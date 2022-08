Occupants juifs : voulez-vous tuer éternellement ? Evelyn Hecht-Galinski Traduction : Christiane Reynaud

Occupants juifs : voulez-vous tuer éternellement ?

Evelyn Hecht-Galinski

Commentaire du 24 août 2022

Texte original : http://sicht-vom-hochblauen.de/juedische-besatzer-wollt-ihr-ewig-toeten-von-evelyn-hecht-galinski/

Traduction : Christiane Reynaud

À l’occasion de la visite du président palestinien Abbas au chancelier allemand Scholz, un coup d’éclat a eu lieu lors de leur conférence de presse commune : Abbas a “osé” attirer l’attention sur les plus de 50 massacres commis par Israël en déclarant : « Depuis 1947 jusqu’aujourd’hui, Israël a commis 50 massacres dans 50 localités palestiniennes : 50 massacres, 50 holocaustes ».

50 massacres et 50 holocaustes

Auparavant, un journaliste allemand lui avait demandé de manière provocante s’il présenterait des excuses à l’occasion du 50ème anniversaire de l’attentat de Munich (= tentative de libération de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes) commis par des « terroristes » (résistants!) palestiniens.

Des excuses pour la résistance palestinienne

En réalité, les preneurs d’otages palestiniens n’avaient pas voulu tuer les otages, mais les échanger contre des Palestiniens emprisonnés, exactement comme Netanyahou, en tant qu’officier israélien, avait pris des officiers jordaniens en otages pour faire relâcher par chantage des prisonniers israéliens (source : Reuven Moskovitz).

Sans l’injustice infligée aux Palestiniens par l’occupation et la colonisation illégales de la Palestine, en violation du droit international, il n’y aurait pas eu de morts en 1972 à Munich et à Fürstenfeldbruck. Mais on se tait sur cette relation de cause à effet en Allemagne.

Cause à effet

Ici personne ne pose la question d’une « indemnisation » des familles palestiniennes pour les assassinats pratiquement quotidiens de leurs proches par les Israéliens. Il en va tout autrement pour les familles des Israéliens qui ont reçu des millions, mais qui, selon Ankie Spitzer, l’une des veuves, se considèrent jusqu’aujourd’hui comme restées sur leur faim « avec un pourboire », car elles ne trouvent ni les versements ni la reconnaissance suffisants et ne veulent donc pas venir le 5 septembre pour la commémoration du 50ème anniversaire. Face à ce chantage sans détour, le président allemand Steinmeier s’empresse déjà de prévoir un « voyage de réconciliation ». Il est inutile de croire qu’il fera aussi un détour par Gaza pour rendre visite aux familles de victimes tuées par les Israéliens.

Indemnisation des familles palestiniennes

Abbas a évoqué à juste titre les massacres israéliens et le traumatisme de la Nakba, la catastrophe palestinienne, pour laquelle Israël n’a jamais présenté un mot d’excuses – au contraire, le souvenir de la Nakba est puni par la loi -. Tout cela, l’Occident « des valeurs » le sait également, et surtout les Allemands, qui se taisent lâchement à ce sujet, ce qui rend absurde le « Plus jamais ça » (se taire quand une injustice est commise) que l’on évoque sans cesse !

Israël s’est-il déjà excusé pour des Palestiniens assassinés ?

« L’abus » du mot holocauste a enflammé l’indignation en Allemagne : Abbas a mal choisi le mot, je le reconnais, mais cela a remarquablement détourné l’attention des massacres et des nettoyages ethniques commis par les Israéliens et évoqués par Abbas, et permet de trainer le président palestinien dans la boue.

Divers claqueurs allemands et lobbyistes pro-israéliens ont tout de suite exigé de bloquer les aides financières de l’UE à l’Autorité palestinienne. Il s’agit en effet d’une proposition tout à fait raisonnable car, en fin de compte, ce n’est pas à l’UE d’être bailleur de fonds, mais uniquement au régime d’occupation israélien de subvenir aux besoins des occupés !

Mais la réalité montre « qu’Israël a tous les droits » et qu’il reçoit même tout le soutien – y compris financier – nécessaire au maintien de l’occupation et à la poursuite du vol de terres.

Le régime d’occupation est responsable des occupés

En réalité, les politiciens israéliens de tous les gouvernements et de tous les partis ont toujours utilisé et instrumentalisé sans aucun scrupule l’Holocauste pour leurs manœuvres de diversion et leur publicité bon marché ! D’Abba Eban (« les frontières de 1967 = les frontières d’Auschwitz »), de Shimon Peres pour qui une arme nucléaire iranienne serait « une chambre à gaz volante », jusqu’à l’ancien Premier ministre Netanyahou qui a utilisé le terme d’holocauste de manière si éhontée pour l’Iran, pour l’étiquetage des produits provenant des colonies, jusqu’il se laisse aller au mensonge scandaleux – comme l’écrivait déjà Richard Silverstein en 2016 – « qu’Adolf Hitler ne voulait pas exterminer les Juifs, il voulait les expulser, il a donc rencontré le mufti de Jérusalem qui l’a convaincu de les «brûler ». C’est ainsi que l’Holocauste est né ».. « Hitler n’a pas non plus été si mauvais, les Allemands ne sont pas vraiment coupables. Ce sont les Palestiniens qui ont initié le meurtre de six millions de personnes ». Cette déclaration calomnieuse et factieuse de Netanyahu acquitte Hitler et rejette la faute sur le mufti Al-Husseini, le soi-disant mentor spirituel d’Abou Mazen (Abbas). https://www.richardsilverstein.com/2016/06/15/the-holocaust-and-zionisms-broken-oath/

Si divers Israéliens juifs peuvent comparer tout et n’importe quoi à l’Allemagne nazie, pourquoi pas un Palestinien ? D’ailleurs : comparer ne signifie pas mettre sur le même pied ! Une comparaison est toujours légitime ! Comme l’a écrit l’activiste juif britannique Tony Greenstein, « Israël exploite l’âme des morts juifs pour légitimer ses crimes, un “holowashing” »

« Holowashing »

Alors que les derniers survivants juifs de l’Holocauste en Israël vivent pour la plupart dans la pauvreté et l’oubli, on utilise le Juifs morts ; Norman Finkelstein a parlé à juste titre de « l’industrie de l’Holocauste », l’une des rares industries qui continuent à fonctionner comme sur des roulettes.

« L’industrie de l’Holocauste »

Le chancelier fut comme pétrifié en entendant le mot Holocauste de la bouche d’Abbas et expliqua plus tard au « journal officiel » Bild-Zeitung : « En particulier pour nous Allemands, toute relativisation de l’Holocauste est insupportable et inacceptable ». Auparavant, il avait critiqué Abbas lors de la conférence de presse pour avoir qualifié la politique israélienne de « système d’apartheid ». Scholz, aveugle à cette évidence, n’a pas voulu faire sien le mot apartheid. Le chancelier allemand est donc un « négationniste borné de l’apartheid » car, depuis longtemps, Israël a été reconnu et classifié sur le plan international comme État d’apartheid par Amnesty, Human Rights et d’innombrables autres organisations de défense des droits de l’homme.

« Négationniste de l’apartheid »

Avec cette tempête médiatique à travers l’Allemagne, s’enflamma un nouveau « scandale d’antisémitisme », comme auparavant lors de la Documenta 15. La raison pour laquelle l’office fédéral de la police judiciaire enquêta sur Abbas qui bénéficiait de l’immunité pendant sa visite, est aussi ridicule qu’éhontée à l’égard d’un président qui a voulu rendre une fois publique l’occupation de son pays depuis des décennies.

Je ne suis vraiment pas une adepte d’Abbas que je ne considère plus comme un représentant légitime des Palestiniens, mais il n’a ni nié l’Holocauste ni incité à la haine. On ne peut que lui reprocher ses années de collaboration avec l’occupant juif et en accord avec Israël, ainsi que d’avoir empêché des élections et une union avec le Hamas au pouvoir à Gaza. Ce sont des positions que Scholz soutient pleinement. Scholz s’est empressé d’appeler le Premier ministre par intérim Lapid à Jérusalem pour s’excuser. Le Premier ministre israélien Lapid a également rejeté l’accusation d’holocauste en des termes très clairs et a écrit sur Twitter : « L’histoire ne pardonnera jamais à Abbas ».

« Des années de collaboration »

L’histoire et le peuple palestinien ne pardonneront jamais à « l’État juif » ses atrocités, malgré tout le soutien que celui-ci puisse recevoir de l’Occident « des valeurs ».

La peur d’être traité d’antisémite après avoir critiqué « l’État juif » augmente ; en effet le lobby pro-israélien a entre-temps non seulement réussi à instrumentaliser le terme d’antisémitisme mais parle même maintenant « d’antisémitisme en référence à Israël » : un terme totalement arbitraire qui ne fait que détourner l’attention des massacres, des meurtres d’enfants, de la détention administrative et de l’apartheid.

La soi-disant « unique démocratie au Proche-Orient » a procédé à des descentes de police brutales contre des ONG palestiniennes et a fermé les bureaux de sept organisations palestiniennes de défense des droits de l’homme. Des perquisitions ont eu lieu dans les bureaux de l’Addameer Prisoner Support and Human Rights Association (association de soutien aux prisonniers et aux droits de l’homme), du groupe de défense des droits de l’homme Al-Haq, de l’Union of Palestinian Women Committees (UPWC), de l’Union of Agricultural Work Committees (UAWC), du Bisan Center for Research and Development (centre Bisan pour la recherche et le développement), de la section palestinienne de l’organisation Defence for Children International, basée à Genève, et de l’Union of Health Work Committees (UHWC) et, dans de nombreux cas, leurs portes ont été scellées pour leur interdire l’accès à leurs locaux. C’est dire si la peur de la vérité est grande !

« Empêcher la documentation des crimes de l’occupation »

On veut manifestement empêcher la documentation des crimes de l’occupation. Et il est désormais évident : ce ne sont pas ces organisations qui sont des organisations terroristes, mais c’est le régime sioniste de terrorisme d’État. https://www.middleeastmonitor.com/20220818-israel-forces-raid-offices-of-7-palestine-ngos-weld-their-doors-shut/

Que les Palestiniens ne jouissent que de si peu d’attention de la part des médias et de la politique est une honte. Les attaques et les assassinats quotidiens sont passés sous silence ou occultés. Les mesures de boycott, qui seraient urgentes, sont diffamées en tant qu’antisémitisme dans l’optique de l’Holocauste.

Chancelier Scholz, avez-vous déjà « pâli », quand il s’agit de crimes sionistes contre le droit international, de massacres ou d’épurations ethniques ?

Chancelier Scholz, avez-vous déjà « pâli », quand des citoyens allemands de confession ou d’origine juive sont diffamés comme antisémites en raison de leur critique d’Israël, de leur soutien à BDS et de leur engagement pour la liberté de la Palestine ?

« Le nouvel antisémitisme contre les critiques juifs d’Israël »

Chancelier Scholz, ne trouvez-vous pas “insupportable” que ce nouvel antisémitisme soit célébré en Allemagne ? N’est-ce pas à la limite de l’incitation à la haine et de la délation ?

« Pas de solidarité sans réserve avec les occupants juifs »

On ne doit pas permettre à « l’État juif » de fausser les leçons de l’Holocauste pour couvrir ses propres crimes. Fini, les accords, les livraisons d’armes et la solidarité sans réserve avec les occupants sionistes. Nous exigeons le droit à l’existence d’un État palestinien.

Le racisme, l’apartheid et le sionisme sont indissociables et n’ont pas leur place dans un État démocratique.

Une honte morale

C’est une honte morale que vous, Chancelier Scholz, continuiez à soutenir sans réserve ce régime sioniste d’occupation et d’apartheid. L’histoire ne pardonnera pas cette nouvelle part de culpabilité de l’Allemagne.

« L’histoire n’oubliera pas et ne pardonnera pas ».

Assez avec l’hypocrisie sur l’Holocauste, assez avec l’inversion entre les victimes et les coupables. . Ce ne sont pas les Palestiniens qui exercent leur résistance légitime contre une occupation illégale en état de légitime défense qui sont les coupables, mais ce sont les occupants qui n’ont pas droit à la « l’autodéfense » pour leurs crimes. Tant que cela ne sera pas enfin perçu dans la politique et que les Palestiniens, dernières victimes de l’Holocauste, souffriront de l’occupation juive, l’histoire n’oubliera et ne pardonnera rien.

Occupants sionistes : n’avez-vous pas encore assez tué ?

