiter voran, dass eine größere Eskalation der Ort ist, wo die Sicherheit liegt.

Als Reaktion auf einen Tweet von Frankreichs Präsident Macron, in dem er sagte: “Wir wollen keinen Weltkrieg”, twitterte ein leitender politischer Berater der Helsinki-Kommission der US-Regierung namens Paul Massaro: “Genau diese Art von schwacher, verängstigter Sprache führt Russland zur Eskalation.”

Stellen Sie sich vor, Sie wären so verdreht, dass Sie das für eine vernünftige Reaktion auf die normalste Aussage halten, die man überhaupt machen kann.

Währenddessen tun Idioten wie der republikanische Kongressabgeordnete Adam Kinzinger so, als seien sie mutige, harte Kerle, indem sie die ständige nukleare Eskalation begrüßen und jeden, der für Deeskalation eintritt, als Feigling bezeichnen:

Katrina vanden Heuvel von The Nation hat die Heldentat vollbracht, einen Artikel in der Washington Post zu veröffentlichen, in dem sie für Deeskalation plädiert: “Die kubanische Raketenkrise ist 60 Jahre her, aber sie ist auch heute dringend relevant. Sie erinnert uns daran, wie nahe wir der totalen Vernichtung waren und dass wir nur durch “dummes Glück” überlebt haben, einem Atomkrieg so leichtsinnig nahe zu kommen, und argumentiert, dass die Menschheit nicht riskieren kann, noch einmal so weit zu gehen.

“Die Menschheit kann es sich nicht leisten, den Zylinder in diesem Spiel des russischen Roulettes noch einmal zu drehen; wir müssen die Waffe entladen. Unser einziger Weg nach vorne ist die Deeskalation”, schreibt vanden Heuvel.

Das ist in der Tat so. Es ist absolut irrsinnig, dass die Menschheit ihre eigene Auslöschung wegen dieser Spiele um den Aufbau von Imperien und die Beherrschung des Planeten riskiert, wo es doch so viele andere existenzielle Hürden gibt, auf deren Überwindung wir uns konzentrieren müssen.

Das alles ist völlig unnötig. Es gibt keinen Grund, der besagt, dass sich die Staaten gegenseitig mit Waffen des Weltuntergangs beschießen müssen. Es gibt keinen triftigen Grund, diese Spiele der globalen Eroberung nicht beiseite zu legen und gemeinsam an einer gesunden Koexistenz auf diesem Planeten zu arbeiten.

Wir könnten eine so schöne Welt haben. All die Energie, die wir in Wettbewerb und Eroberung stecken, könnte in Innovationen fließen, die uns allen zugute kommen, die dafür sorgen, dass jeder genug hat, und die menschliches Leid und die Notwendigkeit menschlicher Arbeit beseitigen. Wir tauschen den Himmel auf Erden gegen elitäre Ego-Spiele ein.

Es gibt keinen triftigen Grund, warum wir nicht von Modellen des Wettbewerbs und der Vorherrschaft zu Modellen der Zusammenarbeit und Fürsorge übergehen können. Zusammenarbeit untereinander; Fürsorge füreinander. Zusammenarbeit mit unserem Ökosystem; Fürsorge für unser Ökosystem. Wir werfen es weg im Austausch für sinnloses Elend und Gefahr. Übersetzt mit Deeepl.com

