NY Times’ schwärmt von israelischem Impfprogramm – ohne zu erwähnen, dass Millionen von Palästinensern außen vor bleiben

Von James North

4. Januar 2021

Wieder einmal veröffentlicht das Jerusalemer Büro der New York Times pro-israelische Propaganda, anstatt seinen Lesern die Wahrheit zu sagen. Dieses Mal geht es bei der Unehrlichkeit um Israels Coronavirus-Impfprogramm.

Hier ist die Schlagzeile von Isabel Kershner vom Wochenende:

How Israel Became a World Leader in Vaccinating Against Covid-19

Der Aufmacher-Satz: “Mehr als 10 Prozent der israelischen Bevölkerung hat eine erste Dosis eines Coronavirus-Impfstoffs erhalten, eine Rate, die den Rest der Welt weit übertrifft. . .” Im 4. Absatz schwärmt der Vorsitzende eines Expertenteams: “Es ist eine ganz erstaunliche Geschichte.”

Man muss bis zum Absatz 26 lesen, bevor die Times die hässliche Wahrheit sagt: Israel impft die Palästinenser im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen nicht, obwohl die Zeitung im Nachhinein feststellt, dass “Rechtsexperten und Menschenrechtsaktivisten sagten, Israel sei verpflichtet, die Palästinenser mit Impfstoffen zu versorgen.” Kershner hat sich offenbar nie gefragt: “Wie fühlen sich die Palästinenser im Westjordanland über die Tatsache, dass ihre ‘Nachbarn’, die mehreren hunderttausend jüdischen Siedler, geimpft werden und sie nicht?”

Die Washington Post hat heute einen besseren Job gemacht. Im fünften Absatz berichtet die Zeitung, dass “Israels Vorsprung bei der Anzahl der Impfungen nicht die fast 5 Millionen Palästinenser unter seiner Kontrolle im besetzten Westjordanland und dem blockierten Gazastreifen einschließt, wo die Fälle ebenfalls ansteigen.” (Die Times hat diese 5 Millionen irgendwie ausgelassen.) Die Post bemerkte auch, dass “israelische Beamte die Behauptungen von Menschenrechtsgruppen zurückgewiesen haben, dass Israel verpflichtet sei, den Palästinensern in den Gebieten Impfungen zu geben. . . “, ließ dann aber das Thema fallen, ohne weiter darauf einzugehen.

Weder die Times noch die Post haben mit einem einzigen Palästinenser unter israelischer Besatzung gesprochen.

Yumna Patel von dieser Seite zeigte vor einer Woche, wie die Geschichte mit der Coronavirus-Impfung hätte berichtet werden sollen. Ihre Schlagzeile lautete,

Der COVID-19-Impfstoff: ein weiteres hässliches Gesicht der israelischen Apartheid

Sie zitiert einen tatsächlichen Palästinenser, Dr. Yara Hawari, Senior Analyst bei Al-Shabaka: The Palestinian Policy Network, der darauf hinwies:

Erstens müssen wir sehr klar sein: Mit der militärischen Besetzung im Westjordanland und im Gazastreifen, die effektiv unter israelischer Kontrolle stehen, ist Israel nach internationalem Recht rechtlich verpflichtet, für ihre [der Palästinenser] Gesundheitsversorgung zu sorgen.

Und Dr. Hawari hatte noch viel mehr zu sagen:

Es gibt diese häufig wiederkehrende Erzählung, dass der Grund, warum das palästinensische Gesundheitssystem oder andere Systeme wie das Bildungssystem ineffizient sind und ihre Arbeit nicht machen, die Inkompetenz des palästinensischen Volkes oder ihre Kultur ist – diese Idee, dass sie dumm sind und nicht regieren können.

Das ist offensichtlich nicht der Fall. Das israelische Regime hat das palästinensische Gesundheitssystem systematisch ins Visier genommen und zu seiner De-Entwicklung beigetragen. Die Palästinenser waren gezwungen, sich auf Hilfe von außen zu verlassen und wurden durch die [israelische] Besatzung daran gehindert, sich selbst zu versorgen, mit der Selbstgefälligkeit der internationalen Gemeinschaft. Übersetzt mit Deepl.com

