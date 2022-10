SCOTT RITTER: Nuclear High Noon in Europe Now is the time for Biden to clarify U.S. nuclear doctrine. But he remains silent. By Scott Ritter Special to Consortium News On Monday, Oct. 17, the North Atlantic Treaty Organization kicked off Operation STEADFAST NOON, its annual exercise of its ability to wage nuclear conflict. Given t

U.S. Präsident Joe Biden im Juli 2021. (Weißes Haus, Adam Schultz)

Nuklearer High Noon in Europa

von Scott Ritter

19. Oktober 2022

Jetzt ist es an der Zeit, dass Biden die Nukleardoktrin der USA klarstellt. Doch er bleibt stumm.

Von Scott Ritter

Speziell für Consortium News

Am Montag, den 17. Oktober, startete die Nordatlantikpakt-Organisation die Operation STEADFAST NOON, ihre jährliche Übung zur Überprüfung ihrer Fähigkeit, einen nuklearen Konflikt zu führen. In Anbetracht der Tatsache, dass sich der nukleare Schutzschirm der NATO ausschließlich über Europa erstreckt, ist es eine unbestreitbare Tatsache, dass STEADFAST NOON nichts anderes ist als das Training der NATO, um einen Atomkrieg gegen Russland zu führen.

Ein Nuklearkrieg gegen Russland.

Der Leser sollte das einen Moment lang auf sich wirken lassen.

Keine Sorge, versicherte die NATO-Sprecherin Oana Lungscu dem Rest der Welt, der Zweck von STEADFAST NOON sei es, zu gewährleisten, dass die nukleare Kriegsführungsfähigkeit der NATO “sicher und effektiv bleibt”. Es handele sich um eine “Routineübung”, die in keinem Zusammenhang mit aktuellen Weltereignissen stehe. Außerdem werden keine “echten” Atomwaffen eingesetzt, sondern nur “unechte”.

Hier besteht kein Grund zur Sorge.

Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär, betritt die Bühne des nuklearen Theaters. In einer Erklärung an die Presse am 11. Oktober erklärte Stoltenberg, dass “Russlands Sieg im Krieg gegen die Ukraine eine Niederlage der NATO sein wird”, bevor er ominös ankündigte: “Das können wir nicht zulassen.”

Zu diesem Zweck, so Stoltenberg, würden die STEADFAST NOON-Atomübungen wie geplant fortgesetzt. Diese Übungen, so Stoltenberg, seien ein wichtiger Abschreckungsmechanismus angesichts der “verschleierten nuklearen Drohungen” Russlands.

Sie stünden aber in keinem Zusammenhang mit dem aktuellen Weltgeschehen.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei einem außenpolitischen Forum am Mittwoch. (NATO)

Auftritt Wolodymyr Selenskyj, Bühne links. In seiner Rede vor dem Lowy Institute, einer überparteilichen Denkfabrik für internationale Politik in Australien, forderte der ukrainische Präsident die internationale Gemeinschaft auf, “Präventivschläge, Präventivmaßnahmen” gegen Russland zu ergreifen, um einen möglichen Einsatz von Atomwaffen durch Russland gegen die Ukraine zu verhindern.

Während viele Beobachter Selenskyjs Worte als Aufforderung an die NATO interpretierten, einen nuklearen Präventivschlag gegen Russland zu führen, bemühten sich Selenskyjs Berater schnell um eine Richtigstellung und erklärten, er habe lediglich um weitere Sanktionen gebeten.

Im Mittelpunkt steht nun Joe Biden. In einer Rede auf einer Benefizveranstaltung am 6. Oktober sagte der Präsident der Vereinigten Staaten: “Zum ersten Mal seit der kubanischen Raketenkrise haben wir eine direkte Drohung mit dem Einsatz einer Atomwaffe, wenn die Dinge so weitergehen wie bisher.”

Biden fuhr fort: “Wir haben hier einen Mann, den ich ziemlich gut kenne. Er scherzt nicht, wenn er über den möglichen Einsatz taktischer Atomwaffen oder biologischer oder chemischer Waffen spricht, weil sein Militär, wenn man so will, deutlich unter seinen Möglichkeiten bleibt.”

Biden schloss: “Ich glaube nicht, dass man eine taktische Nuklearwaffe so einfach einsetzen kann, ohne dass es zu einem Armageddon kommt.”

Auch wenn das Weiße Haus klargestellt hat, dass Bidens Äußerungen seine persönliche Meinung waren und nicht auf neuen Erkenntnissen über die russische Atomwaffenhaltung beruhten, sollte die Tatsache, dass ein amtierender US-Präsident von der Möglichkeit eines nuklearen “Armageddon” sprach, jedem vernünftigen Menschen auf der Welt einen Schauer über den Rücken jagen.

Kein Gerede des Kremls über taktische Atomwaffen

Zunächst einmal hat der Kreml nichts über den Einsatz von taktischen Atomwaffen gesagt.

Null.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat angedeutet, dass Russland “alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel” einsetzen würde, um Russland zu schützen. Dies sagte er zuletzt am 21. September, als er in einer Fernsehansprache, in der er eine Teilmobilisierung ankündigte, dem Westen “nukleare Erpressung” vorwarf und “Äußerungen einiger hochrangiger Vertreter der führenden NATO-Staaten über die Möglichkeit des Einsatzes nuklearer Massenvernichtungswaffen gegen Russland” zitierte.

Putin spielte damit auf eine Äußerung von Liz Truss vor ihrer Wahl zur britischen Premierministerin an, als sie auf die Frage, ob sie bereit sei, die Verantwortung für den Einsatz des britischen Atomwaffenarsenals zu übernehmen, antwortete: “Ich denke, das ist eine wichtige Aufgabe des Premierministers, und ich bin bereit, das zu tun”.

“Ich möchte Sie daran erinnern”, sagte Putin,

“dass auch unser Land über verschiedene Zerstörungsmittel verfügt, die in einigen Komponenten moderner sind als die der NATO-Länder. Und wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht ist, werden wir sicherlich alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um Russland und unser Volk zu schützen.”

Putins Äußerungen standen im Einklang mit denen des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu, der in einer Rede auf der 10. Moskauer Konferenz für internationale Sicherheit am 16. August versicherte, Russland werde in der Ukraine keine Atomwaffen einsetzen. Schoigu zufolge dürfen russische Atomwaffen nur unter “außergewöhnlichen Umständen” eingesetzt werden, wie sie in der veröffentlichten russischen Doktrin beschrieben sind, die auf die Situation in der Ukraine nicht zutreffen. Jegliches Gerede über den Einsatz von Atomwaffen durch Russland in der Ukraine, so Schoigu, sei “absurd”.

[Zum Thema: SCOTT RITTER: Die Verantwortung liegt bei Biden und Putin]

Offensichtlich nicht für Biden, der trotz seiner Behauptung, Putin “ziemlich gut” zu kennen, alles falsch verstanden hat, als er über das Potenzial für einen Atomkonflikt sprach.

Das Risiko besteht nicht darin, dass Russland wegen der Ukraine einen präventiven Atomkrieg anzetteln würde.

Das Risiko besteht darin, dass Amerika dies tun würde.

Bidens Versprechen der ‘Einzigartigen Politik’

Als Biden im Februar 2021 sein Amt antrat, versprach er, in der amerikanischen Nukleardoktrin eine “Politik des einzigen Zwecks” zu verankern, wonach “der einzige Zweck unseres Nukleararsenals darin bestehen sollte, einen nuklearen Angriff abzuschrecken – und, wenn nötig, zu vergelten”.

Es ist jetzt Mitte Oktober 2022, und Amerika befindet sich in einer Situation, in der der Präsident selbst ein mögliches nukleares “Armageddon” befürchtet.

Wenn es jemals einen Zeitpunkt für Biden gab, sein Versprechen einzulösen, dann jetzt.

Doch er bleibt stumm.

Bidens Schweigen birgt die Gefahr in sich, dass Putin und andere russische Beamte, die um die nationale Sicherheit Russlands besorgt sind, sich auf die bereits veröffentlichte US-Nukleardoktrin verlassen müssen, die weiterhin eine Politik der nuklearen Präemption festschreibt, die während der Regierung von Präsident George W. Bush verkündet wurde. Nach dieser Doktrin sind Nuklearwaffen nur ein weiteres Instrument im Werkzeugkasten des Militärs, das bei Bedarf eingesetzt werden kann, auch dann, wenn es darum geht, Ziele auf dem Schlachtfeld zu zerstören, um einen operativen Vorteil zu erlangen.

Man kann argumentieren, dass diese Art der nicht-nuklearen Präemption ihren eigenen Abschreckungswert hat, eine Art “verrückte” Stimmung, die den Gegner daran zweifeln lässt, ob der Präsident so irrational handeln könnte.

“Ich nenne es die Madman-Theorie”, soll der ehemalige US-Präsident Richard Nixon zu seinem Assistenten Bob Haldeman während des Vietnamkriegs gesagt haben. “Ich möchte, dass die Nordvietnamesen glauben, dass ich so weit bin, dass ich alles tun könnte, um den Krieg zu beenden. Wir werden ihnen einfach zu verstehen geben, dass ‘um Himmels willen, ihr wisst, dass Nixon vom Kommunismus besessen ist. Wir können ihn nicht zurückhalten, wenn er wütend ist – und er hat seine Hand auf dem Atomknopf’ – und Ho Chi Minh selbst wird in zwei Tagen in Paris sein und um Frieden betteln.”

Verrückte Theorie

Präsident Donald Trump. (Weißes Haus/Shealah Craighead)

Der ehemalige Präsident Donald Trump hauchte Nixons “Verrückten-Theorie” neues Leben ein, indem er Nordkorea mitteilte, dass es, sollte es die Vereinigten Staaten weiterhin bedrohen, “mit Feuer, Wut und offen gesagt mit einer Macht konfrontiert werden wird, wie sie diese Welt noch nie gesehen hat.” Trump traf sich daraufhin dreimal persönlich mit dem nordkoreanischen Führer Kim Jung-Um, um die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu erreichen.

Unter der Trump-Administration führte die US-Marine den W-76-2-Atomsprengkopf mit geringer Sprengkraft auf ihren ballistischen U-Boot-Raketen vom Typ Trident ein, was dem Präsidenten eine größere Bandbreite an Optionen für den Einsatz von Atomwaffen bot.

“Diese zusätzliche Fähigkeit”, erklärte John Rood, der damalige stellvertretende Verteidigungsminister, “stärkt die Abschreckung und stellt den Vereinigten Staaten eine schnelle, überlebensfähigere strategische Waffe mit geringer Sprengkraft zur Verfügung; sie unterstützt unser Engagement für eine erweiterte Abschreckung und zeigt potenziellen Gegnern, dass ein begrenzter Einsatz von Kernwaffen keinen Vorteil bringt, da die Vereinigten Staaten auf jedes Bedrohungsszenario glaubwürdig und entschlossen reagieren können”.

Ein solches Bedrohungsszenario, das getestet wurde, umfasste den theoretischen Einsatz eines W-76-2-Sprengkopfs mit geringer Sprengkraft in einem baltischen europäischen Szenario, bei dem Ziele aus dem tatsächlichen Kriegsfall zur Veranschaulichung verwendet wurden. Kurz gesagt, die USA trainierten den präemptiven Einsatz der W-76-2, um Russland zum Zurückweichen (Deeskalation) zu zwingen, ohne eine nukleare Eskalation zu riskieren, die zu einem allgemeinen nuklearen Schlagabtausch – kurz gesagt, zum Armageddon – führen würde.

Womit wir beim gegenwärtigen Zeitpunkt wären. Während dieser Artikel geschrieben wird, fliegen US-amerikanische nuklearfähige B-52-Bomber von ihren US-Basen nach Europa, wo sie den Einsatz von Atomwaffen gegen ein russisches Ziel üben werden. Dutzende weiterer Flugzeuge, die vom Luftwaffenstützpunkt Volkel in den Niederlanden aus fliegen (wo sich ein Arsenal von US-Atombomben des Typs B-61 befindet), werden den Einsatz von NATO-Atomwaffen gegen… Russland üben.

Russland hat auf die NATO-Atomübung mit der Fortsetzung seiner eigenen jährlichen Atomübung “Grom” (Donner) reagiert. Bei diesen Übungen werden Russlands strategische Nuklearstreitkräfte in großem Umfang manövriert, einschließlich des Abschusses scharfer Raketen. In einer Erklärung, die an Scheinheiligkeit kaum zu überbieten ist, sagte ein US-Verteidigungsbeamter, der anonym bleiben wollte: “Die russische Nuklearrhetorik und die Entscheidung, diese Übung durchzuführen, während man sich im Krieg mit der Ukraine befindet, sind unverantwortlich. Mit Atomwaffen zu drohen, um die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten zu zwingen, ist unverantwortlich”.

Arzt, heile dich selbst.

22. Oktober 1962 – fast auf den Tag genau vor 60 Jahren hielt Präsident John F. Kennedy eine dramatische 18-minütige Fernsehansprache an das amerikanische Volk, in der er “untrügliche Beweise” für die Raketenbedrohung lieferte. Kennedy kündigte an, dass die Vereinigten Staaten verhindern würden, dass Schiffe mit Waffen Kuba erreichten, und forderte die Sowjets auf, ihre Raketen abzuziehen.

Zur gleichen Zeit übergab der US-Botschafter in der Sowjetunion, Foy Kohler, einen Brief Kennedys an den sowjetischen Premier Nikita Chruschtschow, in dem es hieß

“Das Einzige, was mich am meisten beunruhigt hat, war die Möglichkeit, dass Ihre Regierung den Willen und die Entschlossenheit der Vereinigten Staaten in einer bestimmten Situation nicht richtig verstehen würde, da ich nicht annehme, dass Sie oder irgendein anderer vernünftiger Mensch in diesem nuklearen Zeitalter die Welt absichtlich in einen Krieg stürzen würden, von dem kristallklar ist, dass kein Land ihn gewinnen könnte und der nur katastrophale Folgen für die ganze Welt, einschließlich des Aggressors, haben könnte.”

3. Juni 1961: Nikita Chruschtschow von der Sowjetunion und US-Präsident John F. Kennedy treffen sich in Wien. (US-Außenministerium, John Fitzgerald Kennedy Library, Wikimedia Commons)

Joe Biden täte gut daran, über diesen Brief und alles, was danach geschah, nachzudenken und zu verstehen, dass man, wenn man “Vereinigte Staaten” durch “Russland” ersetzt, eine genaue Einschätzung der gegenwärtigen Weltsicht Russlands erhält, wenn es um die NATO und Atomwaffen geht.

Jetzt ist nicht die Zeit für Drama oder theatralische Hetzreden. Jetzt ist die Zeit für Reife, Vernunft und Zurückhaltung. Ein kluger Führer hätte die Möglichkeit einer Fehleinschätzung seitens Russlands erkannt, wenn die NATO nur eine Woche, nachdem sie vom ukrainischen Präsidenten zu einem nuklearen Präventivschlag gegen Russland ermutigt wurde, eine Großübung durchführt, bei der der Abwurf von Atombomben auf Russland geübt wird. Ein nüchterner Staatschef hätte diese Übungen verschoben und Russland zu ähnlichen Maßnahmen bei seinen Atomübungen aufgefordert.

Stattdessen wird Amerika von einem narzisstischen Egomanen, der den Schrecken der nuklearen Vernichtung als Mantra zur Geldbeschaffung benutzt, aus dem Stegreif mit einem nuklearen Armageddon konfrontiert.

Es bräuchte nur eine Fehlkalkulation, ein einziges Missverständnis, um STEADFAST NOON in “High Noon” und “Grom” (Donner) in “Molnya” (Blitz) zu verwandeln.

Wir haben dieses Szenario schon einmal erlebt. Im November 1983 führte die NATO eine Gefechtsstandübung mit dem Codenamen ABLE ARCHER ’83 durch, bei der “Verfahren zur Freigabe von Kernwaffen” getestet werden sollten. Die Sowjets waren durch diese Übung, von der sie glaubten, dass sie dazu benutzt werden könnte, einen nuklearen Präventivschlag der NATO gegen die Sowjetunion zu verschleiern, so beunruhigt, dass sie Atomsprengköpfe auf Bomber luden und die NATO und die Sowjetunion an den Rand eines Atomkriegs brachten.

Als Präsident Ronald Reagan später Geheimdienstberichte über die sowjetische Furcht vor einem nuklearen Präventivschlag der USA erhielt, erklärte er

“Wir [die USA] hatten viele Notfallpläne, um auf einen Atomangriff zu reagieren. Aber alles würde so schnell gehen, dass ich mich fragte, wie viel Planung oder Vernunft in einer solchen Krise angewandt werden könnte … sechs Minuten, um zu entscheiden, wie man auf ein Zeichen auf dem Radarbildschirm reagiert und ob man das Armageddon auslöst! Wie könnte man in so einem Moment Vernunft walten lassen?”

Diese Enthüllung führte zu einem Gesinnungswandel bei einem Präsidenten, der bis dahin dafür bekannt war, die Sowjetunion als “böses Imperium” zu bezeichnen und über den Abschuss von Atomraketen gegen das sowjetische Ziel zu scherzen.

Etwas mehr als vier Jahre nach ABLE ARCHER ’83 setzte sich Reagan mit dem sowjetischen Generalsekretär Michail Gorbatschow zusammen und unterzeichnete den Vertrag über nukleare Mittelstreckenwaffen, ein bahnbrechendes Abkommen, das zum ersten Mal in der Geschichte der Rüstungskontrolle eine ganze Klasse von Kernwaffen aus den Arsenalen der USA und der Sowjetunion eliminierte.

Man kann nur hoffen, dass die gegenwärtige Nuklearkrise in nicht allzu ferner Zukunft zu einem ähnlichen Durchbruch in der Rüstungskontrolle führen wird.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Desert Storm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press. Übersetzt mit Deepl.com

