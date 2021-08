https://www.middleeasteye.net/opinion/austria-raids-islamophobia-how-i-was-turned-terrorist-overnight

Bild: Armed police officers stand guard in Vienna, Austria, on 9 November 2020 (AFP)

So schnell kann es gehen, wenn man Muslim ist…

Österreich Razzien: Wie ich über Nacht zum “Terroristen” gemacht wurde

Von Farid Hafez



31. März 2021

Von einem kritischen Wissenschaftler, der Rassismus analysiert, der der Macht die Wahrheit sagt und die Ausgegrenzten vertritt, wurde ich über Nacht zu einem “Terroristen” gemacht.

Der Gebrauch des Wortes “Terrorismus” diente als “politische Waffe zum Schutz der Starken”, schrieb der bedeutende Denker Edward Said in der Einleitung zu Blaming the Victims (1988). Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Worte so hautnah spüren würde wie am 9. November 2020 – und auch nicht, dass mir in einem Land wie Österreich, wo ich geboren wurde und den größten Teil meines Lebens verbracht habe, jemals ein solcher Verdacht unterstellt werden würde.

Die Leute wurden gefragt: Was halten Sie von dem Begriff “Islamophobie”? Werden Muslime in Österreich diskriminiert? Wecken Sie Ihre Frau in der Früh zum Gebet?

Nachdem ich mich mehr als ein Jahrzehnt lang als Politikwissenschaftler der kritischen Wissenschaft gewidmet habe, gründete ich 2010 eine wissenschaftliche Zeitschrift, das Islamophobia Studies Yearbook. Im Jahr 2016 gründete ich den European Islamophobia Report, ein kollektives Werk von Dutzenden von Autoren aus mehr als 30 Ländern, das zu einer wichtigen Quelle für Wissenschaftler und politische Entscheidungsträger geworden ist, die eine gerechtere Gesellschaft mit weniger Rassismus anstreben.

Seit 2017 bin ich auch Forscher bei der Bridge Initiative der Georgetown University, wo wir originelle und zugängliche Forschungsergebnisse verbreiten, um die breite Öffentlichkeit über Islamophobie zu informieren.

In meiner Position als öffentlicher Wissenschaftler habe ich den zunehmenden antimuslimischen Rassismus in Europa scharf kritisiert und dabei nicht nur die offensichtliche Rolle der Islamophobie in der rechtsextremen Bewegung untersucht, sondern auch die subtileren Wege, auf denen Muslime von Machtstrukturen ausgeschlossen und von staatlichen Institutionen kriminalisiert werden. Ich habe meine Position genutzt, um der Macht die Wahrheit zu sagen und mich auf die Seite derjenigen zu stellen, die nicht so privilegiert sind, dass sie sich Gehör verschaffen können.

Als ich am Morgen des 9. November letzten Jahres von Spezialkräften geweckt wurde, die meine Tür eintraten, ihre Gewehre auf mich richteten und meine Kinder aufweckten, dachte ich nie, dass es österreichische Behörden waren, die mein Privathaus stürmten; ich dachte zunächst, es sei eine militante Gruppe. Aber als ich den Durchsuchungsbefehl in den Händen hielt, wurde mir die Realität klar.

Massiver Polizeieinsatz

Der Name dieser so genannten Operation Luxor war offenbar mit Absicht gewählt worden. Juristisch gesehen waren die Vorwürfe schwerwiegend. Zusammen mit 29 anderen Personen war ich das Ziel der größten Polizeiaktion in Österreich seit dem Zweiten Weltkrieg. Laut Durchsuchungsbeschluss bestand der Verdacht, dass ich Mitglied einer terroristischen und kriminellen Vereinigung sei, die ein Staatsfeind sei und terroristische Aktivitäten finanziere.

Aus politischer Sicht bestand der Verdacht, dass ich Teil eines Netzwerks war, das darauf abzielte, das ägyptische Regime von Präsident Abdel Fattah al-Sisi zu stürzen, Israel zu zerstören und ein globales Kalifat mit Jerusalem als Hauptstadt zu errichten – und das alles, obwohl ich nie aktiv an der ägyptischen oder israelischen Politik beteiligt war.

Am interessantesten waren die von den Behörden vorgelegten “Beweise”: Unterstützung eines Schulprojekts unter der Leitung eines interreligiösen Gremiums, Telefongespräche mit Abgeordneten und Politikern, Kritik an der antimuslimischen Politik Österreichs und Zugehörigkeit zu einer islamistischen Organisation (die als “terroristische Organisation” bezeichnet wird), was in jedem Fall nicht stimmt.

Obwohl die Operation mehr als eineinhalb Jahre dauerte und mehr als 21.000 Stunden Telefonüberwachung und mehr als eine Million Fotos gemacht wurden, konnte der Verdacht nicht bestätigt werden, so dass es zu einer Hausdurchsuchung und Beschlagnahmung unserer Gegenstände kam. Es wurde keine Anklage erhoben.

Wiederherstellung der demokratischen Ordnung

Wer mit autoritären Regimen in der MENA-Region vertraut ist, weiß, dass so etwas immer passieren kann. Anschuldigungen werden erfunden, um Gegner ins Abseits zu stellen. Ein ehemaliger Kollege, der vor drei Jahrzehnten aus Tunesien nach Österreich kam, erzählte mir, dass Razzien wie diese der Grund waren, warum er Tunesien verließ; er hätte sich nie vorstellen können, dass so etwas in Österreich passieren könnte.

Auch wenn mir eine Anklage gegen einen der 30 Beschuldigten höchst unwahrscheinlich erscheint, zeigten die Verhöre eine klare Sprache. Die Leute wurden gefragt: Was halten Sie von dem Begriff “Islamophobie”? Werden Muslime in Österreich diskriminiert? Wecken Sie Ihre Frau in der Früh zum Gebet? Dürfen Ihre Kinder Musik machen? Haben Sie nicht-muslimische Freunde? Darf Ihre Tochter einen Christen, Juden oder Atheisten heiraten? Dies sind nur einige der Fragen, die Anlass zur Besorgnis geben sollten.

War die Operation Luxor nur der jüngste Schritt in einer Reihe von antimuslimischen Maßnahmen, angefangen beim Hidschab-Verbot (das kürzlich vom Verfassungsgericht aufgehoben wurde) bis hin zur Gründung des Dokumentationszentrums für den politischen Islam? Handelte es sich um eine von ausländischen Geheimdiensten geplante Operation? War sie auf einen Wechsel in der Verwaltung des österreichischen Geheimdienstes zurückzuführen? Wird es die nächste antimuslimische Maßnahme sein, die die Justiz korrigieren wird?

Wie dem auch sei, der Schaden ist groß, und es ist wichtiger denn je, dass sich die Zivilgesellschaft, kritische Wissenschaftler und Oppositionspolitiker für die Wiederherstellung einer demokratischen Ordnung einsetzen, in der nicht systematisch eine Gruppe diskriminiert und als “Terroristen” bezeichnet wird. Übersetzt mit Deepl.com

Farid Hafez ist Politikwissenschaftler und lebt in Wien. Er ist außerdem Forschungsstipendiat bei der Brückeninitiative der Georgetown University. Er ist Herausgeber des Islamophobia Studies Yearbook und Mitherausgeber des European Islamophobia Report.

--

