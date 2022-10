https://www.redressonline.com/2022/10/open-letter-to-gideon-levy-of-israels-haaretz-newspaper-on-the-muslim-jew-tour-beyond-israel/





Offener Brief an Gideon Levy von der israelischen Zeitung Haaretz über die “Muslim & Jew Tour: Jenseits von Israel”

5. Oktober 2022 QuickPress, Israel

Der israelische Autor und Haaretz-Journalist Gideon Levy

Sehr geehrter Herr Levy,

wenn Sie könnten, würden Sie kommen, um zu hören, was die Redner auf unserer “Muslim and Jew Tour” zu sagen haben? Wir sind der Meinung, dass Israel kein Existenzrecht hat, dass Palästina die Oberhand gewinnen muss, dass alle Israelis lernen müssen zu akzeptieren, dass sie Gäste in dem Land sind, in dem sie leben, und dass sie das Recht haben, zu bleiben, solange sie die Palästinenser als rechtmäßige Erben dieses Gebiets anerkennen.

Der Jude auf der Tour, Rabbi Weiss – Sie haben vielleicht schon von ihm gehört, denn er kommt aus den USA und ist der Sprecher von Neturei Karta International. Der Rabbiner möchte mit dieser Tour vor allem die zwei Millionen Muslime im Vereinigten Königreich erreichen, aber auch Sie sind willkommen – wir laden sogar die Freunde Israels ein. Alle können von einem Verständnis der jüdischen Lehre lernen, die deutlich macht, dass diejenigen, die behaupten, Juden in Israel zu sein, bestenfalls Ex-Juden sind, denn jüdisch zu sein wird im Oxford English Dictionary definiert als jemand, der ein Mitglied des Volkes und der kulturellen Gemeinschaft ist, dessen traditionelle Religion das Judentum ist und der aus dem alten hebräischen Volk Israel stammt, oder eine Person, die an das Judentum glaubt und es praktiziert.

Leider trifft beides auf Israelis nicht zu.

Die Zionisten behaupten, das Judentum verleihe ihnen ein religiöses Recht, sich in Palästina niederzulassen. Die Thora besagt jedoch, dass die Juden nicht in Massen in ihr Heimatland zurückkehren können, bevor der Messias gekommen ist. Die Juden akzeptieren, dass dies noch nicht geschehen ist. Die zionistische Bewegung mit ihrer kriminellen Unterdrückung des palästinensischen Volkes verstößt in eklatanter Weise gegen die Thora und hält sich nicht an die jüdische Lehre. Wie können sie in religiöser Hinsicht weiterhin Juden sein? Denn, wie Sie vermutlich wissen, lehnen wahrhaft religiöse Juden Israel ab.

Diejenigen ehrlichen Juden, die das Judentum so praktizieren, wie es der Thora entspricht, sehen also, dass Israel kein jüdischer Staat ist. Die wahllose Herangehensweise der Israelis an die Tora ist, da müssen Sie zustimmen, lächerlich. Wenn ich als jemand, der katholisch erzogen wurde, beschließe, ein grundlegendes Gebot des Katholizismus zu ignorieren, z. B. jeden Sonntag in die Kirche zu gehen, dann kann ich nicht mehr behaupten, Katholik zu sein – ich bin dann ein abgefallener Katholik. Warum sollten diejenigen, die behaupten, Juden zu sein, das Recht haben, die Regeln, die sie definieren, zu ignorieren, weil es ihrem Anspruch auf ein Land entspricht, das die ursprünglichen Juden bewohnten, die aber im siebten Jahrhundert zum Islam übertraten (mehr dazu hier).

Und wie Sie sicher wissen, beanspruchen die Zionisten auch ein ethnisches Recht, sich in Palästina niederzulassen. Genetisch gesehen stammen jedoch nicht mehr als 2 % derjenigen, die sich in Israel als Juden bezeichnen, von Israeliten ab, so dass auch genetische Abstammungsansprüche fragwürdig sind. Die Palästinenser weisen eine nahezu 100-prozentige genetische Übereinstimmung auf; sie sind keine Juden, weil viele von ihnen im siebten Jahrhundert nach Christus zum Islam konvertierten; andere blieben als Christen. Die 98 % der Israelis, die sich als Juden bezeichnen, stammen von außerhalb des Nahen Ostens und können keine genetische Abstammung von diesem Gebiet nachweisen. Wie Sie sicher wissen, stammen die aschkenasischen Juden in Israel beispielsweise von den mittelalterlichen Chasaren ab, einem halbnomadischen Turkvolk, das im Kaukasus und nördlich des Kaspischen, Asowschen und Schwarzen Meeres einen mächtigen Vielvölkerstaat gründete. Das hat eine jüdische Genomforschung an der Johns Hopkins University in den USA ergeben, die 2012 von der Oxford University Press im Auftrag der Society of Molecular Biology and Evolution veröffentlicht wurde (mehr hier).

Es ist nicht nur diese Botschaft, die wir auf unserer Tournee zu verkünden versuchen. Denn der Muslim auf unserer Tour ist Dr. Azzam Tamimi, der Vorsitzende und Moderator des Fernsehsenders Al Hiwar. Er gehört der Muslimbruderschaft an, leitete bis 2008 das Institut für islamisches politisches Denken und hat mehrere Bücher über die Politik des Nahen Ostens und des Islam geschrieben, darunter Power-Sharing Islam und Hamas: Ungeschriebene Kapitel”.

Er hat erklärt, dass der Krieg gegen den Terror, den die USA und ihre Verbündeten nach den Anschlägen vom 11. September begonnen haben, von vielen in der islamischen Welt als ein Krieg gegen den Islam wahrgenommen wird. Er warf Präsident George W. Bush vor, den Terrorismus durch Krieg, politische Unterdrückung und Menschenrechtsverletzungen stoppen zu wollen, was nicht funktioniere und eher das Gegenteil bewirke.

Er erklärte, dass er Israel niemals die Legitimität verleihen würde, “einem Staat, der auf dem Land gegründet wurde, das meinem Vater, meinem Großvater und meiner Mutter geraubt wurde”. Außerdem bezeichnet er den Zionismus als eine rassistische Ideologie. Dennoch befürwortet er Gespräche zwischen der Hamas und Israel und glaubt, dass eine Koexistenz zwischen Palästinensern und Israel möglich sein könnte. Im Januar 2006 schrieb er, dass die Hamas ihren bewaffneten Widerstand beenden würde, wenn Israel sich aus den 1967 besetzten Gebieten zurückzöge. Er erklärte, dass “der Frieden immer noch erreicht werden kann, indem man darüber spricht, wie man koexistieren kann”. Langfristig befürwortet Dr. Tamimi eine Lösung, die er als Post-Apartheid-Lösung für Südafrika bezeichnet, bei der Israel “aufgelöst wird, so wie es die Apartheid war, und alle Menschen innerhalb des obligatorischen Palästina gleichberechtigte Bürger werden”.

Unsere Botschaft ist, dass die Juden unter dem Islam sicher waren und daher nichts zu befürchten haben, wenn sie wieder unter den Schutz eines muslimischen Staates fallen. Das Judentum und der Islam haben weit mehr gemeinsam als das Christentum. Wir werden uns bemühen, darauf hinzuweisen, und das ist einer der Gründe, warum die Muslime im Vereinigten Königreich von der Tour begeistert sind – eine Gelegenheit, Religionen zu vergleichen. Sie sehen sie als das, was sie ist: unser Aufruf zum Handeln gegen die hartnäckige Islamophobie in Großbritannien. Wir argumentieren, dass der Islam im Allgemeinen eine hochentwickelte und zutiefst friedliche, tolerante und meditative Religion ist, die alle Propheten und heiligen Männer sowohl des Judentums als auch des Christentums akzeptiert. Die Juden im Iran genießen den Schutz des Ayatollahs und führen dort ein friedlicheres Leben, als sich die meisten Israelis vorstellen können.

Ich selbst bin der dritte Redner auf der Tournee. Ich bin Atheist, wurde aber katholisch erzogen; ich habe ein lebenslanges Interesse an Religion und bin verzweifelt über die Tendenz der Linken, den Glauben zu verleugnen, der so viele von denen, die unseren Platz auf der Erde teilen, trägt. Wenn ich bis hierher Ihre Aufmerksamkeit erregt habe, können Sie auf unserer Webseite über die Tournee mehr über mich erfahren: “Muslim & Jude auf Tour: Jenseits von Israel – Kampagne gegen BOGUS-Antisemitismus”.

Ab dem 23. April nächsten Jahres werden wir durch das Vereinigte Königreich touren und jede unserer 16 Großstädte besuchen; wir werden das Land, das Israel gegründet hat, Ihr Mutterland, das Land, dem Sie als Israelis mehr Beachtung schenken als jedem anderen, informieren. Seit etwa vier Jahren führe ich im Vereinigten Königreich eine leidenschaftliche Kampagne durch und finde nur sehr wenige, die Israel unterstützen. Die meisten kümmern sich wenig um den Apartheidcharakter des Landes. Aber unser britisches Parlament ist das genaue Gegenteil; die Tory-Abgeordneten in Westminster sind zu 80 Prozent Freunde Israels (FoI); die Labour-Abgeordneten sind zu 38 Prozent FoI, einschließlich des Vorsitzenden Keir Starmer. Unser Ziel ist es, diejenigen, die uns im britischen Parlament vertreten, dazu zu bringen, die Ansichten derer, die sie wählen, über Palästina widerzuspiegeln. Die Mobilisierung unserer Muslime, die die Palästinenser von Natur aus unterstützen, ist dabei der Schlüssel. Während die Juden im Vereinigten Königreich etwa 300.000 Menschen zählen, sind es bei den Muslimen über zwei Millionen. Ihre Lobbymacht war bisher unter einem Busch versteckt. Aber ich lebe und arbeite in Edinburgh und habe festgestellt, dass die Unterstützung der 15.000 Muslime meiner Stadt wirksam dazu beigetragen hat, meinen [lokalen[ Stadtrat davon zu überzeugen, mit Gaza zusammenzuarbeiten (übrigens gibt es nur 700 Juden in Edinburgh, einer Stadt mit einer halben Million Einwohnern, und sie haben nichts zu diesem Thema gesagt). Wie Sie sicher wissen, war Arthur Balfour ein Sohn unserer Stadt, und bis heute haben wir den tiefen Schaden, den er dem palästinensischen Volk zugefügt hat, nie anerkannt. Meine dreijährige Kampagne, um Edinburgh dazu zu bringen, die Verantwortung für die größte koloniale Katastrophe Großbritanniens zu übernehmen, hat dazu geführt, dass unsere Stadträte am 30. August darüber abstimmen, die ersten Schritte zur Wiedergutmachung zu unternehmen. (Erfahren Sie mehr unter “Edinburgh Council to Explore Support for Gaza – Twin Edinburgh with Gaza”)

Wir wollen den Zionismus untergraben, der in den Köpfen unserer britischen Politiker vorherrscht, und zu einer Ein-Staaten-Lösung übergehen, die der einzige Weg nach vorne ist. Wie Sie und ich beide wissen, wird Israel niemals auch nur einen Zentimeter des Landes aufgeben, das es den Palästinensern entrissen hat. Ebenso wenig wird es seine Apartheidgesetze aufgeben. Es kann daher nur das Urteil der Welt akzeptieren, das sich letztendlich durchsetzen wird – ein Urteil, das zu einem einzigen Staat, einem Palästina für alle seine Völker, führen wird. Wir haben es in Südafrika getan, wir haben es in Nordirland getan. Israel, ein Staat, der aus dem europäischen Antisemitismus entstanden ist, ist dem Untergang geweiht. Wir haben Israel geschaffen, wir müssen es wieder rückgängig machen.

Ich freue mich darauf, Ihre Ansichten zu unserer Tournee zu hören. Würden Sie daran teilnehmen, wenn Sie könnten?

Mit freundlichen Grüßen

Pete Gregson (Vorsitzender)

Kampagne gegen falschen Antisemitismus



Antwort von Gideon Levy, datiert vom 5. Oktober:

Sehr geehrter Herr Gregson,

vielen Dank für die Einladung, aber ich werde nicht teilnehmen können, da ich mich mit einigen Ihrer Positionen nicht identifizieren kann.

Gideon Levy.

Auf die Antwort von Herrn Levy antwortete Herr Gregson mit den Worten:

Sehr geehrter Herr Levy,



man muss mit den Positionen anderer Leute nicht einverstanden sein, um ihnen zuzuhören, oder? Als Journalist dachte ich, dass Sie das vielleicht wissen.

Mit freundlichen Grüßen,

Pete Gregson

