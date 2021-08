Auch für die Befreiung Palästinas wird der Tag kommen!

Whether it’s Afghanistan or Palestine occupations don’t last forever Establishing an army or security apparatus to serve the interests of an occupying power is no easy task, not even in the best of times. The US has finally come to this realisation, albeit reluctantly. Recent events in Afghanistan confirm this. Just 14 years ago, the US-funded security forces led by Mahmoud Abbas were routed in Gaza.

Bild: US President Joe Biden walks away without taking questions after delivering remarks on the worsening crisis in Afghanistan from the East Room of the White House August 16, 2021 in Washington, DC [Anna Moneymaker/Getty Images]



Ob Afghanistan oder Palästina – Besetzungen dauern nicht ewig

Von Dr. Daud Abdullah

17. August 2021

Eine Armee oder einen Sicherheitsapparat aufzubauen, der den Interessen einer Besatzungsmacht dient, ist keine leichte Aufgabe, nicht einmal in den besten Zeiten. Die USA sind endlich zu dieser Einsicht gelangt, wenn auch widerwillig. Die jüngsten Ereignisse in Afghanistan bestätigen dies. Vor nur 14 Jahren wurden die von den USA finanzierten Sicherheitskräfte unter der Führung von Mahmoud Abbas im Gazastreifen aufgerieben. Wie in Afghanistan lösten sie sich auf und flohen, nachdem sie von Widerstandskräften besiegt worden waren.

Trotz der deutlichen historischen und geografischen Unterschiede gab es eindeutige Gemeinsamkeiten, die den US-Experimenten sowohl in Afghanistan als auch in Palästina zugrunde lagen.

Nach der Zerschlagung der Taliban im Oktober 2001 lehnte die Bush-Regierung wiederholte Angebote ab, sie in eine politische Lösung einzubeziehen. Bereits im Dezember 2001 wandten sich ranghohe Taliban-Führer an den neu installierten Präsidenten Hamid Karsai, um die Waffen niederzulegen und in den politischen Prozess einbezogen zu werden. Ihre Angebote wurden von US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld rundweg abgelehnt.

Unbeeindruckt von dieser anfänglichen Ablehnung setzten die Taliban in den Jahren 2002-2004 Karzai weiter unter Druck, der seinerseits die USA zur Aufnahme eines politischen Dialogs aufforderte. Alle diese Bemühungen wurden zurückgewiesen, was schließlich zu einem Verbot jeglicher Kontakte mit der Gruppe durch die Regierung führte.

In Palästina war die Haltung der Bush-Regierung gegenüber dem Widerstand und insbesondere der Hamas wohl noch feindseliger. Ironischerweise wurde sie sogar noch feindseliger, nachdem die Bewegung die Wahlen 2006 gewonnen hatte, die ein Katalysator für einen demokratischen Wandel hätten sein sollen.

Wie die Regierung Karzai durfte auch die Palästinensische Behörde (PA) nicht mit der Hamas zusammenarbeiten. Nach den Wahlen versuchte die Hamas, ihre rivalisierende Partei Fatah in eine Regierung der nationalen Einheit einzubinden, was diese jedoch strikt ablehnte, angeblich auf Geheiß der USA.

Angesichts ihrer erschreckenden Bilanz bei der Entgleisung der demokratischen Experimente in Afghanistan und Palästina müssen die USA ein gewisses Maß an Verantwortung für die Destabilisierung beider Länder übernehmen. In dem Maße, in dem die Ausgrenzung der politischen Gegner die nationale Einheit untergraben hat, hat auch der Missbrauch der Sicherheitskräfte tief verwurzelten Missständen und Spaltungen Vorschub geleistet.

In Palästina erklärte Generalleutnant William Ward, der erste US-Sicherheitskoordinator, vor dem Ausschuss für auswärtige Beziehungen des US-Senats, der Sicherheitssektor der Palästinensischen Autonomiebehörde sei “dysfunktional, mit separaten Häuptlingen, die einzelnen Personen gegenüber loyal sind… ohne klare Autoritätslinien und ohne Reaktion auf ein zentrales Kommando.”

Stanley McChrystal, der pensionierte General der US-Armee, der in Afghanistan als Stabschef der Combined Joint Task Force und als Befehlshaber der International Security Assistance Force diente, hatte eine ähnliche Sicht auf den Sicherheitssektor des Landes: “Die afghanische Nationalarmee, die größtenteils von den Vereinigten Staaten ausgebildet und ausgerüstet wurde, ist hauptsächlich an statischen Kontrollpunkten im ganzen Land eingesetzt, die anfällig für Angriffe der Taliban sind.”

In Bezug auf die afghanische Nationalpolizei erinnerte er daran, dass sie “von Korruption und schlechter Führung durchsetzt ist und eher zum Schutz von Parlamentsmitgliedern und anderen Beamten eingesetzt wird, als dass sie ihrem eigentlichen Zweck, der Durchsetzung von Recht und Ordnung, dient.”

Hierin liegt ein gemeinsames Dilemma, mit dem die neu entstehenden Sicherheitskräfte in Palästina und Afghanistan konfrontiert waren. Vereinfacht gesagt, sollten sie alles für alle sein. Während die Palästinenser die wenig beneidenswerte Aufgabe hatten, die gegensätzlichen Interessen Israels und der Palästinenser gleichzeitig zu schützen, mussten die Afghanen Aufständische bekämpfen, Drogenbarone jagen, die Verbreitung von Opium verhindern und sich gleichzeitig mit den amerikanischen Streitkräften bei der Suche nach flüchtigen Al-Qaida-Kämpfern in den paschtunischen Gebieten abstimmen. Am Ende haben sie nichts erreicht.

Nach all den Kriegen und dem damit verbundenen Tod und der Zerstörung ist immer noch nicht klar, was die Amerikaner wirklich wollten. Im November 2003, unmittelbar nach dem 11. September, erklärte Präsident Bush vor einer Versammlung im Weißen Haus, dass “unser Engagement für die Demokratie auch im Nahen Osten auf die Probe gestellt wird, der mein Schwerpunkt ist und in den kommenden Jahrzehnten ein Schwerpunkt der amerikanischen Politik sein muss.”

Jetzt, zwei Jahrzehnte später, nachdem die Taliban die Kontrolle über ganz Afghanistan wiedererlangt haben, erklärt Joe Biden dem amerikanischen Volk ungläubig: “Unsere Mission in Afghanistan bestand nie darin, eine einheitliche Demokratie zu schaffen.”

Bemerkenswerterweise hatte General McChrystal eine andere Vorstellung von seiner Mission in diesem Land. In seinem jüngsten Artikel in Foreign Affairs bekräftigte er, dass man in Afghanistan einmarschiert sei, “um Al-Qaida zu zerstören und das Taliban-Regime zu stürzen, das sie beherbergte”. Und im gleichen Atemzug fügte er hinzu, dass die Mission “den Aufbau einer afghanischen Nation umfasste, die ihre eigene Souveränität verteidigt, die Demokratie annimmt, Frauen ausbildet und die Opiumproduktion eindämmt.”

Unabhängig von ihren Ursprüngen oder Überzeugungen sind militärische Besetzungen von Natur aus gegen Freiheit und Entwicklung gerichtet. Selbst in ihren harmlosesten Formen führen sie zu Widerstand und verhindern, dass die Demokratie Fuß fasst. Palästina und Afghanistan sind herausragende Beispiele dafür. Im Laufe der Geschichte haben ihre Völker zahlreiche Invasionen und Besetzungen erlebt. Nach zwei Jahrzehnten haben die USA endgültig die Geduld verloren. Auch sie werden schließlich erkennen, dass es sinnlos ist, die zionistische Besatzung Palästinas zu unterstützen. Übersetzt mit Deepl.com

