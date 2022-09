US “Nuclear Primacy” and “Blitzkrieg Nuclear War”: Russia Responds to America’s Plan to Win World War III – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the “Translate Website” drop down menu on the top banner of our home page (Desktop version). To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel.

Nukleare Vorherrschaft der USA und nuklearer Blitzkrieg”: Russland antwortet auf Amerikas Plan, den Dritten Weltkrieg zu gewinnen



Von Eric Zuesse

Global Research,



24. September 2022

Sie können die Artikel von Global Research gerne weiter veröffentlichen.

***

Die US-Regierung entwickelt Atomwaffen nicht mehr, um den Dritten Weltkrieg zu verhindern, sondern um den Dritten Weltkrieg zu gewinnen.

Während sowohl die Sowjetunion als auch die Vereinigten Staaten ihre Strategie und ihre Waffen darauf ausrichteten, einen Dritten Weltkrieg zu verhindern, so dass keine der beiden Seiten gewinnen würde, sondern beide Seiten (und ein Großteil der Welt) vernichtet würden, da Tausende von Atomsprengköpfen während eines Atomkriegs, der innerhalb von etwa einer Stunde beendet wäre, plötzlich explodieren würden, hat sich die US-Regierung allmählich von einem solchen “M. A.D.” oder “Mutually Assured Destruction”-Metastrategie ab und ersetzt sie durch die “Nuclear Primacy”-Metastrategie der USA, bei der Russland vollständig vernichtet wird, die USA danach aber als ausreichend stark dastehen, um unanfechtbar die Herrschaft über den gesamten Planeten zu erlangen (diese Hegemonie ist das eigentliche Ziel der US-Regierung seit dem 25. Juli 1945).

Am 3. Mai 2017 titelte ich “America’s Top Scientists Confirm: U.S. Goal Now Is to Conquer Russia” und verlinkte auf einen Bericht, der kürzlich vom Bulletin of Atomic Scientists veröffentlicht worden war, über

“revolutionäre neue Technologien, die die Zielgenauigkeit des US-Arsenals für ballistische Raketen erheblich verbessern werden.

Dieser Fähigkeitszuwachs ist erstaunlich – er erhöht die Gesamttötungsleistung der bestehenden US-Raketenstreitkräfte um etwa das Dreifache – und schafft genau das, was man erwarten würde, wenn ein atomar bewaffneter Staat die Fähigkeit hätte, einen Atomkrieg zu führen und zu gewinnen, indem er seine Feinde mit einem überraschenden Erstschlag entwaffnet.”

Ich habe dort darauf hingewiesen, dass diese neue Technologie, die “Super-Fuse” genannt wird, genau mit der Ersetzung der M.A.D. durch die Nukleare Vorherrschaft übereinstimmt. Denn obwohl die Befürworter der “Nuklearen Vorherrschaft” nicht sagten, dass sich dieser Ausdruck NUR auf die “Vorherrschaft” Amerikas in einem Atomkrieg USA gegen Russland bezog, war der Kontext immer klar, dass dies die Absicht war, und dass der Ausdruck das genaue Gegenteil jeder denkbaren nuklearen “Vorherrschaft” Russlands bedeutete (und entschieden dagegen sprach).

Die “nukleare Vorrangstellung” – ein Begriff, der 2006 in den renommiertesten Fachzeitschriften eingeführt wurde und an den sich in der Folge die gesamte US-Außenpolitik hielt, obwohl er von der US-Regierung nie ausdrücklich erklärt (und nie öffentlich befürwortet) wurde – ist also in Wirklichkeit die neue US-Metastrategie, die jetzt existiert.

Auch andere neue US-Militärtechnologien wurden in diesem Artikel des Bulletin of Atomic Scientists erörtert: zum Beispiel:

“Aufgrund von Verbesserungen in der Tötungskraft von US-U-Boot-gestützten ballistischen Raketen fahren diese U-Boote jetzt mit mehr als der dreifachen Anzahl von Sprengköpfen, die erforderlich sind, um die gesamte Flotte russischer landgestützter Raketen in ihren Silos zu zerstören.”

Wenn das stimmt, dann befanden sich die Russen zumindest im Jahr 2017 in einer erschreckenden Situation.

Russlands Reaktion auf diese Herausforderung hatte in Wirklichkeit sogar noch früher begonnen, spätestens als US-Präsident Barack Obama im Februar 2014 die Kontrolle über die Regierung der Ukraine an sich gerissen hatte. (Und in diesem Video wird die vollständige rauchende Waffe seines Staatsstreichs gezeigt, und hier ist die Abschrift und Erklärung dieser entscheidenden rauchenden Waffe.) Die Ukraine ist das Land, das die nächstgelegene Auslandsgrenze zum Kreml in Moskau hat – nur 353 Meilen von Moskau entfernt, nur fünf Minuten Raketenflugzeit entfernt von der ukrainischen Stadt Sumy. Dass die Ukraine die Grenze mit der größten Nähe zu Russlands Kommandozentrale (dem Kreml) hat, ist der Hauptgrund, warum Obama sie (im Einklang mit seiner Politik der nuklearen Vorherrschaft) an sich gerissen hat.

Vergleichen Sie diese 353 Meilen mit den 1.131 Meilen, die Kuba von Washington DC entfernt ist und die JFK während der Kubakrise 1962 so sehr in Angst und Schrecken versetzten, dass er bereit war, einen Atomkrieg gegen die Sowjetunion zu beginnen, wenn Chruschtschow die Raketenstellungen, die die Sowjetunion auf Kuba zu bauen versuchte, nicht entfernen würde. Kuba ist mehr als dreimal so weit von DC entfernt wie die Ukraine vom Kreml, und die Raketen waren damals viel langsamer als heute, aber als Amerikas NATO am 7. Januar 2022 schließlich Russlands Forderung ablehnte, dass die Ukraine NIEMALS der NATO beitreten dürfe, welche Alternative hatte Russland da noch, als Obamas Putsch gegen die Ukraine rückgängig zu machen, und zwar so schnell wie möglich?

In Vorbereitung auf Russlands “besondere Militäroperation” hat Russland neue Waffensysteme eingeführt, die speziell darauf ausgerichtet sind, die “nukleare Vorherrschaft” zu verhindern. Zu den wichtigsten gehört die Sarmat-ICBM, die mit Abstand furchterregendste Waffe der Welt, denn sie wird praktisch nicht aufzuspüren und zu verfolgen sein, sie trägt Dutzende von zielgenauen riesigen Atombomben, die mit keiner existierenden Technologie gestoppt werden können, und hat eine Reichweite von 18.000 Kilometern oder über 11.000 Meilen, was das gesamte US-Imperium abdecken würde.

Nur ein paar Sarmats könnten das gesamte US-Imperium, die USA und ihre Vasallenstaaten (die sich selbst als “Demokratien” und “unabhängige Nationen” bezeichnen – was beides nicht zutrifft) vernichten.

Eine Gruppe von Wissenschaftlern der Princeton University hat ihre Einschätzung des Ablaufs eines Dritten Weltkriegs vorgelegt, die sie als “Plan A” bezeichnen, und ihre Video-Zusammenfassung wurde am 6. September 2019 auf youtube veröffentlicht. Bis jetzt hat es fast 4 Millionen Aufrufe und fünftausend Zuschauerkommentare.

Sie geht davon aus, dass der Krieg in allmählichen Schritten gegenseitiger Eskalation ablaufen würde, und ignoriert, dass das US-Regime nicht mehr die M.A.D.-Metastrategie verfolgt – dass das US-Regime M.A.D. durch seine Nuclear-Primacy-Metastrategie ersetzt hat. Folglich scheinen die Princeton-Schätzungen höchst unrealistisch zu sein und keineswegs die Art eines beispiellos kurzen Krieges zu beschreiben, den ein Dritter Weltkrieg in unserer Zeit nach sich ziehen würde.

Ein dritter Weltkrieg in unserer Zeit würde von einem nuklearen Blitzangriff der Vereinigten Staaten ausgehen, wie er in einem Krieg, der von der Metastrategie des nuklearen Primats angetrieben wird, zu erwarten wäre: Nukleare Vorherrschaft bedeutet einen Krieg zur Enthauptung des russischen Zentralkommandos im Erstschlag und innerhalb von nur 10 Minuten oder (falls von der Ukraine aus) noch weniger nach diesem Blitzstart.

Wie wäre ein enthauptetes Russland überhaupt in der Lage, Vergeltung zu üben? Nur mit Hilfe eines Systems der “toten Hand”, das automatisch alles abfeuern würde, was von seinen Vergeltungskapazitäten nach diesem ersten, köpfenden, nuklearen Blitzangriff noch übrig wäre. Die Sarmat wäre ein Teil davon, es sei denn, das US-Regime beginnt den Dritten Weltkrieg, bevor die Sarmats stationiert werden. In der Zwischenzeit wird Russlands Hauptanliegen darin bestehen, eine aktuelle “dead-hand”-Fähigkeit aufrechtzuerhalten, um sicherzustellen, dass zumindest die USA und ihre wichtigsten Vasallen-Nationen ausgeschaltet werden, falls die Meta-Strategie der nuklearen Vorherrschaft in Gang kommt, bevor Russlands “dead-hand”-System vollständig implementiert ist.

Die Art und Weise, wie ein Dritter Weltkrieg höchstwahrscheinlich beginnen würde, ist durch das Ziel des US-Regimes geprägt, nicht für den Krieg verantwortlich gemacht zu werden, obwohl es die erste Seite ist, die ihn nuklear führt; und dieses Ziel setzt voraus, dass Russland die konventionelle Phase des Krieges eingeleitet hat, die zu dieser nuklearen Phase geführt haben wird. Ein Beispiel: Wenn es Russland nicht gelingt, genügend Teile der Ukraine zu erobern und zu halten, um diese 353 Meilen auf, sagen wir, 1.000 Meilen zu vergrößern (oder was auch immer das erforderliche Minimum wäre), dann könnten die USA Streitkräfte in die Ukraine entsenden, um Russland daran zu hindern, dieses Ziel zu erreichen; und wenn Russland dann die U. Wenn Russland dann die US-Streitkräfte in einen direkten Kampf verwickelt, könnten die USA dies als Vorwand nutzen, um in Russland einzumarschieren und zu irgendeinem Zeitpunkt dieser Invasion ganz plötzlich einen atomaren Blitzangriff auf den Kreml durchzuführen, natürlich unter dem Vorwand, dass “das russische Regime auf nichts anderes als militärische Gewalt reagiert”. Dann können die Überlebenden des Dritten Weltkriegs ausreichend propagiert werden, um Russland die Schuld am Dritten Weltkrieg zuzuschieben, und das wird dazu beitragen, die erfolgreiche Übernahme der gesamten Welt (oder dessen, was davon übrig ist) durch das US-Regime zu erleichtern.

Es ist bereits ein großer Propaganda-Erfolg des amerikanischen Regimes, dass, obwohl sie den Krieg in der Ukraine durch die Übernahme der Ukraine im Februar 2014 begonnen haben, Russland die Schuld für diesen Krieg bekommen hat, als es acht Jahre später, am 24. Februar 2022, mit seiner “speziellen Militäroperation” auf diesen Putsch (der diesen Krieg ausgelöst hatte) reagierte.

In der Tat könnten die meisten Menschen jetzt denken, dass die Ukrainer die russische Regierung schon immer gehasst und die amerikanische Regierung geliebt haben, aber selbst vom Westen gesponserte Umfragen unter den Ukrainern haben durchweg gezeigt, dass vor Obamas Putsch die große Mehrheit der Ukrainer Russland als ihren Freund und Amerika, die NATO und die EU als ihren Feind ansahen, aber dass sich dies fast sofort umkehrte, nachdem die US-Regierung 2014 die Ukraine übernahm. Im Propagandakrieg ist es fast so, als ob Russland gar nicht am Wettbewerb teilgenommen hätte. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel wurde zuerst auf The Duran veröffentlicht.

Das neue Buch des investigativen Historikers Eric Zuesse, AMERICA’S EMPIRE OF EVIL: Hitler’s Posthumous Victory, and Why the Social Sciences Need to Change, handelt davon, wie Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg die Welt übernommen hat, um sie für US-amerikanische und verbündete Milliardäre zu versklaven. Deren Kartelle schöpfen den Reichtum der Welt ab, indem sie nicht nur ihre “Nachrichten”-Medien, sondern auch die Sozial-“Wissenschaften” kontrollieren und die Öffentlichkeit täuschen.

Er schreibt regelmäßig für Global Research

--

