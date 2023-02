Residents search for victims and survivors amidst the rubble of a collapsed building in the town of Jableh in the province of Latakia, northwest of the capital Damascus, on 8 February 2023 (AFP)

Nur neun EU-Länder helfen bei der humanitären Katastrophe in Syrien von Jerome Hughes

Press TV, Brüssel

15. Februar 2023

Nach den jüngsten Erdbeben in der Türkei konnten Menschenleben gerettet werden, weil das Land Zugang zu schweren Hebemaschinen hatte. Experten zufolge kamen in Syrien viele Menschen ums Leben, weil das Land aufgrund von Sanktionen nicht über ähnliche Geräte verfügen konnte. Die Katastrophe wurde gerade im Europäischen Parlament erörtert. Beamte der Europäischen Kommission teilten den Abgeordneten mit, dass nur neun der 27 EU-Mitgliedstaaten Syrien Unterstützung geleistet haben. Einundzwanzig haben sich darum gerissen, der Türkei zu helfen. Diese 3,5 Millionen Euro für die Syrer verblassen im Vergleich zu den 67 Milliarden Euro, die die EU in den letzten elf Monaten für die Ukraine ausgegeben hat, zu einer unbedeutenden Größe. Experten weisen schon seit Jahren darauf hin, dass es dem Block an Einigkeit in Bezug auf Syrien mangelt. Die Bemühungen der westlichen Staaten, Präsident Bashar al-Assad zu stürzen, sind gescheitert. Kritiker sagen, dass der Interventionismus Millionen unschuldiger Menschen in dem Land ins Elend gestürzt hat. Einige Parlamentarier fordern, den Druck einzustellen. Es wurde angekündigt, dass die EU im nächsten Monat einen Gebergipfel veranstalten wird, um Geld für die erdbebengeschädigten Regionen zu sammeln. Politische Kommentatoren behaupten, es sei bereits klar, dass der größte Teil der gesammelten Gelder in die Türkei und nicht nach Syrien fließen wird. Übersetzt mit Deepl.com ___________________________________________________________________

