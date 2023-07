Österreich wird weiterhin Gas aus Russland beziehen

Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV wird auch im kommenden Winter den Großteil seines Gases aus Russland beziehen, sagte OMV-Konzernchef Alfred Stern in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Financial Times. Das Unternehmen hatte im Jahr 2018 einen langfristigen Vertrag mit Gazprom unterzeichnet, der bis 2040 läuft. Die OMV habe nicht vor, in nächster Zeit aus dem Vertrag auszusteigen, so Stern. Der Vertrag war mit seinem Vorgänger Rainer Seele unterzeichnet worden, der wegen seiner Nähe zu Moskau in die Kritik geraten war.