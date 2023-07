In English or in Farsi, Hypocrisy Has the Same Tawdry Ring The word as it is used in English will do perfectly, because it hits the nail on the head and with devastating accuracy. ❗️Join us…

Ob auf Englisch oder Farsi, Heuchelei hat den gleichen geschmacklosen Klang

Von Stephen Karganovic



22. Juli 2023

Das Wort, wie es im Englischen verwendet wird, ist vollkommen ausreichend, denn es trifft den Nagel auf den Kopf und das mit verheerender Genauigkeit.

„Heuchler“ ist ein viel strapazierter Begriff, aber in letzter Zeit hat er dank der gelassenen Gleichgültigkeit des kollektiven Westens gegenüber dem Niedertrampeln seiner wichtigsten Werte, wann immer diejenigen betroffen sind, die er nicht bevorzugt, eine neue Frische gewonnen. Seltsamerweise ist das Wort „Heuchler“ im iranischen politischen Lexikon ein beliebter Ausdruck, wenn es um westliche Regierungen geht. Soweit wir wissen, kann dieses Wort in Farsi als eine Art abwertendes Epitheton mit vielen interessanten, kulturell bedingten Schichten dienen. Aber was auch immer die Feinheiten in Farsi sein mögen, in Bezug auf einen Großteil des derzeitigen öffentlichen Verhaltens im Westen passt das englischsprachige Äquivalent perfekt ins Bild.

Neue Entwicklungen machen es zwingend erforderlich, die Aufmerksamkeit wieder auf die Lage von Metropolit Pavel zu lenken, einer bedeutenden kirchlichen Persönlichkeit in der Ukraine, sozusagen ein Fürst der orthodoxen Kirche dieses Landes und Abt ihres wichtigsten religiösen Heiligtums, des Kiewer Höhlenklosters. Die Verfolgung, die er sanftmütig erduldet hat, hat in der „Stadt auf dem Hügel“, auch bekannt als der sagenumwobene kollektive Westen, das gelobte Land der „Werte“, in dem das Eintreten für die Menschenrechte, die Achtung der Würde und vor allem die Glaubensfreiheit als Grundprinzipien gelten, nicht einmal einen Aufschrei verursacht.

Erst vor wenigen Tagen, nachdem er gewaltsam vom Gelände des Kiewer Höhlenklosters verwiesen wurde, das er im Namen der kanonischen ukrainisch-orthodoxen Kirche beaufsichtigen und verwalten soll, und nachdem er zwei Monate lang an einem anderen Ort unter Hausarrest stand und wie ein gewöhnlicher Krimineller eine demütigende Fußfessel trug, erhielt der Metropolit endlich den Anschein einer Anhörung. Die Anklagepunkte, die ihm vorgeworfen wurden, waren seit Beginn des Verfahrens gegen ihn nie ganz klar geworden, drehen sich aber vage um den Vorwurf, religiöse Zwietracht zu säen und Sympathien für Russland zu hegen.

Als er am 13. Juli aus dem Hausarrest in einem Dorf in der Nähe von Kiew in eine Untersuchungshaftanstalt verlegt wurde, verschlechterte sich die Lage des Metropoliten erheblich, nachdem er einem harten Gefängnisregime unterworfen worden war. Sein Kontakt zur Außenwelt ist nun stark eingeschränkt, und es gibt keine Garantie dafür, dass seine schwere Diabeteserkrankung in irgendeiner Weise medizinisch versorgt wird. Im Gefängnis wartet er auf die Erhebung weiterer Strafanzeigen, die kürzlich von den Behörden angekündigt wurden. In zynischer Nachahmung der Rechtspraxis ihrer westlichen Vorgesetzten haben die ukrainischen Richter großzügig zugestimmt, für die vorläufige Freilassung des Metropoliten eine Kaution festzusetzen. Der Betrag wurde auf die bescheidene Summe von 33 Millionen Griwna oder fast 900.000 Dollar festgesetzt, über die der Gefangene natürlich nicht verfügt. Es ist ungewiss, ob es in der ganzen Ukraine einen Kautionsvermittler oder einen frommen Oligarchen gibt, der bereit und kühn genug ist, diese Summe für einen Mann zu zahlen, der so sehr in Ungnade bei der demokratischen Regierung des Landes und ihren ebenso untadeligen Institutionen gefallen ist.

Technisch gesehen, und das ist nicht alles, was zählt, sind jedoch alle Voraussetzungen erfüllt. In der vorbildlichen rechtsstaatlichen Demokratie der Ukraine muss natürlich die Unschuldsvermutung in vollem Umfang gelten, und die theoretische Möglichkeit, sich außerhalb der Gefängnisgitter zu verteidigen, wurde in bewundernswerter Weise bejaht. Wie in den fortgeschrittenen Demokratien, die der Ukraine als Vorbild dienen, muss ein nicht verurteilter Verdächtiger nicht im Gefängnis sitzen, bis das Gerichtsverfahren abgeschlossen ist. Es gibt nur einen Haken. Ungeachtet des lobenswerten Wunsches, fortschrittlichen ausländischen Vorbildern nachzueifern, wurden die ukrainischen Richter wahrscheinlich nicht richtig darüber informiert, was der Achte Verfassungszusatz tatsächlich beinhaltet. Er verbietet eine überhöhte Kaution, die als eine Auferlegung definiert wird, die in keinem Verhältnis zu den Mitteln des Gefangenen steht, und er schreibt außerdem vor, dass die Höhe der Kaution in Abhängigkeit davon festgelegt wird, ob der Gefangene ein Fluchtrisiko darstellt oder nicht. Sie enthält auch eine bizarre Formulierung, die „grausame und ungewöhnliche Bestrafung“ verbietet. Aber das dürfte die Beamten einer Regierung kaum beeindrucken, deren bewaffnete Schläger routinemäßig und ungestraft Kriegsgefangene in die Knie zwingen und eine Reihe anderer unsäglicher Gräueltaten begehen, während sie zur eigenen Unterhaltung Videoaufnahmen davon machen.

Metropolit Pavel wird wohl kaum eine Million Dollar unter seiner Matratze versteckt haben, die er für die Kaution benötigt, ganz zu schweigen von der absurden Vorstellung, dass ein Mann, der von der Polizei aus seinem Zufluchtsort, dem Kloster in den Kiewer Höhlen, herausgezerrt werden musste, nun plötzlich als fluchtgefährdet gelten soll. Daher sammeln die Gläubigen der ukrainisch-orthodoxen Kirche derzeit Griwna für ihn, in der Hoffnung, zumindest die vorübergehende Freilassung ihres kranken Hierarchen zu erreichen.

All dies erinnert stark an die „Kollekte für die Heiligen“ des heiligen Paulus in Römer 15,26 und an anderer Stelle in den Evangelien, hat aber auch in weltlicher Hinsicht eine andere tiefgreifende Bedeutung. In einer weniger vergifteten Epoche als der unseren wäre die Situation des Metropoliten Pavel eine Geschichte von höchstem menschlichen Interesse. Ein wirklich freies Massenkommunikationsmedium, das es im kollektiven Westen nicht gibt, würde die Geschichte aufgreifen und dafür sorgen, dass jeder auf dem Planeten von dem zu Unrecht verfolgten Metropoliten und seiner bedauernswerten Lage erfährt. Aber leider findet eine gründliche Internetrecherche in dem Teil der Welt, in dem die Menschenrechte und die Gewissensfreiheit so hochgehalten werden, keinen Hinweis darauf.

Und wenn es dort, wo fälschlicherweise behauptet wird, dass sie floriert, so etwas wie eine freie Presse gäbe, würde diese Geschichte von menschlichem Interesse urbi et orbi durch den skandalösen Bericht über den Raub der heiligen Reliquien aus dem Kiewer Höhlenkloster ergänzt, an dessen Verwaltung der inhaftierte Metropolit unrechtmäßig gehindert wird. Dieser Raub ist von einem Ausmaß, wie es seit der Plünderung Konstantinopels durch die Kreuzritter vor vielen Jahrhunderten sicher nicht mehr vorkam. Heilige Gegenstände aus dem alten ukrainischen Kloster werden jetzt vom Kiewer Naziregime gewaltsam ins Ausland in westliche Museen und in den Vatikan verbracht, und zwar in einer Weise, wie es sie in der Ukraine nicht einmal in den Tagen der deutschen Besatzung gab. Die offizielle Erklärung für diesen Frevel lautet, dass er nicht aus moralischer Verwerflichkeit, sondern zum Wohle der Kirche begangen wird. Man will uns glauben machen, dass die heiligen Gegenstände nicht dreist gestohlen, sondern lediglich weit weg von den Gefahren des Krieges in „Sicherheit“ gebracht werden (genau wie griechische Artefakte von der Akropolis zur „sicheren Aufbewahrung“ ins Britische Museum gebracht wurden).

Man fragt sich, ob die schweigende Behandlung des inhaftierten orthodoxen Metropoliten Pavel anders ausgefallen wäre, wenn er der gleichen Überzeugung wie Kardinal Mindszenty oder, näher bei uns, der ukrainische unierte Prälat Josyf Slipyj gewesen wäre. Hätten sich dann Nicht-Prominente wie Lindsay Graham oder Mike Pence veranlasst gefühlt, ihre Gastgeber in Kiew nach den Gründen für seine Inhaftierung zu befragen? Würden die Medien sein unschuldiges Leiden preisen und würden Würdenträger ihm zu Ehren Dithyramben singen, anstatt seine Notlage zu ignorieren?

Höchstwahrscheinlich, ja. Es sei denn, Metropolit Pavel weigerte sich, den Drohungen der Peiniger des Regimes sowie den „christlichen“ Bitten von Epiphanius, dem Oberhaupt der häretischen und unkanonischen ukrainischen Pseudokirche, der das Kloster des Metropoliten in Kürze übergeben werden soll, Folge zu leisten, die von ihm als Gegenleistung für seine Freiheit nur eines verlangten – seine orthodoxe Herde zu verraten und sich der betrügerischen Organisation anzuschließen. Daher ist es äußerst zweifelhaft, dass Pavel von der guten Presse profitieren oder das Wohlwollen der korrupten Würdenträger genießen wird, die die westlichen Werte verkörpern.

Kehren wir also wieder zu dem Wort zurück, das das Leitmotiv dieses Textes ist. Neben anderen Dummheiten, die Mike Pence Tucker Carlson erzählte, sagte er ohne mit der Wimper zu zucken, dass er kürzlich die Ukraine besucht habe und ihm ein Priester versichert habe, dass es in diesem idyllischen Land keine religiöse Verfolgung und keine inhaftierten Kirchenmänner gebe.

Wer könnte Pence‘ Quelle für diese nachweislich falsche Information gewesen sein? Könnte es vielleicht einer von Epiphanius‘ Männern sein?

Pence behauptet, ein gläubiger Christ zu sein. Bei seinem nächsten Besuch in Kiew täte er also gut daran, darauf zu bestehen, dass seine Gastgeber ihn in die Untersuchungshaftanstalt bringen, um sich selbst zu überzeugen.

Wir sollten uns wirklich nicht mit den Nuancen von „Heuchelei“ auf Farsi befassen. Das Wort, wie es im Englischen verwendet wird, ist vollkommen ausreichend, denn es trifft den Nagel auf den Kopf und das mit verheerender Genauigkeit. Übersetzt mit Deepl.com

